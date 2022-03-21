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ЗСУ допомагають російським військовим з дорогою на суд Божий, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вже 25-та доба, як російські військові шукають і ніяк не можуть знайти придуманих ними ж "нацистів", від яких вони хотіли нібито захищати наших людей.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Також читайте: Зеленський поспілкувався з Кутчером та Куніс: Подякував за зібрані млн для українських біженців

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17

Вот только суд Божий им не светит, там прямая дорога в ад без пересадок.
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21.03.2022 00:30
+13
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21.03.2022 00:37
+11
все до единого бандиты, которые приперлись на танках, с оружием - убивать украинцев в Украине - должны сдохнуть..

хорошо, что у украинцев есть ЗСУ..
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21.03.2022 00:40
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Вот только суд Божий им не светит, там прямая дорога в ад без пересадок.
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21.03.2022 00:30 Відповісти
Проездной у них..
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21.03.2022 00:30 Відповісти
До пекла вони йдуть, смоли їм киплячої, а не Украіну!
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21.03.2022 00:32 Відповісти
😀нееееее а АД!
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21.03.2022 00:33 Відповісти
На концерт кобзона і без суда впускають.
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21.03.2022 00:36 Відповісти
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21.03.2022 00:37 Відповісти
все до единого бандиты, которые приперлись на танках, с оружием - убивать украинцев в Украине - должны сдохнуть..

хорошо, что у украинцев есть ЗСУ..
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21.03.2022 00:40 Відповісти
И желательно мучительной смертью.
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21.03.2022 00:52 Відповісти
СЛАВА ВОЇНАМ УКРАЇНИ
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21.03.2022 00:44 Відповісти
Їх і в пекло не пропустять, так і будуть тинятися неприкаяні
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21.03.2022 00:45 Відповісти
Ну, от іще.
Нашо Богу це лайно.

Тільки в пекло. Там інший менеджер.
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21.03.2022 00:55 Відповісти
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21.03.2022 00:59 Відповісти
Маня, як там зараз погода у Вологді?
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21.03.2022 12:45 Відповісти
Пуйло очолювало 5й відділ фсб, який займався мозго*обними операціями: дезінформацією противника, формування світогляду, агентурними мережами.
І застосував ці техніки, па-пам, проти народу орків для самозбагачення, тупо зібравши навколо себе таких же покидьків для формування з них вертикалей влади (аналог: партія регіонів).
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21.03.2022 01:03 Відповісти
Стрелков рвётся в бой. Сказал цука, что он поменяет ситуацию на фронте.Он что ещё тёплый?
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21.03.2022 01:08 Відповісти
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
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21.03.2022 01:29 Відповісти
********** намагається знищити не нациків, а українську націю.
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21.03.2022 05:49 Відповісти
ПІДТРИМУЮ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА ЗСУ...
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21.03.2022 05:51 Відповісти
Тільки-що, на Українському радіо Зєлєнского назвали Величним Гетьманом України...
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21.03.2022 12:46 Відповісти
Руководитель Первого мобильного госпиталя Геннадий Друзенко рассказал, что «дал указание своим врачам кастрировать пленных российских солдат».
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21.03.2022 08:50 Відповісти
Он наверно не против, если россияне так же будут поступать.
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21.03.2022 09:01 Відповісти
и тебя надо кастрировать урода ,чтобы не родились уроды
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21.03.2022 09:09 Відповісти
Зеленський знайшов єдину можливу для себе форму діяльності під час війни - диктора-пропагандиста. Читати тексти і знімати відосики - це все, чим він може займатися. Кожен вносить свою лепту в перемогу! )
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21.03.2022 11:33 Відповісти
 
 