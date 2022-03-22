Росіяни обстріляли Зеленодольськ на Дніпропетровщині з "Градів" і отримали жорстку відповідь від ЗСУ. ВIДЕО
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Українські захисники повністю знищили склад боєприпасів противника.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці голова Криворізької райдержадміністрації Євген Ситниченко.
Сьогодні російські окупанти обстріляли місто Зеленодольськ (Криворізький район Дніпропетровська область) з "Градів". Але ЗСУ дали жорстку відповідь.
"У підсумку - знешкоджено повністю склад боєприпасів противника. І "Градів", які обстріляли місто, також більше немає", - зазначив Ситниченко.
Топ коментарі
+48 Aleks Sun
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@stabilnosti
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9 ч
Читать голосом Николя Дроздова, программа «В мире животных»:
«На этом фото мы видим, как украинский трактор присматривается к своей добыче. Через мгновение он совершит бросок и утащит подбитый вражеский танк для растерзания на металлолом».
Об этом Борис Филатов рассказал в эфире "Радио НВ".
"Он (Коломойский) в Днепре. Что касается степени его помощи или участия, я не в курсе. Может, он где-то помогает по другим направлениям. Я надеюсь, он это делает. Может, у него есть контакты с ВСУ, теробороной. Он человек влиятельный, у него большие возможности. В штабе обороны области его не видно, хотя он находится в Днепре. Даже за это ему надо сказать не то что слова благодарности, но… Понимаете, он мог бы сейчас сидеть в Буковеле, но он находится в Днепре, в отличие от многих как бы уважаемых и авторитетных городских дружков, которые 24 февраля сели в машины и укатили даже не на Западную Украину, а за границу."
@donikroman
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4 ч