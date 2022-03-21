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Російські окупанти знищують інфраструктуру Маріуполя. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російська авіація скидає бомби на Маріуполь та знищує заводи, промислові підприємства які, забезпечували містян роботою та дозволяли провадити міжнародну торгівлю.

Про це у Telegram повідомляє полк "Азов", інформує Цензор.НЕТ.

Також читайте: Ми маємо доказ, що російські окупанти вивезли тисячі дітей з Маріуполя в бік РФ, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
Ты там был ? Я 4 дня как из Марика знал бы ты сколько людей помогали военным . Да ватники тоже были но на стороне Украины гораздо больше людей . А пацанов жалко они сражаются в окружении как настоящие герои
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21.03.2022 21:06
+5
Логика кацапов не меняется никогда. Всегда нападают на самого уязвимого и слабого. В 14 году Донбас. Сейчас везде получили по зубам, но есть Мариуполь в окружении, оторвёмся на нём по полной. Русня всю свою историю нападала на самого беззащитного как шакалы
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21.03.2022 20:41
+2
По ходу бьют териобартческими
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21.03.2022 21:39
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Що взагалі по Маріуполю? Ніякої допомоги не буде?
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21.03.2022 20:36 Відповісти
Ты там был ? Я 4 дня как из Марика знал бы ты сколько людей помогали военным . Да ватники тоже были но на стороне Украины гораздо больше людей . А пацанов жалко они сражаются в окружении как настоящие герои
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21.03.2022 21:06 Відповісти
Звісно українців більше, бо якщо б була переважно вата, то було б як у Мелітополі та Херсоні.
Маріуполь - це взагалі найбільший сюрприз для свинособак.
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22.03.2022 10:14 Відповісти
То не люди до ***** хохли, що лише руцкава баріна визнають
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21.03.2022 21:21 Відповісти
ТОС буратіно ((( от суки
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21.03.2022 23:41 Відповісти
Логика кацапов не меняется никогда. Всегда нападают на самого уязвимого и слабого. В 14 году Донбас. Сейчас везде получили по зубам, но есть Мариуполь в окружении, оторвёмся на нём по полной. Русня всю свою историю нападала на самого беззащитного как шакалы
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21.03.2022 20:41 Відповісти
"ЛОГИКА" -- Ви забули лапки !

Бо яка в рептілоїдів "логіка" ...
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21.03.2022 21:36 Відповісти
По ходу бьют териобартческими
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21.03.2022 21:39 Відповісти
Термобарическими
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21.03.2022 21:40 Відповісти
Похоже они не надеются его взять и ультиматум был последней попыткой получить город.
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21.03.2022 22:03 Відповісти
Трошки незрозуміло навіщо безпілотник літає над заводами Маріуполя і фіксує їх знищення кацапофашистами. Може краще б було літати над позиціями кацапскої артилерії яка бьє по Маріуполю та коригувати вогонь на ії знищення?
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21.03.2022 22:13 Відповісти
безпілотник - проводив розвідку .. і випадково зазняв ці кадри
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21.03.2022 23:42 Відповісти
"безпілотник - проводив розвідку" чи є кацапські війська там куди випадково почала гатити кацапська артилерія "і випадково зазняв ці кадри". От тепер зрозуміло.
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22.03.2022 00:01 Відповісти
 
 