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Російський снаряд влучив у житловий будинок на Харківщині. ВIДЕО
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Снаряд російських окупантів влучив прямо в житловий будинок у Дергачах Харківської області.
Відео опублікували в мережі, інформує Цензор.НЕТ.
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