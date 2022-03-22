За Мар'їнку вже тиждень точаться запеклі бої. Наші захисники стійко тримають оборону, - ООС. ВIДЕО
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До переліку багатостраждальних міст на східному фронті приєдналася Мар’їнка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.
Як зазначається, вже тиждень точаться запеклі бої за це місто неподалік Донецька, яке російський агресор намагається стерти з лиця землі. Ворог невпинно гатить з артилерії усіх калібрів, застосовує авіацію та намагається прорвати оборону українських військ за допомогою танкових підрозділів.
"В своєму невпинному бажанні загарбати Україну російські фашисти безжально руйнують помешкання звичайних людей. Розуміючи, що подолати спротив українців їм не вдається, загарбники починають обстріли будинків пристарілих, лікарень та осель. Ось що принесли окупанти в містечко Мар’їнка. Та ми віримо, що як весною розквітають українські сади, так само, після нашої перемоги, відбудуються всі зруйновані окупантами міста. А поки, воїни угрупування Об’єднаних сил роблять все можливе, щоб підтримати місцевих мешканців: розвозять воду та продукти. А головне – захисники Мар’їнки стійко тримають оборону та своїми діями показують, що ворог не пройде! Слава Україні!", - зауважили в штабі ООС.
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