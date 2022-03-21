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Унаслідок ворожого обстрілу в Одесі пошкоджено кілька будинків, жертв немає, - ОВА. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Одесі в результаті ранкового обстрілу російськими кораблями постраждали кілька будинків. При цьому жертв і постраждалих немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram спікера оперативного штабу Одеської ОВА Сергія Братчука.

"В результаті ранкових обстрілів з корабельної артилерії постраждали кілька домоволодінь в Одесі. Жертв і постраждалих немає", - повідомив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські військові підбили ворожий корабель біля Одеси. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
"О ненависти к русским никто и не говорит. Чувство, которое испытывают все украинцы от мала до велика, сильнее ненависти. Это не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как и желание истребления крыс или ядовитых пауков, такое же естественное чувство, как чувство самосохранения."
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21.03.2022 11:05
+11
разрабатывайте уже план потопки кораблей, сколько можно тупить
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21.03.2022 11:03
+11
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21.03.2022 11:05
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ну як на таке уродство не устроїти рашанському кораблеві градобітіє?
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21.03.2022 11:01 Відповісти
не надо переживать про те типа домики это по документам общественные туалеты общества инвалидов.. да да все побережье или вот такие куреньки или высотки за огромные откаты взятки выстроены море не для простых одесситов у воды или куренья или замки типа дворца Кивалова Замок Гарри Поттера или типа многоквартирные апартаменты надеюсь что многие оттуда сбегли и сбегут еще.. лет 18-20 море для одесситов закрыто пляжи превратились в притоны проститутов и проституток в площадки концертов рашинских артистов притоны клубы для Аэлитных ублюдков наркомании уголовников и прочей наволочи которая к слову сказать сбежала еще до 24 февраля с Одессы сейчас по городу улицы пустынные если раньше дорога с ж-м Черёмушки занимала 40 /50 минут теперь долетаем в спокойном темпе за 10-15 минут потому как улицы на 70% пустынные от транспорта...да и людей также по центральным улицам 1-2 человека на квартал и то хорошо будет...и это центре... потом после войны эти все вернувшиеся нувориши будут махать купленными наградами корочками и звездеть как они "обороняли Одессу" где то там в Германии Хайве Барселонах или Нью- Йорках Лондонах..
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21.03.2022 11:32 Відповісти
знаєте, може й так
але мені ці кораблі принципово муляють
бо з них все таки шмаляють по Україні

скільки я пам"ятаю, писалося, що по Маріуполю шмаляли з кораблів також
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21.03.2022 11:41 Відповісти
меня лично бесит ПУТИН удавил бы гандона собственными руками несмотря на его типа пояс по карате или еще чего там хотя я калека и инвалид но хватило бы мне сил зумами вцепиться в его кадык или шею сонной артерии прокусив ее до кровяного потока... 2 минуты и все Вове кердык..
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21.03.2022 11:44 Відповісти
+1
я б його потримала, щоб вам зручніше було цим займатися)).
але думаю, що ми б не достоялися у черзі бажаючих помацати його адамове яблуко.
він, паскуда один, а нас не просто багато - нас ціла країна.
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21.03.2022 11:49 Відповісти
В шесть утра, два военных корабля ВМФ московии появились в Одесском заливе на траверзе Лузановки и начали методически обстреливать снарядами коттеджи, расположенные на первой береговой линии. По всей вероятности, ФСБ забыло предупредить «освободителей», что при СССР элитные участки на первой линии побережья в Лузановке нарезались вертухаям НКВД, которые перед вырытыми рвами из пистолета расстреливали в затылок наших дедов и военным отставникам, утопившим в человеческой крови в 1956 году в Венгрии многотысячную демонстрацию, требовавших вывода советских войск из Венгрии и оккупировавших в 1968 году танковыми дивизиями свободолюбивую Прагу.

Кровавый советский режим присваивал палачам почетные звания: «Пенсионер Союзного значения», назначал персональные пенсии, выделял путевки на курорты Черноморского побережья Кавказа и в Трускавец, отводил участки земли под дачи на берегу Одесского залива в Лузановке и в Мисхоре и предоставлял право закупать дефицитные продукты, одежду и импортную обувь в спецраспределителях.

Защитники Одессы не дремали и сделали несколько залпов по непрошенным гостям. Один корабль задымился, был взят на буксир кораблем сопровождения и отведен на ремонт в Севастополь.
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21.03.2022 19:40 Відповісти
разрабатывайте уже план потопки кораблей, сколько можно тупить
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21.03.2022 11:03 Відповісти
можно байрактаром попробовать
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21.03.2022 11:04 Відповісти
В отличии от танка, корабль потопить не так просто,тем более военный,запас плавучести у него хороший, нужны ракеты соответствующего класса или корабль такого же класса с соответствующим набором оружия на борту
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21.03.2022 11:18 Відповісти
так русские же по всій акваторії міни розкидали, може й нарвуться на міну.
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21.03.2022 11:06 Відповісти
"О ненависти к русским никто и не говорит. Чувство, которое испытывают все украинцы от мала до велика, сильнее ненависти. Это не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как и желание истребления крыс или ядовитых пауков, такое же естественное чувство, как чувство самосохранения."
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21.03.2022 11:05 Відповісти
я неплохо отношусь к крысам, милые привязчивые существа, забавные и дружелюбные, уверена, что в ядовитых пауках тоже можно найти что-то хорошее..., кацапы, это отдельный вид, тупиковая ветвь развития, враждебная остальным людям и подлежит уничтожению...
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21.03.2022 11:15 Відповісти
имеются ввиду те крысы, что сотнями живут в подвалах и разносят чуму, это почти цитата из
Лев Толстой "Хаджи Мурат".
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21.03.2022 11:21 Відповісти
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21.03.2022 11:05 Відповісти
Не буду обижать собак, пусть горит в аду.
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21.03.2022 11:11 Відповісти
каждый Фраг радует и греет душу, меньше козломордых свинособак, тем лучше всему миру
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21.03.2022 11:16 Відповісти
за ДиВиДи
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21.03.2022 11:23 Відповісти
чтобы вас всех шакалов спалило огнем праведным воинство света,воинство защитников украины, воинство праведников. а всем фашистам расейским вечного огня в аду.земля вам бетоном и *** вам на встречу. алюминь!
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21.03.2022 11:28 Відповісти
Одним подонком на Земле стало меньше.
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21.03.2022 12:18 Відповісти
а если бы у нас были Нептуны, оказались бы поврежденными несколько рашистких кораблей и было бы много жертв, чувствуете разницу...
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21.03.2022 11:11 Відповісти
В Одессе тоже фашисты есть? Да *****?
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21.03.2022 11:14 Відповісти
Ой, я вас умоляю, здесь те, кто и были, уехали на историческую родину фашизма.
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21.03.2022 11:15 Відповісти
У нас только один фашист еврейской национальности. Саша Турчинов
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21.03.2022 11:25 Відповісти
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21.03.2022 11:14 Відповісти
Одесса ! Вас начал атаковать,ой « асвабаждать» руцький мир. Встречайте..
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21.03.2022 11:24 Відповісти
Орки не могут идти на штурм Одессы.это самоубийство.Им это не дают сделать Николаев и Мариуполь.
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21.03.2022 12:06 Відповісти
А где нептуны.?? Самое время испытать в деле
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21.03.2022 11:45 Відповісти
Их держат для серьезного замеса.
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21.03.2022 12:08 Відповісти
"Нептуны" закатаны в дорожный асфальт слУгами. СпрОсите у них после войны.
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21.03.2022 12:20 Відповісти
Людей на улице что на ярмарке
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21.03.2022 11:47 Відповісти
У Путіна змінилась тактика, тепер йому потрібен південь і схід, а не Київ, - ЗМІ.
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21.03.2022 11:54 Відповісти
Щось якось слабенько там рвонуло, де вирва? якшо їхня арта сюди шмальнула та долетіло то й наша може, але я думаю шо в нас окрім танків тут ніфіга нема, ну знайшовся там град який Бикова підбив - але то слабенька цацка, з урагана можно було б шмаляти до небокраю, але його певно тут немає.
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21.03.2022 12:22 Відповісти
 
 