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"Ховати російських солдат? Це велика честь для таких покидьків. Ми їх як собак у воронках прикопали", - мешканець Київщини. ВIДЕО
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Російські окупанти не заслуговують честі бути похованими за всіма традиціями.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в сюжеті від Радіо Свобода говорить мешканець передмісця Києва, який після бою склав тіла російських солдатів у воронку від міни та присипав землею.
"Вони ракетами та мінами бомбили мирних. У нас по селу дуже багато будинків немає - до тла згоріли. До чого це я? У ті ж ями, у воронки від їхніх снарядів зариті їхні ж солдати, що прийшли до нас з автоматом. Ми по людськи вчинили - не кинули їх тіла на розтерзання собакам чи воронам. Їх не поховали, бо ховати - це велика честь для таких покидьків, ми їх як собак у воронках прикопали", - каже він.
Топ коментарі
+44 Перехватчик
показати весь коментар20.03.2022 21:36
+38 ahuhu
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+34 Solsky Wasyl
показати весь коментар20.03.2022 21:35
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Будь ласка, зачекайте...
-Не побоялися ви іроди ні суду Божого, ні людського... Вирок винесе вам ДЕРЖАВА Україна!
-Саме в нашу землю буде поховане ваше імперське "в'ялічіє".
Саме українським чорноземом буде присипано ваше фашистське "Z" і нашивку гітлєра "V".
-Ви казали, що ми не є нацією, що нас немає. Але зараз саме козацький дух об'єднав нас не лише в Україні - у будь-якій точці світу почуто поклик нашої крові. Пів- світу враз стали УКРАЇНЦЯМИ!
-І в той час, коли вам за кордоном вже нині соромно і боязко признатися звідки ви, - ми гордо заявлятимемо що: "Ми з УКРАЇНИ"!
я завжди вважав що то лише український фольклор
https://tomiks33.ru/vg/novosti/vo-vladimire-prostilis-s-rosgvardeytsami-pogibshimi-na-ukraine/?id=105406
https://www.youtube.com/watch?v=bHcbEBpn3yg