Аварію на "Сумихімпром" ліквідували, - ДСНС. ВIДЕО

Рятувальникам вдалося ліквідувати аварійну ситуацію на ПАТ "Сумихімпром", яка виникла через обстріли російських військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ДСНС.

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"О 07:49 аварію по викиду аміаку у м. Суми на території ПАТ "Сумихімпром" ліквідовано. Працівниками підприємства розпочато регламентні роботи по відновленню технологічного процесу. Підрозділами ДСНС роботи завершено", - йдеться у повідомленні.

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