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Порошенко закликав союзників найближчим часом ухвалити для України стратегію відбудови на зразок Плану Маршалла: "Цей план є дуже на часі". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Петро Порошенко в ефірі американського телеканалу MSNBC закликав західні країни застосувати повне ембарго на російську торгівлю, і перш за все – на нафту і газ. Порошенко також закликав союзників терміново ухвалити для України план відновлення на зразок Плану Маршалла.

"Йдеться про аналог Плану Маршала. Хай він називається "План Байдена", з тим, щоб продемонструвати його лідерство. І цей план є дуже на часі. Адже 24 березня, цього тижня, відбуватиметься саміт країн Групи Семи, саміт Європейського Союзу та саміт НАТО. Хай називається цей план "Планом Байдена-Мішеля-Джонсона", – пропонує п’ятий Президент, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Потрібно більше санкцій. Потрібне ембарго на всю російську торгівлю. Прошу, припиніть фінансування Росії, яке вона використовує для вбивства українців. Це просто неможливо. Потрібне ембарго на російські нафту і газ. І це однозначно слід запроваджувати вже сьогодні. Припиніть фінансувати Путіна. Припиніть фінансувати цього вбивцю", – закликав Порошенко.

Він наголосив, що жодна країна світу не може диктувати свою волю і визначити майбутнє іншої суверенної країни.

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"Одна країна не може силою змінювати кордони іншої країни. Адже це є надзвичайно загрозливим прецедентом. Як і важливим є принцип щодо того, що одна країна не може накладати право вето на майбутнє іншої країни. Чи це про членство в НАТО, чи про будь-яке інше майбутнє, членство в ЄС, все це питання для вирішення українським народом і державами-членами Європейського Союзу", – говорить Порошенко.

"Приміром, сьогодні Путін хоче українські Крим та Донбас. А завтра він може захотіти острів Готланд від Швеції, чи післязавтра Аляску – від Сполучених Штатів Америки. Оскільки він подумає, що Аляска належить Росії. Давайте не надавати жодних прецедентів божевільному диктатору, яким є Путін, адже якщо він захопить України, він не зупиниться. Путін піде так далеко, наскільки ми це йому дозволимо", – застерігає Порошенко.

"Перспектива членства України в ЄС та надання статусу кандидата на членство в ЄС для України – це те, що справді треба Україні", – переконаний Петро Порошенко.

Як відомо, Петро Порошенко запропонував західним партнерам план для досягнення миру в Україні. Він включає в себе розгортання програми ленд-лізу, надання засобів протиповітряної оборони та літаків для контролю над небом, нафтове ембарго проти Росії, розробку плану відбудови України та прискорення євроінтеграції.
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Топ коментарі
+24
в этом плане первым пунктом должен быть расстрел за распил и нецелевое использование средств
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22.03.2022 11:00
+20
Коротко і ясно сказано , що робити 👍🏼🙁✊
а не розводити соплі про якусь зустріч із нелюдом і головорізом , який намагається нас знищити !!
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22.03.2022 11:04
+20
Порошенко і його тероборона воює і на превеликий жаль , вже десятьох
воінів похоронено , ще стільки ж поранено
тому диванні поц- ріоти закрийте своі писки і йдіть за кораблем орків 😡
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22.03.2022 11:13
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І платять саме ті регіони, які майже одноголосно вибрали нинішнього

Щиро співчуваю цим людям, бо вони люди та українці!

і благаю, думайте!
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22.03.2022 12:06 Відповісти
"Гірше, ніж москальскі воші, можуть бути тільки українські гниди" С.П.
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22.03.2022 15:13 Відповісти
В той час як наш говнокомандуючий бореться з Порохом закрився його телеканали, Порох б'ється за Україну! Порох і зараз мій Гетьман! Крапк
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22.03.2022 11:22 Відповісти
"Запануєм ми ще, браття, у своїй сторінці...!"
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22.03.2022 11:37 Відповісти
«Ми не зможемо змінити країну, якщо не змінимо себе, своє ставлення до власного життя і до життя цілої держави. В тому, що Україна прийшла до кризи державності, є частка відповідальності кожного з нас. Хтось уважав нормою не сплачувати податки. Хтось розкошував за державний рахунок. Хтось голосував і мітингував за гроші. Хтось отримував незаслужені пільги і нагороди. А всі разом руйнували фундамент суспільної довіри, засади права й суспільної організації», - сказав Порошенко з трибуни Верховної Ради. 7 червня 2014 року.
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22.03.2022 15:18 Відповісти
розмовляють конечно - главное что европейские партнеры типа продажных французов и немцев эту тему не похерили - по-этому им нужно постоянно об этом напоминать
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22.03.2022 11:48 Відповісти
да - а когда выступает шмыгаль или зеленский так это подается что это их мысля зачем вы такие банальные мысли постите - на самом деле первым кто заговорил о плане Маршала для Украины в СМИ - был польский Президент Дуда
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22.03.2022 12:10 Відповісти
про відбудову України (зокрема, її окупованих територій), аналогію "плану Маршала" для України першим заговорив Порошенко, і не чотири місяці тому, а мінімум чотири роки тому. Просто після 24/02 це питання актуалізувалось ще більше.
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22.03.2022 11:55 Відповісти
2015

«Вільний обіг зброї веде до хаосу»

У квітні 2015 року Порошенко давав інтерв'ю на власному «П'ятому» каналі. Ведучий спитав про готовність держави надати українцям право на збройний самозахист - ця петиція першою набрала необхідну кількість голосів для розгляду президентом.
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22.03.2022 15:23 Відповісти
Акції Франкфуртської біржі продовжили відновлюватись на словах міністра закордонних справ Німеччини Бербок, про те що в даний момент введення ембарго на поставки нафти та газу з РФ неможливе.
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22.03.2022 11:25 Відповісти
Якщо буде підписання миру з москалями,то ніяких планів маршала не буде.
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22.03.2022 11:25 Відповісти
РФ все що тільки можна вивезти і продати з України вивезе, щоб компенсувати свої воєнні втрати і показати гоблінам трофеї великої побєдонсної...
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22.03.2022 11:30 Відповісти
Хіба що металолом з тимчасово захоплених територій.
І то швиденько, бо після ЗСУ цигани позбирають
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22.03.2022 11:40 Відповісти
к сожаление эти ублюдки грабят покинутые дома вывозят дорогую апаратуру и компьютерную тенику то что люди зарабатывали годами ну и зерно падлы воруют с портов
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22.03.2022 11:50 Відповісти
Се війна....
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22.03.2022 12:08 Відповісти
ODNAKO Вони вже вивозять.
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22.03.2022 11:58 Відповісти
Респект пану президенту Зеленскому и его команде!
Слава Україні! Героям Слава!
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22.03.2022 11:28 Відповісти
не спасет!
подивіться на убогого!
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22.03.2022 12:57 Відповісти
Кто этого тошнотика будет слушать,если никто его всерьез не воспринимает?Не,Питроликсеич:уже номер с лапшой на уши не пройдет-все равно сядешь за сотрудничество с оккупантами
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22.03.2022 12:11 Відповісти
не спамте ідіота!
благаю вас, не спамте!
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22.03.2022 12:14 Відповісти
Воно не просто ІДІОТ , а психічнохвора потвора , яка ваяє коментарі із психдіспансеру !

Це бот портянки і поляка 😠
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22.03.2022 12:34 Відповісти
нннне вийде... блювати буду... брехню не переношу....
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22.03.2022 12:34 Відповісти
Тебя услышали? Ниче.Уже скоро перекрашенное ответит))
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22.03.2022 12:46 Відповісти
Смердюче лайно замасковане під ім'ям Петро Порошенко і тут пуариться, тварюка.
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22.03.2022 12:12 Відповісти
і цього залиште!
подивіться яке ж воно убоге!

як оті орки із орди!
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22.03.2022 12:15 Відповісти
Вони всі тут такі , мабуть від однієі кацапськоі самки
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22.03.2022 12:36 Відповісти
Планмаршала взагалі не на часі, як можна підраховувати потрібні ресурси для відновлення України, якщо її зруйнування кацапами ще продовжується?
Про наміри створити щось подібне вже неодноразово було заявлено західними лідерами, бо це їх відплата за військове невтручання.
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22.03.2022 12:34 Відповісти
Все на часі , так як потрібно робити і планувати все завчасно , а не чекати з моря погоди 😠
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22.03.2022 12:38 Відповісти
Як можна планувати, якщо не відомо що, де і в якому обсязі відновлювати?
Бо навіть не відомо коли і які території будуть під контролем, і чи будуть взагалі з таким презом...
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22.03.2022 13:10 Відповісти
так в этом вся зелёная соя: ведмедя ще вбили, а шкуру под себя уже каждый поделил
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22.03.2022 18:10 Відповісти
Саме тому вони хочуть закінчити бойові дії якнайскоріше, на будь-яких умовах, щоб розпочати апріходивать виділене донорами бабло
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22.03.2022 18:35 Відповісти
Очередной Пиар-*******
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22.03.2022 12:41 Відповісти
але не кожен день вранці та ввечері, как некоторые!
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22.03.2022 12:59 Відповісти
один по должности, другой по недомыслию
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22.03.2022 18:11 Відповісти
Пєтрушка що ще хоче підписать Мінск 3 не висовуся заховайся В краінІ є влада з
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22.03.2022 13:18 Відповісти
Кому шо, а у него душа волнуется за бабки.
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22.03.2022 13:27 Відповісти
Знову подлякові боти повилазили... по другому колу після хрестів почали засирати
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22.03.2022 13:44 Відповісти
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