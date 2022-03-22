"Хорошая новость есть, мы уходим назад, в тыл", - перехоплення розмови російського військового з дружиною. АУДIО

Окупанти вже не вірять у швидке завершення війни в Україні, а хорошою новиною вважають свою відправку в тил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

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Як зазначається, яскраве тому підтвердження – розмова загарбника, який розповідає своїй дружині майже всі військові таємниці, які знає сам.

"З оперативних міркувань ми публікуємо лише окремі елементи розмови. Проте й вони дозволять зрозуміти інтелектуальний рівень окупантів та їхніх "половинок". Так, загарбник описує своє переведення в тил, мовляв, нарешті більше "ніхто з них помирати не буде", йдеться у повідомленні.

"– А як це так?! Ти ж казав, що у вас ніхто не помирає, – цитує СБУ здивовану дружину окупанта.

Вона не може зрозуміти його спроби віджартуватися, а коли чує, що "сєгодня уже Friday" (п’ятниця), то перепитує "Што ето у вас празнік такой сєгодня?".

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"Судячи з усього, західні санкції вдарили не лише по російській економіці, а й по їхніх знаннях англійської. Але це – їхній вибір. Наше теперішнє і майбутнє – цивілізований світ на нашій рідній землі! Ми за це боремося і переможемо! Слава Україні!", - резюмують в СБУ.