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За Мар'їнку вже тиждень точаться запеклі бої. Наші захисники стійко тримають оборону, - ООС. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

До переліку багатостраждальних міст на східному фронті приєдналася Мар’їнка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС. 

Як зазначається, вже тиждень точаться запеклі бої за це місто неподалік Донецька, яке російський агресор намагається стерти з лиця землі. Ворог невпинно гатить з артилерії усіх калібрів, застосовує авіацію та намагається прорвати оборону українських військ за допомогою танкових підрозділів.

"В своєму невпинному бажанні загарбати Україну російські фашисти безжально руйнують помешкання звичайних людей. Розуміючи, що подолати спротив українців їм не вдається, загарбники починають обстріли будинків пристарілих, лікарень та осель. Ось що принесли окупанти в містечко Мар’їнка. Та ми віримо, що як весною розквітають українські сади, так само, після нашої перемоги, відбудуються всі зруйновані окупантами міста. А поки, воїни угрупування Об’єднаних сил роблять все можливе, щоб підтримати місцевих мешканців: розвозять воду та продукти. А головне – захисники Мар’їнки стійко тримають оборону та своїми діями показують, що ворог не пройде! Слава Україні!", - зауважили в штабі ООС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маріуполь залишається в облозі, у Мар'їнській громаді з початку доби триває бій, - голова ОДА Кириленко

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+7
Сбивайте беспилотники, эти мрази из даунецка постоянно в твиттер выкладывают съёмку ваших позиций.
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22.03.2022 14:02
+4
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22.03.2022 13:50
+2
А як КПВВ, працює???? Що, ні???? А як же - "там же наші люді" ????? Що не здійснюєм пропуск???? А що так?????
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22.03.2022 14:33
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22.03.2022 13:50 Відповісти
Сбивайте беспилотники, эти мрази из даунецка постоянно в твиттер выкладывают съёмку ваших позиций.
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22.03.2022 14:02 Відповісти
треба помогти
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22.03.2022 14:04 Відповісти
А як КПВВ, працює???? Що, ні???? А як же - "там же наші люді" ????? Що не здійснюєм пропуск???? А що так?????
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22.03.2022 14:33 Відповісти
Тиждень??? Мій знайомий з Мар'їнки 3 тиждні тому казав, що там повний звиздець і він вивозить поранених, роблячи багато рейсів на день!
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22.03.2022 14:44 Відповісти
****** твой знакомый..неделю Марьинку штурмуют...половины Марьинки уже нет- это правда
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22.03.2022 15:53 Відповісти
Нащо це йому? Хоча, можливо, вивозив поранених він не з самої Мар'їнки, а з під-Мар'їнки.
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22.03.2022 15:58 Відповісти
Да тихо тут было..красногоровка, марьинка, курахово..******** был в волновахе..неделю назад начался у нас.ты уточни у какой Марьинки? Этих Марьянок в Украине...
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22.03.2022 16:01 Відповісти
Чутки крутяться різні, скажи Марьинка українська на зараз?
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22.03.2022 20:21 Відповісти
Украинская. А сепары уже сказали, что ихняя..наша, НАША Марьинка!!!!
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22.03.2022 22:01 Відповісти
Дякую💛💙👍
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22.03.2022 22:58 Відповісти
Гатіть, хлопці по окупантах, не жалійте нелюдей, за вами Україна
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22.03.2022 15:37 Відповісти
Європейці і варвари
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22.03.2022 15:40 Відповісти
 
 