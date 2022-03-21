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"Боже, які кончені!", - окупанти грабують автозаправку в Херсоні. ВIДЕО камер спостереження
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Російські загарбники пограбували автозаправну станцію в Херсоні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, мародерство російської армії зафіксували камери спостереження АЗС, а відеозапис опублікований в соцмережах.
"Боже, які кончені!", - пише автор публікації.
Топ коментарі
+67 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар21.03.2022 17:19
+40 govtva
показати весь коментар21.03.2022 17:19
+39 Alex Vassago
показати весь коментар21.03.2022 17:28
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Будь ласка, зачекайте...
"Диды" в Німеччині грабували, а це їх "достойні" онуки.
А далі іде менталітет народу.
В рабів та гвалтівників виростають раби та гвалтівники!
Меніф здається, що Моісей не 40 років тягав євреїв по пустелі а 4 століття, бо були парашиньці холопами 100 років тому, мерзенними холопами і залишилися!
Так говорить черговий загарбник на нових перехоплених розмовах СБУ.
Служба безпеки має безліч доказів, що мародерство серед окупантів набуло таких масштабів, що скоро стане їхньою єдиною метою перебування в Україні.
Загарбники, не криючись, вихваляються рідним про свої «здобутки». Як ось цей, чия військова частина базується на Донеччині.
Він телефонує дружині з української SIM карти, яку «знайшов» разом із мобільним телефоном. Але це не єдиний його трофей. Вихваляється годинником за 40 тисяч, Play Station-4 та 80 тисячами гривень.
Щоб вразити дружину, переводить цю суму в рублі. «Добытчик», вочевидь, ще не знає, як санкції знецінили їхню валюту.
Розповідає, що дехто з його однополчан «приедет домой - ипотеку закроет».
Та поки орки фантазують, як витрачатимуть награбоване, українські військові нищать їх на всіх фронтах.
І наша перемога зовсім скоро!
Слава Україні! https://t.me/spravdi/3080
тому це біосміття не має права на існування на такій гарній планеті Земля
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4459097-zsu-povnistui-zvilnyly-makariv-pid-kyievom
https://www.youtube.com/watch?v=Og1-Ws-oUeY&t=89s
В аду бензин не нужен, а дров своих хватает.