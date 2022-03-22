Окупанти застосували проти херсонців сльозогінний газ. Коли дим розвіявся, містяни повернулися на акцію протесту. ВІДЕО+ФОТО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
У Херсоні люди знову вийшли на мирний мітинг, але російські окупанти застосували проти них сльозогінний газ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне Херсон, коли дим розвіявся частина херсонців повернулась на площу.
Топ коментарі
+29 Перехватчик
показати весь коментар22.03.2022 13:47
+19 Планшет Студента
показати весь коментар22.03.2022 13:46
+16 константен
показати весь коментар22.03.2022 13:49
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
@pan_dok
2 ч
Как академику Кадырову позвонить? У меня для него инфа важная. Говорят, Степана Андреевича Бандеру видели в Чернобаевке сегодня утром.
@VALMICHEL7
·
17 ч
Вы обратили внимание, как ***** съехало с темы «русскага мира» и «одного народа»? Теперь у него «многонациональный русский народ» против «нацистов». Ведь бурятам, татарам, кадыровцам надо объяснить, какого хера они горят под Николаевым вместо того, чтобы растить своих детей?
просто могу ошибаться..Ты откликнулся в Ау , я почему-то подумала , это Купянск..
Я сейчас в Харькове у сына ..и получается под его ником..
А так я - Итко..
Есть сомнения - сломаю руку..левую..
ну ты в курсе