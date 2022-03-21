Тисячі людей вийшли на підтримку України в Ізраїлі після виступу Зеленського перед кнесетом. ВIДЕО

У Тель-Авіві після виступу Володимира Зеленського перед Кнесетом відбувся багатотисячний мітинг на підтримку України.

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