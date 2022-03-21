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Наслідки нічного удару військ РФ по Києву. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Напередодні вночі війська РФ підступно обстріляли Київ. Внаслідок обстрілу загинуло 4 особи та 1 особа травмована. Крім того, зайнялися торгівельний центр та автомобілі на парковці.

Наслідки варварського обстрілу оприлюднив в телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Результат вчорашнього нічного удару по Києву", - прокоментував він відео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Так въ#бало, все стекла повыбивало": Наслідки удару російських окупантів у Києві. ВIДЕО

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Топ коментарі
+57
Денис Казанський


@den_kazansky

·
24 мин



В благодарность за то, что сеть «Леруа Марлен» не уходит с российского рынка, россияне ночью разбомбили магазин «Леруа Марлен» в Киеве.

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21.03.2022 09:27
+46
ІнфоВійська України/Ukraine


@i_army_org

·
12 ч



В центре Киева вроде ловят ДРГ которая должна была ликвидировать президента Зеленского. Объясните кто-то уже идиотам в Кремле, что Украина не Россия и что убив президента, премьера или любого другого, они ничего не добьются. Мы воюем за будущее
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21.03.2022 09:30
+16
Горіть в пеклі москалі !
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21.03.2022 09:27
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Денис Казанський


@den_kazansky

·
24 мин



В благодарность за то, что сеть «Леруа Марлен» не уходит с российского рынка, россияне ночью разбомбили магазин «Леруа Марлен» в Киеве.

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21.03.2022 09:27 Відповісти
молодець Казанський. Я його читав ще коли він був під прикриттям( ).
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21.03.2022 09:33 Відповісти
и страховая компания(а магазин 100% застрахован) пошлет этого Леруа вслед за русским военным кораблем .Ибо война - это форсмажор и страховкой не покрывается
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21.03.2022 09:47 Відповісти
ежедневные ракетные удары --- это напряженная подготовка к будущим переговорам, возникает от бесконечной *** любви братских *** народов
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21.03.2022 10:32 Відповісти
Одни говорят что сбитая ракета, на видео вроде не сбитая, не понятно(
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21.03.2022 09:27 Відповісти
Не сбитая ракета, есть видео.
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21.03.2022 09:28 Відповісти
https://www.facebook.com/censor.net/videos/491112885807169
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21.03.2022 09:36 Відповісти
І що, від цього такі враження як на фото зверху ?
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21.03.2022 11:56 Відповісти
Горіть в пеклі москалі !
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21.03.2022 09:27 Відповісти
ІнфоВійська України/Ukraine


@i_army_org

·
12 ч



В центре Киева вроде ловят ДРГ которая должна была ликвидировать президента Зеленского. Объясните кто-то уже идиотам в Кремле, что Украина не Россия и что убив президента, премьера или любого другого, они ничего не добьются. Мы воюем за будущее
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21.03.2022 09:30 Відповісти
ну так наверное насмотрелись 5й элемент
когда убивают лидера этих орков и они перестают воевать...
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21.03.2022 09:33 Відповісти
Чапаева вони надивились і воюють так само
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21.03.2022 09:35 Відповісти
Та нехай полюють.
Чим більше москалі витрачають сил на хибні цілі, ти менше сил у них залишиться на дійсно важливі напрямки.
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21.03.2022 09:35 Відповісти
по суті вірно. Але ідіотам якраз цього пояснювати не треба. Як казав герой Віцина: чем больше сдадім - тєм лучше. Тут те саме - хай ловляться, великі й маленькі, худенькі й товстенькі. Світ чистішим буде беззаперечно.
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21.03.2022 09:37 Відповісти
Це так- от тільки щось пояснювати ідіотам справа марна.
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21.03.2022 09:40 Відповісти
Манько, ти чого трьома ніками бавишся?
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21.03.2022 09:53 Відповісти
Саньок тобто.
Що за прикол?
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21.03.2022 09:54 Відповісти
Навіщо кацапам взагалі вбивати нашого преза, який для них остання надія на успішні переговори?
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21.03.2022 10:48 Відповісти
как там сюжет рашки парашки с скабеевой будет?
"войска азов прятались в тц"?
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21.03.2022 09:34 Відповісти
ПАТРІОТ УКРАЇНИ!


@CrimeaSmotra

·
18 ч



Начальник штаба 108 гвардейского десантно-штурмового полка (в/ч 42091) любезно поделился списком личного состава БТГр.
Адреса и номера телефонов близких родственников включены.

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21.03.2022 09:37 Відповісти
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21.03.2022 09:37 Відповісти
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21.03.2022 09:38 Відповісти
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21.03.2022 09:39 Відповісти
коментар відмічено як спам
Появилась инфа что удар нанесли потому что пару дней назад, какой то ***..тый тиктокер выложил видео, где рядом с тц ездит военная техника
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21.03.2022 09:41 Відповісти
оперативно они работают
пару дней ждали
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21.03.2022 09:56 Відповісти
Кстати, после введенных санкций в кацапии , их магазин Леруа Мерелен отказывается уходить из россии.Более того, они нашим украинским выключили сеть , и угрожали.
Неужели в такой способ мстить..?
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21.03.2022 10:47 Відповісти
Кто не знает, в ТЦ Ретровил находился один из Леруа Мерлен
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21.03.2022 10:50 Відповісти
Воюют, руководствуясь ТИК-ТОком ? То им и его отключат, как тогда будут ваивать ?
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21.03.2022 11:15 Відповісти
Какой нах склад БК в ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ? Сразу виддно что вы в Киеве давно не были. По Киеву танки не ездят и солдаты не маршируют. Солдаты и техника все за городом на позициях. Торговые центры работают и днем там покупатели ходят-как там может разместится военная техника и снаряды?Просто была мощная крылатая или балистическая ракета
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21.03.2022 10:06 Відповісти
Это той крылатой ракетой лупанули из тех что были в Украине(х55) и которые Крввчук продал России в количестве 580 штук и которая Рашка переделала заменив ядерный боеприпас на обычный? О том что если хочешь мира то нужно готовится к войне-тупорылый Кравчук и украинская политэлита видимо не знали-не в тех школах учились. Эти 580 ракет будучи в управлении Украины 100% предотвратили-бы эту войну,и даже предотвратили-бы войну 14 года
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21.03.2022 10:07 Відповісти
Кравчук? а чому не Петлюра? Чи може Богдан Хмельницький?
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21.03.2022 11:39 Відповісти
Якщо точніше 575 штук крилаті ракети передав Кучма та його пр.міністр Пустовойтенко(1999р.) разом із стратегічними бомбардувальниками(+обладнання для їх обслуговування на аєродромах) це 8 штук Ту-160 та 3 штуки Ту-95МС
За це москва скасувала частину боргу за газ який виник через діяльність корпорації ЄЕСУ
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21.03.2022 11:55 Відповісти
Це ракети для стратегічних бомберів. Нам були не потрібні.
Зараз усі розумні. Тоді був тренд на розброєння.
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21.03.2022 12:01 Відповісти
Вы такой-же видимо умный как Кравчук. Вы в школе учитесь? Вы думаете Украина сама выпускающая крылатые ракеты Нептун на автомобильной базе-Украина не в состоянии перенсти крылатые ракеты воздушного базирования на автомобильное шасси?))) Украина вполне могла снять с этих ракет ядерные боеголовки и заменить их на обычные и поставить их на автомобильнын шасси и распостранить по всей территории страны и тогда их невозможно уничтожить одним залпом как 24 февраля
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21.03.2022 12:06 Відповісти
все правильно говришь - но скажи что ты сам на 99 % процентов в те года был уверен что ращка никогда не нападет на Украину! кто же знал что эти ублюдки выродятся до такой степени
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21.03.2022 13:48 Відповісти
В те года я был школьником. Но каким нужно быть дебилом чтобы отдавать уже ГОТОВОЕ дорогущее оружие? Уже готовое. Это всеравно что получить по наследству дом с хорошей дверью и замком но продать их и поставить фанерную дверь на щеколде-какой идиот так сделаент? Рашка всю историю воевала со всем миром и с Украиной тоже. И БУДЕТ воевать всю историю дальше
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21.03.2022 16:14 Відповісти
..Школярик!! Щоб утримувати комплекси Ту-160 чи Ту-95МС... з ракетами Х-55 державі потрібні були величезні кошти. Не могла Україна їх зберігати ... Така країни..як Німеччина... Іспанія... Франція НЕ МАЮТЬ носіїв для використання ракет такого типу.... бо це ДУЖЕ ДОРОГО! То може Україна тоді могла утримувати ?? Яким потрібно бути дебілом... посати про те...в чому ну навіть на грам не розумітися!!))))
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21.03.2022 18:30 Відповісти
780 тисяч особового складу, 6500 танків, 7000 інших броньованих бойових машин, 7200 артилерійських систем.
Більше 500 кораблів та суден, 1100 бойових літаків, більше 1000 одиниць тактичної ядерної зброї та 176 міжконтинентальних балістичних ракет.

https://www.istpravda.com.ua/articles/2012/02/23/74241/

І що ? Це як зараз у РФ. Нараховує 13 000 танків, але з них на ходу може 3500 одиниць.

Усе залежить від спроможності економіки, а не хто розумний, а хто дурний.

Ваня Шумейко навряд чи розумний. Був би розумний - був би Президентом сильної України.
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21.03.2022 16:23 Відповісти
... так можна було і з катапульти дерев*яної запускати ці ракети!!))) Дивує..коли людина розбирається в АВІАЦІЙНОМУ комплексі!! як свиня у сорті яблук... але свій дурноватий допис встромляє, аби посмішити людей! Тих ракет...що передала Україна..вже давно нема... Строк їх безпечного використання 20 років. Після цього чи учбовий відстріл..чи утилізація. Але що розповідати людині з дурноватими ідеями?))))
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21.03.2022 18:24 Відповісти
Ще як мінімум одну ракету вчора було збито на підльоті до Києва. Після падіння залишків трохи загорівся ліс, але швидко загасили, при чому в основному силами місцевих мешканців, які оперативно прибігли гасити.
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21.03.2022 10:14 Відповісти
Смерть российским фашистам!
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21.03.2022 10:15 Відповісти
Невже в Україні немає жодної старенької сатани з неядерною бч, щоб ухерачить по москві, по кремлю! Чи досі нізя, ато ху№ло нападе?!?!??! Параша повинна на собі відчути усі ці жахіття, що рашиські фашисти на чолі із їхнім конченим ху№лом принесли на нашу мирну землю!
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21.03.2022 10:24 Відповісти
Нема.
Так, боімося. Там 6500 боєголовок різних. Навіть тактичні заряди дають ураження у радіусі 5 км.
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21.03.2022 12:02 Відповісти
Параша! Гори у пеклі разом зі своєю біомасою!
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21.03.2022 10:45 Відповісти
КИЕВ «ГОРОД ГЕРОЙ»

Сергей Ирза

Наш Киев, он «Герой» теперь уж дважды,

Он первый раз вбил в Гитлера свой кол,

Теперь вобьёт свой кол уже в «паРашу»,

Не будет Путлер срать под частокол!

Не будет Путлер гадить в Днепр широкий,

Не станет гнить под стенами Кремля,

Развеют по ветру, чтобы тиран жестокий,

Не «соскочил» с «паРаши-корабля»!

И вот идёт к Зеленскому он на х@уй,

Его «корабль…» и Путлер вместе с ним,

«Герой наш Киев!», дважды, и без страха,

«Приговорил» «паРашу» на интим!

21.03.2022

Двадцать шестой день Отечественной

войны украинского народа с рашистско-

фашистскими захватчиками.

Слава Украине! Героям Слава!
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21.03.2022 11:30 Відповісти
 
 