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Наслідки нічного удару військ РФ по Києву. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Напередодні вночі війська РФ підступно обстріляли Київ. Внаслідок обстрілу загинуло 4 особи та 1 особа травмована. Крім того, зайнялися торгівельний центр та автомобілі на парковці.
Наслідки варварського обстрілу оприлюднив в телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Результат вчорашнього нічного удару по Києву", - прокоментував він відео.
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Так въ#бало, все стекла повыбивало": Наслідки удару російських окупантів у Києві. ВIДЕО
Топ коментарі
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@den_kazansky
·
24 мин
В благодарность за то, что сеть «Леруа Марлен» не уходит с российского рынка, россияне ночью разбомбили магазин «Леруа Марлен» в Киеве.
@i_army_org
·
12 ч
В центре Киева вроде ловят ДРГ которая должна была ликвидировать президента Зеленского. Объясните кто-то уже идиотам в Кремле, что Украина не Россия и что убив президента, премьера или любого другого, они ничего не добьются. Мы воюем за будущее
когда убивают лидера этих орков и они перестают воевать...
Чим більше москалі витрачають сил на хибні цілі, ти менше сил у них залишиться на дійсно важливі напрямки.
Що за прикол?
"войска азов прятались в тц"?
@CrimeaSmotra
·
18 ч
Начальник штаба 108 гвардейского десантно-штурмового полка (в/ч 42091) любезно поделился списком личного состава БТГр.
Адреса и номера телефонов близких родственников включены.
пару дней ждали
Неужели в такой способ мстить..?
За це москва скасувала частину боргу за газ який виник через діяльність корпорації ЄЕСУ
Зараз усі розумні. Тоді був тренд на розброєння.
Більше 500 кораблів та суден, 1100 бойових літаків, більше 1000 одиниць тактичної ядерної зброї та 176 міжконтинентальних балістичних ракет.
https://www.istpravda.com.ua/articles/2012/02/23/74241/
І що ? Це як зараз у РФ. Нараховує 13 000 танків, але з них на ходу може 3500 одиниць.
Усе залежить від спроможності економіки, а не хто розумний, а хто дурний.
Ваня Шумейко навряд чи розумний. Був би розумний - був би Президентом сильної України.
Так, боімося. Там 6500 боєголовок різних. Навіть тактичні заряди дають ураження у радіусі 5 км.
Сергей Ирза
Наш Киев, он «Герой» теперь уж дважды,
Он первый раз вбил в Гитлера свой кол,
Теперь вобьёт свой кол уже в «паРашу»,
Не будет Путлер срать под частокол!
Не будет Путлер гадить в Днепр широкий,
Не станет гнить под стенами Кремля,
Развеют по ветру, чтобы тиран жестокий,
Не «соскочил» с «паРаши-корабля»!
И вот идёт к Зеленскому он на х@уй,
Его «корабль…» и Путлер вместе с ним,
«Герой наш Киев!», дважды, и без страха,
«Приговорил» «паРашу» на интим!
21.03.2022
Двадцать шестой день Отечественной
войны украинского народа с рашистско-
фашистскими захватчиками.
Слава Украине! Героям Слава!