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"Это не наша война. Сделайте все, что бы в ней не учавствовать. Сложите оружие, сдавайтесь в плен. Сохраните себе жизнь", - білоруська спортсменка Герасименя звернулася до бійців армії РБ. ВIДЕО
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Білоруська спортсменка Олександра Герасименя звернулася до бійців армії Республіки Білорусь і закликала їх зробити все аби уникнути бойових зіткнень з українцями.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, своє відеозвернення Герасимені опублікувала в соцмережах.
"Найближчим часом вас змусять брати участь у братовбивчій війні проти України. Це не наша війна. Ми не вороги. Той, хто прийде на українську землю зі зброєю, той від зброї і загине. Зробіть все можливе, щоб не брати участі у цій війні, складіть зброю, здавайтеся в полон. Збережіть своє життя", - каже Герасименя на запису.
Топ коментарі
+19 Перехватчик
показати весь коментар22.03.2022 13:13
+14 Янковенко Владислав
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+9 стакато
показати весь коментар22.03.2022 13:57
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16 hrs ·
Аеропорти окупантів звідки йдуть авіанальоти.
Я знаю, що ви подумали про те ж про що і я.
Alver
@Alla91748059
·
14 ч
Жизнь как зебра - то чёрная полоса, то белая.
Помните коронавирус, безработицу, рост цен, политические репрессии, разбитые дороги, хлопки газа, падающие самолёты? Помните?
Так вот, это была белая полоса.
Политически это будет очень весомо. Очень.
До усього світу прокричу:
Цього року у Неділю Прощену
Я, здається, не усіх прощу!
Світе-світе, чому ж ти нас покинув!
Ми у пеклі страждань і терпінь
Все ж стоїть золотоверхий Київ,
Та у вогні Буча, Гостомель Ірпінь.
Ми усе здолаємо і вистоїм!
Потім ще і рештки приберем
Тих усіх, котрі були тут прислані
Вузькооким лисим упирем.
З вами й я і вистою, й вцілію,
Як у землю рідну міцно впрусь.
Я ніколи не прощу Росію.
...Чом відводиш очі, Білорусь?