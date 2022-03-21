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Аварію на "Сумихімпром" ліквідували, - ДСНС. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рятувальникам вдалося ліквідувати аварійну ситуацію на ПАТ "Сумихімпром", яка виникла через обстріли російських військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ДСНС.

"О 07:49 аварію по викиду аміаку у м. Суми на території ПАТ "Сумихімпром" ліквідовано. Працівниками підприємства розпочато регламентні роботи по відновленню технологічного процесу. Підрозділами ДСНС роботи завершено", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Аварію на "Сумихімпром" локалізували: йдуть роботи по осадженню аміачної хмари, - ДСНС
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Респект рятувальникам!
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21.03.2022 09:01 Відповісти
Ночью 5 часов кряду загроза авиаудару, все ночь ******* с артилерии, ******** ****. Бедные люди, бедные дети...
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21.03.2022 09:07 Відповісти
Як розповіли рятувальники, внаслідок обстрілу був пошкоджений 1 резервуар з аміаком.
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21.03.2022 11:56 Відповісти
 
 