"Азовці" знищують ворожу піхоту. ВIДЕО безпілотника

Бійці полку "Азов" зафільмували за допомогою безпілотника свою успішну атаку на ворожу піхоту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис опублікований на сторінці підрозділу в соцмережі.

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