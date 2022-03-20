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"Ховати російських солдат? Це велика честь для таких покидьків. Ми їх як собак у воронках прикопали", - мешканець Київщини. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Російські окупанти не заслуговують честі бути похованими за всіма традиціями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в сюжеті від Радіо Свобода говорить мешканець передмісця Києва, який після бою склав тіла російських солдатів у воронку від міни та присипав землею.

"Вони ракетами та мінами бомбили мирних. У нас по селу дуже багато будинків немає - до тла згоріли. До чого це я? У ті ж ями, у воронки від їхніх снарядів зариті їхні ж солдати, що прийшли до нас з автоматом. Ми по людськи вчинили - не кинули їх тіла на розтерзання собакам чи воронам. Їх не поховали, бо ховати  - це велика честь для таких покидьків, ми їх як собак у воронках прикопали", - каже він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "О, сука, попали, нах#й, в щось! Я сі курва п'єрдолив, бл#дь!", - воїни 24-ї бригади знищили склад російських окупантів з пальним на Луганщині. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+44
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20.03.2022 21:36
+38
Ну, як не згадати нашу славетну українську пісню "Поховали москаля край дороги, - видно руки, видно ноги, видно роги. Поховали москаля, як собаку, - видно руки, видно ноги, видно сраку..."

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20.03.2022 21:44
+34
тільки вапном не забувайте будьласочка заливати негашеним, ну бо ...на що нам в Україні ці скотомогильники з заразою, це ж все піде грунтовими водами.
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20.03.2022 21:35
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тільки вапном не забувайте будьласочка заливати негашеним, ну бо ...на що нам в Україні ці скотомогильники з заразою, це ж все піде грунтовими водами.
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20.03.2022 21:35 Відповісти
-Вони казали, що немає такої країни, як Україна. Але саме Україна нині випалює зараз клеймо ганьби вбивці - їм, як на худобі....

-Не побоялися ви іроди ні суду Божого, ні людського... Вирок винесе вам ДЕРЖАВА Україна!

-Саме в нашу землю буде поховане ваше імперське "в'ялічіє".
Саме українським чорноземом буде присипано ваше фашистське "Z" і нашивку гітлєра "V".

-Ви казали, що ми не є нацією, що нас немає. Але зараз саме козацький дух об'єднав нас не лише в Україні - у будь-якій точці світу почуто поклик нашої крові. Пів- світу враз стали УКРАЇНЦЯМИ!

-І в той час, коли вам за кордоном вже нині соромно і боязко признатися звідки ви, - ми гордо заявлятимемо що: "Ми з УКРАЇНИ"!
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20.03.2022 21:40 Відповісти
Ну, як не згадати нашу славетну українську пісню "Поховали москаля край дороги, - видно руки, видно ноги, видно роги. Поховали москаля, як собаку, - видно руки, видно ноги, видно сраку..."

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20.03.2022 21:44 Відповісти
"прикопали мацкаля край дороги..."

я завжди вважав що то лише український фольклор
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20.03.2022 22:09 Відповісти
прикопаному в воронці, для немитого, московитського ординця, це дійсно честь!(
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20.03.2022 21:35 Відповісти
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20.03.2022 21:36 Відповісти
Цю мокшанську погань не можна порівнювати з собаками.
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20.03.2022 21:37 Відповісти
так...у містах є...(чи були(( кладовища для тваринок (правда більшість незаконні) так там і мармурові фігурки і гранітні пам"ятнички з фото
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20.03.2022 21:40 Відповісти
Я вже давно попереджаю дописувачів, щоб не ображали фауну, а то greenpeace нелетить - мало не буде.
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20.03.2022 21:43 Відповісти
та кацапи - це не мокша, ну що ви цих нещасних мокшан з кацапами ототожнюєте. Кацапи - це просто неіснуючий, вигаданий народ, який уторився шляхом генетичнихпомилок та випадкової асиміляції
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20.03.2022 22:04 Відповісти
Мокша і ерзя - народи, поневолені рашко-недоімперією. Вони відчайдушно протистоять асіміляції, намагаються зберегти свої мову і звичаї. І прагнуть скинути імперське ярмо. В майбутньому в справі повалення рашки ці народи можна розглядати як наших союзників.
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20.03.2022 23:25 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1505619734846398467


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20.03.2022 21:37 Відповісти
ще рано для сезону грибів
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20.03.2022 21:48 Відповісти
Это конец.......))
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20.03.2022 22:00 Відповісти
у воронки від їхнфх мін складувати їхні ж трупи - дуже правильно і шляхетно...і не смердітеме...
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20.03.2022 21:38 Відповісти
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20.03.2022 21:38 Відповісти
Ф
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20.03.2022 21:39 Відповісти
Подивився на дохлого москаля , можно 1 спати 1дти лягать.
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20.03.2022 21:40 Відповісти
ви бачили ту броню на кацяпських танках? консервна банка.
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20.03.2022 21:41 Відповісти
Ну так - 2-га армія світу.
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20.03.2022 21:45 Відповісти
Хоча скоріше - 200-та армія.
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20.03.2022 21:46 Відповісти
Земля бетоном клятим москалям , які прийшли на нашу землю нас вбивати 😡
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20.03.2022 21:41 Відповісти
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20.03.2022 21:42 Відповісти
Масовi похорони у скотокацапії:

https://tomiks33.ru/vg/novosti/vo-vladimire-prostilis-s-rosgvardeytsami-pogibshimi-na-ukraine/?id=105406
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20.03.2022 21:42 Відповісти
Чем больше они там рыдают - тем ближе наша победа.
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20.03.2022 22:05 Відповісти
Нам би теж не завадили якісь пересувні крематорії - щоб спалювати цю рос.нечисть. Нічого їй отруювати нашу землю.
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20.03.2022 21:44 Відповісти
Давно вже про це пишу. В орків же є мобільні крематорії. Прийшов час захопити хоча б один. Треба попередити наших вояків: якщо натраплять на таку машину, щоб не палили, бо у господарстві згодиться.
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20.03.2022 23:37 Відповісти
люминий слыша, чугуний слышал, но бронеалюминий не слышал
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20.03.2022 21:45 Відповісти
Звернення до президента: дай мені десять плєнних -

https://www.youtube.com/watch?v=bHcbEBpn3yg
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20.03.2022 21:45 Відповісти
Официально: потерь нет https://youtu.be/QkgHthGBnXM
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20.03.2022 21:48 Відповісти
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20.03.2022 21:53 Відповісти
крысы бегут с тонущей ладьи
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20.03.2022 21:58 Відповісти
вернути суку примусово,хай живе в тому гівні яке так пропагувала
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20.03.2022 22:12 Відповісти
Добрий вечур, я з України! Я тільки зараз не нахождусь біля вас, але я літаю з добрими людьми поряд, і не тількі в мріях ви тільки скажить що вам тяжко. Я рузкомовний українець, з Днепра, мені важко зараз писати україньскою, я тїльки повернувся з Пшемишля, був водіем, ми возиме туди богато чого, я трішки випив, мав бі вам розказати богато чого, но не можу. Люди, вірьте, все буде добре! І пробачте мені ті, хто зараз в подвалах, як би ви не були в подвалах, я б сьогодні не був з вами.
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20.03.2022 22:20 Відповісти
Свинособакам свинособача смерть.
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20.03.2022 22:21 Відповісти
Мужик как боженька смолвил)
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20.03.2022 22:25 Відповісти
Як добре, що в цій країні ще є адекватні люди
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20.03.2022 22:44 Відповісти
Какие красивые кадры.А ж душу греют.Смерть амёбам из рашкостану.
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20.03.2022 23:32 Відповісти
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21.03.2022 07:14 Відповісти
 
 