950 вантажівок із товарами для Росії та Білорусі заблоковано на польсько-білоруському кордоні. ВIДЕО

На польсько-білоруському кордоні заблоковано 950 вантажівок із товарами для Росії та Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуку активіст Віталій Семенюк

"Гарне відео гарних фур на польсько-білоруському кордоні, які вже нікуди не їдуть

Загалом там заблоковано 950 вантажівок із товарами для Росії та Білорусі.

Наразі блокування фур здійснюється лише за рахунок сил українських та польських волонтерів", - написав він.

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Крім того він закликав усіх українців, які живуть у Польщі та хто не зайнятий важливими справами, виїжджати на КПП Кукуріки та допомагати блокувати російські та білоруські вантажівки.