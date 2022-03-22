950 вантажівок із товарами для Росії та Білорусі заблоковано на польсько-білоруському кордоні. ВIДЕО
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На польсько-білоруському кордоні заблоковано 950 вантажівок із товарами для Росії та Білорусі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуку активіст Віталій Семенюк
"Гарне відео гарних фур на польсько-білоруському кордоні, які вже нікуди не їдуть
Загалом там заблоковано 950 вантажівок із товарами для Росії та Білорусі.
Наразі блокування фур здійснюється лише за рахунок сил українських та польських волонтерів", - написав він.
Крім того він закликав усіх українців, які живуть у Польщі та хто не зайнятий важливими справами, виїжджати на КПП Кукуріки та допомагати блокувати російські та білоруські вантажівки.
Топ коментарі
+34 Jimmy Hill
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+25 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
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+23 Абырвалг Шариков
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Основними завданнями EFNIL є:
контроль за виконанням мовного законодавства,
захист державних мов,
збір матеріалів про мовну політику в ЄС,
заохочення до вивчення офіційних європейських мов задля мовного та культурного розмаїття в ЄС.
Простійше порізати трубки чи збити датчик пального на баку з верху.
ВОЛОНТЕРИ, ВАМ, ВОЗДАСТЬ УКРАЇНА!
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!
гадаю вже скоро хтось, десь натисне на потрібні важелі у владі польщі- і фури поїдуть за призначенням (((
Економісти розрахували, що дефіцит того чи іншого товару починається після падіння обгягів його поставок на ринок на 10%.
Ще 2-3 дня і в московії почнеться споживча паніка по багатьох товарах продовольчої групи.
Дякую!. Друзi. Вы .делаете очень важную работу! все. это видят .знают и помнят!
Погано одне
-мацкалі ліс пообсцікають.Дерева завьянуть
https://t.me/oleksiihoncharenko/16915
Взагалі немає чого їм товари з "гейропи" отримувати, хай "скрепу" катають.
Ми переможемо Мордор
..
Слава нації
Смерть москалям
Допомагаймо Захисникам України де можемо і як можемо!!!
Смерть московітам !!!
Убивцям Українців кара, а не товари!!,