Пошкоджено шість будинків, дві школи та два дитсадки унаслідок нічного обстрілу в Києві, - Кличко. ВIДЕО

Унаслідок нічного ракетного обстрілу російськими військами Подільського району Києва згорів торговий центр, пошкоджено 6 житлових будинків, три з них - непридатні для життя.

Про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

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"Ворог продовжує атакувати столицю. Вночі рятувальники довго боролися з пожежею в Подільському районі, де в результаті обстрілів згорів торговий центр, пошкоджено 6 житлових будинків. Три з них - непридатні для життя. 8 людей загинули", - повідомив він.

Також пошкоджено приміщення двох шкіл та двох дитячих садочків.

Кличко повідомив, що через пожежі після авіаударів в столиці та в області спостерігається забрудненість повітря. "Тому не відчиняйте вікна. А коли виходите на вулицю – захистіть легені, одягнувши навіть медичний респіратор типу FFP2", - сказав він.

Також він закликав киян не знімати та не викладати відео пересування військової техніки, блокпостів, охорони стратегічних об'єктів.

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