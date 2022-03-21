"Как давай нас х#ярить, я вообще ох#ел, #баный в рот, нах#й. Еле съ#бались", - російський окупант розповідає матері про бій з українцями. ВIДЕО

Російський загарбник у перехопленій українськими спецслужбами розмові, розповів матері про бій з українцями і втрати підрозділу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у розмові він зазначає, що атака українських воїнів була неочіковано масованою і окупанти були сконцентровані на одному завданні - якомога швидше втекти.

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