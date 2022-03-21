Наслідки нічного удару військ РФ по Києву. ВIДЕО

Напередодні вночі війська РФ підступно обстріляли Київ. Внаслідок обстрілу загинуло 4 особи та 1 особа травмована. Крім того, зайнялися торгівельний центр та автомобілі на парковці.

Наслідки варварського обстрілу оприлюднив в телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Результат вчорашнього нічного удару по Києву", - прокоментував він відео.

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