Унаслідок ворожого обстрілу в Одесі пошкоджено кілька будинків, жертв немає, - ОВА. ВIДЕО
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В Одесі в результаті ранкового обстрілу російськими кораблями постраждали кілька будинків. При цьому жертв і постраждалих немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram спікера оперативного штабу Одеської ОВА Сергія Братчука.
"В результаті ранкових обстрілів з корабельної артилерії постраждали кілька домоволодінь в Одесі. Жертв і постраждалих немає", - повідомив він.
Топ коментарі
+16 Микола Папізже
показати весь коментар21.03.2022 11:05
+11 Nov
показати весь коментар21.03.2022 11:03
+11 константен
показати весь коментар21.03.2022 11:05
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але мені ці кораблі принципово муляють
бо з них все таки шмаляють по Україні
скільки я пам"ятаю, писалося, що по Маріуполю шмаляли з кораблів також
я б його потримала, щоб вам зручніше було цим займатися)).
але думаю, що ми б не достоялися у черзі бажаючих помацати його адамове яблуко.
він, паскуда один, а нас не просто багато - нас ціла країна.
Кровавый советский режим присваивал палачам почетные звания: «Пенсионер Союзного значения», назначал персональные пенсии, выделял путевки на курорты Черноморского побережья Кавказа и в Трускавец, отводил участки земли под дачи на берегу Одесского залива в Лузановке и в Мисхоре и предоставлял право закупать дефицитные продукты, одежду и импортную обувь в спецраспределителях.
Защитники Одессы не дремали и сделали несколько залпов по непрошенным гостям. Один корабль задымился, был взят на буксир кораблем сопровождения и отведен на ремонт в Севастополь.
Лев Толстой "Хаджи Мурат".