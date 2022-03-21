У Путіна знайшли ще одну супер'яхту - з екіпажем зі співробітників ФСО. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Розслідувачі виявили величезну яхту "Шехерезада", яка може належати президенту Російської Федерації Володимиру Путіну. Екіпаж супер'яхти зібраний зі співробітників російської Федеральної служби охорони.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на команду російського опозиціонера Олексія Навального.
Зазначається, що 140-метрова яхта вартістю 700 мільйонів доларів спущена на воду у 2020 році на верфі в Німеччині. Це одна з найбільших у світі яхт у своєму класі. Американські чиновники пов'язують її з Путіним.
Розслідувачі ознайомилися зі списком членів екіпажу яхти. За їхніми даними, перший помічник, боцман, помічник боцмана, кілька охоронців і ще кілька членів екіпажу громадяни РФ і працюють у ФСО. При цьому у багатьох із них у документах вказана військова частина ФСО в Сочі.
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у царя не було таких машин в гаражі - бо дуже дорого...
мені здається, ленін отримав це частково як відкат - після замовлення цілого завода на ролс-ройсі, - а частково сплатив зі свого приватного рахунка.
он больше по маленьким мальчикам...
кого то убивали
он думал что так вечно можно отдыхать, записывая через 100 рук на кого то
хотя я не знаю когда он на них успевал отдыхать
такие яхты редкие, в европе его уже года 2 3 не было минимум
кто ими пользовался реально не ясно
https://twitter.com/i/status/1505966178723848203
путин что, нацист?
Класно там влаштувалися на роботу бійці ФСО !
потому что у них свой мирок, где фсб и власть тупые и воруют
про войны, кровь и убийства они никогда почти не говорят
их волнует "кошелек"
толку от расследований 0
в рашке их никто не будет выявлять
(ну разве что как то шантажировать между собой для личной выгоды)
в европе до войны никто не трогал это имущество