"Ховати російських солдат? Це велика честь для таких покидьків. Ми їх як собак у воронках прикопали", - мешканець Київщини. ВIДЕО

Російські окупанти не заслуговують честі бути похованими за всіма традиціями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в сюжеті від Радіо Свобода говорить мешканець передмісця Києва, який після бою склав тіла російських солдатів у воронку від міни та присипав землею.

"Вони ракетами та мінами бомбили мирних. У нас по селу дуже багато будинків немає - до тла згоріли. До чого це я? У ті ж ями, у воронки від їхніх снарядів зариті їхні ж солдати, що прийшли до нас з автоматом. Ми по людськи вчинили - не кинули їх тіла на розтерзання собакам чи воронам. Їх не поховали, бо ховати - це велика честь для таких покидьків, ми їх як собак у воронках прикопали", - каже він.

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