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Через дефіцит цукру російська поліція почала "доблесну боротьбу" зі спекулянтами: "Доставил и продал 50 кг сахара по завышеной цене". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
В Росії через дефіцит цукру почали з'являтися спекулянти.
Тим часом російські правоохоронці затримують громадян, які продають цукор по вискій ціні. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.
"Росіяни бояться втратити "солодке життя", тому спекулянти з совка повним ходом повертаються у повсякденне життя росіян. А совкова поліція "доблесно бореться" із спекулянтами цукру. Начебто машина часу повернула Росію на 40 років назад? Правда?
Далі буде!" - прокоментував він появу спекулянтів в Росії.
Топ коментарі
+21 Тетяна Тать
показати весь коментар22.03.2022 12:39
+15 Влас Ракита
показати весь коментар22.03.2022 12:42
+15 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар22.03.2022 12:43
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Будь ласка, зачекайте...
я спитав у своїх довгоносиків чи не хотять вони цукру?
довгоносики категорично відмовились покидати затишну банку з гречкою!
у чергах та бійках за діфцитом
зажрались!
сам подивись.
вчора Ганопольський на Прямому крутив ролік про гречку "больше двух не давать!"
а про довгоносиків у цукрі я прочитав на Рамблер.ру
ВНИМАНИЕ! НАСЕЛЕНИЕ РФ! СРОЧНО СКУПАЙТЕ ГРЕЧКУ!
НА СКЛАДАХ ГРЕЧКИ НЕТ.
МОРСКИЕ ПОРТЫ ЗАКРЫТЫ.
ФУРЫ С ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ ЗАБЛОКИРОВАНЫ НА ПОЛЬСКОЙ ГРАНИЦЕ.
КИТАЙЦЫ ХОТЯТ ПРОДАВАТЬ ВАМ ГРЕЧКУ, ЗАРАЖЕННУЮ КОВИДОМ!
ПЕРЕДАЙТЕ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ ВСЕМ РОДНЫМ И ЗНАКОМЫМ!
вареньіе джинсьі
фарцовщики
интердевочки...
велкам то СССР
дежавю блин.
ОТБЕРИТЕ У ПУТИ ХРОНОВОРОТ
повторили, суки?
тільки роль урода зі свастиками вбивці та гвалтівника виконує раша
хай вже відберуть у пуйла хроноворота (можна разом із язиком, руками, життям - опціонально)
хай його пальне ЙОГО ВЕЛИЧ ТРОМБ
Що, "Стекломой" теж скінчився?
де ти ***** взяв жрачку що ти купляешь туалетну бумагу
Бухло
@andreyvlz
·
19 ч
Евгений Чичваркин про Ксению Собчак- У неё одна из самых лучших метеостанций... Если ********* и молчит, значит самое лучшее сейчас ********* и молчать.
Я щітаю, вони абсолютно заслужили.