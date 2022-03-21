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Аварію на "Сумихімпром" ліквідували, - ДСНС. ВIДЕО
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Рятувальникам вдалося ліквідувати аварійну ситуацію на ПАТ "Сумихімпром", яка виникла через обстріли російських військових.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ДСНС.
"О 07:49 аварію по викиду аміаку у м. Суми на території ПАТ "Сумихімпром" ліквідовано. Працівниками підприємства розпочато регламентні роботи по відновленню технологічного процесу. Підрозділами ДСНС роботи завершено", - йдеться у повідомленні.
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Павел Северин bc9b18a5
показати весь коментар21.03.2022 09:01 Відповісти Мені подобається 3
Игорь Билык
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