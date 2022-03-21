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Зеленський (17420) Ізраїль (1228)

Тисячі людей вийшли на підтримку України в Ізраїлі після виступу Зеленського перед кнесетом. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Тель-Авіві після виступу Володимира Зеленського перед Кнесетом відбувся багатотисячний мітинг на підтримку України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський виступив перед народом Ізраїлю: Нацисти говорили про "остаточне розв'язання єврейського питання", в Кремлі тепер говорять про "українське"

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+38
Готуйся до виборів, Ізраїль. І більше так не помиляйся.
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20.03.2022 21:08
+28
Ізраїль в моїх очах опустився... Вони підтримують путіна і це факт!
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20.03.2022 21:09
+26
Безпілотники ударні Ізраїль нам продасть?
Ні ,лише висловить підтримку..
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20.03.2022 21:09
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Готуйся до виборів, Ізраїль. І більше так не помиляйся.
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20.03.2022 21:08 Відповісти
Безпілотники ударні Ізраїль нам продасть?
Ні ,лише висловить підтримку..
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20.03.2022 21:09 Відповісти
Це так, нажаль.
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20.03.2022 21:12 Відповісти
Ізраїль в моїх очах опустився... Вони підтримують путіна і це факт!
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20.03.2022 21:09 Відповісти
Влада, не Ізраїль. Помилитися може кожен.
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20.03.2022 21:12 Відповісти
Путин, а не кацапы напали на Украину ?
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20.03.2022 21:21 Відповісти
непідходяще порівняння
рускіє отруєні пропагандою і їх як надресированих псів кинули на українців
а їзраїльтяни в чому винні? В тому що їхня влада мутить щось? Вона ж це по-хитрому робить
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20.03.2022 21:26 Відповісти
Як же має бути насрано в голові, щоб зрівняти демократичні вибори в Ізраїлі с диктатурою в рашці...
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20.03.2022 21:28 Відповісти
Якщо вибори були демократичні, значить жиди підтримують московську навалу, а плашетові в голові насрано, чи що там у него в планшеті замість голови.
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21.03.2022 01:23 Відповісти
ху@ла підтримує влада ,ті які мають гешефт, а не люди, народ Ізраїлю. як приклад ці люди , на мітингу, їх ніхто не зганяв, вони прийшли з власної волі. Крім того, перш ніж критикувати інші країни, і шукати ворогів, потрібно задуматись, чому за 8 років війни, так багато внутрішніх ворогів, займають посади по всій вертикалі влади!(( І як ми це допустили і допускаємо, навіть сьогодні, після стількох жертв, смертей, руйнувань! почніть з себе, перед тим, як шукати ворога на стороні!
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20.03.2022 21:18 Відповісти
у міня єсть бувші друззя з Тельавівщини, то вони повтікали туди після 2014 і потім настоятєльно агітірували протів Армії, Мови і Віри за "пасматрєть вглаза Путіну"
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20.03.2022 21:24 Відповісти
для мене, для України реальний ворог, крім московії , це внутрішній ворог, як приклад - аваков, вся опзж, наш край , шаріївці і подібне до них лайно, а не декілька ваших друзів в Ізраїлi. І те, що внутрішні вороги України не сидять це реальна загроза для України, на відміну від пари ваших друзів в Ізраїлi! пора ставати реалістом, а не гоняти дуру!((
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20.03.2022 21:30 Відповісти
76% израильтян поддерживают Украину. Но, как видите, меньшинство не определившихся и путинских фашистов тоже есть. Но меньшинство.
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20.03.2022 22:30 Відповісти
Санкції Заходу проти кацапів невигідні для влади Ізраїлю, бо вони можуть зламати всю їхню стратегію відносно смертельного ворога Ізраїлю, - Ірану.
На тлі світової підтримки України можуть бути пом'якшені, або навіть зняті санкції проти Ірану, щоб він частково замістив кацапські енергоносії. А це не входить у плани ізраїльської влади.
Саме тому вони нервують, і намагаються пришвидшити припинення війни. За рахунок українських інтересів, - бо це найпростіше, як вони думають.
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20.03.2022 21:23 Відповісти
ядерная война их успокоит и примирит с ираном
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20.03.2022 21:25 Відповісти
Бен зона, лех тиздаен!!!
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20.03.2022 21:38 Відповісти
Не так. Израильтяне на 76% поддерживают Украину.
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20.03.2022 22:28 Відповісти
Ой! Вей! Такий кіпіш.
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20.03.2022 21:09 Відповісти
Зачёт..!!
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20.03.2022 21:09 Відповісти
ребята, у нас проблемы. международные доставки откладываются. пробует нова пошта. и укрпошта. мист експресс говно.
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20.03.2022 21:15 Відповісти
Визнаю що у такий ролі Зе на свому місці, як що не схибить, то може в історії України залишитись героєм.
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20.03.2022 21:17 Відповісти
як що не схибить
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20.03.2022 21:20 Відповісти
Вже не схибить!
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20.03.2022 22:34 Відповісти
Та хто знає - тут вже німецький кондом Щольц за паРашу заступається разом з Макароном, а Держказначейство США дозволило паРащі заплатити за борг з паралельних рахунків і тому зараз у паРаші не буде дефолта до 25 травня, а тим часом Маріуполь гине, Україна під обстрілами кацапів.
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20.03.2022 22:37 Відповісти
Були обрізані, а тепер ще стали опущені. Хто там винен у вашій владі, розбирайтесь самі. Виправляйте, що можливо.
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20.03.2022 21:17 Відповісти
Вот Вы так вот рассудили. Ну ок.

А Вы знаете, что Украина годами до этого голосовала "за" антиизраильские резолюции в ООН - как РФашка и многие другие страны? И лишь иногда воздерживалась. А вот США и Канада были всегда против.

Я не оправдываю израильское правительство, оно идёт против воли народа, поддерживающего Украину, и поплатится на выборах, надеюсь, я говорю, что Вы напрасно кидаетесь такими словами.
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20.03.2022 22:32 Відповісти
Nevermind!😏 And some people do not always distinguish where the attitude of the ruling elite is and where the attitude of ordinary people is. The people of Ukraine 🇺🇦feel the support of the people of Israel and appreciate it.
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20.03.2022 22:48 Відповісти
Thank you! Glad that you understand this
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20.03.2022 23:01 Відповісти
Шалом, Ізраіль !!!

дякуємо євреям!
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20.03.2022 21:19 Відповісти
Алейхем Шалом! Ахим!!!
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20.03.2022 21:36 Відповісти
Дякую, тода раба и dank U wel (я израильтянин, работающий и живущий в Нидерландах)
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20.03.2022 22:33 Відповісти
прокинулись?
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20.03.2022 21:21 Відповісти
Приємно бачити притомних ізраїльтян. Сподіваємося, влади прислухається до свої виборців і зробить так як вони хочуть. Допоможе Україні
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20.03.2022 21:23 Відповісти
Так!
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20.03.2022 22:34 Відповісти
мiтинг почався задовго до виступу зелi! вiдповiдаю за iнфу,бо був сам сьогоднi на мiтингу! було багато iноземних змi.вважаю найголовнiшим,що вони знiмали религiйних эвреiв обернутих в жовто-блакитнi прапори!це в пику кремлiвськiй пропагандi,котра верещить,що воюють з нацистами.
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20.03.2022 21:25 Відповісти
Дякую Друже!
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20.03.2022 22:03 Відповісти
простим ізраїльтянам звичайно велика подяка
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20.03.2022 21:31 Відповісти
Легендарную "Мрію" не спасли из-за бездействия руководства "Антонова"19.03.2022.



Легендарный самолет Ан-225 ("Мрія") не спасли из-за бездействия руководства ГП "Антонов", которое, за две недели до войны, сбежало в Германию. Об этом рассказал бывший капитан "Мрії" Дмитрий Антонов.
Еще 26 января представителями NATO NAMSA было предложено перебазировать в другое место «Мрію» и остальной флот с экипажами и запчастями, но так и не получили никакого ответа.
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20.03.2022 21:31 Відповісти
Нормальні люди все розуміють...інформації у цифровий час більше чим достатньо...а ізраїльтяни не самі дурні люди на цій планеті...тож дякуємо за таку підтримку яку ви в змозі дати...
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20.03.2022 21:39 Відповісти
Приблизно те ж саме, що в кацапії та бульбашії - тисячу адекватних на мільйони ватної мерзоти
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20.03.2022 22:40 Відповісти
Не так. Среди израильтян 76% поддерживают Украину.
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20.03.2022 23:03 Відповісти
Какую украіну, ту што прішол засчишчять путєн ат бєндєравцев?
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20.03.2022 23:29 Відповісти
Переведите гуглом, прочитайте, поймёте сами - https://www.makorrishon.co.il/news/464583/


Стыдно за таких, как Вы.
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20.03.2022 23:51 Відповісти
Я тобі без гугла скажу ПНХ ти і всі ізраїльтяни, які роками заробляли на постачанні кацапам військових технологій
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20.03.2022 23:52 Відповісти
М-да, стыдно за Вас было не зря
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21.03.2022 09:17 Відповісти
Дякую. Це найкраща подяка українцю, коли свинособаці за нього стидна.
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21.03.2022 09:52 Відповісти
ЗЫ. Но в меньшей степени стыдно за Вас, чем за израильское правительство, уточню.
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21.03.2022 09:18 Відповісти
Митинг мог быть еще большим, так совпало, что добраться в Тель Авив сегодня было почти нереально из-за похорон очень влиятельного рава, куда собрались около миллиона человек, поэтому были перекрыты шоссе. Так что это только совсем маленькая часть людей болеющих за Украину. Поверьте, намного, на много больше. И не только выходцев из Украины и СССР или европейских евреев.
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20.03.2022 23:01 Відповісти
Ізраїль включиться ось побачте і безпілотники рашистів перетворяться на цеглини вони їх просто заблокують..
Бо не зможе нарід який пройшов через чистилище фашистів бути пліч о пліч з фашистами нової ери, адже це проти віри проти Бога , навіть Тора засуджує це
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20.03.2022 23:30 Відповісти
А в это время правительство Бенет был ВОЗМУЩЁН сравнением Зеленского Холокоста с той войной ,которая происходит в Украине..Слабо верю ,что Украина получит щиты..для ПВО..Насколько ВСЕ ГНИЛО в этом правительстве..
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21.03.2022 00:05 Відповісти
Я как житель Израиля уже 8 лет , могу сказать , что ваты тут тоже дохера, но конечно большинство это про Украинские , а политика на ближнем востоке это дело тонкое , тут понимающие люди говорят , что у нас скоро по плану тоже война И мне интересно хоть один человек выйдет на Майдана с флагом Израиля ? Израиль очень маленький меньше чем область в Украине ! И тут приоритет это национальная безопасность ! А теперь по поводу уникальной системы ПВО «железный купол» , его эффективность в Украинской войне очень ну очень низкая ! Там нужен S300 S400 S500 или Petriot . Наши врачи вроде уже принимают больных на границе с Польшей , и хотят ещё один госпиталь открыть возле Львова ! Ну чем можем , слава Украине героям слава ! Жидобандеровец:-
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21.03.2022 00:15 Відповісти
Еврейский народ ,как никто понимает вас.Евреи вынуждены жить в состоянии войны. Бомбежки происходят периодически.Вместе с тем народ Израиля поддерживает украинский народ,как только может.Врачи оставив семьи поехали в тяжёлых условиях лечить,помогать украинцам.Привезли:мед.оборудование,лекарства,препараты и т.д.Еврейскиесмужчины и юноши поехали стоять бок о бок с украинскими братьями,люди собирают помощь и деньги отправляют в Украину.Принято украинских беженцев,более чем в Англии(не Игоря на малюсеньку территорию Израиля),морально поддержка идёт украинскому народу.Еврейские семьи с радостью понимают украинские семьи и делятся с ними всем,что ру них есть.Евреймкий народ любит и уважает украинский народ.Народ-это не правительство.Нужно это понимать.И я читаю,что все таки здесь находятся люди ,которые не уважительно относятся к еврейскому народу.Но почему?Жиды ,пренебрежение.Ну,как не стыдно?Может быть хватит?Давайте уже по человечески относится друг к другу.
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21.03.2022 14:41 Відповісти
 
 