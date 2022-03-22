"Хорошая новость есть, мы уходим назад, в тыл", - перехоплення розмови російського військового з дружиною. АУДIО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупанти вже не вірять у швидке завершення війни в Україні, а хорошою новиною вважають свою відправку в тил.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Як зазначається, яскраве тому підтвердження – розмова загарбника, який розповідає своїй дружині майже всі військові таємниці, які знає сам.
"З оперативних міркувань ми публікуємо лише окремі елементи розмови. Проте й вони дозволять зрозуміти інтелектуальний рівень окупантів та їхніх "половинок". Так, загарбник описує своє переведення в тил, мовляв, нарешті більше "ніхто з них помирати не буде", йдеться у повідомленні.
"– А як це так?! Ти ж казав, що у вас ніхто не помирає, – цитує СБУ здивовану дружину окупанта.
Вона не може зрозуміти його спроби віджартуватися, а коли чує, що "сєгодня уже Friday" (п’ятниця), то перепитує "Што ето у вас празнік такой сєгодня?".
"Судячи з усього, західні санкції вдарили не лише по російській економіці, а й по їхніх знаннях англійської. Але це – їхній вибір. Наше теперішнє і майбутнє – цивілізований світ на нашій рідній землі! Ми за це боремося і переможемо! Слава Україні!", - резюмують в СБУ.
Будь ласка, зачекайте...
Плохая новость - ты не дойдешь.
Просто удивительно!
Как ЭТИ уроды помнят все номера... мне непонятно! Это ж не 3-4-5 цифр, а больше!
Ты можешь хоть трижды гением быть, но не запоминаеш номера
А какой то алкаш/нарик/******* вполне легко запоминает номера
18-го ему в тыл пообещали, ага, а 21-го начали алиментщиков ловить и на убой слать.
Скорее всего этот оптимист уже расщеплен на атомы.
https://www.youtube.com/watch?v=SvuTejWo43k
А может "жаль, что кредит остался не погашен"... ! )))