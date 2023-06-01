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"Так въ#бало, все стекла повыбивало": Наслідки удару російських окупантів у Києві. ВIДЕО

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Російські окупанти нанесли удар по Подільському району в Києві. В сусідніх будинках повибивало шибки. Увага!!! Нецензурна лексика.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Також читайте: Внаслідок обстрілу у Подільському районі Києва наразі загинула одна особа, - Кличко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+23
Кадыровцы, убитые в Днепропетровской области, будут похоронены в свиных шкурах», - заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко. Официально. Решение принято. Все кадыровцы, убитые на территории Днепропетровской области, будут зашиты и похоронены в свиных шкурах. Спасибо мясокомбинатам
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21.03.2022 00:27
+15
Це звичайний київський (необов'язково корінний) хлопець.

Просто на емоціях всі слова забув. Тільки мати згадав
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21.03.2022 00:30
+13
Ну в нас багато тих, хто ще 23-го міг слухати "расіяні, афвцєри, ваше сєрцє пад пріцелом". Може бути, що це якраз один з них.
Хатинка гарна, не бідний хлоп, але словарний запас, як у кацапського танкіста.
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21.03.2022 00:33
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Звідки така лексика? Це точно з Києва відео? Чи це російський коректировщик?
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21.03.2022 00:26 Відповісти
Це звичайний київський (необов'язково корінний) хлопець.

Просто на емоціях всі слова забув. Тільки мати згадав
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21.03.2022 00:30 Відповісти
Ну в нас багато тих, хто ще 23-го міг слухати "расіяні, афвцєри, ваше сєрцє пад пріцелом". Може бути, що це якраз один з них.
Хатинка гарна, не бідний хлоп, але словарний запас, як у кацапського танкіста.
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21.03.2022 00:33 Відповісти
це елітний ЖК, відносно новий, там дуже дороге житло.
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21.03.2022 01:19 Відповісти
надо было стекла на скотч по диагонали крестом и посередине по горизонтале
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21.03.2022 10:39 Відповісти
ну ми так і зробили, а ще додатково на великі вікна причепили картон від холодильника, хай він всі осколки на себе бере.
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21.03.2022 10:40 Відповісти
у человека квартира в хорошем районе, с хорошим ремонтом, который орки испортили, поздний вечер, чудом уцелел.. понятны эмоции человека..
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21.03.2022 00:48 Відповісти
Какая нахрен лексика?? У меня там мама уже второй день под ударом, то со стороны магазина Ярослав прилет, окна выбило, раму на балконе, двери в спальню вынесло.....Теперь с другой стороны страшный удар....там у людей все повылетало в картирах(((( Кто, идиот, не сидит в этом всем, те слова покрасивее выбирают.....
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21.03.2022 00:50 Відповісти
ну вот тя бы резали или унижали твою жену или мать, то ты бы им стихи Хлебова и байки Пуцкина декламировал, да? тролль
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21.03.2022 06:41 Відповісти
Як би це парадоксально не звучало, кожен постріл по Києву, Маріку, чи Харкові - це цв'ях у кришку домовини самої парашки. Чим пільше цих пострілів, тим краще буде забитою ця кришка. Як би важко не було, але цв' яхів має бути достатньо, щоб ця двоголова потвора ніколи не виліжла з цієї домовини.
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21.03.2022 00:26 Відповісти
Головне, шоб кацапам цього не пробачили !!!
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21.03.2022 01:05 Відповісти
Сумніваюся, що покоління, яке бачило все, що сьогодні відбувається, здатне буде це пробачити. А наступні покоління просто не будуть знати, що таке расєя. Як і ми не знаємо сьогодні, хто такі печеніги.
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21.03.2022 01:09 Відповісти
дыровцы это террористы и наемники, поэтому пусть дыровцы, которые пришли как бандиты убивать украинцев в Украине - религией не прикрываются..
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21.03.2022 00:31 Відповісти
Нужно было с самого начала предупредить Дыровцев и других муслимов об етом. Не будет им покоя даже после смерти
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21.03.2022 00:54 Відповісти
почему такое особое отношение к ним?
куча народа с дагестана, татарстана
этим только выделяют очередной раз кадырку (и всех чеченцев соответственно)

а бурятов во что окутывать
и простых "русских"?

вы опять ведетесь на фсбшные разработки
чтобы одних выделять среди других
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21.03.2022 08:10 Відповісти
орки мрази бьют, когда люди спят, чтобы гарантированно были жертвы.. может хватит аристовичам и прочим пиарщикам рассказывать, что орки ослабили налеты и артобстрелы городов, чтобы не стимулировать орков?
что скажут военные, может пора уже бить места бомбардировок?. ведь разведка у ЗСУ хорошо работает.. с целью предотвращения жертв гражданского населения и сильных разрушений жилой инфраструктуры, нанести удар по месту базирования орков на раисии ?
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21.03.2022 00:28 Відповісти
> что скажут военные, может пора уже бить места бомбардировок?

Ничего, что эти ракеты скорее всего пуляют с ракетоносцев (самолётов) глубоко с территории Рабсии? Задним числом все умные.
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21.03.2022 00:37 Відповісти
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21.03.2022 00:39 Відповісти
До того Мозыря по прямой 180 км, так что вряд ли это "точка". У кацапов ракет, которые можно запускать с самолётов, как раз больше всего. И чтобы это предотвратить, надо или эти самолёты сбивать над территорией параши/бульбостана, или (что ещё дальше) херачить по их аэродромам и складам в тылу.
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21.03.2022 00:44 Відповісти
точка летит на 70 км, это искандер скорее всего, и странно что бомбанули торговый центр, хотя слава богу что не дома
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21.03.2022 00:46 Відповісти
Это был "кинжал"
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21.03.2022 00:59 Відповісти
Сам запускал?
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21.03.2022 01:21 Відповісти
я не претендую ни на что, я просто очень надеюсь, что - наши военные найдут выход, как предотвратить массовые убийства и разрушения домов гражданских мирных людей в городах и сёлах Украины..
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21.03.2022 00:43 Відповісти
Я тоже очень надеюсь, что ЗСУ в конце концов натянет этих пидоров на их же ракеты и в таком виде запустит в воздух.
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21.03.2022 00:45 Відповісти
А если повесить *********** с верхушкой, то никто не придет защищать свою вечную тоталитарную власть в Украину.
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21.03.2022 05:55 Відповісти
Психологія маніяка, не давай відсіч, щоб мені легше було тебе вбити.
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21.03.2022 06:15 Відповісти
... тебя..****** смердячего скорее всего свои же и повесят...)))) Сидит ублюдочное ..тупое..кацапское животное и гавкает. Очнись ..мразь!! Рашка по самое горло в говне....
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21.03.2022 07:10 Відповісти
..запомни..ПСИНА!!! Украина это АЗОВ..это все жители от мала до велика будут вас ненавидеть и уничтожать где только можно будет. Ты..ублюдочное..до того тупое..что до сих пор так и не поняло..что происходит в Украине.
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21.03.2022 07:16 Відповісти
Самонаїбнись, виродок лаптєлапий.
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21.03.2022 07:52 Відповісти
Ето все из-за переговоров и нашего любителя заглядывать в глаза Чорту. Нормальный бы президент сказал бы что не будет никаких переговоров пока на две недели не прекратятся обстрелы.
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21.03.2022 00:51 Відповісти
https://glavred.info/ukraine/peregovory-ukrainy-i-rossii-proydut-21-marta-podolyak-10355642.html
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21.03.2022 00:58 Відповісти
И что? Полагаете, Рабсиюшка после такого заявления остановит на две недели обстрелы?
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21.03.2022 01:02 Відповісти
С маленкой букви пишите - раша .
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21.03.2022 01:09 Відповісти
Всё же считаю, что имена собственные, как-то РАБсия или ***** по правилам пишутся с большой буквы. Хотя и с маленькой тоже нормально, как вариант.
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21.03.2022 01:14 Відповісти
В данном случае действует исключение из правил - все кацапское с маленькой буквы
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21.03.2022 01:17 Відповісти
все свинособачье. Єтот етнос зветься - свинособаки.
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21.03.2022 01:22 Відповісти
Хватит. Минск-2 с прекращением огня уже проходили. Подписал "нормальный" президент.
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21.03.2022 01:25 Відповісти
100%. ХАРКІВ з 22:00 до 6:00 ранку самі люті обстріли..
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21.03.2022 00:55 Відповісти
Все розумію, але постраждалий той ще поліглот.
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21.03.2022 00:30 Відповісти
Не залякаєте, потвори гниломордні, копайте краще ями для своїх у€бків.
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21.03.2022 00:31 Відповісти
В новых домах вынести оконную раму оказалось легче чем разбить само стекло в этой раме.
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21.03.2022 00:33 Відповісти
Смотри внимательно, там и стекла в кашу.
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21.03.2022 00:36 Відповісти
Смотрю внимательно. Разбилось от удара об пол. Вторая рама стекло целое.
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21.03.2022 00:40 Відповісти
Не все, пару рам целые. Стекло могло разбиться об предметы, когда падало.
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21.03.2022 00:40 Відповісти
Это не баг, это фича. Это требование всяких пожарных и спасателей.
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21.03.2022 00:39 Відповісти
Надо отогнать кацапов за 100 км от Киева !!!!
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21.03.2022 00:40 Відповісти
Это была ракета "кинжал", 100 км для нее не препятствие.
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21.03.2022 00:56 Відповісти
Прибавте ще один нолік 🙁
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21.03.2022 00:56 Відповісти
Крилата ракета летить мінімум 1500 км.

І того гімна в них ще багацько, нажаль.
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21.03.2022 01:16 Відповісти
Надо спалити хремль !!!!
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21.03.2022 01:18 Відповісти
Як казав колись Міх. Міх. Жванецькій - всі знають, як не треба, і всі знають, як треба, а от шляху від першого до другого не знає ніхто!
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21.03.2022 01:26 Відповісти
Заклеивайте скотчем стекло окон. Скотч по крайней мере на 70% уменьшит количество осколков. Во время сигнала тревоги, не прячьтесь в комнатах где имеется кафель, осколки кафеля убивают не хуже пули. Не прячьтесь возле торцевых стен дома, очень часто именно торцевые стены дома обваливаются. Визуально прикиньте куда будут лететь стекла в случае ударной волны и подберите наиболее подходящее место куда можно спрятаться. И самое важное бдительность - чаще всего люди гибнут из за того что теряют бдительность, авось пронесет...
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21.03.2022 00:49 Відповісти
к сожалению первая ракета часто прилетает до сирены
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21.03.2022 01:06 Відповісти
И еще - не снимайте место падения ракеты или место взрыва из окон домов и тем более не выбрасывайте их в сеть, потому что именно эти снимки и видео могут послужить оккупантам для корректировки огня уже по жилым домам.
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21.03.2022 01:04 Відповісти
З кожною ракетою окупанта імовірність переговорів різко знижується, а рівень злості населення та імовірність затяжної та глобальної війни - різко підвищується. Вся Україна в один момент стала заручником країни орків-терористів. Їхні ракети наводять жах на мирне населення и долітають в любу точку країни.
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21.03.2022 02:33 Відповісти
Це з тих у яких какая разніца.
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21.03.2022 03:56 Відповісти
 
 