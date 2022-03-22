Тероборона Баштанки на Миколаївщині захопила три російські ЗРГК "Панцир-С1" вартістю $15 млн кожен. ВIДЕО
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Тероборона Баштанки на Миколаївщині підбила та розібрала на запчастини російський ЗРГК "Панцир-С1" вартістю $15 млн. Два вцілілі комплекси баштанці, вірогідніше за все, передали ЗСУ.
Про це пише на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов і публікує відео з місця бою.
"Репортаж з Баштанки - міста української військової слави, місця подвигу, де будуть стояти величні пам’ятники пілотам украінських штурмовиків та гелікоптерів, та бійцям ТРО, чия майстерність та жертовність врятували центральну Україну від стрімкого прориву російських колон . Саме тут під Баштанкою поки що розташований знаменитий надсучасний російський зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир С1. Його якимось дивом не розтягли на метал. Ракети та частина радара вціліли. Видно, що дві ракети росіяни встигли випустити. Російські колони були розгромлені у боях 27 лютого - 12 березня. Прошу шановну громаду Башатанки - врятуйте хоча б залишки Панциря для історії, ваші діти та онуки будуть сюди їздити на місця звитяги батьків та дідів! Місцеві мешканці кажуть, що ще два цілих Панциря українські воїни все ж таки забрали цілими", - пише Бутусов в коментарі до відео.
Будь ласка, зачекайте...
Браво хлопці. Баштанка рулить!
Стаття 4. Військові адміністрації
1 На територіях, на яких введено воєнний стан, для забезпечення дії Конституции та законів України, забезпечення разом із військовим командуванням запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, оборони, цивільного захисту, громадської безпеки і порядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян можуть утворюватися тимчасові державні органи - військові адміністрації.
2. Рішення про утворення військових адміністрацій приймається Президентом України за поданням обласних державних адміністрацій або військового командування.
3. Військові адміністрації населених пунктів утворюються в одному чи декількох населених пунктах (селах, селищах, містах), в яких сільські, селищні, міські ради та/або їхні виконавчі органи не здійснюють покладені на них Конституцією та законами України повноваження, у тому числі внаслідок фактичного саморозпуску або самоусунення від виконання своїх повноважень, або їх фактичного невиконання, або припинення їх повноважень згідно із законом
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Тем более ещё две штуки тероборона передала ВСУ.
Можна влаштувати reverse engineering і продати дані всім бажаючим. Це мабуть найбільше, що ми можемо робити з цими комплексами
Також там, здається зенітні гармати, до них мають бути набої, вони стандартні.
Загалом, тепер у нас скрізь є Панцир на боєвому чергуванні.
Тож правильно роблять хлопці - знімають комлектуючі, які можна використати на своїй, працюючій техніці.
А вийшов обломанш.
Чим знаменитий, що не вразив жодної цілі у бою?
"*********** російський" зазвичай означає - трохи перероблений під китайські чипи совковий хлам.
От і все, що там є ************.
Баштанка-а, зачем сгубила ты меня?
…. Бабушка останется без дров, потому что у нее такие внуки…
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