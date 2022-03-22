"Я на світі 95 років, але такого не переживала," - евакуйована бабуся розповідає про побачене в "гарячій точці". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Евакуйовані жителі навколишніх сіл та містечок постійно перебувають під обстрілами та знаходяться в центрі запеклих бойових дій. Околиці Києва вже близько 3 тижнів перебувають без тепла, води та світла. Під шквалом пострілів люди розводять вогнища біля будинків, щоб зігрітися та приготувати їжу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на YouTube-каналі проєкту "Український свідок" опублікували відео з розповіддю евакуйованої жительки Київщини про те, що їй прийшлося пережити за 3 тижні війни.
"Я прожила 95 років, але такого не переживала, — розповідає евакуйована жителька. — І голод пережила в 1933, і в 1941 році прожила війну, але такого страховиська не бачила".
Літня жінка наголошує, що Україна хоче жити самостійно, та згадує часи Радянського Союзу як роки кабали, в якій їй прийшлося жити. "Палили церкви, засилали людей, які робили добро та шанували інших, — згадує бабуся. — Ми 70 років так прожили. А зараз ми хочемо жити самостійно. Чи йому мало в Росії тієї території?".
Влада України продовжує евакуацію людей на Київщині, де окупанти нещадно бомбардують цивільні будинки та вбивають мирних жителів. За минулу добу по маршруту з Бучі і Ворзеля було евакуйовано 380 людей, а також доставлено гуманітарну допомогу у вигляді продуктів, медикаментів і одягу. Також, загалом за 21 березня "зеленими коридорами" вдалося врятувати та перевезти в безпечне місце 8057 українців.
Проект "Український свідок" регулярно публікує відеоконтент із наслідками російської агресії.
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Нагадаємо, медіа проект Український свідок (Ukrainian Witness) запустив засновник фонду допомоги українській армії "Повернись живим" Віталій Дейнега.
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«Украина для украинцев! Слава нации! Смерть врагам! Мадяров на ножи», - написано в сообщении.
По словам эксперта, это делается с целью спровоцировать среди украинцев агрессию против венгров и Венгрии.
Ранее подобная провокация российских спецслужб была проведена в Приднестровье (https://t.me/charter97_org/67289?single). Тогда в учебные заведения региона пришли смс-сообщения якобы от молдован с угрозами взорвать детей в школах. https://t.me/charter97_org/67445
Я хочу щоб моя куля
Поцілила в серце ворога
Щоб не рахувала зозуля
Щоб він заплатив - дорого
Я хочу щоб мої гармати
Його розривали на клапті
Щоб тільки шматки і шмати
Щоб тільки шмарклі й лапті
Я хочу щоби моя Стугна
Спалила його до вугілля
Щоб сльози стогін і туга
Стали платою за свавілля
Я хочу щоб ніж мій гострий
Проникнув у грішну душу
Я його не кликав у гості
Тепер убивати мушу
Я хочу щоб кляті приблуди
Обдурені й свідомі
Не виникали з нікуди
Ніколи в моєму домі
Я хочу щоб мої діти
Не плакали й не боялись
Щоб завжди могли радіти
Щоб завжди могли й сміялись
Я хочу щоб моя країна
Звільнилась від клятих обіймів
Щоб минула війна і руїна
Щоб минули руїни та війни
Я хочу пожити в мирі
Я хочу пожити в світі
Де люди привітні й щирі
А злі й підступні… вбиті
Она пришла на радио в слезах,
сжимая в ладони записку.
Передача была о беженцах.
Она чудом вырвалась в Чехию
из Кривого Рога.
За стеклом в студии
рядом с продюсером
её ждали две девочки.
Я налил ей воды в бумажный стакан.
Из-за слёз никак не могли начать запись.
Она показала мне записку.
Какой-то чех дал ей эту записку,
услышав, что она на остановке
говорит с детьми по-русски.
В записке корявыми буквами
было написано:
«Русская мразь».
Ігор Померанцев
Наразі українська мова має стати чітким сигналом "свій-чужий" за кордоном, тож хай ставляться з розумінням до проблеми.