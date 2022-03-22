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Тероборона Баштанки на Миколаївщині захопила три російські ЗРГК "Панцир-С1" вартістю $15 млн кожен. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Тероборона Баштанки на Миколаївщині підбила та розібрала на запчастини російський ЗРГК "Панцир-С1" вартістю $15 млн. Два вцілілі комплекси баштанці, вірогідніше за все, передали ЗСУ.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов і публікує відео з місця бою.

"Репортаж з Баштанки - міста української військової слави, місця подвигу, де будуть стояти величні пам’ятники пілотам украінських штурмовиків та гелікоптерів, та бійцям ТРО, чия майстерність та жертовність врятували центральну Україну від стрімкого прориву російських колон . Саме тут під Баштанкою поки що розташований знаменитий надсучасний російський зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир С1. Його якимось дивом не розтягли на метал. Ракети та частина радара вціліли. Видно, що дві ракети росіяни встигли випустити. Російські колони були розгромлені у боях 27 лютого - 12 березня. Прошу шановну громаду Башатанки - врятуйте хоча б залишки Панциря для історії, ваші діти та онуки будуть сюди їздити на місця звитяги батьків та дідів! Місцеві мешканці кажуть, що ще два цілих Панциря українські воїни все ж таки забрали цілими", - пише Бутусов в коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Как давай нас х#ярить, я вообще ох#ел, #баный в рот, нах#й. Еле съ#бались", - російський окупант розповідає матері про бій з українцями. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+53
Смотрю расейская армия стала главным поставщиком ПВО для ВСУ.)
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22.03.2022 10:18
+38
Танки в окупанта знов відібрав дід Панас...
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22.03.2022 10:17
+32
Мали по головах ворога переможно увірватися до Лондона і Брюселя, але не вийшло, бо вигрібли ***** у Баштанці.
Браво хлопці. Баштанка рулить!
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22.03.2022 10:24
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Танки в окупанта знов відібрав дід Панас...
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22.03.2022 10:17 Відповісти
Тероборона Баштанки офіційно заявляє, що готова отримати компенсацію по закону - 25%.
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22.03.2022 10:36 Відповісти
Смотрю расейская армия стала главным поставщиком ПВО для ВСУ.)
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22.03.2022 10:18 Відповісти
Та мабуть кращі вцілілі зразки новітньої ординської техніки вже на розборці і вивченні десь на базі НАТО в Німеччині, Британії або США. Наша армія має приносити користь всьому світу, що і відбувається.
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22.03.2022 11:22 Відповісти
Нужно посмотреть в этих панцырях нет ли там комплектующих от Бош , Сименса и др. В тиграх ведь нашли узлы от БОШ. И теперь фрицам можно ткнуть мордой в гамно как они торговали годами с мордором
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22.03.2022 21:46 Відповісти
Схоже основна задача цих панцирів, відволікати тероборону.
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22.03.2022 10:19 Відповісти
Теперь лапти будут испытывать панический ужас не от биндеровцев, азовцев и правосеков, а от теробороны - достойных потомков бацьки Махна)
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22.03.2022 10:34 Відповісти
Правильно будет - не только от бандеровцев........, но и от баштанцев.
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22.03.2022 11:18 Відповісти
Это уже как то и не смешно,просто статистика
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22.03.2022 10:20 Відповісти
Хто каже?
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22.03.2022 10:22 Відповісти
Та всі кажуть! І мама її, і мамина подруга... ВСІ!
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22.03.2022 10:25 Відповісти
деякі домогосподарки,видно, в курсі перенастройки блоків "свій-чужий" у "панцирах" ))))))
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22.03.2022 10:29 Відповісти
Ну, де ж ті боти, які писали, що тероборона на півдні не працює???
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22.03.2022 10:23 Відповісти
подивись - де Баштанка, а де Мелітополь і Бердянськ. І то, і то - південь.
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22.03.2022 10:55 Відповісти
Я там народився, навіщо мені кудись дивитись...
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22.03.2022 11:07 Відповісти
Ну, так а зачем весь, практически пустой юг от ТРо, пришивать к Баштанке. Это, к сожалению, один пример на весь юг.
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22.03.2022 11:20 Відповісти
Ото Ви хлопці звірі )) Так тримати ))
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22.03.2022 10:24 Відповісти
Мали по головах ворога переможно увірватися до Лондона і Брюселя, але не вийшло, бо вигрібли ***** у Баштанці.
Браво хлопці. Баштанка рулить!
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22.03.2022 10:24 Відповісти
Вообще то , присваивать, или незаконно распоряжаться , мат. ценностями непосредственно с поля боя подпадает на 100% под определение "Мародерство", с очень серйозными наказаниями . Брошеная техника орков на тер. Украины это собственность Украины, а гражданин может рассчитывать на хорошее вознаграждение за передачу Украине и , или принятых мер по сохранению ,либо недопущению к повторному захвату врагом
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22.03.2022 10:25 Відповісти
Шта?
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22.03.2022 10:29 Відповісти
тероборони не стосується )
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22.03.2022 10:30 Відповісти
Касается, касается, это "военный трофей" и надо все меры принимать для охраны и сохранения мат. ценностей
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22.03.2022 11:09 Відповісти
Если трофей взят и оформлен по всем правилам, то это собственность государства Украина, а до того - бесхозный металлолом.
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22.03.2022 11:41 Відповісти
ОТГ розпоряджається всім майном(в т.ч. безхозним металобрухтом) на своїй території. Голова ОТГ є головнокомандувачем ТО. Читай Закони
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22.03.2022 12:54 Відповісти
Не всегда
Стаття 4. Військові адміністрації
1 На територіях, на яких введено воєнний стан, для забезпечення дії Конституции та законів України, забезпечення разом із військовим командуванням запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, оборони, цивільного захисту, громадської безпеки і порядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян можуть утворюватися тимчасові державні органи - військові адміністрації.
2. Рішення про утворення військових адміністрацій приймається Президентом України за поданням обласних державних адміністрацій або військового командування.
3. Військові адміністрації населених пунктів утворюються в одному чи декількох населених пунктах (селах, селищах, містах), в яких сільські, селищні, міські ради та/або їхні виконавчі органи не здійснюють покладені на них Конституцією та законами України повноваження, у тому числі внаслідок фактичного саморозпуску або самоусунення від виконання своїх повноважень, або їх фактичного невиконання, або припинення їх повноважень згідно із законом
Читайте сами
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22.03.2022 14:25 Відповісти
В ОТГ очільником ВА являється Голова ОТГ.
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22.03.2022 20:24 Відповісти
Не *****, если подбил, значит твой трофей по праву.
Тем более ещё две штуки тероборона передала ВСУ.
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22.03.2022 10:38 Відповісти
Если есть чек на покупку Джавелина, ну что вы его законно приобрели, +разрешение на охоту и в "сезон", то тогда он твой, да, а иначе это браконъерство.
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22.03.2022 11:07 Відповісти
Арматура!!! Арматура, Карл!!!
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22.03.2022 10:29 Відповісти
Ничаго вы не панимаете,это спецеальная разработка,без этай ручки он не едит и ни стрилят
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22.03.2022 10:40 Відповісти
А ****, вон на уазе оторвал хенерал ручку, а тут на века, впрочем какие века, 20 дней в Украине...
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22.03.2022 10:41 Відповісти
смотреть с 1.35мин https://www.youtube.com/watch?v=mAD1-8V-xTw&ab_channel=%D0%A7%D0%95%D0%A0%D0%A2%D0%AB%D0%AD%D0%9F%D0%9E%D0%A5%D0%98
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22.03.2022 10:44 Відповісти
та там не тільки ручки з арматури, придивіться уважніше - там більшість стиків деталей теж проварена арматурним прутком. Бо мабуть розвалюється як тільки перший раз хлопають дверцятами... "друга армія світу", пісець...
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22.03.2022 11:27 Відповісти
А його можливо вокористовувати проти рашистів? Ну там усіляки системи свій-чужий та взагалі як їм користуватись?
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22.03.2022 10:35 Відповісти
Если забрали себе,значит какие то планы есть
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22.03.2022 10:38 Відповісти
До речі, у Алієва щодо такого металобрухту був один єдиний план - провезти парадом після звільнення Карабаху
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22.03.2022 22:39 Відповісти
наврядчи. Це дуже складна техніка і що б її опанувати навіть з документацією та інструкторами потрібен час. До того ж потрібно ще захопити десь боезапас
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22.03.2022 10:48 Відповісти
Згоден. Навіть якщо у всьому там розібратися, тупо стріляти нема чим буде після першого залпу. Вистрелив і викинув, як NLAW І то, якщо зарядженим взяли.

Можна влаштувати reverse engineering і продати дані всім бажаючим. Це мабуть найбільше, що ми можемо робити з цими комплексами
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22.03.2022 10:52 Відповісти
Это же не град,какой залп?12 ракет это не мало и 1400 снарядов.В умелых руках это вам не это
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22.03.2022 10:57 Відповісти
характеристики ракет дальность до цели 1.2-20 км,высота 15м-15км
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22.03.2022 11:01 Відповісти
Як ви гадаєте - якщо ручки арматурним прутком, то ракети відповідають заявленим характеристикам?
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22.03.2022 12:44 Відповісти
У турків (НАТО) панцир давно вже є. Трофейний з Лівії. Навіть з документацією на арабській мові.
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22.03.2022 11:01 Відповісти
То был экспортный вариант, а это так сказать оригинал.
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22.03.2022 11:43 Відповісти
Пишуть що декілька ракет лишилось. Навіть якщо один літак зможуть збити і то діло.
Також там, здається зенітні гармати, до них мають бути набої, вони стандартні.
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22.03.2022 11:07 Відповісти
Антон, там стоит система свой-чужой - по руским он стрелять не будет. Вот если перепрограммировать бортовую аппаратуру тогда да. Но нужен и б/к.
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22.03.2022 11:26 Відповісти
Свой- чужой указывает на транскдер кацапских гавнолетов,а ркете по+уй кого *********,все зависит от оператора...
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22.03.2022 16:28 Відповісти
треба захопити ще особовий склад орків , які це можуть робити .
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22.03.2022 10:55 Відповісти
может такие уже и имеются
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22.03.2022 10:58 Відповісти
Також доречно поширювати інформацію про захват такої техніки і іі доправляння до Києва, Миколаїва та будь де. Щоб далі на питання а чим збили відповідати - звісно, трофейним Панцирем.

Загалом, тепер у нас скрізь є Панцир на боєвому чергуванні.
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22.03.2022 11:11 Відповісти
Вони не можуть самі її використовувати за призначенням. Взагалі. Про "ефективність" взагалі не йдеться. Придивіться до відео - там більшість стиків кабіни теж проварена прутком арматурним. Воно небоєздатне від початку - просто "піл у очі путлєра".

Тож правильно роблять хлопці - знімають комлектуючі, які можна використати на своїй, працюючій техніці.
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22.03.2022 11:31 Відповісти
пох*й танки - мы с Баштанки !!!
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22.03.2022 10:51 Відповісти
по цене $15 млн...и что,в ломбард пойдут сдавать?
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22.03.2022 10:54 Відповісти
Просто пенсионеры из Костромы не купят себе по лишней пачке "Доширака".
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22.03.2022 11:16 Відповісти
В пункт приема металлолома. 15 млн $ там конечно не дадут, но пару десятков тысяч гривен можно выручить.
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22.03.2022 11:46 Відповісти
Баштанка село-Герой.
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22.03.2022 10:59 Відповісти
Цікаво, на скільки там КМ5, КМ6?
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22.03.2022 11:10 Відповісти
Я вже давно уточнюю ...
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22.03.2022 12:46 Відповісти
якщо воно зроблене пізніше 95 року то нема там ні км5 ні км6 , нема там ні палладію ні іридію ні платини. Навіть там де було все на плівкові кондюки перепаяли)))
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22.03.2022 20:48 Відповісти
Тоді мочити тих сук, в полон не брати жодного!
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22.03.2022 21:30 Відповісти
У планах був "Ломанш",
А вийшов обломанш.

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22.03.2022 11:52 Відповісти
знаменитий *********** російський зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир С1

Чим знаменитий, що не вразив жодної цілі у бою?
"*********** російський" зазвичай означає - трохи перероблений під китайські чипи совковий хлам.
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22.03.2022 11:33 Відповісти
*********** арматурним прутком проварені всі стики деталей в кабіні, придивіться до відео - це добре видно.

От і все, що там є ************.
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22.03.2022 11:47 Відповісти
Ну наявність арматури - це не ознака чогось жахливого, але по-суті - це більш дешева версія первісної задумки на гусеничному шасі. Просто тому, що так можна було більше вкрасти з тих 15млн., які заявляються як вартість цього нєдоразумєнія
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22.03.2022 12:15 Відповісти
Металолом в Украине упал в цене.Орки!что вы суки делаете! Понаехали тут бл.....
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22.03.2022 16:38 Відповісти
Не матюкаться! Матюки - це мова агресора! Спілкуймося рідною.
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22.03.2022 11:40 Відповісти
жах перед українським ТРО, думаю, в них буде такий, що через деякий час вони і собі якісь підрозділи назовуть "теробороною". Як було з "нацгвардією".
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22.03.2022 11:46 Відповісти
То мені так здалося чи насправді катафот на кабіні ціліший за саму кабіну? Наче повинно ути навпаки?
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22.03.2022 11:50 Відповісти
Баштанка-а! Все ночи полные огня!
Баштанка-а, зачем сгубила ты меня?
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22.03.2022 12:23 Відповісти
Нужно на OLX вводить свою категорию товаров. Скоро техники разнообразной появится .....
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22.03.2022 13:01 Відповісти
Эта хрень стоит 15 000 000 миллионов долларов, приехало в Украину из гнилой страны, где бабушкам собирают онлайн на дрова. "Братский на роТ" таких нам подарил 5 шт., экипаж, не нужный ни нам и кацапам, удобряет украинский чернозем, поэтому он и плодовит.

…. Бабушка останется без дров, потому что у нее такие внуки…
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22.03.2022 14:23 Відповісти
Всім загиблим воїнам третьої світової, вітчизняної війни - ВІЧНА СЛАВА, кожному хто віддав життя за Україну пам'ятники по всій державі, вулиці перейменувати на їхню честь, нікого не забудемо.
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22.03.2022 14:30 Відповісти
Don't mess with Bashtanka!
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22.03.2022 22:21 Відповісти
То звездець скільки жерв від хайпожорів.
1 Поляк і Арахамия фоткаеться на Яворовскому полігоні - 8 ракет 40 трупаків
2. В Сарни в Рівенскій обл Фотка в телеграмі навчань війскових -4 ракети
3. Тіктокер сфоткався с технікою в Киеві у торгового ценьру -2 ракети
4. Бігус розповів про ремонт літаків на заводі У Львові 4 ракети
5. 1+1 бере інтевью у біженців де одна дівчина розповіла що 1000 людей ховаеться в драмтеаторі - наступний день 500 кг бомба на драмтеатр
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23.03.2022 04:01 Відповісти
 
 