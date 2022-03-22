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"Нас продали... Генералы продали всю информацию. Человек 600 минуснули", - перехоплення розмови російського військового з матір'ю. АУДIО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Військовослужбовці путінської армії продовжують визнавати величезні втрати в своїх лавах, скаржачись на воєначальників.
Один із окупантів заявив, що з його 331-го костромського полку ВДВ на війні в Україні було ліквідовано весь батальйон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал радника глави МВС Антона Геращенка.
"Ми в самій жопі. У нас командира полку мінусанули. "200-й" (Сухарєв)... У мене для тебе погані новини – це не ті цифри. Весь 2-й батальйон, людей 600!" – розповідає правду військовий путінської армії власній матері.
Топ коментарі
+44 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+41 MAKAROV ddf66d11
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+36 Sophia-Maria Duglass
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новое , веселое ))))
"Поховали москаля край дороги, - видно руки, видно ноги, видно роги. Поховали москаля, як собаку, - видно руки, видно ноги, видно сраку..."
9
22.03.2022, 12:34
несколько дней назад, отмечает Виктор Андрусив, к ним позвонил "Миша". Информацию о нем передали в ГУР, которое и назначило ему место встречи.
Оккупант таки подъехал, а наши ребята с дрона убедились, что он все же один, и что это не ловушка. После этого спецназовцы его задержали.
Что выяснилось? Из всего экипажа остался он один. Остальные орки просто убежали домой. Поэтому "Миша" не видел смысла воевать в одиночку, но и домой вернуться не мог, потому что ему пригрозили расстрелом, который потом спишут на боевые потери.
1 сахар
2 греча
3 прокладки жонке
И т.д. и.т.п.
Родственникам скажи, пущай в Клязьме тоже тарятся, пока есть - ты ж умный, раз тя в троли взяли, сам понимаешь, к чему идетЪ... Бояре ваши то -всегда приспособятся, а на простой русский народ им насрать
Русский военный корабль - ну ты понел.
И вообще в самом начале войны сказал тикать... отказались. Теперь вот знакомых из Киева вместо них жду.
Нєт, іх КОКНУЛІ ...
Занавіс!
600 это 1/3 от 1500)))
"стрелять приходится"... не просто так в окопах сидят, шрут сухпаек
на редкость прилично разговаривают))
ниодного мата
он "У НАС 600 человек минусанули"
она "ну, а вы то ничего? с вами все в порядке?"
нє, ті 600 на пасіку зайшли та їх злі бджоли затрахали насмерть - мабуть, за своїх прийняли по георгієвським стрічкчкам... а ми меду не хотіли, нас місцеві караваями загодували і спасти поклали...
думаю что бессмертные
а уж его мамаша явно не хочет думать что он вряд ли домой живим вернется
да и сыночек хорошо учился по математике 600 человек 1/3 от 1500)))
продали генералы, продали бтры то да се
тогда может что то такое было, за деньги наверное могли продать хоть кому
а тут и без генералов информацию можно добыть, разведка то да се
как будто нет спутников, беспилотников и прочего
- Ух ти. Ну, а паслєдствійя какіє?
- Что-что?
- Кокнулі...
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