Пошкоджено шість будинків, дві школи та два дитсадки унаслідок нічного обстрілу в Києві, - Кличко. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні
Унаслідок нічного ракетного обстрілу російськими військами Подільського району Києва згорів торговий центр, пошкоджено 6 житлових будинків, три з них - непридатні для життя.
Про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог продовжує атакувати столицю. Вночі рятувальники довго боролися з пожежею в Подільському районі, де в результаті обстрілів згорів торговий центр, пошкоджено 6 житлових будинків. Три з них - непридатні для життя. 8 людей загинули", - повідомив він.
Також пошкоджено приміщення двох шкіл та двох дитячих садочків.
Кличко повідомив, що через пожежі після авіаударів в столиці та в області спостерігається забрудненість повітря. "Тому не відчиняйте вікна. А коли виходите на вулицю – захистіть легені, одягнувши навіть медичний респіратор типу FFP2", - сказав він.
Також він закликав киян не знімати та не викладати відео пересування військової техніки, блокпостів, охорони стратегічних об'єктів.
Будь ласка, зачекайте...
кабаев, в первые дни войны, когда поняло, что взять Украину не получится - прямым приказом (!!!) - поручило оркам всех подразделений - не жалеть мирное население Украины, не считаться с потерями гражданских, убивать детей и женщин, поставить орков на самообеспечение, то есть - "узаконить" мародерство орков на оккупированных ими территориях, не считаться с потерями гражданских, бить по школам, дет садам, жилым комплексам..
это прямое распоряжение кабаева на третий день войны, когда оно поняло, что Украина не сдалась и дала достойный отпор..
Украина воюет с нелюдью, и никакие переговоры нелюдь кабаев не примет, оно бредит убить Украину, а сдохнет само, что приведет к развалу рф..