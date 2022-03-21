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ЗСУ допомагають російським військовим з дорогою на суд Божий, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вже 25-та доба, як російські військові шукають і ніяк не можуть знайти придуманих ними ж "нацистів", від яких вони хотіли нібито захищати наших людей.
Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
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Топ коментарі
+17 MAKAROV ddf66d11
показати весь коментар21.03.2022 00:30
+13 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар21.03.2022 00:37
+11 atv1204 atv
показати весь коментар21.03.2022 00:40
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Вот только суд Божий им не светит, там прямая дорога в ад без пересадок.
хорошо, что у украинцев есть ЗСУ..
Нашо Богу це лайно.
Тільки в пекло. Там інший менеджер.
І застосував ці техніки, па-пам, проти народу орків для самозбагачення, тупо зібравши навколо себе таких же покидьків для формування з них вертикалей влади (аналог: партія регіонів).