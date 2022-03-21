Унаслідок ворожого обстрілу в Одесі пошкоджено кілька будинків, жертв немає, - ОВА. ВIДЕО

В Одесі в результаті ранкового обстрілу російськими кораблями постраждали кілька будинків. При цьому жертв і постраждалих немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram спікера оперативного штабу Одеської ОВА Сергія Братчука.

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"В результаті ранкових обстрілів з корабельної артилерії постраждали кілька домоволодінь в Одесі. Жертв і постраждалих немає", - повідомив він.

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