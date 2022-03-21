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Російські окупанти знищують інфраструктуру Маріуполя. ВIДЕО
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Російська авіація скидає бомби на Маріуполь та знищує заводи, промислові підприємства які, забезпечували містян роботою та дозволяли провадити міжнародну торгівлю.
Про це у Telegram повідомляє полк "Азов", інформує Цензор.НЕТ.
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Топ коментарі
+11 Владислав Максименко cb25b380
показати весь коментар21.03.2022 21:06
+5 Mikhail Saveliev
показати весь коментар21.03.2022 20:41
+2 Михаил Орел
показати весь коментар21.03.2022 21:39
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Маріуполь - це взагалі найбільший сюрприз для свинособак.
Бо яка в рептілоїдів "логіка" ...