"Оркостан - редкие ублюдки. Днем бомбят жилые районы. Идиоты", - окупанти обстріляли Миколаїв. ВIДЕО

Російські загарбники вдень 21 березня вкотре обстріляли житлові квартали Миколаєва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Оркостан - редкие ублюдки. Днем бомбят жилые районы. Идиоты", - сказав Кім.

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"Російські рідкісні виродки знову обстрілюють житлові квартали Миколаєва... Наші люди зараз ліквідують наслідки", - сказав Кім.

Він також попросив не публікувати у соцмережах наслідки обстрілів, щоб не допомагати ворогові.

Як повідомлялося, у Миколаєві почали додатково зміцнювати місто, щоб не дати ворогові взяти місто.

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