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"Папа, опомнись и брось все это", - син активного учасника створення фейкової "ХНР" Кальонова звернувся до батька. ВIДЕО

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Син активного учасника створення фейкової "ХНР" Георгія Кальонова Дмитро записав спеціальне відеозвернення, в якому закликав батька не приймати участі у створення фейкової "ХНР" в Херсоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зі зверненням опублікований у соціальних мережах.

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Кальонов Георгій Дмитрович, 10.05.1958, був затриманий у 2014 році співробітниками Управління СБ України в Херсонській області за ч. 1 ст. 258-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації). Кальонов відомий тим, що очолював Херсонську обласну організацію маргінальної партії "Рускоє єдінство" й оголошувався СБУ в розшук у зв’язку з підозрою у зазіханні на територіальну цілісність України. Встановлено, що Георгій Кальонов забезпечував зброєю та вибухівкою бойовиків так званих "Л/ДНР". Крім того, організовував мітинги проросійського спрямування на території м. Херсон. В 2014 році після затримання правоохоронцями органу безпеки, уряд РФ офіційно запросив обміняти Кальонова на полонених військовослужбовців Збройних сил України, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на території ОРДЛО. Також відомо, що Кальонов має близькі зв’язки із проголошеним окупантами "головою" Криму - Аксьоновим Сергієм Валерійовичем. За сприяння останнього, Каленов був куратором ринків в окупованому Криму, а також належав до негласного агентурного апарату ФСБ РФ. Зокрема до його функцій належить створення та забезпечення функціонування резидентури та кураторство агентурної мережі ФСБ РФ по Херсонській області. У зв’язку із вторгненням та початком ведення РФ агресивної війни проти України, Каленов прибув до окупованого росіянами м. Херсон з метою створення та проголошення т.зв. "Херсонської народної республіки". Заручившись підтримкою інших колаборантів, 16 березня 2022 року Кальоновим було проведено "засідання" за участі: екс-мера м. Херсон Володимира Сальдо (пропагандисти проголосили його мером міста), Кирила Стрємоусова, Тетяни Кузьміч,Ігоря Семенчева, Сергія Черевка, Дмитра Савлученка.

Дивіться також: "Боже, які кончені!", - окупанти грабують автозаправку в Херсоні. ВIДЕО камер спостереження

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+10
поздно
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22.03.2022 11:32
+9
"Сыночек, ну я ж для тебя стараюсь, штоп у внуков ссср был, штоп пломбир по 20 копеек!"
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22.03.2022 11:40
+8
Масло пачка на рукі, кіло колбаси на рукі, запісь на чергу телевізора, холодильника, авто, квартири і много много у сілякого файного що було у срср...
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22.03.2022 11:44
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22.03.2022 11:32 Відповісти
вата головного мозга не лечится....
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22.03.2022 11:36 Відповісти
Кулею.
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22.03.2022 11:42 Відповісти
почистимо Ютуб від путінських "аналітиків". Повідомляйте про тероризм та вимагайте блокування каналів!

БУДЬ ЛАСКА ПІДСКАЖИТЬ УКРАЇНСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО ТАКОЖ ЗАЙМАЮТЬСЯ ПРОТИДІЄМ КРЕМЛІВСЬКОЇ ПРОПАГАНДІ, ЩОБ ПРИСКОРІТИ ПРОЦЕС!
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22.03.2022 11:39 Відповісти
а нащо тобі ук5раїнські,якщо ти хочеш з путінськими боротись?хочеш-то борись,куацапчику.замаскуватись в тебе не виходить,роги стирчать .розташуівнням позіцій пво не цікавишься?
де вас,ідіотів тільки знаходять?
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22.03.2022 12:08 Відповісти
в Україні зараз заборона на продаж алкоголю, але у вас, бачу, є
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22.03.2022 12:15 Відповісти
то свому кураторові розкажи
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22.03.2022 12:17 Відповісти
або свій канальчик на ютубі монетизуєте розповідями русне, що це подвиг померти в Україні
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22.03.2022 12:21 Відповісти
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22.03.2022 14:47 Відповісти
так виглядає адекватний коментар людини, яка бореться з рашизмом.
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22.03.2022 14:51 Відповісти
Тваясаіца *********... Проклятий гугл-транслейт...
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22.03.2022 12:17 Відповісти
а у вас тільки російськомовна щелепа? гугл - транслейту немає?
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22.03.2022 12:23 Відповісти
"Сыночек, ну я ж для тебя стараюсь, штоп у внуков ссср был, штоп пломбир по 20 копеек!"
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22.03.2022 11:40 Відповісти
Масло пачка на рукі, кіло колбаси на рукі, запісь на чергу телевізора, холодильника, авто, квартири і много много у сілякого файного що було у срср...
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22.03.2022 11:44 Відповісти
"Ваш холодильник будет через 10 лет!"
"А до или после обеда, а то ко мне до обеда сантехник придёт."
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22.03.2022 11:48 Відповісти
И труселями 25 раз зашитыми еще 3 месяца мыть посуду с содой
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22.03.2022 11:48 Відповісти
Моя мама досі миє посуд виключно содою))) впевнена що ліпшого миючого засобу ще не винайшли))) але нервує коли я своєчасно не сплачую за Нетфлікс та інтернет...)))
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22.03.2022 11:56 Відповісти
Я тоже мою посуду содой, когда нужно отмыть, например, чайную чашку. Лучше средства нет. Вот только в Германии продают соду пакетиками по 5 грамм за евро. Польскую - по 20 грамм.

Кстати, гречку в Германии продают либо турки, либо в био-магазинах. В последних полкило стоит 3.5 евро.
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22.03.2022 12:40 Відповісти
Засоби для чистки від чаю є ліпші за соду і ефективніші, це засоби якими чистять змішувачі з вмістом інгібіторної соляної кислоти. Якщо у вас на німеччині усе так дорого може є сенс повернутися на расєю...)))
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22.03.2022 12:52 Відповісти
Не для того я 2 года боролся с рфской бюрократией за выход из их так называемого "гражданства". Не для того организовывал митинги в поддержку Украины в 2014. Да, Евросоюз - он такой. Хочешь в росию вместо Евросоюза - звездуй в росию.
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22.03.2022 12:59 Відповісти
З якого переляку ти вирішило що я хочу до расєї))) хіба я тут лякаю євроцінами на гречку чи соду?))) звісно, мені набагато легше в Україні як тобі на німеччині))) припиняй розповіді про ціни у ЄС, я не бачу черг утікаючих від цих цін до расєї чи України чи десь інде...
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22.03.2022 13:58 Відповісти
Тогда и мне не говори, что делать и куда ехать.
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22.03.2022 14:27 Відповісти
Припиняй скиглити що і скільки коштує у ЄС і тобі не будуть казати що робити і де їхати, логіка теляча, але до тебе не доходить, бо ти москаль...
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22.03.2022 14:40 Відповісти
Знаешь, ради Украины, где я был лишь раз, я пожертвовал куда большим, чем потерпеть, что меня назвали тупым москалём. Если тебе от этого стало легче - стерплю и ещё раз. Не до того сейчас, чтобы на всякую ерунду обижаться. Есть дела поважнее.
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22.03.2022 14:49 Відповісти
Москалю, залиш Україну у спокою, твоє пожертвування заради України така сама ху..ня як і те що тебе образили тупим москалем, хоча у більшості випадків москалів розумом нє панять, ти не виключення...
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22.03.2022 15:08 Відповісти
Какой же ты дурак, хоть как будто и под Украинским флагом...
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22.03.2022 16:41 Відповісти
Дурак?)) Два дурні москальські алкаші тебе зробили десь під парканом у кандалакші, і це не нібито...)))
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22.03.2022 17:07 Відповісти
Полегчало? Ну и хорошо. Слава України!
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22.03.2022 17:12 Відповісти
москальський корабель! пішов *****! хоча ти і нібито під нацистським прапором, тєпєрь палєґчало...
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22.03.2022 17:27 Відповісти
Присоединяюсь к посылу русского корабля *****. Рад, что полегчало.
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22.03.2022 17:31 Відповісти
Радій проходячи поруч, не затримуючись, по курсу свого корабля...
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22.03.2022 17:43 Відповісти
Твою б энергию да в помощь ЗСУ...
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22.03.2022 17:53 Відповісти
Допоможу, якщо збільшать вік...
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22.03.2022 18:03 Відповісти
Ну и добре!
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22.03.2022 18:15 Відповісти
Савєтській ватнік-самий ватний ватнік...
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22.03.2022 11:40 Відповісти
Наобмінювались??
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22.03.2022 11:42 Відповісти
ГуZZкий мир может опираться только на маргинальный элемент социума. Только с помощью маргиналов он может существовать. Все ученые, культурные деятели и остальные "нетакие" гуZZкие - есть маргинальный элемент с вымышленной сущностью человеческого облика!
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22.03.2022 11:46 Відповісти
Да, это в основном синяки и лузеры, обвиняющие в своих личных проблемах не себя, а государство, в котором живут.
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22.03.2022 11:51 Відповісти
По семьям сейчас частенько такие трещины идут. Оболваненные дебилы с северо-востока не верят собственным родственникам и по-прежнему грозятся их "освободить"
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22.03.2022 11:46 Відповісти
Авжеж. Мені вже телефонував "родич" з рфії в якого раптово сталося прозріння після того, як його молодший брат пішов у тероборону і сказав, що вбиватиме русню до останньої каплі крові.
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22.03.2022 12:04 Відповісти
оскільки назва "ХНР" зарезервована для "харківської народної республіки", херсонську слід йменувати ХерНР
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22.03.2022 11:47 Відповісти
Хнр зарегистрировано за хабаровской нр. Эти опасные инры с "народными республиками" скоро ударят по самой рашк
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22.03.2022 11:52 Відповісти
Шо расшифровывается как Хер На Рыло, а не херсонская республика
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22.03.2022 11:53 Відповісти
не, позняк метаться, я таких людей знаю. это вата в головах на всю жизнь, они через трупы своих детей и внуков переступят, лишь бы жить по путински
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22.03.2022 12:18 Відповісти
Синочку , допоможи папіку піти до раю , як обіцяв кремлівський фюрер
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22.03.2022 12:46 Відповісти
Окупанти привезли в Херсон відомого терориста для створення фейкового органу самоврядування



Кальонов Георгій Дмитрович.

Після початку ведення РФ агресивної війни проти України, в місто Херсон окупанти привезли проросійського маргінала Георгія Кальонова який звинувачується у створенні терористичної групи чи терористичної організації.

Заручившись підтримкою інших колаборантів, 16 березня 2022 року Каленовим було проведено «засідання» за участі: екс-мера м. Херсон Володимира Сальдо (пропагандисти проголосили його мером міста), Кирила Стрємоусова, Тетяни Кузьміч, Ігоря Семенчева, Сергія Черевка, Дмитра Савлученка. Своїми «ватними поглядами» та ідеями створення так званого. «руського миру» вищевказані особи давно відомі мешканцям регіону.

Кальонов Георгій Дмитрович, 10.05.1958, був затриманий у 2014 році співробітниками Управління СБ України в Херсонській області за ч. 1 ст. 258-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації).

Кальонов відомий тим, що очолював Херсонську обласну організацію маргінальної партії "Рускоє єдінство" й оголошувався СБУ в розшук у зв'язку з підозрою у зазіханні на територіальну цілісність України.


Встановлено, що Георгій Кальонов забезпечував зброєю та вибухівкою бойовиків так званих «Л/ДНР». Крім того, організовував мітинги проросійського спрямування на території м. Херсон. В 2014 році після затримання правоохоронцями органу безпеки, уряд РФ офіційно запросив обміняти Кальонова на полонених військовослужбовців Збройних сил України, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на території ОРДЛО.

Також відомо, що Кальонов має близькі зв'язки із проголошеним окупантами "головою" Криму - Аксьоновим Сергієм Валерійовичем. За сприяння останнього, Г. Каленов був куратором ринків в окупованому Криму, а також належав до негласного агентурного апарату ФСБ РФ. Зокрема до його функцій належить створення та забезпечення функціонування резидентури та кураторство агентурної мережі ФСБ РФ по Херсонській області.

Крім того, син сепаратиста Генадія Каленова - Дмитро Кальонов, є адвокатом Тетяни Кузьміч, якій оголошувалася підозра в державній зраді.

У зв'язку із вторгненням та початком ведення РФ агресивної війни проти України, Г. Каленов прибув до окупованого росіянами м. Херсон з метою створення та проголошення т.зв. «Херсонської народної республіки».

Заручившись підтримкою інших колаборантів, 16 березня 2022 року Г. Кальоновим було проведено «засідання» за участі: екс-мера м. Херсон Володимира Сальдо (пропагандисти проголосили його мером міста), Кирила Стрємоусова, Тетяни Кузьміч,Ігоря Семенчева, Сергія Черевка, Дмитра Савлученка. Своїми «ватними поглядами» та ідеями створення т.зв. «руського миру» вищевказані особи давно відомі мешканцям регіону.
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22.03.2022 12:48 Відповісти
Таке питаннячко. Якщо нам всі ці персони були вже "давно відомі", якого біса вони гуляли на свободі до 2022 року? СБУ, альо? Тепер будем знов "виголошувать підозри", так? А можна якось спочатку посадить на пляшку, А ВЖЕ ПОТІМ ВИГОЛОШУВАТЬ ПІДОЗРУ???
(або просто організуйте безглузде самовбивство, ну скільки вже можна цієї беззубості і абсолютно нікчемного, ідіотського гуманізму по відношенню до ворогів?)
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22.03.2022 13:02 Відповісти
***** им всем
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22.03.2022 15:19 Відповісти
О! Схоже ЗСУ, знищивши половину сатанинської Z-армії, надало дітям колаборанта вагомий аргумент!
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22.03.2022 12:51 Відповісти
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22.03.2022 12:52 Відповісти
Питаются натянуть сову на глобус...
Каленова должна ждать стенка... за такое....
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22.03.2022 12:55 Відповісти
 
 