УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3847 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
12 861 30
війна (56332) Маріуполь (2820) гуманітарна катастрофа (86)

"Їжі просто немає, склади розбиті, магазини підірвані. Не уявляю, що люди там вже їдять", - очевидець гуманітарної катастрофи у Маріуполі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Очевидець гуманітарної катастрофи в Маріуполі розповів, як там зараз виживають люди без їжі та води.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Ми, виїжджаючи, розділили ту воду, яка була в нас, між машинами нашими і між тими, хто залишився вдома. Ми залишили всі продукти, які в нас ще були... Це було ще мало, якщо брати за мирними мірками. А якщо брати за тими мірками, то це нічого собі, можна пару тижнів так витерпіти. Ми залишили все тим людям, тому що їжу там немає де взяти. Їжі просто немає, склади розбиті, розграбовані, магазини підірвані. Я вже не уявляю, що люди зараз їдять там", - розповів Микола Осиченко, гендиректор "Маріупольське телебачення".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Росія впала. Назавжди": Журнал Time присвятив обкладинку РФ

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+31
Вбий москаля бо москаль прийде і вб'є твою родину, тому вбий москаля першим.
показати весь коментар
20.03.2022 20:22
+21
щоб ви касаби так само помирали з голоду, сидячі між трубою з газом і бочками з нафтою
показати весь коментар
20.03.2022 20:28
+14
Це геноцид і винищення.А якщо Україна не буде опиратися,то загинуть мільйони,як в 30-х роках,минулого століття.
показати весь коментар
20.03.2022 20:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вбий москаля бо москаль прийде і вб'є твою родину, тому вбий москаля першим.
показати весь коментар
20.03.2022 20:22 Відповісти
Підженіть авіаносець. Спасіть Маріуполь.
показати весь коментар
20.03.2022 20:26 Відповісти
неймовірно що таке може коїться у 22 тісячолітті, і що це спостерігають сильні країни ,що вважають себе цівілизованими....
показати весь коментар
20.03.2022 20:27 Відповісти
Чесно Вам скажу - ніколи так не казав "як таке може творитися в 21-му столітті". Тому що, природа людини не змінюється. Ми думаєте люди у 20-му ст. такого не казали? Переконаний - казали і не раз. Навіть у 19-му столітті таке казали. Нам лише здається, що з винаходом якихось технологій і розвитком науки щось змінюється в соціумі. Але, як це не прикро, нічого не змінюється ні в соціумі, ні в людині. Людина як хотіла їсти і розмножуватися тисячі років тому, так хоче цього і зараз. І війни завжди були і будуть. Так само хтось буде говорити і 22-му, і в 23-му століттях "як таке може бути?". Єдине, що можна зараз зробити - це розвалити повністю парашостан, заборонити їм використання технологій, загнати їх у 19 ст. Тоді відразу купа терористичних організацій просто розвалиться через відсутність фінансування, і людство спокійніше проживе наступних 100-200 років.
показати весь коментар
20.03.2022 20:35 Відповісти
3 тысячелетие. Ну вот, людская природа такова, что опыт прошлых лет не спасает.
показати весь коментар
20.03.2022 21:07 Відповісти
Це геноцид і винищення.А якщо Україна не буде опиратися,то загинуть мільйони,як в 30-х роках,минулого століття.
показати весь коментар
20.03.2022 20:28 Відповісти
показати весь коментар
20.03.2022 20:33 Відповісти
щоб ви касаби так само помирали з голоду, сидячі між трубою з газом і бочками з нафтою
показати весь коментар
20.03.2022 20:28 Відповісти
голодомор вони вирішили влаштувати маріуполю, як в 33 росія українцям влаштовувала.
показати весь коментар
20.03.2022 20:30 Відповісти
Украинцы будут, как спартанцы - биться до последнего!
показати весь коментар
20.03.2022 20:30 Відповісти
Там Азов они лучшие, имея ресурс они те кто реально могут обеспечить достойное сопротивление врагу, какой смысл их там положить, этот город не стоит их смертей... если власть не может деблокировать город, Азов нужно оттуда выводить с боями...
показати весь коментар
20.03.2022 20:54 Відповісти
очевидно вылезли косяки подготовки green власти к войне - и халатность некоторых военных командиров и самое главное большое количество кротов и предателей во всех слоях
показати весь коментар
20.03.2022 21:06 Відповісти
Вы думаете, что предатели во власти и в Армии помогают Путину, чтобы уничтожить Азов в Марике и не дают подмоги, бросают их Путину на смерть. И Путин типа потом объявит о денацификации Украины??? По действиям властей и командованию Армией - все так и выглядит. Чтобы они не говорили, нужно смотреть на события. Если предатели Украины планируют выжить после всего, то хер им это удастся и где угодно их смерть найдет!
показати весь коментар
20.03.2022 22:00 Відповісти
Хотілось би зрозуміти скільки Харкову, Маріуполю, Чернігову, Сумам та решті потрібно буде вистоювати, бачачи тенденцію-аналогії вони будуть знищені в вщент, як сирійський Алепо... ці міста знищуються дистанційно і з часом, якщо ми не зможемо зупинити обстріли падуть..., а ворог просунеться вперед до наступних міст повторюючи ту ж тактику... орки вже не пруть бездумно вперед зрозумівши що несуть величезні втрати, вони будуть руйнувати міста дистанційно, хотілось би знати, що реально ми зможемо протиставити такій війні, окрім перспективи стати героями посмертно...
Деблокуйте Маріуполь! Ми не хочемо бути героями і мучениками посмертно...
https://gordonua.com/ukr/news/war/medik-polku-azov-deblokujte-mariupol-mi-ne-hochemo-buti-gerojami-ta-muchenikami-posmertno-1600146.html
показати весь коментар
20.03.2022 20:44 Відповісти
Невже хтось може думати що серед військових і навіть влади, є хтось хто не хоче деблокувати Маріуполь? Просто не можуть це зробити, в районі Маріуполя у орків дуже велика чисельна перевага плюс вільно діє ворожа авіація.
показати весь коментар
20.03.2022 22:39 Відповісти
Я з дитиною виїхав з Маріуполя, 01.03.2022,тому що зрозумів,місто буде в облозі.І всіх кого я знаю в місті цікавлять де які питання: якщо Данилов знав ще у листопаді, що буде війна( це він потякав по тб), чому для захисту міста нічого не було зроблено, навіть ППО, інше питання, чому не організували евакуацію, навіть приховану,або чому не віддали як Бердянск або Мелітополь тільки не кажуть,що це так.Навіщо призводити до таких жертв.Цікавляться люди,чому нашого гандона мєра очкатого владика метінвестоского, ще не посадили на кіл та і де він? Ну якось так панове.Тепер верещіть про зраду та все інше,закликайте все війско ботів та баньте мене. Да й більшість тих хто виїхав прпонують засунуть звання місто герою в дупу секретарю рнбо.
показати весь коментар
20.03.2022 21:00 Відповісти
Ты страной ошибся. О, на рассеи были бы в восторге. Ни слова про то, кто ровняет город авиацией и артой. Виноват Данилов и "нет пво". Главный посыл - сдавайтесь, а то будет как с Мариуполе.
показати весь коментар
20.03.2022 21:28 Відповісти
На відміну від тебе я вказав свое ім' я,та я знаю ,що росіяни руйнують місто.А що би робив ти будучи у Маріуполі разом з родиною, наволочь ботяча?Пішов під бомбы з автоматом,чи рятувався,пся крев?
показати весь коментар
20.03.2022 22:30 Відповісти
Що пропонуєш,мудило?Навіщо нам рнбо? Чому людей раніше не вивезли? Та чи знаєш ти що загинуло людей у місті десь 10000! Більше ніж військових,уяви та це ще не кінець.Бажаую тобі та твоїй родині опинитися там...
показати весь коментар
20.03.2022 22:35 Відповісти
Ну це така правда ,гола та без патріотичних прикрас,ну а які прикраси коли ти бачиш навколо відірвані кінцівки та трупи.Коли військові кидають зброю і це так,не всі але ж...бо немає надії.На питання чому воюю, пішли ви,втратив все,роботу ,домівку,частину родину.задайте це питання собі.
показати весь коментар
20.03.2022 21:03 Відповісти
У нас влада взагалі недуже й готувалась до захисту держави, тай мабуть думали що росія не буде руйнувати місто, де за даними вікіпедії 44% населення росіяни. А тепер сил щоб деблокувати місто нема, а дипломатичним шляхом змусити ворога припинити варварські бомбардування взагалі шансів нуль. Останнє що залишається це наказати військовим здатися, та на таке мабуть влада не може наважитись.
показати весь коментар
20.03.2022 23:26 Відповісти
Це якась дупа, я не розумію нашо той маріуполь у жертву принесли, треба будло виходити звідти, адже там ворог з усіх боків пре... Нашо нам ті жертви. Треба було окопуватись у волновасі, був би хоч якийсь гум. коридор.
показати весь коментар
20.03.2022 21:06 Відповісти
Волноваха в оккупации.
показати весь коментар
20.03.2022 21:22 Відповісти
розумію, раніше ж не була.
показати весь коментар
20.03.2022 21:31 Відповісти
Перед оточенням туди відправили Азов, жаль пацанів.
показати весь коментар
20.03.2022 21:23 Відповісти
Думаю шо без зради зверху тут не обійшлось...
показати весь коментар
20.03.2022 21:34 Відповісти
Чому так трапилось? Я жодного разу не виправдовую наших стратегів. Так, констатую з болем в серці. Трагедія почалась тоді, коли на Маріуполь орки пішли з обох боків - з Криму і з ОРДО. З Криму - неочікувано швидко. І Маріуполь неочікувано швидко опинився в облозі. Ніхто не підозрював, що Маріуполь - місто, де більшість мешканців лояльно відносились до рашки, - спіткає участь сирійського Алеппо. Тому, мабуть, вчасно не було організовано евакуацію мешканців міста. Ніхто не передбачав геноциду!
показати весь коментар
20.03.2022 22:10 Відповісти
Тому що у волновасі певно дуж слабкі позиції були, а треба було окопуватись, а з іньшої сторони мелітополь - він повинен бути замість маріуполя! - від нього доспуп к єнергодару...
показати весь коментар
20.03.2022 22:18 Відповісти
Як не очікувано? Та всі розуміли,що це ціль номер один в цьому напрямку,це ключ до дороги по суходолу до Криму. Не несе херню.
показати весь коментар
20.03.2022 23:15 Відповісти
Деблокуйте Маріуполь!!!!Досить тих кончених відосиків,ними не вб'єш кацапа.
показати весь коментар
20.03.2022 21:12 Відповісти
 
 