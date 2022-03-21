Російські окупанти знищують інфраструктуру Маріуполя. ВIДЕО

Російська авіація скидає бомби на Маріуполь та знищує заводи, промислові підприємства які, забезпечували містян роботою та дозволяли провадити міжнародну торгівлю.

Про це у Telegram повідомляє полк "Азов", інформує Цензор.НЕТ.

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