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"Наше завдання - гнати назад цих вошивих солдатів, коли вони починають розбігатися": СБУ перехопила розмову "кадирівця". АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Служба безпеки оприлюднила аудіозапис телефонної розмови російського військовослужбовця з підрозділу, що комплектується етнічними чеченцями та підпорядковується голові Чечні Рамзану Кадирову. Він повідомляє, що служить у "заградотряді" та скаржиться дружині на постійні обстріли з боку ЗСУ.

Запис розмови оприлюднений на Telegram-каналі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Російська пропаганда формує їхній образ, як грізної сили, що здатна виконати будь-які завдання Путіна. Але за 26 днів війни українські воїни вщент розбили цей міф. Кадирівців тепер називають не інакше, ніж "ТікТок-військами" через їхню любов до постановочних роликів. Бо на війні вони "відзначились" лише відеозйомками та звірствами проти мирного населення", - йдеться у повідомленні.

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У СБУ наголошують, що "кадирівці" займаються "зачистками" та вбивством російських військових, які тікають із поля бою.

"Вони виконують функцію "загрядотрядів" і стріляють по своїх. Хоча "своїми" росіян вони не вважають, називають "вошивими" і з задоволенням їх убивають", - зауважують у Службі безпеки.

У розмові з жінкою "кадирівець" зазначає, що перебуває "не в гущині подій", а його основне завдання - стримувати російських військових, які намагаються втекти з поля бою.

"Не турбуйся, я не в гущі подій, ми стоїмо трохи далі. Наше завдання - гнати назад (в бій. - Ред.) цих вошивих солдатів, коли вони починають розбігатися від ударів артилерії".

При цьому він також скаржиться на роботу української артилерії, яка цілодобово обстрілює позиції РФ.

"Смалить їхня артилерія конкретно вдень і вночі. Так і чути, що "там убили, то тут вбили", - зазначає військовий.

Під час розмови він також згадує, що нещодавно українські військові ліквідували командира спецназу сусіднього підрозділу.

"Проблема в тому, що обстрілюють з арти і вдень та вночі, у них ці снаряди не закінчуються", - жаліється "кадирівець".

Наприкінці розмови військовий висловлює сподівання, що скоро повернеться додому.
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Топ коментарі
+42
Мохнатка калдырки жалуется, что у украинцев снаряды не заканчиваются. А где же они закончатся, если армия хрюсии регулярно пополняет боезапас ВСУ?!
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21.03.2022 13:06
+41
а може вже і не повернеться
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21.03.2022 13:05
+29
Горять у пеклі, мразоти.
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21.03.2022 13:05
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а може вже і не повернеться
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21.03.2022 13:05 Відповісти
Горять у пеклі, мразоти.
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21.03.2022 13:05 Відповісти
Тобто нЕлюди ганяють виродків- займаються тим самим, що і в рашці.
А до нас якого приперлися- не могли цим і далі на ращці займатися?
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21.03.2022 13:06 Відповісти
вони спочатку в Чечні народ кошмарили,але до війни кадирці стало замало і він на рашку поліз там кошмарити,це ж звичайні бандюгани
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21.03.2022 13:11 Відповісти
Мохнатка калдырки жалуется, что у украинцев снаряды не заканчиваются. А где же они закончатся, если армия хрюсии регулярно пополняет боезапас ВСУ?!
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21.03.2022 13:06 Відповісти
Смерть окупантам!
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21.03.2022 13:06 Відповісти
кадирову дон самому треба так звану "армію" невідомо ,що в самій Чечні ше буде,адже вже дон не получить бабло з кремля дон
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21.03.2022 13:07 Відповісти
Вівцейоби пасуть кацапсячих свиней
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21.03.2022 13:13 Відповісти
dedy Zagrazhdali
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21.03.2022 13:15 Відповісти
..вот бы наша арта и до кадыровцев доставала - отступление орков было бы ещё активнее..
эх-ххх, не хватает дальнобойных ракет "кровавого пастора" и на суше и на море..(
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21.03.2022 13:18 Відповісти
Скоро, в пакете.
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21.03.2022 13:20 Відповісти
Так, повернешся, смердючий шакал, в поліетиленовому пакеті. Пху, мерзота.
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21.03.2022 13:20 Відповісти
Кабздыровцы даже в Украине умудряются кацапов *башить
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21.03.2022 13:21 Відповісти
Что ж вам такую подлую задачу поставили? Наверно поняли что вы не воины а псы вонючие?
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21.03.2022 13:31 Відповісти
Це розмова Дарт Вейдера з ватажком Урук-Хаї?
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21.03.2022 13:32 Відповісти
Ні, то орки так "розмовляють".
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21.03.2022 13:55 Відповісти
Мерзенні істоти пекла, єдиний плюс , що теж вбиввють кацапів
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21.03.2022 13:38 Відповісти
Береги себя и овечку,дон. Хотя,вряд ли получится.
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21.03.2022 14:27 Відповісти
це "язык" оркiв ?
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21.03.2022 14:32 Відповісти
Саоріш за все , вівцей@ об повернеться додому в целофановому мішку в кращому випадку 😡
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21.03.2022 14:33 Відповісти
Это кадыровец со своей женой разговаривал?Ну и голос,как из преисподни.
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21.03.2022 15:11 Відповісти
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21.03.2022 15:32 Відповісти
Щось у баби голос, як мужика)
Навіщо голос змінили? Когось покривають?
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21.03.2022 15:49 Відповісти
ну да! Зрада! как же ещё!?
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21.03.2022 16:11 Відповісти
Война в Украине. Потерь нет.Тимур Муцураев -- Мама, приезжай и меня забери https://www.youtube.com/watch?v=nhWhT_gXn-w&t=95 На это можно смотреть вечно!!!!!
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21.03.2022 16:16 Відповісти
рамзанка дон, ты есть выкидышь свинячий дон. А твои шакалы дон умеют только с овцами воевать дон.
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21.03.2022 17:01 Відповісти
Максе, я сьогодні вже 1 км прбіг. Дохтур не на..бав. Подяка та шана ескулапу. Подорував мені жорсткий наколінник Reaktion Knee. Сказав у середу не пробігу 2 км, *** випише.
Буду працювати над собою.
Все буде Україна!!
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21.03.2022 20:29 Відповісти
Tо е зер гут, як то кажуть у Львовi. Ты особо сразу не рви, мало ли...по Дерибасовской гуляют постепенно, сам знаешь, не первый раз.
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21.03.2022 20:54 Відповісти
"Загрядотряди" як за часів "Вєлікай Атєчєсвєннай " ,нічого не змінилось.
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21.03.2022 17:24 Відповісти
Бахнуть бы эти загранотряды.И бежали бы орки до самой границы)
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21.03.2022 18:53 Відповісти
 
 