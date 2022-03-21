Зеленський - німцям: Ви маєте силу і можете допомогти Україні стати частиною ЄС ! ВIДЕО

Україна є частиною Європи. Нам доводиться на полі бою виборювати своє право бути Європою. Втім німці власною думкою та власним словом, тиском на політиків можуть нарешті допомогти Україні стати частиною ЄС.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні до німців, інформує Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Ви бачите наше прагнення бути з Європою. Наше прагнення, яке ми виборюємо на полі бою. І яке ви можете вибороти просто у своєму суспільстві. Власною думкою, словом, тиском на політиків. Щоб Україна нарешті стала частиною ЄС. Німці, ви маєте силу!", - звернувся він до представників Німеччини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми станемо повноправним членом ЄС, - Зеленський