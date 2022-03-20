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Російський снаряд влучив у житловий будинок на Харківщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Снаряд російських окупантів влучив прямо в житловий будинок у Дергачах Харківської області.

Відео опублікували в мережі, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Господь сохранил. Слава Богу!!!
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20.03.2022 21:21 Відповісти
Фантастика 🙂
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20.03.2022 21:23 Відповісти
Четко в мусорник
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20.03.2022 21:23 Відповісти
Дякувати Богу, що не здетонувала, дах можна полагодити. А найголовніше, що без жертв.
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20.03.2022 21:28 Відповісти
Окуеть!...Путин тварь ты как был никчемной молью и ей же и остался...
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20.03.2022 21:32 Відповісти
Як її звідти будуть виймать?))
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20.03.2022 21:53 Відповісти
По частинах - оперення і двигун відпрацювали, мож ручною ножовкою відрізати. З б/ч сапери щось придумають. В Чернігові з авіабомби підривник викрутили руками
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20.03.2022 22:03 Відповісти
Озабоченим показати, котрі бояться *****. Всім ясно що ***** буквально танками не має наміру заїжджати в Європу, але він так їх зашугав, що ті платять данину, і кожен раз більшу. Така сциклива стратегія - давайте будемо збагачувати *****, ну він же не дурень щоб різати курку яка несе золоті яйця.
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20.03.2022 22:00 Відповісти
 
 