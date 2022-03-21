СБУ затримала тіктокера, який опублікував кадри "Ретровіля", де були армійські автомобілі. ВIДЕО
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Служба безпеки України опублікувала кадри затриманого громадянина, який опублікував у тіктоці кадри з ТРЦ "Ретровіль", де були автомобілі ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці СБУ.
У повідомленні відзначається: "На відео – тіктокер, який днями виклав у інтернет матеріали про розташування українських військових у Києві. Згодом торговий центр, біля якого перебували наші захисники, зазнав потужного ракетного удару російських окупантів.
Свідомо чи несвідомо цей чоловік попрацював корегувальником для ворога – встановить слідство.
Ми ж звертаємось до усіх громадян – не публікуйте дані про переміщення військової техніки ЗСУ, військові об’єкти та результати ворожих ударів! Адже їх використовують окупанти при плануванні подальших обстрілів.
Краще робіть навпаки: передавайте нам відомості про дислокацію ворога, а українські військові забезпечать його знищення!"
У СБУ підкреслили: Інформацію про пересування загарбників надсилайте на офіційні канали: Наш чат-бот t.me/stop_russian_war_bot
Будь ласка, зачекайте...
Аби просили товстожопів, то їх би вже мільярди накидали, бо такого добра у всіх навалом, і всі будуть раді позбавитися цього біосміття.
ИЧСХ народ в экстазе
Потрібно виявити!
Підіймається,коли,треба,перелітає ,коли треба... Невже,щось неуявне?
По-перше: яким чином можна бути коригувальником одиничного удару, що саме коригується?
По-друге: кацапи офіційно опублікували відео зі свого беспілотника, який фіксує якийсь рух біля торгового центру (днем), а потім туди наноситься удар (вночі). Зрозуміло, що ціль була зроблена заздалегідь і на нанесення удару не вплинуло жодне відео.
По-третє: якщо не проводити елементарний лікбєз серед населення щодо військових дій, то колись може трапитися справжня біда. Просто сказати невикладайте - недостатньо!
Те кто говорит "корректировщик" или тупые имбецилы, как и этот чепушила, или курвы на нервах.
Обычний тупица.
ПС ну и к военным у меня претензии:почему не перемещали технику НОЧЬЮ и почему не завесили тканью порталы-чтобы днем не было видно что там стоит техника? Этот случай-это чистый ***** силовиков и депутатов :одни закон не могут принять а другие не могут его исполнить
За это во время войны во всех странах мира расстрел, ну кроме "толерантной Украины" поэтому и не бояться эти твари быть наводчиками.
Наводчика нужно было допросить и прикопать по тихому.