Зеленський - українцям: Гоніть окупантів! Гоніть цих рабів! ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців та закликав робити усе для захисту нашої держави. Для порятунку нашого народу.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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