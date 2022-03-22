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Українські бійці знищують російський БТР-82 з ПТРК "Javelin". ВIДЕО безпілотника
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Українські бійці знищили російський БТР-82 з ПТРК "Javelin".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент успішної атаки зафіксований з безпілотника та опублікований в соцмережах.
Топ коментарі
+34 Player New
показати весь коментар22.03.2022 14:38
+29 Sergey Gorbunenko
показати весь коментар22.03.2022 14:53
+24 Ololosh Ololoshko
показати весь коментар22.03.2022 14:45
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Будь ласка, зачекайте...
Так что даже 10 джавелинов использовать выгодно даже на пустом БТРре без комплекта и солдатни.
Стратег))
Но дело даже не в цене а в том что если использовать их на бронемашины то никаких Джавелинов не хватит. Чем тогда танки подбивать.
Считайте выгоду, а мы будем считать убитых врагов
Посмотрим у кого в итоге правильная математика
500000 на экспорт
наголос на останню "а"
а жизнь бетера не коштує джавеліна
Может стоило просто оттянуть, заправить и снарядить?
- заявив Синєгубов.
8-0
Сегодня восьмой раз в Чернобаевке зажарили орков)))
РОСІЯНИН=ДОВБОЙОБ!
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
Хоть один из каментов делал выстрел из джавы??? Видел последствия в реальном бою???
Даже если пустой камаз разбить джавой - психологическое воздействие на личный состав несоизмерим никаким грошам
Экономисты ***....