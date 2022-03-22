Мер Борисполя закликав мешканців виїхати з міста. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Мер Борисполя Володимир Борисенко закликав мешканців виїхати з міста.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у його відеозверненні на сторінці у Facebook.
Він зазначив, що це стосується як жителів міста, так і тих, хто приїжджає з окупованих територій, територій бойових дій.
"Я звертаюся до цивільного населення бути розумними і звернутися на наш кол-центр і, за можливості, виїхати з міста. Хто не має можливості – вивеземо, хто має – організовано в колонах автомобілями своїми можете виїхати", - сказав Борисенко.
Він зауважив, що евакуація з Борисполя до західних областей України відбувається щодня.
"Як показує практика місць, де зараз йдуть бої, чим менше цивільного населення перебуває в місті, тим легше працювати Збройним силам. Тому давайте так. Нагальної потреби перебувати зараз у місті немає. Бої точаться вже навколо", - зауважив він, звертаючись до тих, хто перебуває в місті.
Будь ласка, зачекайте...
Тобто лівий берег Києва у сильній небезпеці?
https://twitter.com/CrimeaSmotra/status/1505910834303848449?s=20&t=63l5Gb1ZD_fHA9C576k85g
https://twitter.com/CrimeaSmotra/status/1506019236153794561?s=20&t=63l5Gb1ZD_fHA9C576k85g
А сидять вони у селах Перемога, Велика Димерка та Богданівка.
Війська обмежені в діях , бо як тільки кацапні від них починає - прилітати , вони тут же б'ють по цивільним , по житловим кварталам .
Тому - чим менше цивільних , за спиною ЗСУ , тим більше в них розв'язані руки .. .
Хіба треба бути чиїмось прес аташе , щоб усвідомлювати прості і природні речі ? .
Слава Богу що він не мер мого міста.
І виїхати не з України , а з територій , на яких зараз ведуться бойові дії . Не перекручуй .