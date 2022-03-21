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"Азовці" знищують ворожу піхоту. ВIДЕО безпілотника
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Бійці полку "Азов" зафільмували за допомогою безпілотника свою успішну атаку на ворожу піхоту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис опублікований на сторінці підрозділу в соцмережі.
Топ коментарі
+68 ВВ 850fd633
показати весь коментар21.03.2022 18:15
+54 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар21.03.2022 18:14
+51 константен
показати весь коментар21.03.2022 18:19
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Будь ласка, зачекайте...
В 7 раз ***********....
На серой бетонке - совершенно ошеломляющий по количеству список из 957 красноармейцев, погибших в бою за эту невзрачную безымянную высоту 6 ноября 1943 года.
Аккурат к праздничку Великой ноябрьской социалистической революции положили тысячу убитых и 3 тысячи раненых за какой невзрачный бугор:
вот такая вот сталинско-совковая "Наука побеждать" и воевать не числом, а охрененным совковым "умением".
Именно так грёбаные моцковские совки воюют и сейчас в Украине спустя 80 лет после образцово-показтельного взятия высоты в бою 6 ноября 1943 года.
хіба Людям таке під силу????
Боже Боже допоможи їм.... і вбережи цих відважних Синів України...
"Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: россияне не люди. Отныне слово "россиянин" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "россиянин" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного оккупанта. твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь россиянина, он убьет тебя. Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Россиюшке. Если ты не можешь убить россиянина пулей, убей его штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей россиянина до боя. Если ты оставишь его жить, он повесит украинского человека и опозорит твою женщину. Если ты убил одного россиянина, убей другого - нет для нас ничего веселее их трупов. Не считай дней. Не считай верст. Считай одно: убитых тобою свинособак. Убей его! - это просит старуха-мать. Убей оккупанта! - это молит тебя дитя. Убей насильника! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
просто дальше стоят
прячутся за броню?
Ja každoe utro posmotriu tam naverxu stranički, i srazu tyšči 3 dabavliaju
Хай усі вороги повиздихають, аби ми були здорові!
Слава Україні! Слава ЗСУ!
Российские войска хотели пересечь речку на Николаевщине, но что-то пошло не так 😉