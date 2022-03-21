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ПТРК "Корсар" та "Стугна", ракетний комплекс "Амулет": українські бійці опановують зброю для знищення бронетехніки окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Не зважаючи на військовий стан, підрозділи бригади спецпризначення імені Івана Богуна продовжують активні навчання нових розрахунків ПТРК "Корсар" та "Стугна" та випробовують новий ракетний комплекс "Амулет".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після опанування зброї розрахунки відправляються на бойові чергування для знищення окупантів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Єсть! Аж огоньок пішов!" - українські десантники на Донеччині знищують окупантів за допомогою ПТРК. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+40
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21.03.2022 11:43
+35
Кацапских оккупантов ухуячим ВСЕХ до ЕДИНОГО во СЛАВУ НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ УКРАИНЫ !!!
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21.03.2022 11:42
+35
Я тупо не успеваю

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21.03.2022 11:42
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Кацапских оккупантов ухуячим ВСЕХ до ЕДИНОГО во СЛАВУ НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ УКРАИНЫ !!!
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21.03.2022 11:42 Відповісти
Я тупо не успеваю

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21.03.2022 11:42 Відповісти
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21.03.2022 11:43 Відповісти
Субедей багатур....не витримав тортур
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21.03.2022 11:44 Відповісти
"Все СМИ молчат"
Надо же... Такое говно знаменитое, а все СМИ молчат...
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21.03.2022 11:56 Відповісти
опять кяхта?
блин, это самая граница с монголией

и че у них за названия у дивизий
будапештская краснознаменная... ордена красной зведы (wat?)
донская (!!! в Бурятии, Донская!!)
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21.03.2022 11:58 Відповісти
Думал , что только я опупел от наименования дивизии. Ну и на фото типичный донской казак, земля ему стекловатой.
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21.03.2022 12:04 Відповісти
Ну я в Кирове служил(101зрб):Киевская,орденов Б.Хмельницкого и куева туча наград.А брали в основном водителей киевлян....
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21.03.2022 12:25 Відповісти
ты еще не читал старого назания нашей Королевской 24й бригады,там вообще совковый сюр,предложение в несколько строк)))
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21.03.2022 15:02 Відповісти
Да,много надо мужества ,что бы заниматься марадерством.
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21.03.2022 12:04 Відповісти
Угу...они даже грабить боятся
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21.03.2022 12:06 Відповісти
Будапештская ? Это за то, что в 56 году венгерское сопротивление уничтожали?

как венгры такой позор терпят ?
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21.03.2022 12:07 Відповісти
сийярто не очень как то злится на рассею
пусть ему название дивизии покажут...
краснознаменная...

а украинские дивизии после декоммунизации
убирали названия?
или их и не было?
а то просто как не читаю
в рашен армии куча краснознаменных
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21.03.2022 12:10 Відповісти
У венгров 3 апреля выборы. Орбан и Сийярто сейчас больше обеспокоены о том, чтобы остаться у власти. У Фидеса позиции уже пошатнулись в предыдущих выборах. Продолжая в духе Лукашенко, они могут и пролететь.
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21.03.2022 12:17 Відповісти
защитник русскоязычных, бл.
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21.03.2022 18:24 Відповісти
Воїни ЦАР під'їхали? )))))))))
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21.03.2022 11:43 Відповісти
А їм хоть сказали, що в нас ше холодно? Навіть природа нам допомагає...
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21.03.2022 11:54 Відповісти
Нееее, это тот самый настоящий представитель глубинного русского народа, защищающий их язык.
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21.03.2022 12:33 Відповісти
Скрепный представитель!
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21.03.2022 13:30 Відповісти
Глаз узкє - значить рузгє 😂
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21.03.2022 11:50 Відповісти
Хробачки з тим розберуться - дайте їм троха часу. Хай лиш потепліє.
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21.03.2022 11:56 Відповісти
Файно )
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21.03.2022 11:42 Відповісти
вся кацапська техніка буде знищена!

повна демілітаризація кацапів!
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21.03.2022 11:45 Відповісти
Пора вводить новую акцию : сдался с оружием - 5 кг сахара, сдался с техникой- 10 кг сахара, привел офицера - 15 кг сахара, так гораздо лучше и быстрее будет
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21.03.2022 11:47 Відповісти
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21.03.2022 11:51 Відповісти
Скоро и соли не будет.Привет ссср.
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21.03.2022 12:05 Відповісти
Потом колбаса и масло. А потом очереди у магазинов алкогольных напитков с 14:00.
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21.03.2022 12:19 Відповісти
против превращения кацапстана в пустыню Сахара?
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21.03.2022 12:18 Відповісти
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21.03.2022 12:35 Відповісти
Я так понял что продавщица список чего нет дописывает
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21.03.2022 12:42 Відповісти
Всё правильно. Дайошь войну с кацапами на коммерческой основе!
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21.03.2022 11:56 Відповісти
Такою зброею кацапа не здолати.
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21.03.2022 11:57 Відповісти
что за "амулет"?
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21.03.2022 11:59 Відповісти
це стугна тількі вмонтована на бойові машини,якщо я правильно розумію
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21.03.2022 12:21 Відповісти
Так пара Стугн інтегрована в БРДМ
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21.03.2022 13:19 Відповісти
Як вчасно , бл*
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21.03.2022 12:40 Відповісти
зброя перемоги, організуємо контрнаступ на москву, росіяни бігуть, путін в паніці
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21.03.2022 12:55 Відповісти
Боже, бережи кожного з Вас! Ваші сім'ї, батьків та всих, хто захищає Україну... Україна переможе!
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21.03.2022 16:04 Відповісти
 
 