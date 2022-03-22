Окупанти застосували проти херсонців сльозогінний газ. Коли дим розвіявся, містяни повернулися на акцію протесту. ВІДЕО+ФОТО

У Херсоні люди знову вийшли на мирний мітинг, але російські окупанти застосували проти них сльозогінний газ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне Херсон, коли дим розвіявся частина херсонців повернулась на площу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Боже, які кончені!", - окупанти грабують автозаправку в Херсоні. ВIДЕО камер спостереження

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Херсоні окупанти відкрили вогонь по мирних людях в центрі міста. Є поранені. ВIДЕО





Дивіться: "Херсон ганяє окупантів!": жителі міста проганяють вантажівку російських загарбників. ВIДЕО





Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Росії покарали винних у провалі створення "Херсонської народної республіки", немає навіть "умовно-показової картинки", - Генштаб