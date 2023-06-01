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Пошкоджено шість будинків, дві школи та два дитсадки унаслідок нічного обстрілу в Києві, - Кличко. ВIДЕО

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Унаслідок нічного ракетного обстрілу російськими військами Подільського району Києва згорів торговий центр, пошкоджено 6 житлових будинків, три з них - непридатні для життя.

Про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог продовжує атакувати столицю. Вночі рятувальники довго боролися з пожежею в Подільському районі, де в результаті обстрілів згорів торговий центр, пошкоджено 6 житлових будинків. Три з них - непридатні для життя. 8 людей загинули", - повідомив він.

Також пошкоджено приміщення двох шкіл та двох дитячих садочків.

Кличко повідомив, що через пожежі після авіаударів в столиці та в області спостерігається забрудненість повітря. "Тому не відчиняйте вікна. А коли виходите на вулицю – захистіть легені, одягнувши навіть медичний респіратор типу FFP2", - сказав він.

Також він закликав киян не знімати та не викладати відео пересування військової техніки, блокпостів, охорони стратегічних об'єктів.

Також дивіться: Пожежу в ТРЦ у Подільському районі Києва ліквідовано. 8 осіб загинуло, 1 - травмовано, - ДСНС. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Нифига не пишут,что упало,может кто в курсе?поделитесь плиз.
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21.03.2022 12:38 Відповісти
Якийсь касетний боеприпас- бо мають проводити підрив залишків **********. Клас ракети не 5азивають.
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21.03.2022 12:40 Відповісти
Та вже назвали - нібито - Точка-у...
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21.03.2022 12:41 Відповісти
Схоже. Де назвали?
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21.03.2022 12:45 Відповісти
По ТВ.
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21.03.2022 12:49 Відповісти
Дякую
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21.03.2022 12:43 Відповісти
когда наше ЗСУ будет проводить демилитаризации орков на их территории мордоре-рф?

кабаев, в первые дни войны, когда поняло, что взять Украину не получится - прямым приказом (!!!) - поручило оркам всех подразделений - не жалеть мирное население Украины, не считаться с потерями гражданских, убивать детей и женщин, поставить орков на самообеспечение, то есть - "узаконить" мародерство орков на оккупированных ими территориях, не считаться с потерями гражданских, бить по школам, дет садам, жилым комплексам..
это прямое распоряжение кабаева на третий день войны, когда оно поняло, что Украина не сдалась и дала достойный отпор..
Украина воюет с нелюдью, и никакие переговоры нелюдь кабаев не примет, оно бредит убить Украину, а сдохнет само, что приведет к развалу рф..
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21.03.2022 12:45 Відповісти
 
 