УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4672 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
39 706 159
Київ (13830) СБУ (10022) ЗСУ (5704) коректування (3)

СБУ затримала тіктокера, який опублікував кадри "Ретровіля", де були армійські автомобілі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Служба безпеки України опублікувала кадри затриманого громадянина, який опублікував у тіктоці кадри з ТРЦ "Ретровіль", де були автомобілі ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці СБУ.

У повідомленні відзначається: "На відео – тіктокер, який днями виклав у інтернет матеріали про розташування українських військових у Києві. Згодом торговий центр, біля якого перебували наші захисники, зазнав потужного ракетного удару російських окупантів.

Свідомо чи несвідомо цей чоловік попрацював корегувальником для ворога – встановить слідство.

Ми ж звертаємось до усіх громадян – не публікуйте дані про переміщення військової техніки ЗСУ, військові об’єкти та результати ворожих ударів! Адже їх використовують окупанти при плануванні подальших обстрілів.

Краще робіть навпаки: передавайте нам відомості про дислокацію ворога, а українські військові забезпечать його знищення!"

У СБУ підкреслили: Інформацію про пересування загарбників надсилайте на офіційні канали:  Наш чат-бот  t.me/stop_russian_war_bot

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожежу в ТРЦ у Подільському районі Києва ліквідовано. 8 осіб загинуло, 1 - травмовано, - ДСНС. ФОТО

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+79
Навіть не може відповісти нормальною мовою. Тіпічньій прєдставітєль русского міра.
показати весь коментар
21.03.2022 19:46
+56
Простіше кажучи, дєгєнєрат.
показати весь коментар
21.03.2022 19:48
+39
Я прашу пращенія... дєбільненькій
Вано вважає,що існують пращенія
показати весь коментар
21.03.2022 19:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Разве хорощо что свои граждане занимаются ху. знаеть чем, а сами просите войска у нато..
показати весь коментар
21.03.2022 20:15 Відповісти
Очевидно що просять не товстожопих **********-тіктокерів, а обстріляних, досвічених бійців, бажано зі своєю зброєю, а головне - з політичною і військовою підтримкою своїх країн.
Аби просили товстожопів, то їх би вже мільярди накидали, бо такого добра у всіх навалом, і всі будуть раді позбавитися цього біосміття.
показати весь коментар
21.03.2022 20:19 Відповісти
Ми війська у НАТО не просимо у нас є своє, ми просимо закрити небо над Україною але НАТО боїться це зробити.
показати весь коментар
21.03.2022 20:20 Відповісти
Это есть посылка войск, чтоб про эффективно работало им надо разместить тут расчет этих про на территории украины, и не одном месте а больше..
показати весь коментар
21.03.2022 20:26 Відповісти
Там інша система і вона контролює повітряний простір над Україною з території НАТО і не потребує присутності військ НАТО на території України.
показати весь коментар
21.03.2022 20:32 Відповісти
Ще невідомо чи він зняв це відео спеціально для корегування ворога чи для себе "на згадку".
показати весь коментар
21.03.2022 20:15 Відповісти
Отправить мудня завалы разгребать до конца жизни
показати весь коментар
21.03.2022 20:15 Відповісти
Розстріл, або по життєве ув'язнення. Вбив 8 людей, знищив військову техніку, зруйнував ТРЦ, якій коштує багато мільйонів. Це не дебіл, це гірше. Ніяких пробачень.
показати весь коментар
22.03.2022 01:22 Відповісти
Виродок безголовий, хай оплачує відновлення Ретровіля і відновлення пошкоджених будинків і компенсацію сім'ям загиблих і поранених. Хай кончене, свою нікчемну нирку продасть.
показати весь коментар
21.03.2022 20:15 Відповісти
Обидві нирки і серце. Бо такому лайну жити не варто.
показати весь коментар
22.03.2022 01:24 Відповісти
после вчерашнего уничтожения ретровиля фотографии и видео начало появляться в телеграмм буквально через минут 15 - о чем тут можно говорить а один канал даже просит - сообщайте об обстановке в Киеве вопрос кому ?
показати весь коментар
21.03.2022 20:16 Відповісти
розвелося всяких блохерiв, тiктокерiв та прочоi нечистi
показати весь коментар
21.03.2022 20:17 Відповісти
Я на цьому не розуміюся, але сьогодні прочитала цікаву новину з Тайваня, де згадувалося, що зроблені в Китаї дрони можуть - гіпотетично - передавати інформацію партнерам Пекіна. Тобто, якщо, раптом, в ЗСУ над Києвом чи деінде літають начебто свої дрони, але "мейд ін чайна", китайський виробник може обмежити їх функціонал і може зробити всі зйомки доступними третій стороні.
показати весь коментар
21.03.2022 22:29 Відповісти
Цей тік токер мантру вже знайому нам заводить як і військовополонені такі невинні і невинний хоч до рани прикладай Відпустять як шуфрича
показати весь коментар
21.03.2022 20:17 Відповісти
Ну и правильно сделают когда отпустят. Не вижу причины его задерживать. Смахивает на охоту на ведьм. Есть видео МО РФ как они гатят по центру с прибором ночного виденья. Только идиот может подумать что это как то связано с тик-ток видео.
показати весь коментар
21.03.2022 22:01 Відповісти
Ворожий агент який просив знищити київську телевежу в Бабиному яру був україномовним ! Є перехоплення розмови. Ось це шок !
показати весь коментар
21.03.2022 20:18 Відповісти
І що, його навіть не повісять?
показати весь коментар
21.03.2022 20:18 Відповісти
Почему мордаха лица такая целая? Пожёстче задержать нельзя было?
показати весь коментар
21.03.2022 20:21 Відповісти
Хм... ракетой вроде бабули коцапы средняя ночью а виноват какой-то хипстер с трёхнедельными фотами

ИЧСХ народ в экстазе
показати весь коментар
21.03.2022 20:22 Відповісти
Значит надо выставлять фотошопы с военной техникой на фоне магазинов, которые работают в РФ.
показати весь коментар
21.03.2022 20:33 Відповісти
Ктото мешает?
показати весь коментар
21.03.2022 20:37 Відповісти
народ - дебилы, судя с коментов.
показати весь коментар
21.03.2022 22:02 Відповісти
Надахах Виногрдаря базується безпілотник наведення ракет!!!
Потрібно виявити!
показати весь коментар
21.03.2022 20:23 Відповісти
Ви,ж,прочитали
показати весь коментар
21.03.2022 20:31 Відповісти
Читайте уважно:- Базується.
Підіймається,коли,треба,перелітає ,коли треба... Невже,щось неуявне?
показати весь коментар
21.03.2022 20:50 Відповісти
первый момент. А почему гражданин сожалеет о содеянномне не на укранском? Интерессно так.. Второй момент. По возрасту, ему быть на блокпосту. Третий момент. Предателей были, есть и будет. Ничего особенного. Просто такой вид предательства по крайней мере, устанавливается.Как накажется? Посмотрим.
показати весь коментар
21.03.2022 20:23 Відповісти
..та отпустите его с крыши ближайшей многоэтажки на Виноградаре - у него будет пара секунд подумать и осознать..
показати весь коментар
21.03.2022 20:29 Відповісти
Стовпів багато, каштанів без діла стоїть.
показати весь коментар
21.03.2022 20:29 Відповісти
****** йому голову моторною оливою, підпалити, і відпустити під три чорти. В наступний раз буде наука іншим тіктокерам.
показати весь коментар
21.03.2022 20:30 Відповісти
судити за законами воєнного часу. крапка!
показати весь коментар
21.03.2022 20:31 Відповісти
І шо, цей хряк ще з яйцями?
показати весь коментар
21.03.2022 20:33 Відповісти
Так я все таки не розумію. На фіга кацапи довбонули по ретровілю? Там що, реально щось було? Якось не схоже на воєнний об'єкт.
показати весь коментар
21.03.2022 20:34 Відповісти
По счастливой случайности они таки полные дыбилы. Наши небуду повторяться им отпадные цели организовывают но те их к нашему счастью не видят.
показати весь коментар
21.03.2022 20:42 Відповісти
Там парковали технику наши... в интернете есть фотографии, как раз на том месте куда прилетел
показати весь коментар
21.03.2022 20:50 Відповісти
Що там в усіх на виду сторожувала війсськова техніка.
показати весь коментар
21.03.2022 20:35 Відповісти
Даже е1ало не разбили ? Люди погибли оно прощения просит ...
показати весь коментар
21.03.2022 20:39 Відповісти
под дурака косит
показати весь коментар
21.03.2022 20:44 Відповісти
Какой *******...
показати весь коментар
21.03.2022 20:48 Відповісти
Я давно прошу взагалі нічого не фотографувати і не знімати відео, бо чорт знає як ця інформація може потрапити до рук ворога. Побачив власними очима, от і добре.
показати весь коментар
21.03.2022 20:51 Відповісти
Трохи застарий для тіктоку.Думаю наші спецслужби перевірять що за фрукт і які відео він знімає для тіктоку.
показати весь коментар
21.03.2022 20:54 Відповісти
Эту мразь расстрелять и показать в Тик-Токе , пусть ВСЕ увидят последствия слива ..
показати весь коментар
21.03.2022 21:08 Відповісти
Дебил тупой. Какая связь его тик-ток с ракетным ударом? Сколько техники пострадало, которую он якобы спалил? Какие вы все тупые.
показати весь коментар
21.03.2022 21:59 Відповісти
Свідомо чи несвідомо цей чоловік попрацював корегувальником для ворога

По-перше: яким чином можна бути коригувальником одиничного удару, що саме коригується?
По-друге: кацапи офіційно опублікували відео зі свого беспілотника, який фіксує якийсь рух біля торгового центру (днем), а потім туди наноситься удар (вночі). Зрозуміло, що ціль була зроблена заздалегідь і на нанесення удару не вплинуло жодне відео.
По-третє: якщо не проводити елементарний лікбєз серед населення щодо військових дій, то колись може трапитися справжня біда. Просто сказати невикладайте - недостатньо!
показати весь коментар
21.03.2022 21:13 Відповісти
Звідки 24.02. у Києві САУ?
показати весь коментар
21.03.2022 21:47 Відповісти
Ну и сколько техники уничтожено? Я думаю ни одной.

Те кто говорит "корректировщик" или тупые имбецилы, как и этот чепушила, или курвы на нервах.

Обычний тупица.
показати весь коментар
21.03.2022 21:58 Відповісти
Сразу видно, что тупейший человек. Думаю, что и алкоголем серьезно злоупотребляет.
показати весь коментар
21.03.2022 22:01 Відповісти
"Тюрма - твій дім"!
показати весь коментар
21.03.2022 22:33 Відповісти
Виклав ролик про пересування ЗСУ, рий 12 місяців окопи. Якщо доведена співучасть з рашкою то державна зрада
показати весь коментар
21.03.2022 23:27 Відповісти
ОН СЕПАР 100% !!! ВРАГ НАРОДА !!!
показати весь коментар
22.03.2022 00:25 Відповісти
Почему-бы не сделать закон согласно которому фотографировать в ВОЕННОЕ ВРЕМЯ укрепления и технику ВСУ-это как минимум 5 лет тюрьмы? Благодаря этому тиктокеру погиблр 8 украинцев,сотни лишились своих квартир И из-за того что уничтоженно украинское оружие-много российских содат останутся живыми и успеют убить еще много граждан Украины. В итоге этот тиктокер убьет более сотни Украинцев!
ПС ну и к военным у меня претензии:почему не перемещали технику НОЧЬЮ и почему не завесили тканью порталы-чтобы днем не было видно что там стоит техника? Этот случай-это чистый ***** силовиков и депутатов :одни закон не могут принять а другие не могут его исполнить
показати весь коментар
22.03.2022 02:27 Відповісти
"погиблр 8 украинцев,сотни лишились своих квартир И из-за того что уничтоженно украинское оружие-много российских содат останутся живыми и успеют убить еще много граждан Украины. В итоге этот тиктокер убьет более сотни Украинцев!"

За это во время войны во всех странах мира расстрел, ну кроме "толерантной Украины" поэтому и не бояться эти твари быть наводчиками.
показати весь коментар
22.03.2022 06:25 Відповісти
перед расстрелом, допрос с пристрастием!
показати весь коментар
22.03.2022 06:56 Відповісти
только расстрел!!!
показати весь коментар
22.03.2022 06:57 Відповісти
Зачем это вообще было показывать, теперь российская пропаганда это использует (2 Акации в торговом центре)?

Наводчика нужно было допросить и прикопать по тихому.
показати весь коментар
22.03.2022 06:22 Відповісти
Ця гнида "просит прощения"? Ніякого прощенія - привселюдний розстріл і щоб всі недоумкуваті або просто тупі це побачили. Можливо комусь і дійде.
показати весь коментар
22.03.2022 07:32 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 