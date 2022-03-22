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"Хорошая новость есть, мы уходим назад, в тыл", - перехоплення розмови російського військового з дружиною. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти вже не вірять у швидке завершення війни в Україні, а хорошою новиною вважають свою відправку в тил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Як зазначається, яскраве тому підтвердження – розмова загарбника, який розповідає своїй дружині майже всі військові таємниці, які знає сам.

"З оперативних міркувань ми публікуємо лише окремі елементи розмови. Проте й вони дозволять зрозуміти інтелектуальний рівень окупантів та їхніх "половинок". Так, загарбник описує своє переведення в тил, мовляв, нарешті більше "ніхто з них помирати не буде", йдеться у повідомленні.

"– А як це так?! Ти ж казав, що у вас ніхто не помирає, – цитує СБУ здивовану дружину окупанта.

Вона не може зрозуміти його спроби віджартуватися, а коли чує, що "сєгодня уже Friday" (п’ятниця), то перепитує "Што ето у вас празнік такой сєгодня?".

Також читайте: "Нас продали... Генералы продали всю информацию. Человек 600 минуснули", - перехоплення розмови російського військового з матір'ю. АУДIО

"Судячи з усього, західні санкції вдарили не лише по російській економіці, а й по їхніх знаннях англійської. Але це – їхній вибір. Наше теперішнє і майбутнє – цивілізований світ на нашій рідній землі! Ми за це боремося і переможемо! Слава Україні!", - резюмують в СБУ.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+59
"Хорошая новость есть, мы уходим назад, в тыл"

Плохая новость - ты не дойдешь.
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22.03.2022 14:03
+49
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22.03.2022 14:04
+43
Если долго смотреть на тылы, тыл посмотрит в тебя...

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22.03.2022 14:09
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"Хорошая новость есть, мы уходим назад, в тыл"

Плохая новость - ты не дойдешь.
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22.03.2022 14:03 Відповісти
хорошая новость - мне болт оторвало , плохая- теперь смело ході к рафіку із ларька
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22.03.2022 15:33 Відповісти
Питання де той тил...
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22.03.2022 14:04 Відповісти
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22.03.2022 14:04 Відповісти
животные...что ни слово, то ёп твою мать!
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22.03.2022 14:04 Відповісти
"Может я тихоньку в лес пойду?"
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22.03.2022 14:05 Відповісти
Чтоб ты тварь домой грузом 200 приехал!
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22.03.2022 14:06 Відповісти
капец...какая тупая курка... (курка пардон))))
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22.03.2022 14:11 Відповісти
Там шо девка с любовником в кроватке валяется, говоря - "В смысле ты назад едешь?"
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22.03.2022 14:07 Відповісти
так и есть
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22.03.2022 14:13 Відповісти
Вас свинособакии в тыли прикопают. Все сдохните !
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22.03.2022 14:09 Відповісти
Если долго смотреть на тылы, тыл посмотрит в тебя...

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22.03.2022 14:09 Відповісти
Темный эльф...бабка с орками плядовала.
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22.03.2022 14:11 Відповісти
Не обижай эльфов.
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22.03.2022 14:53 Відповісти
У нього ячмінь вискочив на оці?
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22.03.2022 14:11 Відповісти
дулю покажет любимая, и всё пройдет
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22.03.2022 14:39 Відповісти
Мне показалось, что я левое ухо даже вижу.
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22.03.2022 14:44 Відповісти
Как все орки хорошо помнят номера телефонов своих родычей!
Просто удивительно!
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22.03.2022 14:11 Відповісти
а вот географию - хреново... )))
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22.03.2022 14:12 Відповісти
У всех ворованные телефоны с украинскими номерами...
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22.03.2022 14:14 Відповісти
Поэтому я и удивляюсь их памяти) Я номер телефона свой не знаю, а номера родственников тем более, они просто все забиты у меня в памяти телефона!
Как ЭТИ уроды помнят все номера... мне непонятно! Это ж не 3-4-5 цифр, а больше!
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22.03.2022 14:16 Відповісти
Не подумайте ничего плохого, но свой номер и номера ближайших я знаю наизусть
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22.03.2022 14:18 Відповісти
Всі мої знайомі, молодші за 70,пам'ятають свої номери і номери найближчих людей. Рекомендую вам пірацетам або меморію, можливо допоможе.
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22.03.2022 14:29 Відповісти
Это все от человека зависит

Ты можешь хоть трижды гением быть, но не запоминаеш номера

А какой то алкаш/нарик/******* вполне легко запоминает номера
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22.03.2022 14:41 Відповісти
Я тоже сначала недоумевал, но вот на днях пришлось купить новый телефон. Контакты у меня сохранены в гугле, соответственно - мне нужно помнить только свой почтовый ящик на Гугле и пароль к нему.
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22.03.2022 14:47 Відповісти
Недавно ж писали, що укр. моб. оператори відключили можливість дзвінків з укр.моб. номерів на російські і навпаки ?
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22.03.2022 14:50 Відповісти
Интернет...Wi Fi.
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22.03.2022 14:56 Відповісти
мордва
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22.03.2022 14:13 Відповісти
Наивный чукотский зоофил))))
18-го ему в тыл пообещали, ага, а 21-го начали алиментщиков ловить и на убой слать.
Скорее всего этот оптимист уже расщеплен на атомы.
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22.03.2022 14:14 Відповісти
что то жена не рада, она думала пару лямов получит.
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22.03.2022 14:15 Відповісти
Та вони там що дружини, що маманьки заторможені, наче дихлофосом притрушені. Це вже не перше аудіо слухаю і дивуюсь.
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22.03.2022 14:53 Відповісти
Вони бояться прослуховування від ФСБ.
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22.03.2022 15:58 Відповісти
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22.03.2022 14:15 Відповісти
Дасть Боженька, то й не доїдеш , фашист.
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22.03.2022 14:17 Відповісти
Скандал. Кадиров принизив "героя ДНР" Ходаковського і змусив його вибачитись

https://www.youtube.com/watch?v=SvuTejWo43k
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22.03.2022 14:19 Відповісти
ЗСУ офіційно підтвердили, що російські окупанти вдягнені як бомжі.
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22.03.2022 14:20 Відповісти
Ауди б ти не їхало, все одно приїдеш у Чорнобаївку
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22.03.2022 14:21 Відповісти
То де ж вона хороша. Вони ж на своїх двух уходять.
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22.03.2022 14:32 Відповісти
Трындец они недоразвитые.
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23.03.2022 00:22 Відповісти
Баба себе уже нового хахаля завела... А тут это заявил, что возвращается ... У той ад голос упал...
А может "жаль, что кредит остался не погашен"... ! )))
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23.03.2022 11:13 Відповісти
Для украинского воина хорошая новость это команда к контрнаступлению и освобождение нашей земли от нечисти а для этой нечисти команда *****ваться самая хорошая. Есть шанс хоть и маленький но остаться живым.
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25.03.2022 13:47 Відповісти
 
 