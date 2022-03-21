Росія завдала два ракетні удари по полігону на Рівненщині, - керівник ОВА Коваль. ВIДЕО
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Росія щойно завдала два ракетні удари по полігону на Рівненщині.
Про це повідомляє керівник обласної військової адміністрації Віталій Коваль, передає Цензор.НЕТ.
"26 день війни. Сьогодні на Рівненщині тричі лунала повітряна тривога. По одному із загальновійськових полігонів завдано два ракетні удари.
На місці працює спеціальна комісія", - повідомив Коваль.
Зазначається, що деталі буде повідомлено пізніше.
Топ коментарі
+45 Advokat Savchuk
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+33 Azer Huseynov
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+12 Valentyna N
показати весь коментар21.03.2022 08:36
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Вийшли разом і сказали керівництву, що не будуть спати в казарі
Слухай, Qq Qqq f1a4586b , ну що ти до нього причипився?
Ну ти ж бачиш нік? - "Хтось собі такий".
Ну просто собі такий - три класи, два коридори і мама гаджет подарувала. Та облиш його - таких багато, на жаль, бо ще й право голосу мають....
Логіки нуль, освідченості нуль, освіти три класи, вихованість - мінус 5.
Навіть гавкати ще не навчився.
Все.
Великий Йоганн Вольфганг Гете сказав (пишу російською, як з колись для себе запам'ятав):
" Из двух спорящих виновен тот, кто умнее" - дуже влучно і мудро.
Удачі.