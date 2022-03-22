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Окупанти застосували проти херсонців сльозогінний газ. Коли дим розвіявся, містяни повернулися на акцію протесту. ВІДЕО+ФОТО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

У Херсоні люди знову вийшли на мирний мітинг, але російські окупанти застосували проти них сльозогінний газ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне Херсон, коли дим розвіявся частина херсонців повернулась на площу.

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Окупанти застосували проти херсонців сльозогінний газ. Коли дим розвіявся, містяни повернулися на акцію протесту 01

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Окупанти застосували проти херсонців сльозогінний газ. Коли дим розвіявся, містяни повернулися на акцію протесту 02

Дивіться: "Херсон ганяє окупантів!": жителі міста проганяють вантажівку російських загарбників. ВIДЕО


Окупанти застосували проти херсонців сльозогінний газ. Коли дим розвіявся, містяни повернулися на акцію протесту 03

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+29
Pan Doktor

@pan_dok

2 ч

Как академику Кадырову позвонить? У меня для него инфа важная. Говорят, Степана Андреевича Бандеру видели в Чернобаевке сегодня утром.
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22.03.2022 13:47
+19
Українці вам не ваші раби в рашці!
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22.03.2022 13:46
+16
командир разведывательной роты капитан Аскар Конарбаев из Рязани; лейтенант Ярослав Пономаренко из Новосибирский обл.; капитан Владимир Бардин из Челябинской обл, лётчик; Заблукали на "навчаннях" але вже правильно повернулися до дому. Слава Нації Смерть ворогам
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22.03.2022 13:49
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Українці вам не ваші раби в рашці!
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22.03.2022 13:46 Відповісти
Pan Doktor

@pan_dok

2 ч

Как академику Кадырову позвонить? У меня для него инфа важная. Говорят, Степана Андреевича Бандеру видели в Чернобаевке сегодня утром.
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22.03.2022 13:47 Відповісти
И "проффесора" хай з собою прихватить
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22.03.2022 14:39 Відповісти
Боже, збережи наших людей.
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22.03.2022 13:47 Відповісти
протести потрібно робити незважаючи ні на що. тому що це вибір майбутнього. якщо не противитись то станеш третьосортним рабом у мордорі
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22.03.2022 13:48 Відповісти
Именно так. Быть осторожнее, но протестовать. Это важно.
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22.03.2022 14:23 Відповісти
Вал Мишель


@VALMICHEL7

·
17 ч



Вы обратили внимание, как ***** съехало с темы «русскага мира» и «одного народа»? Теперь у него «многонациональный русский народ» против «нацистов». Ведь бурятам, татарам, кадыровцам надо объяснить, какого хера они горят под Николаевым вместо того, чтобы растить своих детей?
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22.03.2022 13:48 Відповісти
Вони там ВСІ вважають себе русскімі.
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22.03.2022 13:55 Відповісти
Ага. Вспоминаем Жмурки и Эфиопа.
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22.03.2022 14:24 Відповісти
командир разведывательной роты капитан Аскар Конарбаев из Рязани; лейтенант Ярослав Пономаренко из Новосибирский обл.; капитан Владимир Бардин из Челябинской обл, лётчик; Заблукали на "навчаннях" але вже правильно повернулися до дому. Слава Нації Смерть ворогам
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22.03.2022 13:49 Відповісти
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22.03.2022 13:50 Відповісти
охеренная вундервафля! Такой-бы по кацапскому танку вжарить!
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22.03.2022 13:54 Відповісти
Уже... даже у терробороны есть. Панцирфауст Жжет русню под Харьковом. Как деды.
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22.03.2022 14:02 Відповісти
Ты так и не ответил мне:..Ты с Купянска?
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22.03.2022 14:49 Відповісти
Из Ростова...на поезд из Купянск -Узловой не успел в 2014-ом
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22.03.2022 14:51 Відповісти
ага..с жовто-блакитным..
просто могу ошибаться..Ты откликнулся в Ау , я почему-то подумала , это Купянск..
Я сейчас в Харькове у сына ..и получается под его ником..
А так я - Итко..
Есть сомнения - сломаю руку..левую..
ну ты в курсе
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22.03.2022 14:57 Відповісти
Ита- это я....меньше разговоров с привязками.
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22.03.2022 20:15 Відповісти
Удали все...
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22.03.2022 20:16 Відповісти
Сонцэ..як скажешь..Хоча мне пофиг, если честно
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23.03.2022 12:47 Відповісти
А як називається цей виріб??? І якщо кожен захоче по рашатанчику вжарити, то де тих танчиків набрати)
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22.03.2022 14:04 Відповісти
И эпилогом- любовь

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22.03.2022 14:01 Відповісти
А жопу себе не разрисовали разноцветными зетами?!
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23.03.2022 09:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=8qAI0rsgJ6E
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22.03.2022 13:49 Відповісти
Тримайтесь, Херсонці. Скоро, дуже скоро в тих підерів вшивих теж гранати полетять, тільки осколочні. Це - точно буде. І дуже скоро!
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22.03.2022 13:49 Відповісти
з рашистськими окупантами мають протестувати автомати і гранати,мирні мітинги не допоможуть
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22.03.2022 13:50 Відповісти
Представляете что бы там было если бы была создана хотя бы какая-то тероборона
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22.03.2022 13:54 Відповісти
А она и была там ,правда без оружия с одними коктейлями молотова и их там в Херсонге в каком то парке ,точно не помню названия рашисты всех из бтров и танков пулемётами посекли ,когда входили в город
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22.03.2022 14:21 Відповісти
Сиреневый парк. Положили там наших мальчишек в первый день.
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22.03.2022 15:13 Відповісти
Центральная площадь Херсона называется Площадь свободы.
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22.03.2022 13:56 Відповісти
До неї має вести Проспект Катерини Гандзюк!
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22.03.2022 14:23 Відповісти
Херсон покажет вам хер рашисты.
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22.03.2022 14:18 Відповісти
нужно диверсии проводить там для врагов!
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22.03.2022 14:19 Відповісти
Всем протестущим дуже дякую. Не сдавайтесь.
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22.03.2022 14:26 Відповісти
Ті, хто вирішить зрадити цих людей і домовлятись із пуйлом посєрєдінє, будуть злочинцями, рівними пуйлу.
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22.03.2022 15:25 Відповісти
 
 