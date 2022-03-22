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"Вся сила - в людях", - головнокомандувач ЗСУ Залужний опублікував патріотичний ролик. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував на своїй сторінці патріотичний ролик.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, головною ідеєю відео є те, що найголовніша зброя України - це її люди.
Топ коментарі
+36 VPYL
показати весь коментар22.03.2022 13:29
+27 Anton Grippa 96946e03
показати весь коментар22.03.2022 13:31
+23 Перехватчик
показати весь коментар22.03.2022 13:42
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Будь ласка, зачекайте...
Просто підсилюються тенденції, які намітились кілька днів тому, а саме:
-Посилився наступальний характер в тактиці війни українського народу і його ЗСУ,..
-Кількість щоденно знищеної військової техніки і живої сили окупантів поступово зменшується по тій простій причині, що зменшується їх абсолютна кількість живими на нашій території.... Що вони стають менш боєздатними для наступу, стараються уникати прямих зіткнень, що вони вже ховаються та розбігаються... і в агонії перейшли на війну, вірніше - до прямого вбивства мирного та безоружного населення: жінок, дітей, стариків... до мародерства, грабіжництва, викрадень людей... Тобто,- до рафінованого криміналу...
- Міжнародні партнери, які ще до початку війни заявляли, що в них абсолютно все готово... і найжорстокіші санкції до агресора і допомога Україні (мов, як тільки, так і зразу)...але, лише тепер думають які санкції (з авансованих) застосувати, які - ні І торгуються та узгоджують : які види озброєнь нам надати, а які - ні , чи може... і надати, але не самого ефективного...
-"Військово-політичне" керівництво країни так і не доросло до рівня державного мислення: так ЗЄля дуалістично заявив, що "Питання Криму та Донбасу потрібно обговорювати після припинення війни"... вирішувати шляхом всенародного референдуму - тобто втратити момент і сприятливу зовнішньополітичну рішучість ... Тобто, лишити його підвішеним, яким воно було і ДО широкомасштабної війни... Подоляк серед найважливіших факторів успіхів ЗСУ НЕ назвав Мужність, майстерність, силу духу, патріотизм нашого народу, а назвав лише два: а)тому, що росія втратила за час війни багато своїх воєнначальників, б) що їх стратегія заснована на тезах їхньої пропаганди... - чим образив народ України
-Стосовно окупантів... Я вже кілька разів вказував, що їх дії засвідчують про генетичний розумовий дефект мислення + безпробудне п'янство.. І ось віднайшов картину 120-річної давнини (див знизу), яка доводить, що цей дефект - носить дійсно арогенний характер... і прогресує...
Перемога буде за нами! Слава Україні! Слава нашому Народові!
- легше стане...
треба берегти наших воїнів якмога краще. У контр-наступі багато загине. За підтримки світу будемо сподіватись фашисти виснажиться швидше. Потрібна ще краща зброя!
- їх втрати зменшилися не на 10-15% що ми перебили. Та й втрати повинні зростати, якщо вони дійсно менш боєздатні та розбігаються. Боюся, що вони вчаться на своїх трупах, адаптуються, закопуються. Україні треба ще краща, ще ********* зброя їх вбивати. (Ваш кеп. )
- мене це теж покоробило. До речі: може самих бездарних їх генералів не чіпати, бо замість вбитого нікчеми поставлять спроможнішого? Може краще зателефонувати їх рідним? Просто спитати, як успіхи Валєчкі з піаніно, чи Ігорьок підтягає математику. Щоб кожна **** знала, що «робота» може прийти й додому, що на місці дітей, яких вони вбивають - повинні бути їх діти.
Слава Україні
таки отвєтят !
Навіщо це тут?
Хіба без рускомірних пропагандистських штампів не можна було обійтися?
https://t.me/oleksiihoncharenko/16915
@pan_dok
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2 ч
Как академику Кадырову позвонить? У меня для него инфа важная. Говорят, Степана Андреевича Бандеру видели в Чернобаевке сегодня утром.
Наша армія є запорукою української держави.
Ну а кадри з патріотичного кацапського фільму для довбойобів - це просто повний трешак!
З бодровим зашквар.