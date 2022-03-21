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"Боже, які кончені!", - окупанти грабують автозаправку в Херсоні. ВIДЕО камер спостереження

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Російські загарбники пограбували автозаправну станцію в Херсоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТмародерство російської армії зафіксували камери спостереження АЗС, а відеозапис опублікований в соцмережах.

"Боже, які кончені!", - пише автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Мы, #бать, в укроповской хате, кушаем укроповское вареньице. Как укропы живут, бл#дь!", - окупанти грабують житло українців. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+67
Кацапи вже народжуються крадіями злодіями вбивцями гвалтівниками...
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21.03.2022 17:19
+40
Победители блин.
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21.03.2022 17:19
+39
Ну так "преемственность поколений"... мля.
"Диды" в Німеччині грабували, а це їх "достойні" онуки.
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21.03.2022 17:28
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Победители блин.
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21.03.2022 17:19 Відповісти
А как же без водки?
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21.03.2022 17:23 Відповісти
Вот бы им коктейль во внутрь захерачить
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21.03.2022 17:24 Відповісти
Ну так "преемственность поколений"... мля.
"Диды" в Німеччині грабували, а це їх "достойні" онуки.
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21.03.2022 17:28 Відповісти
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21.03.2022 19:08 Відповісти
а ось вОнюшка десь з Орловщини...

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21.03.2022 19:11 Відповісти
Дорвался кацап до европейского тела!
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22.03.2022 11:49 Відповісти
Не, ето они так на учениях учатся и не знают что они в Украине. Ну как они любят нам рассказывать когда в плен попадут.
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21.03.2022 17:44 Відповісти
Кацапи вже народжуються крадіями злодіями вбивцями гвалтівниками...
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21.03.2022 17:19 Відповісти
Вибачте, але народжуються усі однаковими (окрім дітей пияків та наркош)!

А далі іде менталітет народу.

В рабів та гвалтівників виростають раби та гвалтівники!

Меніф здається, що Моісей не 40 років тягав євреїв по пустелі а 4 століття, бо були парашиньці холопами 100 років тому, мерзенними холопами і залишилися!
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21.03.2022 17:27 Відповісти
Вибачте, але у вас логічна не послідовність. Якщо окрім п'янчуг і наркоманів...але вони ж усі п'янчуги, ворюги, вбивці і крадії і нарики
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21.03.2022 17:44 Відповісти
Це рашафашисти "рятують" Україну від "клятих америкосов", осЛободітелі
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21.03.2022 17:19 Відповісти
Узкоговорящіх рятують, при тому вбивши найбільшу їх кількість. Оркота їбана
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21.03.2022 17:27 Відповісти
"...Розбагатіти в Україні - не проблема: заходиш у будь-яку квартиру і береш, що хочеш"

Так говорить черговий загарбник на нових перехоплених розмовах СБУ.

Служба безпеки має безліч доказів, що мародерство серед окупантів набуло таких масштабів, що скоро стане їхньою єдиною метою перебування в Україні.

Загарбники, не криючись, вихваляються рідним про свої «здобутки». Як ось цей, чия військова частина базується на Донеччині.

Він телефонує дружині з української SIM карти, яку «знайшов» разом із мобільним телефоном. Але це не єдиний його трофей. Вихваляється годинником за 40 тисяч, Play Station-4 та 80 тисячами гривень.

Щоб вразити дружину, переводить цю суму в рублі. «Добытчик», вочевидь, ще не знає, як санкції знецінили їхню валюту.

Розповідає, що дехто з його однополчан «приедет домой - ипотеку закроет».

Та поки орки фантазують, як витрачатимуть награбоване, українські військові нищать їх на всіх фронтах.

І наша перемога зовсім скоро!

Слава Україні! https://t.me/spravdi/3080
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21.03.2022 17:20 Відповісти
асвабадители мля
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21.03.2022 17:20 Відповісти
кацапо-ордынская нищ**родная срань из замкадных ***ней. сраные орки.
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21.03.2022 17:22 Відповісти
Мородеры конченные.
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21.03.2022 17:23 Відповісти
вот точно так совки грабили всегда и везде , где ступала их немытая нога и нечищеная кирза.
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21.03.2022 17:26 Відповісти
армія,яка під час бд зайнята мародерством,поступово втрачає боєздатність,бо всв думки та устремління її спрямовані на збереження себе та награбованого,а не на виконання бойових завдань. Тримаємось-переможемо!
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21.03.2022 17:27 Відповісти
Асвабадітєлі кончені.
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21.03.2022 17:27 Відповісти
Мля, реально орки.
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21.03.2022 17:30 Відповісти
Орки чемно просили себе з тобою сволотою не порівнювати.
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21.03.2022 17:34 Відповісти
Ты шо на дозе сидишь. Сам то понял, шо наваял.
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21.03.2022 17:44 Відповісти
То напевно т9. Там підходить з тією ))
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21.03.2022 17:51 Відповісти
З тою сволотою. Т9 каверзує.
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21.03.2022 17:51 Відповісти
А получилось с буковым. Щепетильней, ребята, щепетильней( Жванецкий).
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21.03.2022 18:02 Відповісти
Тщатєльнєє. А Т9 я вже відключив, задовбало.
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21.03.2022 18:06 Відповісти
нормальні люди що закрити іпотеку здобувають нові навички шукають кращу роботу, ну а в...кі шукають кого вбити і обікрасти.
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21.03.2022 17:31 Відповісти
ордена трофеи для лаптенгих это и есть весь смысл жизни...
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21.03.2022 17:32 Відповісти
Зачем это им? Завтра всё равно сдохнут.
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21.03.2022 17:33 Відповісти
Вони про це тільки здогадуються ))
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21.03.2022 17:52 Відповісти
2 світовій вони так само все мародерили і гвалтували всіх, а їх жуков це найбільший мародер 20 століття
тому це біосміття не має права на існування на такій гарній планеті Земля
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21.03.2022 17:37 Відповісти
Якщо громадянських мародерів прив"язують до стовбів у містах , то цю *********** падаль варто буде прив"язати до їх БТР за ноги и завести у поле , що наш БАЙРАКТАР на їх би тренерувався !
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21.03.2022 17:38 Відповісти
ВСУ полностью освободили Макаров под Киевом
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21.03.2022 17:38 Відповісти
Після визволення населеного пункту на Київщині українські бійці вивісили великий прапор України.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/4459097-zsu-povnistui-zvilnyly-makariv-pid-kyievom
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21.03.2022 19:41 Відповісти
А чему удивлятся ?....генетика
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21.03.2022 17:39 Відповісти
А ведь можно было заминировать и десяток рептилоидов за раз к Кобздону на концерт отправить. Нет, мы просим у Европы и США сверх дорогие Джавелины и Стингеры чтобы по одному их убивать.
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21.03.2022 17:45 Відповісти
Чому по одному, екіпажами ))
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21.03.2022 17:54 Відповісти
Асвабадітелі прийшли.... будуть освобождать від всього матеріального... убий кацапа, забронюй собі місце в Раю.
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21.03.2022 17:54 Відповісти
орда есть орда. Тащит, все, что можно. Как-то, вспомнилась история, как после разгрома Германии, советские мародеры, перли к себе, все что угодно. Однажды, один иностранец, просто ошалел от количества прогуливающихся русских баб, в Нескучном или Летнем саду, не суть важно, а прогуливались они в ночных пеньюарах, которые притащили им заботливые кавалеры, а русиш бабен, на полном сурьезе, думали, что это эдакие, вечерние платья, для выхода в свет.
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21.03.2022 17:59 Відповісти
Це дійсно так, про це мені в дитинстві розповідала моя бабуся. А про нрави асвоббодітєлєй можно прочитати в чудовій книзі Юрія Вінничука "Танго смерті". Тамприсується як радянська армія входила до Львова під час Другої світової війни
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21.03.2022 18:18 Відповісти
Какие диды, такие и внучата. Шо вы хотите...
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21.03.2022 18:29 Відповісти
дедываевале, отцы все пробухале-прое***ле, сыны по соседям убивале-варавале аки орда...
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21.03.2022 18:44 Відповісти
русский и мерзость стало эквивалентными понятиями
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21.03.2022 18:45 Відповісти
Орки хваляться, що розбагатіти в Україні - не проблема: заходиш у будь-яку квартиру і береш, що хочеш, годинник за 40 тисяч, Play Station-4 та 80 тисячами гривень, а дехто приїде додому і закриє іпотеку.

https://www.youtube.com/watch?v=Og1-Ws-oUeY&t=89s
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21.03.2022 19:34 Відповісти
Еще немного и эти "асвабадители" будут перестрелки между собой устраивать за трофеи в виде туалетной бумаги.
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21.03.2022 19:46 Відповісти
Патріотична символіка
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21.03.2022 20:13 Відповісти
Вручите им медаль "За взятие метро"!
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21.03.2022 20:33 Відповісти
ХТО ЩЕ СУМНІВАЄТЬСЯ ЩО РОСІЙСЬКИЙ НАРОД ЦЕ ПЛЕМЯ КОНЧЕНИХ ЛЮДЕЙ ?
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21.03.2022 23:44 Відповісти
ТРУПЫ ДУРНЫЕ !!!
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22.03.2022 00:20 Відповісти
армия сверхдержавы, чо
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22.03.2022 01:14 Відповісти
Армия мародеров, убийц и насильников!
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22.03.2022 10:01 Відповісти
Что б они вообще последний раз в жизни заезжали на заправку!
В аду бензин не нужен, а дров своих хватает.
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22.03.2022 11:51 Відповісти
Расстрелять!
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22.03.2022 13:43 Відповісти
 
 