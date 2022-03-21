УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15215 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
22 958 27
Миколаїв (1336) обстріл (21024) Кім Віталій (452)

"Оркостан - редкие ублюдки. Днем бомбят жилые районы. Идиоты", - окупанти обстріляли Миколаїв. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники вдень 21 березня вкотре обстріляли житлові квартали Миколаєва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Оркостан - редкие ублюдки. Днем бомбят жилые районы. Идиоты", - сказав Кім.

"Російські рідкісні виродки знову обстрілюють житлові квартали Миколаєва... Наші люди зараз ліквідують наслідки", - сказав Кім.

Він також попросив не публікувати у соцмережах наслідки обстрілів, щоб не допомагати ворогові.

Як повідомлялося, у Миколаєві почали додатково зміцнювати місто, щоб не дати ворогові взяти місто.

Дивіться також: Українські воїни захопили новітню командно-штабну машину рашистів з усіма даними. ФОТО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+31
показати весь коментар
21.03.2022 14:53
+21
Вони не ідіоти. Вони русскіє.
показати весь коментар
21.03.2022 14:50
+18
Убьём их всех за их преступления ,ВСЕХ до единого УБЬЁМ !
показати весь коментар
21.03.2022 14:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вони не ідіоти. Вони русскіє.
показати весь коментар
21.03.2022 14:50 Відповісти
Орки, одним словом. Хоча повне буде - орки-ідіоти.
показати весь коментар
21.03.2022 14:51 Відповісти
а это правда что прокуратура завела дело против Кiма за постоянные засветы в его комментариях военных обьектов Николаева?
показати весь коментар
21.03.2022 15:18 Відповісти
Я думаю тільки божевільні, або орки до такого додумаються))) Фейк)
показати весь коментар
21.03.2022 21:52 Відповісти
Русских в рашестане и четверти не наберется.Это россияне:- русские+ в основном всякий нацсброд,просто ОРКИ, по нашему..
показати весь коментар
21.03.2022 15:43 Відповісти
Убьём их всех за их преступления ,ВСЕХ до единого УБЬЁМ !
показати весь коментар
21.03.2022 14:50 Відповісти
показати весь коментар
21.03.2022 14:53 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCsMHGVQTmFSrzcSs5B97c6w баним петушиный канал
показати весь коментар
21.03.2022 14:54 Відповісти
Військове командування РФ намагається приховати реальні втрати, а «200-ті» компенсує так званими ополченцями з «Л/ДНР»

«Мобілізація» на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО виглядає як звичайний «відлов». А те, як «необстріляних новобранців» кидають на передову, більше нагадує свідоме знищення.

Про це свідчать фактично всі розмови окупантів, які перехоплює СБУ.

Так, на Херсонщині окупант розповідає другу про їхню операцію, яку вщент розгромили українські військові:
«Вчера только с зачистки вернулись: с 800 человек 150 вышло».

А інший обурюється тим, що його керівництво бреше Москві і доповідає про нібито 60-70% комплектування, хоча їх менше 20%: «…у нас реально с бригады последние 5 машин приехало. А было порядка 100-120. 302 человек досчитаться не могут. И это не считая тех, которые раненые».
https://t.me/operativnoZSU/14798
показати весь коментар
21.03.2022 14:54 Відповісти
надо всех зачищать, никого не оставлять, иначе их доукомплектуют и они придут снова нас убивать
показати весь коментар
21.03.2022 14:57 Відповісти
Означення "ідіоти" це явно не про орків.
показати весь коментар
21.03.2022 15:02 Відповісти
*****....представляю дилдов ихейных. Еще ведь тупее были. Оттого и потери до сих пор не сосчитают. Слава Богу, что украинцев в этой позорной лагерной армии- орде все меньше.
показати весь коментар
21.03.2022 15:03 Відповісти
«Мобілізація» в ОРДЛО: Окупанти піднімають віковий ценз «призовників» до 65 років

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

🔻 З метою збільшення кількості потенційних «призовників», окупанти збільшують віковий ценз «військовозобов'язаних» - з 55, як було раніше, до 65 років.

🔻 Повідомляється, що до лав окупаційної армії активно залучають і студентів. Зокрема, всіх учнів Луганського залізничного технікуму викликають до навчального закладу для «проведення реєстрації». Аналогічна ситуація в Луганському медичному університеті.

🔻 Також відомо, що «мобілізовані» до складу 1 армійського корпусу окупаційних військ вирізняються вкрай низьким морально-психологічним станом та мають застаріле спорядження: екіпірування зразка 1974 року та захисні шоломи 1971 року випуску.
https://t.me/spravdi/3063
показати весь коментар
21.03.2022 15:04 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
показати весь коментар
21.03.2022 15:04 Відповісти
Це тей Ільїн, який основоположник російського фашизму і якого найчастіше перечитує і цитує путєн? Нда, просто сюр якийсь.
показати весь коментар
21.03.2022 15:45 Відповісти
показати весь коментар
21.03.2022 15:11 Відповісти
Мохєрові берети такі відгодовані, як свині.
показати весь коментар
21.03.2022 15:14 Відповісти
ну так))) у наступу на вітрину чи тачку з харчами це неоціненна перевага ))))
показати весь коментар
21.03.2022 15:17 Відповісти
скоріше Ордостан, нащадки орди - ординці
показати весь коментар
21.03.2022 15:13 Відповісти
Обращение ко всем подписантам: Поскольку мы (украинцы, для редакции, а то она страдает...) уже явно в плюсах, предлагаю обходиться без выражений явной ненависти к некрасивым, а смотреть на это стадо с высоты победителя
показати весь коментар
21.03.2022 15:19 Відповісти
Вот зря Вы эти мэссэджи кацапские тут разводите
Треба бити ціх кацапских цук , а не соплі пускати !!!!
показати весь коментар
21.03.2022 15:43 Відповісти
На жаль, Ви трохи не зрозуміли моєї думки
показати весь коментар
21.03.2022 15:45 Відповісти
Дотриндівся.
Четверту годину по місту чути канонаду
показати весь коментар
21.03.2022 15:35 Відповісти
показати весь коментар
21.03.2022 15:41 Відповісти
Ты, главное, своему фюреру ***** доверяй, русский. И будет тебе светлое будущее.
показати весь коментар
21.03.2022 16:50 Відповісти
 
 