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"У нас нет трепетного отношения к промышленному потенциалу Мариуполя", - терорист "ДНР" Ходаковський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російський терорист "ДНР" Олександр Ходаковський заявив, що війська окупантів знищать промислову інфраструктуру Маруіполя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+56
свадебный генерал (без армии). Без рф ты пустое место и звать тебя никак
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21.03.2022 22:42
+40
Ну ти підер. Україна прийде і знищить все твоє. Весь твой руский мир.
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21.03.2022 22:43
+26
Тебе знищать, покидьок.
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21.03.2022 22:43
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свадебный генерал (без армии). Без рф ты пустое место и звать тебя никак
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21.03.2022 22:42 Відповісти
Тіктокер тіпа кадиркі.
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21.03.2022 22:50 Відповісти
один з останіх мудаків - хто непонятно чому ще живий - еле це не довго залишилось йому ))
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21.03.2022 23:45 Відповісти
Орка в спам...
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21.03.2022 22:45 Відповісти
на бутылку, шлюха!
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21.03.2022 22:48 Відповісти
Азов вам не по зубам, клоуны. Там тонны мотивации, а вы армия рабов. 300 спартанцев ********* миллионную армию Ксеркса, а ваша армия еще хуже чем персы, ибо ваш скот более бесправный.
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21.03.2022 22:53 Відповісти
Ты на голову болеешь, знаток фронтов. Знаем мы ваши беливы про падения. То Киев у вас падет за 48 или максимум 96 часов, то Мариуполь за несколько дней, то Одессу нахрапом возьмете. А по итогу там где есть хоть какая-то оборона - берете за щеку стабильно. И эта армия ***** Германию в 1945 нагнула. Вот теперь не верю
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21.03.2022 23:01 Відповісти
В этой армии каждый четвертый был украинец.
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22.03.2022 11:19 Відповісти
русский фашист, иди вслед за русским кораблем. Пости свой пропагандонский бред на своей стране-помойке для дикой русни.
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21.03.2022 23:03 Відповісти
В глотку тебе кадыровец шо-то забьет, русская мразота. Пшло *****, животное.
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21.03.2022 23:08 Відповісти
цензор какого хрена тут уроды кацапские делают - как мне бан давать так на раз
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21.03.2022 23:17 Відповісти
убейся об стенку *****
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21.03.2022 23:21 Відповісти
Юра, сосни леденца, там школьники савецкие подсобрали тормозо
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21.03.2022 22:56 Відповісти
Про 300 спартанцев слышал? Тебе это не понять РАБ.
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21.03.2022 22:57 Відповісти
Якщо ти думаєш, що "Азов" тільки в Маріуполі, то глибоко помиляєшся. Ну закидаєте Маріуполь власними трупами і що далі? 10 тис. дохлої русні кокошонок вже признав, в лугандоні, де ніхто трупи навіть не рахує, вже студентів і пенсів зганяють. Київ такими темпами брати мацковська підарасня буде?
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21.03.2022 23:19 Відповісти
Кривожопым вообще кроме стекловаты ничего не нужно....
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22.03.2022 01:10 Відповісти
Ну ти підер. Україна прийде і знищить все твоє. Весь твой руский мир.
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21.03.2022 22:43 Відповісти
Тебе знищать, покидьок.
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21.03.2022 22:43 Відповісти
Навіщо цю падлюку цитувати? Чи ми самі не розуміємо? Вони те саме зробили і з Донецьком... І тепер живуть на "подачки зі стола хазяїів"
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21.03.2022 22:43 Відповісти
тому б і ні - ліцо русского міра
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21.03.2022 23:02 Відповісти
А нащо незалежній республіці ДНР - знищене місто зі знищеними заводами ?
Та вони зараз самі - що реально виробляють , за рахунок чого живуть ?
У москалів з бюджету відсасують - а віддають своєю "вірністью" (як і той самий Кадиров , як і багато хто)
Та одні резерви РФ -вже арештували ..., надходжень буде все меньшати і меньшати , а усі "нахлібники " - хочуть їсти
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22.03.2022 01:58 Відповісти
В Чорнобаєвку цього ката.
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21.03.2022 22:45 Відповісти
*Чорнобаївку
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21.03.2022 22:47 Відповісти
Кобзон тебя заждался...
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21.03.2022 22:45 Відповісти
Сказал пока еще живой террорист Ходаковский.
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21.03.2022 22:45 Відповісти
The Walking Dead.
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21.03.2022 22:46 Відповісти
Маріуполь це Донецька область, вони хочуть типу "ДНР" в межах області. Як можна нищити самого себе? Брехня на брехні цей руський мір. Смерть ворогам!
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21.03.2022 22:45 Відповісти
«Вони» просто читають текст який їм пишуть політологи , а їх міняють щодня ) тому якість тексту падає
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21.03.2022 22:51 Відповісти
Так само як угробили мегаполіс Донецьк

Анекдот:
сама страшна русская ракета називається Сизрань, бо після неї в Сизрань перетворюється будь яке місто.

Донецьк ми ж не обстрілювали, його угробив руський мір
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21.03.2022 23:07 Відповісти
ФСБшная собачка на поводке.
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21.03.2022 22:45 Відповісти
молодец, а в награду получай сухпай 15-го года
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21.03.2022 22:46 Відповісти
Конфєтку сосательную...
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21.03.2022 22:51 Відповісти
Взаимно...никакого трепета. Кстати, Ходаковский бывший СБУшник Ахметова.

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21.03.2022 22:46 Відповісти
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21.03.2022 22:47 Відповісти
Земля бетоном мрази фашистской.
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21.03.2022 22:48 Відповісти
Им головы к формам приклеивают фотожопом ? Специалисты есть?
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21.03.2022 22:49 Відповісти
Я тоже чо-то не понял, чо у него за ушами какая-то желтая *****? это сера из ушей или шо воно таке?
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21.03.2022 23:06 Відповісти
А що це за підор? Якийсь черговий сдохлий кацап?
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21.03.2022 23:12 Відповісти
Дивись вище...
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21.03.2022 23:13 Відповісти
Шо, ударный парашют не раскрылся?
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22.03.2022 10:51 Відповісти
М. Булгаков о русских - Не народ,а скотина,хам,дикая орда душегубов и злодеев
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
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21.03.2022 22:54 Відповісти
скоро у нее будет новый папа. Мама получит 7 лямов и папы к маме выстроятся в очередь
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21.03.2022 23:11 Відповісти
Нет там 7-ми лямов... 1- территориальный, 1- от МО. Были уже случаи, что наиболее беззащитным кто-то лям просто не отдавал. С офицерьем-возможно.
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21.03.2022 23:17 Відповісти
Очень патетично и красиво, а по существу - оторваный х...й грустно лежит на земле. Или жопа возле бетера
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21.03.2022 23:25 Відповісти
Это дно...гвардеец кардинала в званиях и с опытом не имеет возможности сделать парадную фотку в реальной форме Там же явный шаблон с фотожопой ****** и значков.
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21.03.2022 23:30 Відповісти
"прикопали москаля край дороги..."

до гарного врожаю!
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22.03.2022 00:43 Відповісти
Ми )? Це студенти та чоловіки 55-65 ? Косоокість , безрукість алкашні . «На Берлін
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21.03.2022 22:46 Відповісти
Тогда какой смысл бомбить Мариуполь.
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21.03.2022 22:47 Відповісти
Да понятно что кацапским террористам только металолом нужен чтобы сдать и пробухать как ето сделали с дамбасом
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21.03.2022 22:47 Відповісти
Куда вы приходите, ********, всегда остаётся пустырь...
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21.03.2022 22:47 Відповісти
Жди **** , будут и в твоём доме смерти , и будут они ужасными.
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21.03.2022 22:47 Відповісти
А как известно ожидание смерти , хуже самой смерти.
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21.03.2022 22:49 Відповісти
Але він про це вже не узнає...
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21.03.2022 22:53 Відповісти
Хотелось бы чтобы даже увидел.
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21.03.2022 22:59 Відповісти
Цікаво для чого ж вони тоді хочуть забрати в днр всю Донецьку область, невже щоб відновлювати руїни?
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21.03.2022 22:48 Відповісти
Покажите этот ***** снайперу Азова, пусть хорошо его запомнит.
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21.03.2022 22:48 Відповісти
***** тебя пуля ждет. Вот єто тебе понравится.
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21.03.2022 22:50 Відповісти
Спіймайте його!!!!! Пліззз!
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21.03.2022 22:51 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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21.03.2022 22:53 Відповісти
ну правильно, зачем кочевому племени промышленность, которое войной и грабежами занимается, правда, как остальные люди будут жить, где работать, на какие деньги есть, то их не волнует диких варваров
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21.03.2022 22:53 Відповісти
Знают уже что нифига не заберут, и что сольют их дыныру, и потому хотят разрушить как можно больше
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21.03.2022 23:00 Відповісти
Головой хоть бы думал, нам дадут лаве на восстановление, возьмут же из замороженных золотовалютных активов РФ, а воруют у нас безбожно, оно в 5 раз дороже номинала обойдется рф
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21.03.2022 23:01 Відповісти
Коли цього орка вб'ють, він навіть у втрати не попаде, москалі дирявих у втрати не рахують.
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21.03.2022 23:02 Відповісти
Намагання чинити психологічний вплив на маріупольців.
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21.03.2022 23:07 Відповісти
а мариупользам так ваще пох*й шо говорит эта непонятная тварь дрожащая )))
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21.03.2022 23:12 Відповісти
Обезъяна, тебе бы самое время в простыню заворачиваться и ползти на кладбище. Не забудь ползти медленно, чтобы не создавать паники.
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21.03.2022 23:17 Відповісти
У этого предателя нет трепетного отношения ни к чему, кроме собственной шкуры.
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21.03.2022 23:19 Відповісти
Хто це? Чи не той що брав Берлін. попка вилазить тільки для того щоби щось чирікнути, а так десь ховається. Ну,ну дочірікається.
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21.03.2022 23:23 Відповісти
Трохи дивно, що генерали і полковники гинуть за тиждень, а сей один якось примудряється виживати вже вісім років. Мабуть якийсь православний календарик скотчем на спині прилеплено.
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21.03.2022 23:27 Відповісти
А у нас нет трепетного отношения до днр і ходаковського
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21.03.2022 23:39 Відповісти
Я очень далекий человек от економики, и то понимаю что людям для жизни нужно работать где-то. Нужно быть полным идиотом заявив что промышленность нам не нужна. Для кого он это заявляет?
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22.03.2022 00:01 Відповісти
тут одна біженка із Маріуполя навіть зраділа (а може бреше): непотрібна у морському Маріуполі та Азовсталь, що димить і засмічує море. Мовляв, хай курортом буде. Взагалі є сенс передивитися структуру важкої промисловості в Україні після нашої перемоги і виплати репарацій. А то прокату багато виробляють, а бронелисти у Фінляндії купляють. Може пора електросталь і елетрошлаковий переплав більш широко впроваджувати?
У Дніпрі був завод безшовних труб, кажуть - обанкротили. У Полтаві продали за безцінь завод Електромотор китайцям. Я взнав, коли дзвонив до електронного магазину по запчастини до млинка. Нема вже завода - продавчиня каже.
Може вже пора буде робити ревізію всім вчинкам влади за минулі роки і десятиліття?
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22.03.2022 12:37 Відповісти
так у ходаковського і до промисловості Донецька не було трепетного відношення, все роз...ли, порізали, знищили.
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22.03.2022 00:02 Відповісти
у вас, виродків та потвор, взагалі немає нічого людського ні до чого і ні до кого! тому таких вибlадків треба знищувати як чумних щурів!
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22.03.2022 00:55 Відповісти
вот, еще один ********** ,
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22.03.2022 01:46 Відповісти
Конечно этих животных не интересует промышленный потенциал Мариуполя. Трудно чем-то интересоваться, если берешь за щеку у Азова круглосуточно...
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22.03.2022 06:31 Відповісти
 
 