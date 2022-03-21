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"Как давай нас х#ярить, я вообще ох#ел, #баный в рот, нах#й. Еле съ#бались", - російський окупант розповідає матері про бій з українцями. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Російський загарбник у перехопленій українськими спецслужбами розмові, розповів матері про бій з українцями і втрати підрозділу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у розмові він зазначає, що атака українських воїнів була неочіковано масованою і  окупанти були сконцентровані на одному завданні - якомога швидше втекти.

Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+75
сыночек с мамой матом как за здрасте разговаривают . А в Украине дети с батьками на ВЫ .Зачем мне такой русский мир ? Зачем мне эта деградация и свинство ?
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21.03.2022 20:31
+67
Не знаю, як кого, а мене після прослуховування цих бесід верне від кацапської мови.
До чого ж вона гидка.
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21.03.2022 20:31
+61
так ти не пакушал??? ***** касабский
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21.03.2022 20:31
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Отличная новость!
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21.03.2022 22:52 Відповісти
Ці виродки повинні зникнути з поверхні землі!!!
Це розмова сина з матір'ю??!!!
Не вдаваючись в подробиці, але використання (обопільне) матів та нецензурщини просто вражає.
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21.03.2022 21:19 Відповісти
Господи, как этот разговор сына с матерью теперь расслышать?!
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21.03.2022 21:30 Відповісти
Чо вони так матюкаються з матерями?
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21.03.2022 21:39 Відповісти
Руській ізик во всєй красє... гидота!!!
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21.03.2022 21:56 Відповісти
Це і є" русскоязичние"?Якщо ні, то мабуть русскоязічних тільки в Харкові, Маріуполі і Сумах знайти можна? Сподіваюсь, наші скоро станут щонайменше, двомовними.
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21.03.2022 22:15 Відповісти
ВИЯВЛЯЄТЬСЯ,"емотикони" давним давно придумали "руські"...

тільки у них це називається мат..

Да послушай что. тебе говорю.нас порвали как .ели унесли ноги! ...а ты покушал?
какое покушал.все умерли .нас .еле ушли на камазе
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21.03.2022 22:16 Відповісти
Українець, якщо захочеш матюкатись - знай, то в тобі частка москаля, дави її.

Одне слово допустимо -*****, бо це вже не мат, а напрямок в війсковій термінології.
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21.03.2022 22:18 Відповісти
Какой вежливый, прекрасный, тонкий и интеллигентный российский народ! Какой прекрасный Русский язык! Как прекрасно с уважением разговаривают дети с родителями! Аж поэзия!
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21.03.2022 23:07 Відповісти
Ideja !!!
Estj takoj rolik v internete, gde pokazyvajut kak v godax 19XX preslovutyj pynia podnimaetsia po stupenjkam v kremle, gvardeicy v forme vremen Napoleona otkryvajut dverj, a diktor za kadrom levitanskim golosom soobščaet...
Vot v entoe to soobščenie ukrainskie aitišniki legko mogli by dobavitj vsiu prelesjt riuzge izыga iz dannogo dialoga syna s mamoj...
Prezident jabatj narasijskoj n-uj ***** federacyy vladimir n3xuj vladimirovič putin blea...
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22.03.2022 01:10 Відповісти
Покушав,залишається надіти шапку і залізти в целофановий мішок і на останню ходку 200 сотим рейсом до мамки. Нація дебілів.
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21.03.2022 23:15 Відповісти
Вони без матюків можуть щось одне одному пояснити?
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21.03.2022 23:42 Відповісти
Синок ти там шапку одєл? Покушать нє забивай
Кацапські гобліни у сімейному кругу.
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22.03.2022 00:00 Відповісти
нет там никаких матерей-орки делаются из грязи
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22.03.2022 00:57 Відповісти
Ну в нього з рота і смердить!
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22.03.2022 01:58 Відповісти
"Как давай нас х#ярить, я вообще ох#ел, #баный в рот, нах#й. Еле съ#бались", - російський окупант розповідає матері про бій з українцями.
...
Матері, Карле!
У цьому заголовку прекрасно ВСЕ Аж сруським духом у кімнаті запахло...
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22.03.2022 03:33 Відповісти
Кацапы даже покушать не успели. Это русофобия какая-то.
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22.03.2022 04:18 Відповісти
наших йожиков?..
вот и добрэ, що не успели
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22.03.2022 05:16 Відповісти
диалог просто сногсшибательный... видно, что читали "война и мир" и "преступление и наказание"... расийскую классику... наверное, только на расии ыдыйоты записали в классику литературные произведения, оправдывающие убийства людей...
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22.03.2022 05:46 Відповісти
мало.надо выкосить этих гандонов под корень.
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22.03.2022 06:07 Відповісти
Не зря солдаты Вермахта называли русских- ШВАЙНЕ ХУНД... Где Швайн- свинья. Хунд- собака. То есть, СВИНОСОБАКИ. Русские - свинособаки. Грязь, говно, неумение и нежелание. Дурацкие сказки.Емеля-дурак. Все это есть-Россия.
А итого...что такое Россия.?
Это-ужас без конца!
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22.03.2022 06:09 Відповісти
Разговаривает сын с матерью на матюках. Если бы услышали мои родня, прижгли бы рот спичками. А еще русские ватники хотят, чтобы мы также разговаривали. Я вашу мать **...л
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22.03.2022 06:14 Відповісти
Це геноцид "руськагаязика" !
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22.03.2022 07:57 Відповісти
только полное уничтожение
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22.03.2022 08:27 Відповісти
В конце кацапского хрюканья: "... еле выехали на х@й!"
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22.03.2022 11:58 Відповісти
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