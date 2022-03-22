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армія РФ (13470) війна (56389) втрати (3819) перехоплення (328)

"Нас продали... Генералы продали всю информацию. Человек 600 минуснули", - перехоплення розмови російського військового з матір'ю. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Військовослужбовці путінської армії продовжують визнавати величезні втрати в своїх лавах, скаржачись на воєначальників.

Один із окупантів заявив, що з його 331-го костромського полку ВДВ на війні в Україні було ліквідовано весь батальйон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал радника глави МВС Антона Геращенка. 

"Ми в самій жопі. У нас командира полку мінусанули. "200-й" (Сухарєв)... У мене для тебе погані новини – це не ті цифри. Весь 2-й батальйон, людей 600!" – розповідає правду військовий путінської армії власній матері.

Читайте також: Ви розумієте весь масштаб пизд#ця? Поховали 4 підполковників. Скільки ж молодших офіцерів загинуло?, - російський журналіст Косигін про втрати владимирського СОБРу. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+44
Почувши вчерогове розмову дурної свино-матки я вже не дивуюсь що кацапи вже народжуються геть дурними...
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22.03.2022 11:57
+41
😂 хорошие генералы, слили пушечное мясо за милую душу
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22.03.2022 11:54
+36
Українська пісенка 🤣🤣🤣
"Поховали москаля край дороги, - видно руки, видно ноги, видно роги. Поховали москаля, як собаку, - видно руки, видно ноги, видно сраку..."
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22.03.2022 11:55
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😂 хорошие генералы, слили пушечное мясо за милую душу
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22.03.2022 11:54 Відповісти
То партизани)
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22.03.2022 12:48 Відповісти
https://www.facebook.com/1316117592/videos/682722639546662/


новое , веселое ))))
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23.03.2022 00:01 Відповісти
Українська пісенка 🤣🤣🤣
"Поховали москаля край дороги, - видно руки, видно ноги, видно роги. Поховали москаля, як собаку, - видно руки, видно ноги, видно сраку..."
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22.03.2022 11:55 Відповісти
Молодці хлопці,так держати! ЗСУ сила!
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22.03.2022 11:57 Відповісти
Почувши вчерогове розмову дурної свино-матки я вже не дивуюсь що кацапи вже народжуються геть дурними...
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22.03.2022 11:57 Відповісти
они там сцутся даже по телефону рот открыть
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22.03.2022 12:22 Відповісти
При словах о потере 600 человек, у женщины даже не йокнуло. Ну типа, норм.
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22.03.2022 11:57 Відповісти
Ну, это же плюс 600 дидов на палках на победобесия. А кацапских самок они больше возбуждают чем все другие "палки".
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22.03.2022 12:22 Відповісти
Цікаво, які висновки після цього зробив цей кацап? Які висновки зробила його рожєніца? Чи є серед тих винюсновків каяття? Нема! Отож!
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22.03.2022 12:00 Відповісти
**** ты думал сынок, конечно продали, сахар это сила
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22.03.2022 12:00 Відповісти
корм для опаришів
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22.03.2022 12:01 Відповісти
Российский солдат сдал украинским бойцам танк за вознаграждение
9

22.03.2022, 12:34



несколько дней назад, отмечает Виктор Андрусив, к ним позвонил "Миша". Информацию о нем передали в ГУР, которое и назначило ему место встречи.

Оккупант таки подъехал, а наши ребята с дрона убедились, что он все же один, и что это не ловушка. После этого спецназовцы его задержали.

Что выяснилось? Из всего экипажа остался он один. Остальные орки просто убежали домой. Поэтому "Миша" не видел смысла воевать в одиночку, но и домой вернуться не мог, потому что ему пригрозили расстрелом, который потом спишут на боевые потери.
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22.03.2022 12:01 Відповісти
Малаца Миша. И жив остался, и полляма за танк - или сколько там.
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22.03.2022 12:03 Відповісти
То есть, 4 танка = 1 NLAW?
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22.03.2022 12:15 Відповісти
Свеженькие пришли)) Коль, ты брось в арифметику считать - не твое. Бегом за
1 сахар
2 греча
3 прокладки жонке
И т.д. и.т.п.
Родственникам скажи, пущай в Клязьме тоже тарятся, пока есть - ты ж умный, раз тя в троли взяли, сам понимаешь, к чему идетЪ... Бояре ваши то -всегда приспособятся, а на простой русский народ им насрать
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22.03.2022 12:41 Відповісти
О, ты смотри, трололоборец-зрадофил по мою душу! Раскрыл бота с потрохами!

Русский военный корабль - ну ты понел.
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22.03.2022 12:51 Відповісти
Зачем сразу обзываться? "Тролеборец", "зрадофил"?? Мне вера не позволяет, во-первых, а во-вторых - просто нраицца с людьми общаться. И к тролям "по душу" не хожу я - нету у них такой проги, не предусмотрена установка, ты уж тово, извини, если чё
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22.03.2022 13:04 Відповісти
Понимаешь, у меня родственники и правда на Клязьме. Вот буквально - в трёх километрах от этой грязьмы квартира. Я им вот ровно это передал, что закупать. И чтобы картошку на участке сажали.

И вообще в самом начале войны сказал тикать... отказались. Теперь вот знакомых из Киева вместо них жду.
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22.03.2022 13:09 Відповісти
Ну, коль так, то Бог судья.
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22.03.2022 13:32 Відповісти
3, але теж добре.
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23.03.2022 12:58 Відповісти
Полляма за вертолет
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22.03.2022 15:28 Відповісти
Всіх мінусанули? Та це ж плюс!
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22.03.2022 12:02 Відповісти
Інформація для роздумів кацапкам...хоча про що я. Щоб щось думати потрібно мати чим...
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22.03.2022 12:02 Відповісти
Больная мамашка... что у нее в голове (пол извилины) .... а мы думаем, что они хохлов жалеть будут... мрак....
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22.03.2022 12:02 Відповісти
Ви пАстрадалі ?
Нєт, іх КОКНУЛІ ...
Занавіс!
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22.03.2022 12:04 Відповісти
Голос кацапської самки більш якісний, ніж голос її лайна. Чи то не з московії зливають оті розмови? Продали, кажете?
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22.03.2022 12:04 Відповісти
Їм одне боліть - цукру кат ма. А головне - штати клятий заклятий ворог, а скільки ж долар коштує.
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22.03.2022 12:05 Відповісти
В ЖОПУ ********* ((((
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22.03.2022 12:05 Відповісти
Вся Суть Орков........ Ухты
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22.03.2022 12:06 Відповісти
крутая у них маатематика)
600 это 1/3 от 1500)))

"стрелять приходится"... не просто так в окопах сидят, шрут сухпаек

на редкость прилично разговаривают))
ниодного мата
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22.03.2022 12:06 Відповісти
Думаете постанова?
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22.03.2022 12:13 Відповісти
это росийская интеллигенция. А сынок на филологию поступал. Два раза. На третий поступил в армию.
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22.03.2022 13:26 Відповісти
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22.03.2022 12:07 Відповісти
Этот как увековечит, так увековечит...
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22.03.2022 12:24 Відповісти
***** вас продаст и купит , а потом снова продаст- но уже дороже.
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22.03.2022 12:09 Відповісти
она вообще не слышала о чем он говорит?
он "У НАС 600 человек минусанули"
она "ну, а вы то ничего? с вами все в порядке?"

нє, ті 600 на пасіку зайшли та їх злі бджоли затрахали насмерть - мабуть, за своїх прийняли по георгієвським стрічкчкам... а ми меду не хотіли, нас місцеві караваями загодували і спасти поклали...
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22.03.2022 12:10 Відповісти
они насмотрелись фильмов про диверсантов бравых русских и прочее
думаю что бессмертные
а уж его мамаша явно не хочет думать что он вряд ли домой живим вернется

да и сыночек хорошо учился по математике 600 человек 1/3 от 1500)))
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22.03.2022 12:12 Відповісти
У росіян вже моральний надлом - їх б'ють скрізь, багато де покидають раніше зайняті позиції.
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22.03.2022 12:11 Відповісти
"Побачити Мощун, та померти" - девіз 2-го батальйону 331-го полку
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22.03.2022 12:12 Відповісти
"Побачити Мощун і стати мощами"
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22.03.2022 12:25 Відповісти
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22.03.2022 12:12 Відповісти
поки що тільки з сімома))
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22.03.2022 12:15 Відповісти
21.03.2022 аэродром Чернобаевка, Херсонская область. Украинская артиллерия в 7!!! (Седьмой) раз накрывает скопление живой силы и авиация оккупанта. Ранее там же убит командующий 8-й армии генерал-лейтенанта Мордвичев А.Н., который прибыл на место, так как отсутствует управление войсками (стадо, а не армия). Седьмой раз!!!Как говорил Мясник-Жуков (не в 1941, а в 1945) "Бабы еще нарожают". Все ПобедоБесие за счет мяса народа.
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22.03.2022 12:24 Відповісти
во времена 1 и 2 чеченских войн часто типа говорили
продали генералы, продали бтры то да се
тогда может что то такое было, за деньги наверное могли продать хоть кому

а тут и без генералов информацию можно добыть, разведка то да се
как будто нет спутников, беспилотников и прочего
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22.03.2022 12:14 Відповісти
Це момент морального розкладання армії - зневіра в командирах, підозра в зраді. Це дуже добрий симптом. Поразницькі настрої орків мають посилюватись до їх повної деморалізації і перетворення на натовп жалюгідних бомжів.
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22.03.2022 15:20 Відповісти
- Мама нас всєх убілі! Всєх! Убілі!
- Ух ти. Ну, а паслєдствійя какіє?
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22.03.2022 12:19 Відповісти
- Замінусілі...
- Что-что?
- Кокнулі...
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22.03.2022 12:41 Відповісти
Той гаварящій інкубатор мала на увазі дєнєжниє паслєдствія, тобто на скільки поллітра вистачить компенсації за того, що дзвонить, коли вже перестана даставать сваімі званкамі
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22.03.2022 12:54 Відповісти
Ей пох потому что в случае его смерти она ожидает выплаты. Кстати зря, потому что выплаты пойдут Украине. бу-га-га-га-га
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22.03.2022 12:34 Відповісти
Чекаємо чергового звернення клоуна до руцкіх сєрдабольних мамачєк...
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22.03.2022 12:53 Відповісти
⚡️🇺🇦⚡️ПОВНЕ БЛОКУВАННЯ РАШИСЬКИХ ВОЄНІЗОВАНИХ КАНАЛІВ НА YOUTUBE!

Не витрачайте час на комент під відео, а відправляйте сигнал адміністрації через повідомлення про пропагандистсько-терористичний контент і вимагайте блокування всього каналу!
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22.03.2022 12:53 Відповісти
Разговор понравился. Умилила мама.
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22.03.2022 13:42 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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22.03.2022 13:47 Відповісти
мать ублюдка, полная дебилка.
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22.03.2022 20:07 Відповісти
И они смялись над американцами ? Они же австралопитеки как минимум !
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22.03.2022 20:53 Відповісти
А вы што? - а они следующие минус 900!!! Слава ВСУ!!!
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13.04.2022 14:08 Відповісти
 
 