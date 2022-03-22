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Мер Борисполя закликав мешканців виїхати з міста. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Мер Борисполя Володимир Борисенко закликав мешканців виїхати з міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у його відеозверненні на сторінці у Facebook.

Він зазначив, що це стосується як жителів міста, так і тих, хто приїжджає з окупованих територій, територій бойових дій.

"Я звертаюся до цивільного населення бути розумними і звернутися на наш кол-центр і, за можливості, виїхати з міста. Хто не має можливості – вивеземо, хто має – організовано в колонах автомобілями своїми можете виїхати", - сказав Борисенко.

Він зауважив, що евакуація з Борисполя до західних областей України відбувається щодня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог випустив три ракети по Борисполю, дві збили ППО - мер

"Як показує практика місць, де зараз йдуть бої, чим менше цивільного населення перебуває в місті, тим легше працювати Збройним силам. Тому давайте так. Нагальної потреби перебувати зараз у місті немає. Бої точаться вже навколо", - зауважив він, звертаючись до тих, хто перебуває в місті.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+20
Создавайте ТРО вооружайте добровольцев . Даже на временно оккупированных территориях добровольцы с оружием это реальная сила. Ограничить поставки топлива и боеприпасов и все можно теплыми паковать
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22.03.2022 06:27
+16
Так они дальше прут,правильно он говорит чтобы цывильные уматывали с линии фронта,больше нашим руки развяжет русню с арты валить.
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22.03.2022 06:56
+11
От що робить 30 секунд вирваних з контексту! Автор "дебілоїд" таке писати й сіяти паніку. Подивіться відео повністю, а ще краще знайдіть сторінку мера Борисполя та продивиться 5 -10 останніх звернень, й вам стане зрозуміла ситуація. Цензор.Нет - клікбейд понад усе ?
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22.03.2022 08:31
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***** дело( через Борисполь идёт трасса на Харьков
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22.03.2022 06:23 Відповісти
Ііііі
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22.03.2022 06:28 Відповісти
Поганий дзвіночок
Тобто лівий берег Києва у сильній небезпеці?
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22.03.2022 06:24 Відповісти
нет - зеленски и арестович нас спасут - они останутся с киевлянами до конца у нас хорошая оброна так что не ссцы - прорвемся ..
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22.03.2022 13:33 Відповісти
я померти не боюсь...родина тут.
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22.03.2022 15:45 Відповісти
Украинские военные разбили командный пункт орков на днях. После кончины, российские офицеры поделились документацией и картами. Спасибо им уже никто не скажет. Для критиков: карта отработана военными. Дали добро на публикацию.

https://twitter.com/CrimeaSmotra/status/1505910834303848449?s=20&t=63l5Gb1ZD_fHA9C576k85g

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22.03.2022 06:26 Відповісти
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22.03.2022 06:26 Відповісти
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22.03.2022 06:27 Відповісти
Це звичайно добра новина, але яким це боком до Борисполя?
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22.03.2022 06:32 Відповісти
а говорили шо не планується рашистами..он з карти видно..шо все заплановано
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22.03.2022 06:42 Відповісти
Создавайте ТРО вооружайте добровольцев . Даже на временно оккупированных территориях добровольцы с оружием это реальная сила. Ограничить поставки топлива и боеприпасов и все можно теплыми паковать
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22.03.2022 06:27 Відповісти
Номер жены Артема Долькина +79303873523 Думаем, что вы знаете, что делать)

https://twitter.com/CrimeaSmotra/status/1506019236153794561?s=20&t=63l5Gb1ZD_fHA9C576k85g

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22.03.2022 06:32 Відповісти
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22.03.2022 06:34 Відповісти
зачем радовать родственников что они ипотеку закроют
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22.03.2022 13:35 Відповісти
Я что то не пойму генштаб же говорил,что орков разбили под Броварами
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22.03.2022 06:47 Відповісти
Так они дальше прут,правильно он говорит чтобы цывильные уматывали с линии фронта,больше нашим руки развяжет русню с арты валить.
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22.03.2022 06:56 Відповісти
Так і є. Але це ж не значить що вони відмовилися від своїх планів. От і попереджають людей. Щоб не було таких глобальних жертв цивільного населення, виїхати зарання.
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22.03.2022 06:58 Відповісти
Непонятно, чтобы дойти до Борисполя, нужно пройти Полтаву, но там, слава Богу свинособак нет, Бровары, имеющие выход на Борисполь- оде наши ил мы чего то не знаем?
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22.03.2022 07:35 Відповісти
Не обв`язково. Основний шлях пересування орків - дорога через Прилуки (вни тупо не зупиняючись сунули на Київ). А по цій дорозі і виходи як на Бровари, так і на Бориспіль.
А сидять вони у селах Перемога, Велика Димерка та Богданівка.
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22.03.2022 07:57 Відповісти
Зрозумило
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22.03.2022 10:30 Відповісти
Від Броварів до Борисполя 30 км., а орки під Броварами.
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22.03.2022 08:22 Відповісти
.. Від Полтави до Борисполя - 300 км , від Борисполя до Києва - 35 . Щоб дійти до Полтави , русні треба взяти або Харків , або Київ .
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22.03.2022 09:41 Відповісти
Тобто Київ беруть в облогу.
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22.03.2022 08:14 Відповісти
Не дочекаэтесь!
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22.03.2022 10:31 Відповісти
От що робить 30 секунд вирваних з контексту! Автор "дебілоїд" таке писати й сіяти паніку. Подивіться відео повністю, а ще краще знайдіть сторінку мера Борисполя та продивиться 5 -10 останніх звернень, й вам стане зрозуміла ситуація. Цензор.Нет - клікбейд понад усе ?
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22.03.2022 08:31 Відповісти
Що до таксистів то щира правда. Ці покручі підняли захмарні ціні. Кому війна, а кому мати рідна. Хай вони вдавляться тими грошима! Возив дочку з онуком до Львова, а на зворотному шляху 3.5 години йшов пішки з вокзалу на Дарницьку площу. Біля самого вокзалу таксі не питав, бо очевидно там дорого. Якось добрався до Петровкі, замовляю таксі на Дарницьку площу, а воно каже 450грн. У звичайний час було б 150грн. Зараз немає роботи і гроші тільки на їжу! Ці бариги звикли возити бандюків та торгашів з повними кишенями долярів, а бідні для них не люди!!
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22.03.2022 08:52 Відповісти
Якби я була з Борисполі, то виїхала. А зараз я в своєму місці і буду з ним до останнього. Поки можу тут бути корисною.
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22.03.2022 09:11 Відповісти
ХЗ друзі, що тут сказати, у нас із західної де відносно тихо жінок та дітей до ближнього зарубіжжя повивозили, у вас фронт за лічені кілометри, і ви ще щось думаєте....
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22.03.2022 09:20 Відповісти
Тут нема що думати. По-перше, і це найголовніше, ми - резерв, волонтери, і так далі. По-друге, багато хто з нас хоч як але намагається працювати, формуючи хоч якісь надходження в економіку. І по-третє, не всі жінки й діти мають заячі хвости, деякі з них такі упороті, що що їм не кажи, а вони "нікуди не поїдуть" і точка
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22.03.2022 10:03 Відповісти
Мер чітко пояснив, чому цивільним краще виїхати. А багато лайноСМІ вже розігнали зраду і заголовки типу "бої біля Борисполя", фу, гидота..
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22.03.2022 09:38 Відповісти
это надо было делать всем мерам городов обьявлять срочную эвакуацию особенно Мариуполя Харьквоа Чернигова а не сидеть до последнего
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22.03.2022 13:38 Відповісти
значит к тому идет. Иначе чего бы он это сказал?
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22.03.2022 15:59 Відповісти
Цивільні , у ЗСУ висять " каменюкою на шиї " , ось що хотів сказати мер . !
Війська обмежені в діях , бо як тільки кацапні від них починає - прилітати , вони тут же б'ють по цивільним , по житловим кварталам .
Тому - чим менше цивільних , за спиною ЗСУ , тим більше в них розв'язані руки .. .
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22.03.2022 09:59 Відповісти
Про що йдеться? Ви пресс-аташе цього мера, щоб розказувати нам що він мав на увазі? Чувачок на перших же секундах розказав диверсам, що дошкуляє - вони цим і займуться тепер. Вірно кажуть "інколи краще жувати, аніж говорити".
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22.03.2022 11:46 Відповісти
Не мели дурні . Мер сказав щоб цивільні їхали подалі від війни , всього лиш . І тут він абсолютно правий . !! .
Хіба треба бути чиїмось прес аташе , щоб усвідомлювати прості і природні речі ? .
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22.03.2022 11:55 Відповісти
Згідно з такою логікою, всі цивільні мають виїхати з України? Щось я не почув "літні люди, жінки, діти".

Слава Богу що він не мер мого міста.
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22.03.2022 12:01 Відповісти
Так , бажано щоб - ВСІ . Всі хто не задіяний у війні і для допомоги збройним силам . . Тобто зрозуміло ж про кого мова , в першу чергу це- літні , жінки і діти .
І виїхати не з України , а з територій , на яких зараз ведуться бойові дії . Не перекручуй .
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22.03.2022 12:10 Відповісти
Мої слова замість слів мера підтверджувати не потрібно. На мою думку мер має озвучувати конкретні дії, узгоджені і схвалені військово-цивільною адміністрацією, а не загальні гасла або "сльозні прохання" до когось.
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22.03.2022 12:25 Відповісти
в Борисполе боевые действия?
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22.03.2022 16:00 Відповісти
Нагальної потреби перебувати зараз у місті немає. Бої точаться вже навколо", - зауважив він, звертаючись до тих, хто перебуває в місті. Джерело: https://censor.net/ua/n3327549
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22.03.2022 17:34 Відповісти
у першу велику війну ( тоді техніки було мало) всі парижські таксисти возили бійців на фронт, і з фронту. А цих шабашніків на колесах усіх переписати і навіть в дупу поставити таксометр. І всіх "індивідуалів" геть.
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22.03.2022 10:04 Відповісти
Тогда таксистов вобще не останется. Сейчас из-за блокпостов по городу ехать в 2-3 раза больше времени и в 2 раза больше бензина. Сам бензин тоже подорожал.Я не таксую но ездил по Киеву и знаю о чем говорю
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22.03.2022 10:36 Відповісти
Все вірно, бо потім евакуація з окупованих територій та територій бойових дій у тисячу разів складніша
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22.03.2022 11:24 Відповісти
 
 