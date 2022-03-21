ЗСУ допомагають російським військовим з дорогою на суд Божий, - Зеленський. ВIДЕО

Вже 25-та доба, як російські військові шукають і ніяк не можуть знайти придуманих ними ж "нацистів", від яких вони хотіли нібито захищати наших людей.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Також читайте: Зеленський поспілкувався з Кутчером та Куніс: Подякував за зібрані млн для українських біженців