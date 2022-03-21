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Росія завдала два ракетні удари по полігону на Рівненщині, - керівник ОВА Коваль. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія щойно завдала два ракетні удари по полігону на Рівненщині.

Про це повідомляє керівник обласної військової адміністрації Віталій Коваль, передає Цензор.НЕТ.

"26 день війни. Сьогодні на Рівненщині тричі лунала повітряна тривога. По одному із загальновійськових полігонів завдано два ракетні удари.

На місці працює спеціальна комісія", - повідомив Коваль.

Зазначається, що деталі буде повідомлено пізніше.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+45
Ніякі ракети в москалів не закінчуються, ця наволоч використає все що у неї є і останнього орка інваліда будуть гнати до нас на забій. ***** влаштовує тільки капітуляція України, "пасрєдінє" небуде, це кровожерливі потвори, від олігарха з мацквабада до ніщей салдацкай матєрі з якогось мухосранска. Тільки Захід з поставками зброї і ЖОРСТОКИМИ санкціями може нам допомогти
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21.03.2022 08:12
+33
"що деталі буде повідомлено пізніше." - если опять погибшие в казармах, то блин надо начинать трибуналы и расстрелы.
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21.03.2022 08:12
+12
Це давно було зрозуміло - раша воюватиме до останнього танка і до останньої ракети. Навіть якщо путлєра приберуть - нічого глобально не зміниться, можливо зменшать інтенсивність і розтягнуть війну на довший час
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21.03.2022 08:36
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Ніякі ракети в москалів не закінчуються, ця наволоч використає все що у неї є і останнього орка інваліда будуть гнати до нас на забій. ***** влаштовує тільки капітуляція України, "пасрєдінє" небуде, це кровожерливі потвори, від олігарха з мацквабада до ніщей салдацкай матєрі з якогось мухосранска. Тільки Захід з поставками зброї і ЖОРСТОКИМИ санкціями може нам допомогти
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21.03.2022 08:12 Відповісти
Це давно було зрозуміло - раша воюватиме до останнього танка і до останньої ракети. Навіть якщо путлєра приберуть - нічого глобально не зміниться, можливо зменшать інтенсивність і розтягнуть війну на довший час
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21.03.2022 08:36 Відповісти
нет конечно как только путлера раскаленной кочергой выковыряют из бункера война сразу закончится .. все дело сейчас в нем.
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21.03.2022 14:49 Відповісти
"що деталі буде повідомлено пізніше." - если опять погибшие в казармах, то блин надо начинать трибуналы и расстрелы.
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21.03.2022 08:12 Відповісти
Згоден. Уже навчитись треба. Таких випадків було 5 чи 6
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21.03.2022 08:18 Відповісти
Шановний, "кому начинать трибуналы и расстрелы"? Подохлякам, Геращенкам або може ще якомусь військовому ДБР?
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21.03.2022 08:28 Відповісти
Там нема ніяких казарм. Кусок лісу де тренувалися в стрільбі, та місцеві збирали гриби
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21.03.2022 08:47 Відповісти
Азер,не розганяй зраду...Полігон біля Дубно це чисте поле ,ліс,озера,деякі штучні,пісок і болото.Все життя особистий склад спав в палатках і зимою і влітку.Якщо є вбиті, то спрацював навідник,шпигун і зрадник.
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21.03.2022 09:26 Відповісти
А солдати що, без розуму чи не читають новини?

Вийшли разом і сказали керівництву, що не будуть спати в казарі
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21.03.2022 08:18 Відповісти
Благодаря невероятно успешной внешней политике путина у нас всегда будут полные холодильники!" - заявил директор Ростовского морга.
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21.03.2022 08:30 Відповісти
А деякі з керовників ще й віддавали та продавали
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21.03.2022 08:35 Відповісти
ані адінакавиє?
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21.03.2022 08:37 Відповісти
Ругається як кацап, значить точно провокатор, в бан.
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21.03.2022 08:57 Відповісти
Я українець не тому, що припустив ніби ти кацап, а тому що народився і все життя прожив в Україні, тому що з 2014 року принципово відмовився від російської мови і тому що зараз зі зброєю в руках захищаю країну. А ти просто провокатор. І влада і опозиція дійшли консенсусу про спрямування всіх сумісних зусиль проти війни, всі чвари щодо внутрішньої політики після війни. Тупеньким це не зрозуміти, а провокаторам пофігу.
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21.03.2022 09:05 Відповісти
зараз не час показувати один на одного пальцями. настав час стиснути кулак і бути єдиними. після війни може прибрати хату.
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21.03.2022 08:52 Відповісти
в спам говнаря
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21.03.2022 09:08 Відповісти
Та ти що! Приклади в студію за останніх 3 роки
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21.03.2022 11:22 Відповісти
Слышь, курва, какая то такая, ты что, думаешь никто не помнит за что ты тут топишь, сгинь падла, навсегда.
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21.03.2022 12:23 Відповісти
Не зовсім зрозумів, або провокатор, або неосвідчений маргинал...
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21.03.2022 08:56 Відповісти
Навіть не розумієш що це про тебе. Прям як *****, єнта не ми, нас тут нєт...
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21.03.2022 08:59 Відповісти
В однокласниках вичитав статус?
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21.03.2022 09:07 Відповісти
Я тільки що прочитав вашу переписку
Слухай, Qq Qqq f1a4586b , ну що ти до нього причипився?
Ну ти ж бачиш нік? - "Хтось собі такий".
Ну просто собі такий - три класи, два коридори і мама гаджет подарувала. Та облиш його - таких багато, на жаль, бо ще й право голосу мають....
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21.03.2022 09:28 Відповісти
)) пробую фактами виявити що за людина. Якщо починає прискати слинами і матами ...
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21.03.2022 09:45 Відповісти
Не трать час. Якими фактами??
Логіки нуль, освідченості нуль, освіти три класи, вихованість - мінус 5.
Навіть гавкати ще не навчився.
Все.
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21.03.2022 10:06 Відповісти
І наостанок - візьми собі на замітку.
Великий Йоганн Вольфганг Гете сказав (пишу російською, як з колись для себе запам'ятав):
" Из двух спорящих виновен тот, кто умнее" - дуже влучно і мудро.

Удачі.
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21.03.2022 10:15 Відповісти
Бот. Ну и посмотри кто его лайкает.
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21.03.2022 12:24 Відповісти
А звідки брати ракети, якщо ракети 300+ км ніхто нам не продасть навіть за космічні гроші, бо існує договір про нерозповсюдження таких ракет?! На початку 2019-го вітчизняна програма по балістичним ракетам радіусом 300-500 км вийшла на фінішну пряму, однак до влади прийшли рашистські калаборанти, і вони повністю знищили проекти, як наземних ракет 300-500 км, так і протикорабельні 200+км, при цьому було знищено підприємство яке виготовляло ракетне паливо для цих ракет. До речі на розробку вітчизняного про/ппо, два роки тому розробники просили у держави смішні 40млн грн, і як не важко здогадатися, що таких грошей їм не дали, бо дороги важливіше для зелених мародерів, а ніж безпека держави. При цьому після війни, ми стикнемося з тим, що у наших ппо взагалі не залишилося ракет і захищати небо буде нічим, бо ці ракети виробляються у парашії, а купити їх немає де.
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21.03.2022 09:07 Відповісти
тому й треба самім все виробляти, щоб не клянчити, не випрошувати у інших, бо у них то консенсусу немає, то ще чогось, а час спливає.
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21.03.2022 11:11 Відповісти
счас пойдем наклепаем сколько нужно за пять минут зачем этот банальный бред писать сейчас ?
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21.03.2022 14:53 Відповісти
шта?
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21.03.2022 15:10 Відповісти
Ну прямо, як діти маленькі. Тут ось-ось НАТА нападе, а ракет - катма. І навіть круглодобова трьохзмінна робота кацапоборонпромв становища не врятує. Бо робити ці ракети ні з чого.
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21.03.2022 08:39 Відповісти
Как не банально, но любым способом надо закрывать небо, безнаказанные террористы завтра будут стрелять и по ЕС и прочим..
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21.03.2022 08:40 Відповісти
госпади ну сколько можно бред писать - небо от ракет не закрывают
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21.03.2022 14:54 Відповісти
В Киеве ничего не произошло, всё спокойно?
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21.03.2022 08:50 Відповісти
Торговий центр згорів вночі - влучила рашистська ракета
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21.03.2022 09:09 Відповісти
Там не только ракета бахнула.
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21.03.2022 10:29 Відповісти
так зачем ты спрашиваешь тогда?
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21.03.2022 14:55 Відповісти
 
 