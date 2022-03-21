"Российский солдат, убирайся из моего дома": кримськотатарські активісти почали флешмоб і закликають долучатися. ВIДЕО
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Кримськотатарський ресурсний центр закликає мешканців України приєднатися до флешмобу "Російський солдат, забирайся з мого дому".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці керівник Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв.
"У рамках флешмобу ми пропонуємо кожному жителю України зняти коротке відео із закликом до російських окупантів покинути українську землю", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що відео, тривалість не більше 30 секунд, потрібно записати в горизонтальному форматі (до поясу) з хорошим освітленням та звуком.
Організатори флешмобу запропонували кілька варіантів відеозвернення, в якому перші два речення та останнє повинні залишатися такими самими, а в середину звернення включити свої думки та переживання. При цьому мова запису повинна залишатися російською.
Відео "Российский солдат, убирайся из моего дома" пропонують розмістити на своїх сторінках у соціальних мережах, тегнувши сторінку Кримськотатарського ресурсного центру.
Будь ласка, зачекайте...
Кацапольот по області літав і в Польщу залетів.
Смерть рашистам убийцам и марадерам
Да ради Бога, сколько угодно найти можно.
🤦🏻♂️ Помощница министра финансов РФ Анастасия Жилова назвала русских «высшей расой» и обматерила Макрона и Джонсона.
Чиновница сравнила территорию Архангельской области со всей Францией и обратилась к Макрону и британскому премьеру Джонсону:
«Отъ**итесь от нас уже, Макрон, Джонсон... со своими мизерными странами, мерзкими тупыми людишками, политика двойных стандартов, притворства и лицемерия. <...> Россия и русские - высшая раса, нас не сломить, не прогнуть, не унизить... Рожайте дальше своих детей даунов и кипишуйте от глобального потепления».
Але я знаю історію - і тому скажу :
"Крим не зовсім українська земля і зовсім не москальська . Це земля кримських татар !
І тому тільки вони мають право нею розпоряджатися і встановлювати правила Криму - як у зовнішніх відносинах так і внутрішнього життя !
Відновимо Україну - в Криму буде Кримсько-татарська автономна республіка ."
Дехто з істориків - заперечить - українці з татарами воювали ...
Та були часи , воювали, ... були часи - у спільні походи ходили !
А з поляками - не те саме , але зараз
Скільки ті водосховища забрали у нас плодючої землі, скільки історичних артефактів знищено і потоплено. В Криму до окупації жило менше 300 тисяч киримли. Так що це - земля не тільки кримських татар. Це - земля всіх жителів Придніпров'я.