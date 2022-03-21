"Как давай нас х#ярить, я вообще ох#ел, #баный в рот, нах#й. Еле съ#бались", - російський окупант розповідає матері про бій з українцями. ВIДЕО
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Російський загарбник у перехопленій українськими спецслужбами розмові, розповів матері про бій з українцями і втрати підрозділу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у розмові він зазначає, що атака українських воїнів була неочіковано масованою і окупанти були сконцентровані на одному завданні - якомога швидше втекти.
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Топ коментарі
+75 Дин Проффитт
показати весь коментар21.03.2022 20:31
+67 Ksenia VB
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+61 хрен
показати весь коментар21.03.2022 20:31
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Будь ласка, зачекайте...
Це розмова сина з матір'ю??!!!
Не вдаваючись в подробиці, але використання (обопільне) матів та нецензурщини просто вражає.
тільки у них це називається мат..
Да послушай что. тебе говорю.нас порвали как .ели унесли ноги! ...а ты покушал?
какое покушал.все умерли .нас .еле ушли на камазе
Одне слово допустимо -*****, бо це вже не мат, а напрямок в війсковій термінології.
Estj takoj rolik v internete, gde pokazyvajut kak v godax 19XX preslovutyj pynia podnimaetsia po stupenjkam v kremle, gvardeicy v forme vremen Napoleona otkryvajut dverj, a diktor za kadrom levitanskim golosom soobščaet...
Vot v entoe to soobščenie ukrainskie aitišniki legko mogli by dobavitj vsiu prelesjt riuzge izыga iz dannogo dialoga syna s mamoj...
Prezident jabatj narasijskoj n-uj ***** federacyy vladimir n3xuj vladimirovič putin blea...
Кацапські гобліни у сімейному кругу.
...
Матері, Карле!
У цьому заголовку прекрасно ВСЕ Аж сруським духом у кімнаті запахло...
вот и добрэ, що не успели
А итого...что такое Россия.?
Это-ужас без конца!