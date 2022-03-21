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Зеленський - німцям: Ви маєте силу і можете допомогти Україні стати частиною ЄС ! ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Україна є частиною Європи. Нам доводиться на полі бою виборювати своє право бути Європою. Втім німці власною думкою та власним словом, тиском на політиків можуть нарешті допомогти Україні стати частиною ЄС.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні до німців, інформує Цензор.НЕТ.

"Ви бачите наше прагнення бути з Європою. Наше прагнення, яке ми виборюємо на полі бою. І яке ви можете вибороти просто у своєму суспільстві. Власною думкою, словом, тиском на політиків. Щоб Україна нарешті стала частиною ЄС. Німці, ви маєте силу!", - звернувся він до представників Німеччини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми станемо повноправним членом ЄС, - Зеленський

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
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21.03.2022 11:07
+8
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21.03.2022 11:10
+7
"А вы их убивать стали"

И действительно: ЗА ШТУО?!?!?!?!?!
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21.03.2022 11:13
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21.03.2022 11:05 Відповісти
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21.03.2022 11:07 Відповісти
🤣😂😆
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21.03.2022 11:10 Відповісти
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21.03.2022 11:10 Відповісти
"А вы их убивать стали"

И действительно: ЗА ШТУО?!?!?!?!?!
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21.03.2022 11:13 Відповісти
Умєр Максім? Да і хрєн с нім!
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21.03.2022 11:11 Відповісти
https://youtu.be/OBTqSIkFUV0


Кострома Mon Amour
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21.03.2022 11:13 Відповісти
Передайте паскуде ***********, что сирены только множат нашу ненависть к рабсийским фашистам и мобилизуют нас. Смерть их ждёт на нашей земле.
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21.03.2022 11:08 Відповісти
Цікавий медецинський феномен.

21.02.2022

6 смертей та майже 2500 нових випадків інфікування - Прикарпаття стрімко летить у червону зону
21.03.2022

Вірус діагностували у 6 жителів Івано-Франківського району, 3 - Калуського та 17 - Коломийського районів.
Усього 26 випадків 0 смертей.
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21.03.2022 11:08 Відповісти
Не читайте кацапські вкиди, якщо маєте відразу до феноменів. 😊
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21.03.2022 11:13 Відповісти
Ти що, з дуба впав?
Це офіційна інфа з нашого рідного давнього Івано-Франківського ресурсу новин (я його читаю вже не знаю скільки років - до 20-ти): https://pravda.if.ua/
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21.03.2022 11:24 Відповісти
Днями у біжучій стічні одного відомого українського телеканалу теж новина була. 😊
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21.03.2022 11:29 Відповісти
Скоріш, феномен не стільки медецинський, скільки медійно-інформаційний. )
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21.03.2022 17:56 Відповісти
Ти знаєш - не можу сказати правий ти чи ні.
Людський організм - досі повна таємниця. Кажуть, древні її знали, але з початком ери фармакології все втрачено.
Я особисто знаю два приклади в житті, коли в людини була практично невиліковна (до кінця так і не можуть вилікувати нікого) хвороба - псоріаз, і ця людина перенесла надзвичайно сильний нервовий стрес - хвороба щезла за 3-6 днів взагалі навіть без натяків, що була.
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21.03.2022 18:05 Відповісти
Я лікував "корону", і не тільки її, методами психотерапії - допомагав собі й близьким, коли хворіли. Це не жарт.
Робота організму регулюється гормональною системою. Гормональна система - мозком. Там багато цікавого.
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21.03.2022 18:16 Відповісти
В Брестe сегодня перекроют несколько улиц для передвижения техники и личного состава 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.
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21.03.2022 11:09 Відповісти
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21.03.2022 11:12 Відповісти
Та я вже писав - там не потрібні ВСУ.
Зброї там теж через край.
Тихенько на вухо шепнути місцевим - "Ось ці за бурштином прийшли".
ВСЕ! - Там навіть американські "котики" не пройдуть.
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21.03.2022 11:27 Відповісти
"В чьом сіла, брат? Сіла в правдє"! Хто не бажає визнавати правду, в того нема сили.
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21.03.2022 11:09 Відповісти
Цікаво, меркельшу хоч трохи сумління мучає, адже вона формально теж співучасниця теперішніх подій..
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21.03.2022 11:10 Відповісти
ні... яке там сумління... вона відійшла від справ і почувається щасливою (шо так вчасно злиняла))
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21.03.2022 11:13 Відповісти
Можуть. Але, аж ревуть, не хочуть. Бо - кондоми.
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21.03.2022 11:11 Відповісти
Влада Німеччини від України касками відмахувалась, скоро трусами відмахуватися почне. Добре, хоч Меркель вже пішла, бо то був би неабиякий жах.
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21.03.2022 11:19 Відповісти
Вони концертік ще забацають, поспівають, а потім розійдуться по теплих домівках та увімкнуть телевізор, щоб подивись, як їхні партнери та друзі з московських болот знищують Харків, Маріуполь та шо там залишилось від Бучі.
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21.03.2022 11:28 Відповісти
Надеюсь ,что немцы его услышали.
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21.03.2022 11:39 Відповісти
Может сначала войну закончить?
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21.03.2022 11:52 Відповісти
а когда-то "наивеликомудрейший" сказал - а какай разница по какой улице с каким названием ходить, лишь бы свет да асфальт были... всё... уже ничто не спасет...
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21.03.2022 16:08 Відповісти
Правильно. Дави на эту ************** немчуру.
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21.03.2022 18:01 Відповісти
Пора обратить СБУ внимание и закрыть комменты на сайте,а комментаторов работающих против Президента во время войны,судить по законам военного времени.
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21.03.2022 19:23 Відповісти
А пример можно привести - работы против политического руководства.
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21.03.2022 19:53 Відповісти
ты главный тормоз продвижения в ЕС и в НАТО
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21.03.2022 20:09 Відповісти
 
 