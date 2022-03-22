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Росія (47203) цукор (32) спекуляція (6)

Через дефіцит цукру російська поліція почала "доблесну боротьбу" зі спекулянтами: "Доставил и продал 50 кг сахара по завышеной цене". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

В Росії через дефіцит цукру почали з'являтися спекулянти.

Тим часом російські правоохоронці затримують громадян, які продають цукор по вискій ціні. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни бояться втратити "солодке життя", тому спекулянти з совка повним ходом повертаються у повсякденне життя росіян. А совкова поліція "доблесно бореться" із спекулянтами цукру. Начебто машина часу повернула Росію на 40 років назад? Правда?
Далі буде!" - прокоментував він появу спекулянтів в Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У РФ заборонили вивезення зерна до ЄАЕС до 30 червня та цукру за межі союзу до 31 серпня
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Топ коментарі
+21
ну дальше будет больше
вареньіе джинсьі
фарцовщики
интердевочки...
велкам то СССР

дежавю блин.

ОТБЕРИТЕ У ПУТИ ХРОНОВОРОТ
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22.03.2022 12:39
+15
Появились закладчики пакетиков с сахаром. Ничего личного - только бизнес!..
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22.03.2022 12:42
+15
эсэсэсэром засмердело ))))
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22.03.2022 12:43
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Себе оставили или начальнику отдали?
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22.03.2022 12:36 Відповісти
з керівником мусять поділитися, бо інакше будуть звинувачені в розкраданні народного майна.
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22.03.2022 12:37 Відповісти
притримують продаж і накопичують мішками у підвалах житлових будинків
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22.03.2022 13:28 Відповісти
а ще їхній гастроентеролога казала що багато цукру їсти шкідливо і в ньому заводяться комахи, які переповзають з круп.

я спитав у своїх довгоносиків чи не хотять вони цукру?
довгоносики категорично відмовились покидати затишну банку з гречкою!
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22.03.2022 12:44 Відповісти
Вялікая Парашка все більше набуває характерних обрисів -

у чергах та бійках за діфцитом
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22.03.2022 12:49 Відповісти
за сіль довгоносики обіцяли подумати - без солі гречка їм, бачте, не смачна!
зажрались!
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22.03.2022 13:24 Відповісти
Геращенко цю дурку сам придумав, на більше його тупості не вистачає.
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22.03.2022 13:02 Відповісти
інтернет тобі в руки!
сам подивись.
вчора Ганопольський на Прямому крутив ролік про гречку "больше двух не давать!"

а про довгоносиків у цукрі я прочитав на Рамблер.ру
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22.03.2022 13:22 Відповісти
поки вони не будуть гризти кору дерев і суп із лободи не повірю
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22.03.2022 14:40 Відповісти
Щось гречка відстає. Зараз.

ВНИМАНИЕ! НАСЕЛЕНИЕ РФ! СРОЧНО СКУПАЙТЕ ГРЕЧКУ!
НА СКЛАДАХ ГРЕЧКИ НЕТ.
МОРСКИЕ ПОРТЫ ЗАКРЫТЫ.
ФУРЫ С ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ ЗАБЛОКИРОВАНЫ НА ПОЛЬСКОЙ ГРАНИЦЕ.
КИТАЙЦЫ ХОТЯТ ПРОДАВАТЬ ВАМ ГРЕЧКУ, ЗАРАЖЕННУЮ КОВИДОМ!
ПЕРЕДАЙТЕ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ ВСЕМ РОДНЫМ И ЗНАКОМЫМ!
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22.03.2022 13:05 Відповісти
будут в отделени в огнетушителях бражку делать.
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22.03.2022 13:05 Відповісти
нация алкашей и дегенератов
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22.03.2022 12:38 Відповісти
Кацапське "возвращєніє к істокам". )))

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22.03.2022 12:38 Відповісти
эсэсэсэром засмердело ))))
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22.03.2022 12:43 Відповісти
Вони ж казали що можуть повторіть
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22.03.2022 12:50 Відповісти
павтарили )))) ой бабуси ж так скучали за дефицитом, очередями и отсутствием денег... нате! жрите!
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22.03.2022 12:56 Відповісти
Больше, больше борьбы со "спекулянтами", желательно более жесткой!
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22.03.2022 12:38 Відповісти
ну дальше будет больше
вареньіе джинсьі
фарцовщики
интердевочки...
велкам то СССР

дежавю блин.

ОТБЕРИТЕ У ПУТИ ХРОНОВОРОТ
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22.03.2022 12:39 Відповісти
Назад у майбутнє!
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22.03.2022 12:46 Відповісти
вони реально звдрали цим своїм "МОЖЄМ ПОВТОРИТЬ"

повторили, суки?

тільки роль урода зі свастиками вбивці та гвалтівника виконує раша

хай вже відберуть у пуйла хроноворота (можна разом із язиком, руками, життям - опціонально)

хай його пальне ЙОГО ВЕЛИЧ ТРОМБ
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22.03.2022 13:02 Відповісти
Назад у майбутнє - то в американців було. В кацапів асімєтрічний атвєт - впірьод в прошлайє
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22.03.2022 13:37 Відповісти
а бояришник в дифіциті?
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22.03.2022 12:41 Відповісти
Появились закладчики пакетиков с сахаром. Ничего личного - только бизнес!..
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22.03.2022 12:42 Відповісти
Далі буде ( якщо буде ) ще цікавіше.
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22.03.2022 12:43 Відповісти
Статьей 154 УК РСФСР 1960 года предусматривались следующие меры ответственности за спекуляцию: либо лишение свободы на срок до двух лет с конфискацией имущества или без таковой, либо исправительные работы на срок до одного года, Назад в есесесер козломорды
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22.03.2022 12:43 Відповісти
davaite na 15 let evo pokuite ******
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22.03.2022 12:44 Відповісти
Так они ж хотели, а ВВХ старается для народа!
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22.03.2022 12:44 Відповісти
Back in the USSR со всеми "прелестями" конца 80-х ))
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22.03.2022 12:44 Відповісти
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22.03.2022 12:45 Відповісти
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22.03.2022 12:46 Відповісти
govnoedy neandertalci
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22.03.2022 12:48 Відповісти
Ти можеш собі завантажити кириличну розкладку на клаву? Пишеш все правильно, але важко розібрати латиницею.
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22.03.2022 12:59 Відповісти
О не собі хрена, так то майже сересере...правильною дорогою йдете і прапор вам в руки...вибл...ки сучі
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22.03.2022 12:48 Відповісти
Мало трешу. Чекаю, коли вони нирки свої на їжу мінятимуть.
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22.03.2022 12:49 Відповісти
Я не хочу називати ім'я цієї істоти, - Шевченко про Путіна.
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22.03.2022 12:49 Відповісти
В них що, весь цукор був з України? А бій за цукор тому що, бражки не буде?
Що, "Стекломой" теж скінчився?
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22.03.2022 12:51 Відповісти
В мире животных...
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22.03.2022 12:51 Відповісти
...
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22.03.2022 12:52 Відповісти
Расстрел на месте!!!
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22.03.2022 12:53 Відповісти
це за цукор зараз а через місяць буде за туалетний папір..
де ти ***** взяв жрачку що ти купляешь туалетну бумагу
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22.03.2022 12:54 Відповісти
Головна валюта же в раші
Бухло
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22.03.2022 13:12 Відповісти
в рязанских и не только, подвалах, там этого сахара фсб наскладывало завались ))
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22.03.2022 12:58 Відповісти
генум кацапиус: переизбыток ген приводит к обессахариванию.
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22.03.2022 12:59 Відповісти
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22.03.2022 13:01 Відповісти
Нахера кацапам сахар, варєньє з моху варити?
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22.03.2022 13:01 Відповісти
Фейсбук запретили, за сахар наказывают. К Цукербергу подбираются...
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22.03.2022 13:05 Відповісти
Aндpeй Пятов/Аndrey Pyatov


@andreyvlz

·
19 ч



Евгений Чичваркин про Ксению Собчак- У неё одна из самых лучших метеостанций... Если ********* и молчит, значит самое лучшее сейчас ********* и молчать.

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22.03.2022 13:06 Відповісти
Самогон вспыхнул синим неярким пламенем. - Видал? - Из хлеба или из свеклы? - поинтересовался Чонкин. - Из дерьма, Ваня, - со сдержанной гордостью сказал Гладышев. Иван поперхнулся. - Это как же? - спросил он, отодвигаясь от стола. - Рецепт, Ваня, очень простой, - охотно пояснил Гладышев. - Берешь на кило дерьма кило сахару...
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22.03.2022 13:12 Відповісти
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22.03.2022 13:26 Відповісти
Для чого їм стільки цукру? Я його взагалі не вживаю і нормально
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22.03.2022 13:30 Відповісти
бражку бадяжить
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22.03.2022 13:31 Відповісти
Треба довести рачку до такого стану, щоб вони добровільно віддали ЯЗ за мішок цукру.
Я щітаю, вони абсолютно заслужили.
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22.03.2022 14:08 Відповісти
 
 