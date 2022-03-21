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"У нас нет трепетного отношения к промышленному потенциалу Мариуполя", - терорист "ДНР" Ходаковський. ВIДЕО
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Російський терорист "ДНР" Олександр Ходаковський заявив, що війська окупантів знищать промислову інфраструктуру Маруіполя.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
#Ходаковский: промышленный потенциал Мариуполя мы уничтожим https://t.co/ExLO7Mw4Va pic.twitter.com/wkOjrr5bzN— Necro Mancer (@666_mancer) March 21, 2022
Топ коментарі
+56 MAKAROV ddf66d11
показати весь коментар21.03.2022 22:42
+40 Roman Kol
показати весь коментар21.03.2022 22:43
+26 Чертяка Вредная
показати весь коментар21.03.2022 22:43
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Будь ласка, зачекайте...
Та вони зараз самі - що реально виробляють , за рахунок чого живуть ?
У москалів з бюджету відсасують - а віддають своєю "вірністью" (як і той самий Кадиров , як і багато хто)
Та одні резерви РФ -вже арештували ..., надходжень буде все меньшати і меньшати , а усі "нахлібники " - хочуть їсти
Анекдот:
сама страшна русская ракета називається Сизрань, бо після неї в Сизрань перетворюється будь яке місто.
Донецьк ми ж не обстрілювали, його угробив руський мір
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
до гарного врожаю!
У Дніпрі був завод безшовних труб, кажуть - обанкротили. У Полтаві продали за безцінь завод Електромотор китайцям. Я взнав, коли дзвонив до електронного магазину по запчастини до млинка. Нема вже завода - продавчиня каже.
Може вже пора буде робити ревізію всім вчинкам влади за минулі роки і десятиліття?