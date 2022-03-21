УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12068 відвідувачів онлайн
Новини Відео СуспільствоВійна в Україні Війна
62 455 63
армія РФ (13463) війна (56332) знищення (4098) Азов (678)

"Азовці" знищують ворожу піхоту. ВIДЕО безпілотника

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Бійці полку "Азов" зафільмували за допомогою безпілотника свою успішну атаку на ворожу піхоту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис опублікований на сторінці підрозділу в соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "О, сука, попали, нах#й, в щось! Я сі курва п'єрдолив, бл#дь!", - воїни 24-ї бригади знищили склад російських окупантів з пальним на Луганщині. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+68
Чернобаевка "черная дыра"
В 7 раз ***********....
показати весь коментар
21.03.2022 18:15
+54
Легенда стає ще легендарнішою...
показати весь коментар
21.03.2022 18:14
+51
Пора уже?

"Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: россияне не люди. Отныне слово "россиянин" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "россиянин" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного оккупанта. твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь россиянина, он убьет тебя. Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Россиюшке. Если ты не можешь убить россиянина пулей, убей его штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей россиянина до боя. Если ты оставишь его жить, он повесит украинского человека и опозорит твою женщину. Если ты убил одного россиянина, убей другого - нет для нас ничего веселее их трупов. Не считай дней. Не считай верст. Считай одно: убитых тобою свинособак. Убей его! - это просит старуха-мать. Убей оккупанта! - это молит тебя дитя. Убей насильника! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
показати весь коментар
21.03.2022 18:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Легенда стає ще легендарнішою...
показати весь коментар
21.03.2022 18:14 Відповісти
Чернобаевка "черная дыра"
В 7 раз ***********....
показати весь коментар
21.03.2022 18:15 Відповісти
та не может быть! "ну тупыыыые" (С) ))))
показати весь коментар
21.03.2022 18:48 Відповісти
Надо торжественно поклясться по ТВ, что больше не будем - везите сюда теперь побольше! Лучше вообще всё.
показати весь коментар
21.03.2022 22:41 Відповісти
Да там у нас каждый выстрел пристрелян, но кацапы этого ЕЩЁ не поняли.
показати весь коментар
22.03.2022 00:29 Відповісти
SMACHNO ! polovina nevstala
показати весь коментар
21.03.2022 18:15 Відповісти
Долбать их в рот.
показати весь коментар
21.03.2022 18:16 Відповісти
добряче!
показати весь коментар
21.03.2022 18:16 Відповісти
Стадо баранів, Азовцям +5 до місткості.
показати весь коментар
21.03.2022 18:17 Відповісти
В 1989 году случайно проезжал мимо одной деревни в Витебской области, у подножия небольшой плосковерхой высоты увидел очень убогий, типично совково-уродский памятник из грязно-серого бетона, небрежно обмазанного кладбищенской краской-серебрянкой, наверху бетонной панели - звезда, грубо вырубленная из листового железа с облезлой краской.

На серой бетонке - совершенно ошеломляющий по количеству список из 957 красноармейцев, погибших в бою за эту невзрачную безымянную высоту 6 ноября 1943 года.

Аккурат к праздничку Великой ноябрьской социалистической революции положили тысячу убитых и 3 тысячи раненых за какой невзрачный бугор:

вот такая вот сталинско-совковая "Наука побеждать" и воевать не числом, а охрененным совковым "умением".

Именно так грёбаные моцковские совки воюют и сейчас в Украине спустя 80 лет после образцово-показтельного взятия высоты в бою 6 ноября 1943 года.

показати весь коментар
22.03.2022 10:04 Відповісти
хорошее видео. Я бы, даже сказал, просто великолепное. Кацапы, валите нах, неужели не понятно, что вам здесь, полный п....ц!
показати весь коментар
21.03.2022 18:17 Відповісти
по вечеряли
показати весь коментар
21.03.2022 19:04 Відповісти
Родные мои, держитесь...
показати весь коментар
21.03.2022 18:18 Відповісти
куди тому НАТО....
хіба Людям таке під силу????
Боже Боже допоможи їм.... і вбережи цих відважних Синів України...
показати весь коментар
21.03.2022 18:18 Відповісти
Для лаптєй Азов це страшний сон.
показати весь коментар
21.03.2022 18:19 Відповісти
Пора уже?

"Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: россияне не люди. Отныне слово "россиянин" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "россиянин" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного оккупанта. твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь россиянина, он убьет тебя. Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Россиюшке. Если ты не можешь убить россиянина пулей, убей его штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей россиянина до боя. Если ты оставишь его жить, он повесит украинского человека и опозорит твою женщину. Если ты убил одного россиянина, убей другого - нет для нас ничего веселее их трупов. Не считай дней. Не считай верст. Считай одно: убитых тобою свинособак. Убей его! - это просит старуха-мать. Убей оккупанта! - это молит тебя дитя. Убей насильника! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
показати весь коментар
21.03.2022 18:19 Відповісти
По відео видно заявці дуже не допрацьовують. Догана
показати весь коментар
21.03.2022 18:19 Відповісти
якшо ви рибак ,то знаєте,шо не можна виказувати рибні місця
показати весь коментар
21.03.2022 18:34 Відповісти
Дай Боже вам хлопці здоров`я, та повернутися додому живими та неушкодженими
показати весь коментар
21.03.2022 18:20 Відповісти
«Бандеровец» Мамедов обратился к россиянам.
показати весь коментар
21.03.2022 18:21 Відповісти
Во-первых, это красиво.
показати весь коментар
21.03.2022 18:21 Відповісти
Мало прилетело
показати весь коментар
21.03.2022 18:22 Відповісти
Я совсем не увидел, что они оказывают друг-другу помощь. Просто переступают через лежачих двигающихся тел. Прям, выдержка..
показати весь коментар
21.03.2022 18:28 Відповісти
Азовці ви молодці, але потрібно побільше кацапів умертвляти що б менше лиха робили
показати весь коментар
21.03.2022 18:32 Відповісти
раз.бах.. і невідомо звідки прилетіло..от так треба діяти..це паніка і кожного куща боятись будуть
показати весь коментар
21.03.2022 18:32 Відповісти
Хорошо,но мало!
показати весь коментар
21.03.2022 18:35 Відповісти
Российская Федерация выходит из переговоров с Японией о заключении мирного договора и отменяет безвизовые поездки для японцев на южные Курильские острова. Данная мера является ответом на санкции против РФ. ЯПОНЦІ маєте шанс!
показати весь коментар
21.03.2022 18:36 Відповісти
і тепер касаби так засруть куріли.. що вони вже точно не будуть потрібні
показати весь коментар
21.03.2022 19:01 Відповісти
Дайте два!
показати весь коментар
21.03.2022 18:36 Відповісти
Щось слабенько.
показати весь коментар
21.03.2022 18:41 Відповісти
сам ти на голову слабенький
показати весь коментар
21.03.2022 18:49 Відповісти
Та пійшло ти!
показати весь коментар
21.03.2022 19:00 Відповісти
Скажи-"паляниця".
показати весь коментар
21.03.2022 19:06 Відповісти
Укрзалізниця.
показати весь коментар
21.03.2022 19:15 Відповісти
Невідомо що з ************. Може на завтра бережуть, коли знову до купки зберуться.
показати весь коментар
21.03.2022 22:27 Відповісти
а че они никуда не уходят?
просто дальше стоят
прячутся за броню?
показати весь коментар
21.03.2022 18:41 Відповісти
Коллеги павших на бодуне после выходных. Не до перевязок щас.
показати весь коментар
21.03.2022 19:54 Відповісти
груповий квиток оркам на потойбічний концерт кобзона-жмура
показати весь коментар
21.03.2022 18:48 Відповісти
Поясніть-міномет влучив у дерево чи була міна у ньому?
показати весь коментар
21.03.2022 18:51 Відповісти
показати весь коментар
21.03.2022 18:52 Відповісти
Сеня откуда инфа ?
показати весь коментар
21.03.2022 18:53 Відповісти
Оттуда,откуда у тебя её нет.🤷
показати весь коментар
21.03.2022 19:05 Відповісти
a censor vse skromničaet - "okolo 15 tys."...
Ja každoe utro posmotriu tam naverxu stranički, i srazu tyšči 3 dabavliaju
показати весь коментар
21.03.2022 20:41 Відповісти
Безвозвратные - не обязательно 200. Это могут быть и "самовары" и слепые от метанола и сошедшие с ума.
показати весь коментар
21.03.2022 22:43 Відповісти
"Азов" -наша слава, гордість та любов!
Хай усі вороги повиздихають, аби ми були здорові!
Слава Україні! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
21.03.2022 18:52 Відповісти
показати весь коментар
21.03.2022 18:54 Відповісти
И эту шпану завтра путлер пошлёт в Украину. Дичь упоротая.
показати весь коментар
21.03.2022 19:03 Відповісти
Символічно - воно десь так і є. Тільки масштаб інший.
показати весь коментар
21.03.2022 22:33 Відповісти
У нас в Сов. Армии был элемент тренировки - "обкатка танками". Не все выдерживали. Я понимаю, орущую от страха шпану. Привыкайте орки.
показати весь коментар
22.03.2022 00:41 Відповісти
У России не хватает ресурсов для высадки десанта в Одессе - CIT
показати весь коментар
21.03.2022 18:55 Відповісти
буряты кончились
показати весь коментар
21.03.2022 18:56 Відповісти
вони зразу на дно десантуються іхтіандри козломорді
показати весь коментар
21.03.2022 19:03 Відповісти
показати весь коментар
21.03.2022 21:25 Відповісти
Смерть цапам!
показати весь коментар
21.03.2022 18:58 Відповісти
Красивая природа в Украине.
Российские войска хотели пересечь речку на Николаевщине, но что-то пошло не так 😉
показати весь коментар
21.03.2022 18:59 Відповісти
https://t.me/s/voynareal Stavte v "Favorites". Jak tam - liubimye
показати весь коментар
21.03.2022 20:45 Відповісти
ok
показати весь коментар
21.03.2022 20:48 Відповісти
Орочня @баная. Опарыши. Дрянь.
показати весь коментар
21.03.2022 19:02 Відповісти
Русская свиносамка! Попытаюсь объяснить тебе на твоем языке. Твой ***** с учений не приедет. Ищи нового. Чтобыпроцесс поиска не имел цикличный характер, скажи новому *****, чтобы на учения не ездил.
показати весь коментар
21.03.2022 19:40 Відповісти
показати весь коментар
21.03.2022 19:49 Відповісти
показати весь коментар
21.03.2022 20:03 Відповісти
Красіво кацапи лєжать на землі, картіна маслом
показати весь коментар
21.03.2022 23:46 Відповісти
 
 