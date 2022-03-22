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війна (56389) евакуація (1927)

"Я на світі 95 років, але такого не переживала," - евакуйована бабуся розповідає про побачене в "гарячій точці". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Евакуйовані жителі навколишніх сіл та містечок постійно перебувають під обстрілами та знаходяться в центрі запеклих бойових дій. Околиці Києва вже близько 3 тижнів перебувають без тепла, води та світла. Під шквалом пострілів люди розводять вогнища біля будинків, щоб зігрітися та приготувати їжу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на YouTube-каналі проєкту "Український свідок" опублікували відео з розповіддю евакуйованої жительки Київщини про те, що їй прийшлося пережити за 3 тижні війни.

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"Я прожила 95 років, але такого не переживала, — розповідає евакуйована жителька. — І голод пережила в 1933, і в 1941 році прожила війну, але такого страховиська не бачила".

Літня жінка наголошує, що Україна хоче жити самостійно, та згадує часи Радянського Союзу як роки кабали, в якій їй прийшлося жити. "Палили церкви, засилали людей, які робили добро та шанували інших, — згадує бабуся. — Ми 70 років так прожили. А зараз ми хочемо жити самостійно. Чи йому мало в Росії тієї території?".

Влада України продовжує евакуацію людей на Київщині, де окупанти нещадно бомбардують цивільні будинки та вбивають мирних жителів. За минулу добу по маршруту з Бучі і Ворзеля було евакуйовано 380 людей, а також доставлено гуманітарну допомогу у вигляді продуктів, медикаментів і одягу. Також, загалом за 21 березня "зеленими коридорами" вдалося врятувати та перевезти в безпечне місце 8057 українців.

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Проект "Український свідок" регулярно публікує відеоконтент із наслідками російської агресії.

Долучайтеся до проекту (Ukrainian Witness) на платформах:

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Нагадаємо, медіа проект Український свідок (Ukrainian Witness) запустив засновник фонду допомоги українській армії "Повернись живим" Віталій Дейнега.

Якщо ви стали Українським Свідком і маєте відеоматеріали з місця подій: зруйновану інфраструктуру, результати обстрілів, підбиту ворожа техніка, проукраїнські мітинги — надсилайте, будь ласка, нам на пошту [email protected]

Ми підготуємо матеріали до публікації та зробимо так, аби їх побачив увесь світ!
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Жителям закарпатских регионов Украины приходят SMS c антивенгерскими сообщениями. Об этом сообщил политолог Михаил Басараб.

«Украина для украинцев! Слава нации! Смерть врагам! Мадяров на ножи», - написано в сообщении.

По словам эксперта, это делается с целью спровоцировать среди украинцев агрессию против венгров и Венгрии.

Ранее подобная провокация российских спецслужб была проведена в Приднестровье (https://t.me/charter97_org/67289?single). Тогда в учебные заведения региона пришли смс-сообщения якобы от молдован с угрозами взорвать детей в школах. https://t.me/charter97_org/67445
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22.03.2022 13:40 Відповісти
Сашко Положинський

Я хочу щоб моя куля
Поцілила в серце ворога
Щоб не рахувала зозуля
Щоб він заплатив - дорого

Я хочу щоб мої гармати
Його розривали на клапті
Щоб тільки шматки і шмати
Щоб тільки шмарклі й лапті

Я хочу щоби моя Стугна
Спалила його до вугілля
Щоб сльози стогін і туга
Стали платою за свавілля

Я хочу щоб ніж мій гострий
Проникнув у грішну душу
Я його не кликав у гості
Тепер убивати мушу

Я хочу щоб кляті приблуди
Обдурені й свідомі
Не виникали з нікуди
Ніколи в моєму домі

Я хочу щоб мої діти
Не плакали й не боялись
Щоб завжди могли радіти
Щоб завжди могли й сміялись

Я хочу щоб моя країна
Звільнилась від клятих обіймів
Щоб минула війна і руїна
Щоб минули руїни та війни

Я хочу пожити в мирі
Я хочу пожити в світі
Де люди привітні й щирі
А злі й підступні… вбиті
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22.03.2022 13:49 Відповісти
* * *

Она пришла на радио в слезах,

сжимая в ладони записку.

Передача была о беженцах.

Она чудом вырвалась в Чехию

из Кривого Рога.

За стеклом в студии

рядом с продюсером

её ждали две девочки.

Я налил ей воды в бумажный стакан.

Из-за слёз никак не могли начать запись.

Она показала мне записку.

Какой-то чех дал ей эту записку,

услышав, что она на остановке

говорит с детьми по-русски.

В записке корявыми буквами

было написано:

«Русская мразь».

Ігор Померанцев
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22.03.2022 13:54 Відповісти
Ну, як навіть після всього що відбулося, вона до своїх дітей звертається російською.. то, можливо, чех був не такий і неправий? Не забувайте, що бажаючі під шумок прикинутися "біженцями" нікуди не ділися. Не кажучи вже про всяку наволоч, яка з 2014 року - а можливо і раніше - просуває ідеї русскава міра в Україні, голосує за опзж і шарія, і у якої теж є жінки і діти, які - увага - чомусь не дуже мріють жити в свинарнику, так само як і жінки і діти кремлядей?
Наразі українська мова має стати чітким сигналом "свій-чужий" за кордоном, тож хай ставляться з розумінням до проблеми.
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22.03.2022 14:08 Відповісти
А що там у Кривому Розі?
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22.03.2022 14:12 Відповісти
Та наче нічого?
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22.03.2022 14:27 Відповісти
Краще, ніж ця поважна пані, і не скажеш
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22.03.2022 16:49 Відповісти
Путин черт во плоти, антихрест, я не удивлюсь, что он поклоняется дьяволу, либо это он и есть
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23.03.2022 09:09 Відповісти
 
 