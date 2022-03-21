Захід вшкварить кремлядь. День 26. Підсумки. БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
26-й день Народної війни України.
Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.
Актуальні та духопідйомні новини – як ЗСУ нищать окупантів та множать на нуль "другу найбільшу армію світу".
Буде гаряче, вмикайтеся!
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Его жалкое существование - несчастье для всех.
Как можно жить спокойно при таком изверге и дьяволе людоеде , который уничтожил более 200 тысяч людских жизней !?
…» Из всех миллионов сперматозоидов его отца, получилось вот это. Были ли презервативы доступны в России 69 лет назад?» - написал один американец Хилл, который погиб от пули русского солдата в Украине.
И действительно этот выродок мало того , что превратил свою страну в страну изгноев , так ещё стал убийцей невинных людей и детей по всему миру …
Разве может существовать этот кровавый людоед !?
Если бы была такая возможность , как в средневековой Европе , когда преступника возили по городам в клетке и засунуть этого окурка я представляю , чтобы с ним сделал Народ!?
Я бы своими руками давил бы его до тех пор пока из него бы не вышел последнее вздох ….