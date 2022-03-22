Українські бійці знищують російський БТР-82 з ПТРК "Javelin". ВIДЕО безпілотника

Українські бійці знищили російський БТР-82 з ПТРК "Javelin".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент успішної атаки зафіксований з безпілотника та опублікований в соцмережах.

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