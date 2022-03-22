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боєприпаси (1696) Дніпропетровщина (2352) склад (150)

Росіяни обстріляли Зеленодольськ на Дніпропетровщині з "Градів" і отримали жорстку відповідь від ЗСУ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські захисники повністю знищили склад боєприпасів противника.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці голова Криворізької райдержадміністрації Євген Ситниченко.

Сьогодні російські окупанти обстріляли місто Зеленодольськ (Криворізький район Дніпропетровська область) з "Градів". Але ЗСУ дали жорстку відповідь.

"У підсумку - знешкоджено повністю склад боєприпасів противника. І "Градів", які обстріляли місто, також більше немає", - зазначив Ситниченко.
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Топ коментарі
+48
Дуже гарно. Полонених, я так розумію, теж немає.
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21.03.2022 23:45
+44
Вестник Стабильности #StandWithUkraine


@stabilnosti

·
9 ч



Читать голосом Николя Дроздова, программа «В мире животных»:
«На этом фото мы видим, как украинский трактор присматривается к своей добыче. Через мгновение он совершит бросок и утащит подбитый вражеский танк для растерзания на металлолом».

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21.03.2022 23:47
+23
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21.03.2022 23:48
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Дуже гарно. Полонених, я так розумію, теж немає.
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21.03.2022 23:45 Відповісти
Тільки хотів написати "от падлюки" ... а вже нема кого обзивати...
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21.03.2022 23:46 Відповісти
Умнічки
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21.03.2022 23:45 Відповісти
vooot . tak i nado !!!
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21.03.2022 23:46 Відповісти
Женя. Я, може щось не розумію? Все давно відпрацьовано. Навіть алтелерія. Перший постріл вичисляється і знищуеться.
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21.03.2022 23:46 Відповісти
Навіть стінгерами треба стріляти трьома по черзі по одній цілі. Щоб ворог не догадався.
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21.03.2022 23:48 Відповісти
Все буде добре! Слава ЗСУ!
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21.03.2022 23:46 Відповісти
Вестник Стабильности #StandWithUkraine


@stabilnosti

·
9 ч



Читать голосом Николя Дроздова, программа «В мире животных»:
«На этом фото мы видим, как украинский трактор присматривается к своей добыче. Через мгновение он совершит бросок и утащит подбитый вражеский танк для растерзания на металлолом».

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21.03.2022 23:47 Відповісти
Молимось за вас,повертайтесь живими!
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21.03.2022 23:48 Відповісти
До речі,а де коломойша дівся?Місяць про нього не чутно.
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21.03.2022 23:48 Відповісти
Напевно молиться за Україну і Порошенка.
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21.03.2022 23:49 Відповісти
Це той, що "спас" Дніпро у 2014-му році? Нема. Здувся.
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21.03.2022 23:50 Відповісти
Ага , свою шкуру спасав Беня і продавав дізель оркам на Донбасі !
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22.03.2022 00:01 Відповісти
Я в курсі. Тому слово "спас" взяв у лапки. Зате навіть тут, на "Цензорі" мене не лише обпльовувпли, але й банили, коли я його критикував.
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22.03.2022 00:04 Відповісти
Зараз не потрібно критикувати нікого хто так чи інакше виступає проти московитів! На це прийде час після Перемоги!
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22.03.2022 00:36 Відповісти
Чого нечутно? Тож на днях придумали з Зеленським систему кредитів під 5%..
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21.03.2022 23:55 Відповісти
///
Об этом Борис Филатов рассказал в эфире "Радио НВ".

"Он (Коломойский) в Днепре. Что касается степени его помощи или участия, я не в курсе. Может, он где-то помогает по другим направлениям. Я надеюсь, он это делает. Может, у него есть контакты с ВСУ, теробороной. Он человек влиятельный, у него большие возможности. В штабе обороны области его не видно, хотя он находится в Днепре. Даже за это ему надо сказать не то что слова благодарности, но… Понимаете, он мог бы сейчас сидеть в Буковеле, но он находится в Днепре, в отличие от многих как бы уважаемых и авторитетных городских дружков, которые 24 февраля сели в машины и укатили даже не на Западную Украину, а за границу."
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21.03.2022 23:57 Відповісти
Сидить в Дніпрі , кажуть у нього там непогана хатинка є з бунькером 😠
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22.03.2022 00:03 Відповісти
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21.03.2022 23:48 Відповісти
Героям Слава! Дякуємо за гарну роботу! 🙏
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21.03.2022 23:48 Відповісти
Дякуємо!🥳
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21.03.2022 23:49 Відповісти
Верим ЗСУ!
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21.03.2022 23:51 Відповісти
Молодці, ми у Вас віримо. Слава Україні. Героям Слава
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21.03.2022 23:54 Відповісти
Женя? Прояви смекалку. Сваи забивать можешь? Те что дома строят, Ну и забивай в посадке.
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21.03.2022 23:57 Відповісти
Роман Донік


@donikroman

·
4 ч



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21.03.2022 23:59 Відповісти
В сгоревшей технике много меди и других цвет .мет, , которые легко заготавливать как лом
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22.03.2022 08:50 Відповісти
Слава Богу, слава Україні.
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22.03.2022 00:04 Відповісти
Храни вас Матінька Божа і духи великих наших пращурів!!!🇺🇦💐
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22.03.2022 00:34 Відповісти
 
 