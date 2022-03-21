ПТРК "Корсар" та "Стугна", ракетний комплекс "Амулет": українські бійці опановують зброю для знищення бронетехніки окупантів. ВIДЕО

Не зважаючи на військовий стан, підрозділи бригади спецпризначення імені Івана Богуна продовжують активні навчання нових розрахунків ПТРК "Корсар" та "Стугна" та випробовують новий ракетний комплекс "Амулет".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після опанування зброї розрахунки відправляються на бойові чергування для знищення окупантів.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Єсть! Аж огоньок пішов!" - українські десантники на Донеччині знищують окупантів за допомогою ПТРК. ВIДЕО