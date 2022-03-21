"Тут в любую квартиру зашел, что захотел - то и взял, кто-то приедет домой - ипотеку закроет", - СБУ перехопило розмову окупанта з дружиною. АУДIО
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СБУ перехопила розмову російського окупанта-мародера з дружиною. Він розповідає, як "освободітєлі" грабують дома і квартири українців.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Мародерство серед окупантів набуло таких масштабів, що скоро стане їхньою єдиною метою перебування в Україні, зазначають у спецслужбі. Загарбники, не криючись, вихваляються рідним про свої "здобутки". Як ось цей, чия військова частина базується на Донеччині.
Він телефонує дружині з української SIM карти, яку "знайшов" разом із мобільним телефоном. Але це не єдиний його трофей. Вихваляється годинником за 40 тисяч, Play Station-4 та 80 тисячами гривень.
Щоб вразити дружину, переводить цю суму в рублі. Правда, за довоєнним курсом. Каже, що це еквівалент 240 тисяч рублів. "Добытчик", вочевидь, ще не знає, як санкції знецінили їхню валюту. Розповідає, що дехто з його однополчан "приедет домой – ипотеку закроет".
Будь ласка, зачекайте...
Потому пора бить по територии раши ракетами ипереносить войну в их дома !!!!
» А ТО ХУТИН НАПАДЕТ « - уже произошло
Нечего миндальничать - надо лупить по их територии так , чтобы они сами перепугались
Україну облапошили полностью!
- Мама, я на Украине, в пену.
- Сына, двести долларов купи.
Бо їх справжні господаря потом це заробили !
Мы к судьям кинемся в объятья
Да только в Портленд воротиться
Нам не придётся никогда
Когда воротимся мы в Портленд
Нас примет Родина в обьятья
Да только в Портленд воротиться
Не дай нам, Боже, никогда...
(с)
* перехоплені телефонні розмови - це робота обладнання, технічних спеціалістів, аналітиків.
* корисної для ВСУ інформації - 0 цілих Х десятих
* але пипл хаває діжками.
Може варто занятися прямими обов'язками Служби безпекі України, а не записувати фоносіки?!
Для цього є вищі посадовці і вони відосики роблять професійно!
Чормим політеленом мріє іпотеку закрити !
лыбится и смеется там, впредверии бабок
хрен тебе корова
гроб
твой
крышкой
закроют
Мої пропозиції:
Якщо воїн грабує цивільних-то є мародер-в полон не брати!!!!!!!
Знайти номери частин,які мародерять і в полон не брати нікого
з тої військової частини.Надрукувати листівки і розкидати
з безпілотників на території яка пограбована.
Строку давності НЕМА.Знайдуть через 50 років і "подякують".
Смерть підорусам!!!!!!!!!!