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Зеленський - німцям: Ви маєте силу і можете допомогти Україні стати частиною ЄС ! ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Україна є частиною Європи. Нам доводиться на полі бою виборювати своє право бути Європою. Втім німці власною думкою та власним словом, тиском на політиків можуть нарешті допомогти Україні стати частиною ЄС.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні до німців, інформує Цензор.НЕТ.
"Ви бачите наше прагнення бути з Європою. Наше прагнення, яке ми виборюємо на полі бою. І яке ви можете вибороти просто у своєму суспільстві. Власною думкою, словом, тиском на політиків. Щоб Україна нарешті стала частиною ЄС. Німці, ви маєте силу!", - звернувся він до представників Німеччини.
Топ коментарі
+8 константен
показати весь коментар21.03.2022 11:07
+8 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар21.03.2022 11:10
+7 Nikolay Ivankov 071fa753
показати весь коментар21.03.2022 11:13
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И действительно: ЗА ШТУО?!?!?!?!?!
Кострома Mon Amour
21.02.2022
6 смертей та майже 2500 нових випадків інфікування - Прикарпаття стрімко летить у червону зону
21.03.2022
Вірус діагностували у 6 жителів Івано-Франківського району, 3 - Калуського та 17 - Коломийського районів.
Усього 26 випадків 0 смертей.
Це офіційна інфа з нашого рідного давнього Івано-Франківського ресурсу новин (я його читаю вже не знаю скільки років - до 20-ти): https://pravda.if.ua/
Людський організм - досі повна таємниця. Кажуть, древні її знали, але з початком ери фармакології все втрачено.
Я особисто знаю два приклади в житті, коли в людини була практично невиліковна (до кінця так і не можуть вилікувати нікого) хвороба - псоріаз, і ця людина перенесла надзвичайно сильний нервовий стрес - хвороба щезла за 3-6 днів взагалі навіть без натяків, що була.
Робота організму регулюється гормональною системою. Гормональна система - мозком. Там багато цікавого.
Зброї там теж через край.
Тихенько на вухо шепнути місцевим - "Ось ці за бурштином прийшли".
ВСЕ! - Там навіть американські "котики" не пройдуть.