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ПТРК "Корсар" та "Стугна", ракетний комплекс "Амулет": українські бійці опановують зброю для знищення бронетехніки окупантів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Не зважаючи на військовий стан, підрозділи бригади спецпризначення імені Івана Богуна продовжують активні навчання нових розрахунків ПТРК "Корсар" та "Стугна" та випробовують новий ракетний комплекс "Амулет".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, після опанування зброї розрахунки відправляються на бойові чергування для знищення окупантів.
Топ коментарі
+40 константен
показати весь коментар21.03.2022 11:43
+35 Мистер Икс 00711c20
показати весь коментар21.03.2022 11:42
+35 константен
показати весь коментар21.03.2022 11:42
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Будь ласка, зачекайте...
Надо же... Такое говно знаменитое, а все СМИ молчат...
блин, это самая граница с монголией
и че у них за названия у дивизий
будапештская краснознаменная... ордена красной зведы (wat?)
донская (!!! в Бурятии, Донская!!)
как венгры такой позор терпят ?
пусть ему название дивизии покажут...
краснознаменная...
а украинские дивизии после декоммунизации
убирали названия?
или их и не было?
а то просто как не читаю
в рашен армии куча краснознаменных
повна демілітаризація кацапів!