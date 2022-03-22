"Братья ромалы, отжимаем у орков технику - на подходе корабли", - нацгвардієць Циган, що боронить Одесу, звернувся до ромів і жартома натякнув на їхні звитяги у викраденні ворожої техніки. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Нацгвардієць на псевдо Циган звернувся до своїх одноплемінників-ромів із закликом об'єднатися та допомагати українській армії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, український воїн, що стоїть на захисті Одеси, жартома натякнув на звитяги ромів під час викрадення ворожої техніки і сказав, що на підході до Одеси є російські кораблі.
"В это нелегкое время мы должны быть едины. Я - одессит, украинско-еврейский цыган, призываю всех своих братьев к дестабилизации нашего врага и помощи нашей армии. Братья ромалы, отжимаем у орков технику - на подходе корабли", - сказав нацгвардієць.
Випадок, на який натякає нацгвардієць, стався у селищі Любимівка на Херсонщині. Тамтешні роми, помітивши залишену без догляду бронемашину, прив'язали її до трактора і вирушили у невідомому напрямку. Один з російських військових побіг слідом, проте наздогнати так і не зміг.
Увага! Ненормативна лексика!
Будь ласка, зачекайте...
П.С. Покажіть оркам Ай, на-не, на-не
И всё ж бессилен он
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный
Десятый наш цыганский батальон
Десятый наш цыганский батальон
Гоп, я парамела, гоп, я чебурела
Гоп, цомбили тулия!
Гоп, я парамела, гоп, я чебурела
Гоп, барон цыганский я!
"МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ!
ЧЕРНОБАЕВКА!"
отут мене порвало
Собаці собача смерть.
Лёгкой гуляет походкой
Спрячь за решёткой ты "Ураган" -
Выкраду вместе с решёткой!
Выглянул месяц и снова
Спрятался за облаками
На пять замков запирай БТР -
Выкраду вместе с замками!
Знал я и бога и чёрта
Был я и чёртом и богом
Спрячь за высоким забором "Армату" -
Выкраду вместе с забором!
Спрячь за решёткой ты "Ураган" -
Краще підстав так:
"Спрячь за решеткой корабль с подлодкой"
Гоп, я парамело, гоп, я чебурело, гоп, цомбили тулия! )))))
Де такий ангар шукати та вагу !?
Слава нації
Смерть фашистських *********