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"Вся сила - в людях", - головнокомандувач ЗСУ Залужний опублікував патріотичний ролик. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував на своїй сторінці патріотичний ролик.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, головною ідеєю відео є те, що найголовніша зброя України - це її люди.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Залужний звернувся до політиків, які перебувають у "тилових містах": "Не принижуйте наших захисників своїми "експертними оцінками""

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+36
Особливих перемін на війні немає...

Просто підсилюються тенденції, які намітились кілька днів тому, а саме:

-Посилився наступальний характер в тактиці війни українського народу і його ЗСУ,..
-Кількість щоденно знищеної військової техніки і живої сили окупантів поступово зменшується по тій простій причині, що зменшується їх абсолютна кількість живими на нашій території.... Що вони стають менш боєздатними для наступу, стараються уникати прямих зіткнень, що вони вже ховаються та розбігаються... і в агонії перейшли на війну, вірніше - до прямого вбивства мирного та безоружного населення: жінок, дітей, стариків... до мародерства, грабіжництва, викрадень людей... Тобто,- до рафінованого криміналу...
- Міжнародні партнери, які ще до початку війни заявляли, що в них абсолютно все готово... і найжорстокіші санкції до агресора і допомога Україні (мов, як тільки, так і зразу)...але, лише тепер думають які санкції (з авансованих) застосувати, які - ні І торгуються та узгоджують : які види озброєнь нам надати, а які - ні , чи може... і надати, але не самого ефективного...
-"Військово-політичне" керівництво країни так і не доросло до рівня державного мислення: так ЗЄля дуалістично заявив, що "Питання Криму та Донбасу потрібно обговорювати після припинення війни"... вирішувати шляхом всенародного референдуму - тобто втратити момент і сприятливу зовнішньополітичну рішучість ... Тобто, лишити його підвішеним, яким воно було і ДО широкомасштабної війни... Подоляк серед найважливіших факторів успіхів ЗСУ НЕ назвав Мужність, майстерність, силу духу, патріотизм нашого народу, а назвав лише два: а)тому, що росія втратила за час війни багато своїх воєнначальників, б) що їх стратегія заснована на тезах їхньої пропаганди... - чим образив народ України
-Стосовно окупантів... Я вже кілька разів вказував, що їх дії засвідчують про генетичний розумовий дефект мислення + безпробудне п'янство.. І ось віднайшов картину 120-річної давнини (див знизу), яка доводить, що цей дефект - носить дійсно арогенний характер... і прогресує...

Перемога буде за нами! Слава Україні! Слава нашому Народові!
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22.03.2022 13:29
+27
Тільки українофоба Бодрова з фільму українофоба Балабанова можна було б і не вставляти..
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22.03.2022 13:31
+23
Pan Doktor


@pan_dok

·
2 ч



Как академику Кадырову позвонить? У меня для него инфа важная. Говорят, Степана Андреевича Бандеру видели в Чернобаевке сегодня утром.
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22.03.2022 13:42
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Особливих перемін на війні немає...

Просто підсилюються тенденції, які намітились кілька днів тому, а саме:

-Посилився наступальний характер в тактиці війни українського народу і його ЗСУ,..
-Кількість щоденно знищеної військової техніки і живої сили окупантів поступово зменшується по тій простій причині, що зменшується їх абсолютна кількість живими на нашій території.... Що вони стають менш боєздатними для наступу, стараються уникати прямих зіткнень, що вони вже ховаються та розбігаються... і в агонії перейшли на війну, вірніше - до прямого вбивства мирного та безоружного населення: жінок, дітей, стариків... до мародерства, грабіжництва, викрадень людей... Тобто,- до рафінованого криміналу...
- Міжнародні партнери, які ще до початку війни заявляли, що в них абсолютно все готово... і найжорстокіші санкції до агресора і допомога Україні (мов, як тільки, так і зразу)...але, лише тепер думають які санкції (з авансованих) застосувати, які - ні І торгуються та узгоджують : які види озброєнь нам надати, а які - ні , чи може... і надати, але не самого ефективного...
-"Військово-політичне" керівництво країни так і не доросло до рівня державного мислення: так ЗЄля дуалістично заявив, що "Питання Криму та Донбасу потрібно обговорювати після припинення війни"... вирішувати шляхом всенародного референдуму - тобто втратити момент і сприятливу зовнішньополітичну рішучість ... Тобто, лишити його підвішеним, яким воно було і ДО широкомасштабної війни... Подоляк серед найважливіших факторів успіхів ЗСУ НЕ назвав Мужність, майстерність, силу духу, патріотизм нашого народу, а назвав лише два: а)тому, що росія втратила за час війни багато своїх воєнначальників, б) що їх стратегія заснована на тезах їхньої пропаганди... - чим образив народ України
-Стосовно окупантів... Я вже кілька разів вказував, що їх дії засвідчують про генетичний розумовий дефект мислення + безпробудне п'янство.. І ось віднайшов картину 120-річної давнини (див знизу), яка доводить, що цей дефект - носить дійсно арогенний характер... і прогресує...

Перемога буде за нами! Слава Україні! Слава нашому Народові!
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22.03.2022 13:29 Відповісти
Что то меня тошнит от этого текста, а если текст провоцирует тошноту, значит в нем много манипуляции.
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22.03.2022 13:33 Відповісти
Якщо тошнить - підіть поблюйте
- легше стане...
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22.03.2022 13:39 Відповісти
Та іди ***** звідси, шматок лайна! Ти ба - ташніт єво...
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22.03.2022 17:16 Відповісти
Хто автор?
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22.03.2022 13:38 Відповісти
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22.03.2022 15:40 Відповісти
Де ті с300? Чому фашисти тоді ще літають?

треба берегти наших воїнів якмога краще. У контр-наступі багато загине. За підтримки світу будемо сподіватись фашисти виснажиться швидше. Потрібна ще краща зброя!
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22.03.2022 18:51 Відповісти
- де саме наступ? Дуже сподіваюся.

- їх втрати зменшилися не на 10-15% що ми перебили. Та й втрати повинні зростати, якщо вони дійсно менш боєздатні та розбігаються. Боюся, що вони вчаться на своїх трупах, адаптуються, закопуються. Україні треба ще краща, ще ********* зброя їх вбивати. (Ваш кеп. )

- мене це теж покоробило. До речі: може самих бездарних їх генералів не чіпати, бо замість вбитого нікчеми поставлять спроможнішого? Може краще зателефонувати їх рідним? Просто спитати, як успіхи Валєчкі з піаніно, чи Ігорьок підтягає математику. Щоб кожна **** знала, що «робота» може прийти й додому, що на місці дітей, яких вони вбивають - повинні бути їх діти.

Слава Україні
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22.03.2022 18:09 Відповісти
Тільки українофоба Бодрова з фільму українофоба Балабанова можна було б і не вставляти..
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22.03.2022 13:31 Відповісти
Це хто там сказав - а за Крим єщьо атвєтєтє?
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22.03.2022 13:47 Відповісти
За Сєвастополь...
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22.03.2022 14:24 Відповісти
О !!!!

таки отвєтят !
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22.03.2022 22:53 Відповісти
Я також не зрозумів цього посилу.
Навіщо це тут?
Хіба без рускомірних пропагандистських штампів не можна було обійтися?
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22.03.2022 17:50 Відповісти
Идёт отсыл к надписи на бампере сожжённого камаза, та вставка там как раз в тему ну и в ролики объяснили мокшанам в чем по настоящему сила.
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22.03.2022 20:31 Відповісти
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22.03.2022 13:34 Відповісти
Польський актор зачитав "Заповіт" Шевченка і "відправив" російський корабель: промовисте відео

https://t.me/oleksiihoncharenko/16915
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22.03.2022 13:34 Відповісти
Тому Україна і робить усе можливе та неможливе для збереження українців.
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22.03.2022 13:37 Відповісти
🙏❤️ Шана і повага!
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22.03.2022 13:39 Відповісти
Pan Doktor


@pan_dok

·
2 ч



Как академику Кадырову позвонить? У меня для него инфа важная. Говорят, Степана Андреевича Бандеру видели в Чернобаевке сегодня утром.
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22.03.2022 13:42 Відповісти
ИСТИНА!
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22.03.2022 13:43 Відповісти
Ну хоча б так. Бо відверто бісять заяви типу Путін був до війни неготовий. Був готовий, готувався довго й відверто, але отримав по зубах від нашої армії.
Наша армія є запорукою української держави.
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22.03.2022 13:47 Відповісти
Слава ЗСУ ! Супер Герои ! ❤️💙👍🙏🙏🙏🙏
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22.03.2022 14:06 Відповісти
Ролик і справді хиба що патріотичний, бо усі останні війни та конфлікти на 100% довели, що вирішують не люди, а їх підготовка, і ще більше - військові технології.
Ну а кадри з патріотичного кацапського фільму для довбойобів - це просто повний трешак!
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22.03.2022 14:41 Відповісти
Так.
З бодровим зашквар.
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22.03.2022 17:52 Відповісти
Захисники наші, ріднесенькі, ви- найкращі в світі !!!
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22.03.2022 14:47 Відповісти
Вставлять персонажа, который играл шовиниста и украинофоба,в патриотический ролик про Украину это полный идиотизм.Увольте срочно тех кто это делал.
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22.03.2022 15:55 Відповісти
Згоден.
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22.03.2022 17:53 Відповісти
Українська справжня нація-найкраща нація у світі...
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22.03.2022 17:36 Відповісти
На емоціях мабуть, з голови беруть те що вкладено було раніше. Можливо цю муйню й потрібно сприймати як стьоб, але все одно дратує. В цьому фільмі якраз і про " хахлов " згадували. І їбать. Самі ж той крим на баланс віддали, щоб економити. Брехливі тварі короче
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22.03.2022 18:16 Відповісти
Пора перестати використовувати уривки з кацапських помийних фільмів. Необачно…
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22.03.2022 18:43 Відповісти
За яйця автора!! Ви нащо кацапську морду вставили? Ніяк не відірветесь від їх «іскусства»?
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22.03.2022 18:46 Відповісти
ЛЮДИ не вбивають, ЛЮДИ знищують ворога.
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22.03.2022 23:06 Відповісти
Рлики, ролики....а люди гибнут из за амбиций политиков.
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23.03.2022 11:09 Відповісти
 
 