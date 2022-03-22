"Вся сила - в людях", - головнокомандувач ЗСУ Залужний опублікував патріотичний ролик. ВIДЕО

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував на своїй сторінці патріотичний ролик.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, головною ідеєю відео є те, що найголовніша зброя України - це її люди.

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