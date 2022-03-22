Порошенко закликав союзників найближчим часом ухвалити для України стратегію відбудови на зразок Плану Маршалла: "Цей план є дуже на часі". ВIДЕО

Петро Порошенко в ефірі американського телеканалу MSNBC закликав західні країни застосувати повне ембарго на російську торгівлю, і перш за все – на нафту і газ. Порошенко також закликав союзників терміново ухвалити для України план відновлення на зразок Плану Маршалла.

"Йдеться про аналог Плану Маршала. Хай він називається "План Байдена", з тим, щоб продемонструвати його лідерство. І цей план є дуже на часі. Адже 24 березня, цього тижня, відбуватиметься саміт країн Групи Семи, саміт Європейського Союзу та саміт НАТО. Хай називається цей план "Планом Байдена-Мішеля-Джонсона", – пропонує п’ятий Президент, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

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"Потрібно більше санкцій. Потрібне ембарго на всю російську торгівлю. Прошу, припиніть фінансування Росії, яке вона використовує для вбивства українців. Це просто неможливо. Потрібне ембарго на російські нафту і газ. І це однозначно слід запроваджувати вже сьогодні. Припиніть фінансувати Путіна. Припиніть фінансувати цього вбивцю", – закликав Порошенко.

Він наголосив, що жодна країна світу не може диктувати свою волю і визначити майбутнє іншої суверенної країни.

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"Одна країна не може силою змінювати кордони іншої країни. Адже це є надзвичайно загрозливим прецедентом. Як і важливим є принцип щодо того, що одна країна не може накладати право вето на майбутнє іншої країни. Чи це про членство в НАТО, чи про будь-яке інше майбутнє, членство в ЄС, все це питання для вирішення українським народом і державами-членами Європейського Союзу", – говорить Порошенко.

"Приміром, сьогодні Путін хоче українські Крим та Донбас. А завтра він може захотіти острів Готланд від Швеції, чи післязавтра Аляску – від Сполучених Штатів Америки. Оскільки він подумає, що Аляска належить Росії. Давайте не надавати жодних прецедентів божевільному диктатору, яким є Путін, адже якщо він захопить України, він не зупиниться. Путін піде так далеко, наскільки ми це йому дозволимо", – застерігає Порошенко.

"Перспектива членства України в ЄС та надання статусу кандидата на членство в ЄС для України – це те, що справді треба Україні", – переконаний Петро Порошенко.

Як відомо, Петро Порошенко запропонував західним партнерам план для досягнення миру в Україні. Він включає в себе розгортання програми ленд-лізу, надання засобів протиповітряної оборони та літаків для контролю над небом, нафтове ембарго проти Росії, розробку плану відбудови України та прискорення євроінтеграції.