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Путін (21438) яхта (56)

У Путіна знайшли ще одну супер'яхту - з екіпажем зі співробітників ФСО. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Розслідувачі виявили величезну яхту "Шехерезада", яка може належати президенту Російської Федерації Володимиру Путіну. Екіпаж супер'яхти зібраний зі співробітників російської Федеральної служби охорони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на команду російського опозиціонера Олексія Навального.

Зазначається, що 140-метрова яхта вартістю 700 мільйонів доларів спущена на воду у 2020 році на верфі в Німеччині. Це одна з найбільших у світі яхт у своєму класі. Американські чиновники пов'язують її з Путіним.

Читайте також: Супер'яхта Путіна Graceful покинула німецький порт до санкційного удару, - The Times

Розслідувачі ознайомилися зі списком членів екіпажу яхти. За їхніми даними, перший помічник, боцман, помічник боцмана, кілька охоронців і ще кілька членів екіпажу громадяни РФ і працюють у ФСО. При цьому у багатьох із них у документах вказана військова частина ФСО в Сочі.
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Топ коментарі
+20
Ось куди пішли гроші на другу армію світу. Молодці !
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21.03.2022 20:08
+19
Цікаво, скільки яхт було у Сраліна, якого вони так обожнюють...
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21.03.2022 20:05
+14
у меня иной вопрос на самом деле каков размер прибора мужского у ***** коль такое чмо дефективное компенсирует свои физические недостатки яхтами с авианосец????
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21.03.2022 20:08
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Цікаво, скільки яхт було у Сраліна, якого вони так обожнюють...
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21.03.2022 20:05 Відповісти
у членіна каталка була, ось
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21.03.2022 20:07 Відповісти
Члєнін міг і на Крупській поплавати. Вона була ще те бревно.
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21.03.2022 20:17 Відповісти
то ви її старою бачили, молодою вона навіть чимось на Скарлет Йоханссон буда схожа) а ось вовчик і в молодості був уїбан уїбаном)
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21.03.2022 20:21 Відповісти
У члєніна було кілька ролс-ройсів, віджатих з царського гаража, тому ніфіга він не був скромним дідусем, як розказували комуняки дітям!
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21.03.2022 20:32 Відповісти
його, взагалі, кондарій хватив як він дізнався, що його хер, який для нього бабло в Швейцарію возив і ховав, з тим баблом кудись зїбався, бо членін у вигрібній ямі жить не хотів і збирався бігти) а ось як воно вийшо - з сіфілісом, на каталці і з надінькою))
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21.03.2022 20:46 Відповісти
на ролс-ройсі ж всі записи - на всіх покупців, за весь час (! ) - збереглися...
у царя не було таких машин в гаражі - бо дуже дорого...

мені здається, ленін отримав це частково як відкат - після замовлення цілого завода на ролс-ройсі, - а частково сплатив зі свого приватного рахунка.
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21.03.2022 21:12 Відповісти
у меня иной вопрос на самом деле каков размер прибора мужского у ***** коль такое чмо дефективное компенсирует свои физические недостатки яхтами с авианосец????
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21.03.2022 20:08 Відповісти
Товарисч Срален так боялся за свою драгоценную и горячо любимую всеми работягами Совка жизнь, что не катался на яхтах и самолётах и на поезде ездил пару раз в год. Маршрут Ближняя дача-Кремль+отдых в Абхазии, работал усатый фюрер, некогда было отдыхать, приближал мировую революцию как мог, правда закончил обделавшись в штаны, видимо "коллеги" помогли
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21.03.2022 20:12 Відповісти
О! Оце мабуть його! Бо та що писали "Graceful", якась підьйобка - "всього" 72 метри !!!
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21.03.2022 20:08 Відповісти
Ось куди пішли гроші на другу армію світу. Молодці !
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21.03.2022 20:08 Відповісти
Та ми ж тільки вдячні рос.корупції!
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21.03.2022 20:09 Відповісти
он с девушками не спит
он больше по маленьким мальчикам...
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21.03.2022 20:10 Відповісти
Да хоть по карликовым черепахам. КУДА он это все денет потом
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21.03.2022 20:12 Відповісти
детей между прочим он насиловал
кого то убивали

он думал что так вечно можно отдыхать, записывая через 100 рук на кого то
хотя я не знаю когда он на них успевал отдыхать

такие яхты редкие, в европе его уже года 2 3 не было минимум
кто ими пользовался реально не ясно
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21.03.2022 20:22 Відповісти
Они забьют всех...не сдаемся.

https://twitter.com/i/status/1505966178723848203
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21.03.2022 20:10 Відповісти
Еще бункер нужно конфисковать. Пусть в холодильнике живет.
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21.03.2022 20:10 Відповісти
Отобрать и продать на нужды ВСУ!
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21.03.2022 20:10 Відповісти
"национал-предателей"

путин что, нацист?
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21.03.2022 20:10 Відповісти
А що є сумніви?
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21.03.2022 20:28 Відповісти
не совсем!но ****нат кальция точно..
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21.03.2022 20:38 Відповісти
Ще одна ? про неї вже писали.

Класно там влаштувалися на роботу бійці ФСО !
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21.03.2022 20:12 Відповісти
на дні? ну будь-ласка, скажіть, "знайшли яхту хутіна, на дні, разом з хазяїном"
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21.03.2022 20:13 Відповісти
скільки ж вони бабла вкрали у ватоцефалів є і позитив у цьому всему , а могли бути ракети танки а так в тричі менше
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21.03.2022 20:13 Відповісти
Обіратєлє ємєль руZZкіх. Дохнуть за пуйлові йахти.
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21.03.2022 20:13 Відповісти
От б... Работникам ФСО теперь "учения" предстоят.
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21.03.2022 20:16 Відповісти
было бы неплохо взорвать и потопить
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21.03.2022 20:16 Відповісти
Лучше продать с аукциона и бабло в режиме репараций национализировать. В крайнем случае по частях на трофеи а корпус переделать на нужды ВСУ или той страны которая национализирует и будет продавать все это.
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21.03.2022 20:27 Відповісти
с моральной точки зрения лучше потопить и обосцать
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21.03.2022 20:46 Відповісти
на верфі в Німеччині - чомусь не здивований.Гнилі до гнилих туляться завжди.
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21.03.2022 20:18 Відповісти
Виявили, і що далі?
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21.03.2022 20:21 Відповісти
нашо яхта тому, хто сидить в бункері?
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21.03.2022 20:22 Відповісти
***** крутить кацабів на ху... як хоче..
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21.03.2022 20:24 Відповісти
я бы с осторожностью относился к информации который выдает "навальный live"
потому что у них свой мирок, где фсб и власть тупые и воруют
про войны, кровь и убийства они никогда почти не говорят
их волнует "кошелек"

толку от расследований 0
в рашке их никто не будет выявлять
(ну разве что как то шантажировать между собой для личной выгоды)

в европе до войны никто не трогал это имущество
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21.03.2022 20:24 Відповісти
Ща она Одессу атакует...десантом из ****** ФСОшных Воровство их нам во благо...
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21.03.2022 20:26 Відповісти
А не красти вони не можуть бо життя коротке , а ваньок суки ще нарожають
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21.03.2022 20:28 Відповісти
Нам на это плевать.Эта новость больше нужна для кацапов.Пусть они думают.
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21.03.2022 20:27 Відповісти
Це все можна конфіскувати, продати, нехай за 20% і передати на потреби України!
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21.03.2022 20:30 Відповісти
ничего они не подумают
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21.03.2022 20:32 Відповісти
Смерть путлеру!
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21.03.2022 20:40 Відповісти
яхта заарештована???
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21.03.2022 20:53 Відповісти
так ось як виглядає оця галєра де працює гребцем ота холєра
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21.03.2022 21:07 Відповісти
*********** с его удачей надо подводную лодку титановую, бо упырь сгорит на солнце.
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21.03.2022 21:19 Відповісти
Вони її тільки знайшли. А віджати ніяк?
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21.03.2022 21:38 Відповісти
Там кальянщик Путина работает
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21.03.2022 21:54 Відповісти
россияне очень гордятся яхтами абрамовича, путина, богатством некоторых из них. Как будто с ними пользуются этим всем. Вроде как такая супермасштабная групповуха. Правда со своими правилами-единицам все, массы дружно сосут хер.
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21.03.2022 23:04 Відповісти
В названии и шах, и хер, и зад - всё как любит дядя Вова.
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21.03.2022 23:14 Відповісти
Даже если бы она была куплена прямым платежом из бюджета, то рабы на россии возмущались бы только тем, что она не самая большая в мире.
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22.03.2022 00:52 Відповісти
 
 