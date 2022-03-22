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армія РФ (13470) танк (1655) цигани (92) роми (21)

"Братья ромалы, отжимаем у орков технику - на подходе корабли", - нацгвардієць Циган, що боронить Одесу, звернувся до ромів і жартома натякнув на їхні звитяги у викраденні ворожої техніки. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Нацгвардієць на псевдо Циган звернувся до своїх одноплемінників-ромів із закликом об'єднатися та допомагати українській армії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, український воїн, що стоїть на захисті Одеси, жартома натякнув на звитяги ромів під час викрадення ворожої техніки і сказав, що на підході до Одеси є російські кораблі.

"В это нелегкое время мы должны быть едины. Я - одессит, украинско-еврейский цыган, призываю всех своих братьев к дестабилизации нашего врага и помощи нашей армии. Братья ромалы, отжимаем у орков технику - на подходе корабли", - сказав нацгвардієць.

Випадок, на який натякає нацгвардієць, стався у селищі Любимівка на Херсонщині. Тамтешні роми, помітивши залишену без догляду бронемашину, прив'язали її до трактора і вирушили у невідомому напрямку. Один з російських військових побіг слідом, проте наздогнати так і не зміг.

Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+72
Украинско-еврейский цыган, да ещё и одессит... Это зверская смесь , лукас
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22.03.2022 15:13
+61
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22.03.2022 15:19
+53
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22.03.2022 15:19
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Кожен жарт має лише частку жарту!
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22.03.2022 15:10 Відповісти
Украинско-еврейский цыган, да ещё и одессит... Это зверская смесь , лукас
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22.03.2022 15:13 Відповісти
Нє, ну це вже точно хіт всіх часів та народів.
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22.03.2022 15:14 Відповісти
Зараз кожен помагає в міру своїх можливостей і ТАЛАНТІВ. Ромале, ви на передовій експропріації на користь ВСУ!
П.С. Покажіть оркам Ай, на-не, на-не
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22.03.2022 15:16 Відповісти
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22.03.2022 15:20 Відповісти
Батьківщина у нас одна ! Героям слава !!!
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22.03.2022 15:16 Відповісти
Ромале України, єднайтеся! Батьківщина в небезпеці! Багата Україна - багаті ромале!
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22.03.2022 15:17 Відповісти
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22.03.2022 15:19 Відповісти
Бімба!
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22.03.2022 15:28 Відповісти
Ой ***** ліл! 😂🤣
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22.03.2022 15:32 Відповісти
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22.03.2022 15:19 Відповісти
Нас ждёт огонь смертельный
И всё ж бессилен он
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный
Десятый наш цыганский батальон
Десятый наш цыганский батальон
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22.03.2022 15:23 Відповісти
і приспів:

Гоп, я парамела, гоп, я чебурела

Гоп, цомбили тулия!

Гоп, я парамела, гоп, я чебурела

Гоп, барон цыганский я!
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22.03.2022 15:34 Відповісти
Кто-то прячется в лесу? Поуй, всё равно снесу (с) https://twitter.com/i/status/1506249073468313602
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22.03.2022 15:19 Відповісти
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22.03.2022 15:54 Відповісти
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22.03.2022 15:19 Відповісти
укроэкспроприаторов на пару порядков больше...
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22.03.2022 15:20 Відповісти
Тьху...героин на героине. Кто же тогда совершает военные преступления?

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22.03.2022 15:22 Відповісти
Грузины нам теперь просто должны...даже если С-300 не считать с расчетами в 2008-ом Надеюсь, смогут на уровне гос-ва.
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22.03.2022 15:24 Відповісти
В Киеве принято решение переименовать Московскую колбасу на Чернобаевскую!
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22.03.2022 15:27 Відповісти
тікішо побачила на фоні георгієвської стрічечки та зірки
"МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ!
ЧЕРНОБАЕВКА!"

отут мене порвало
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22.03.2022 15:32 Відповісти
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22.03.2022 15:36 Відповісти
Чорнобаївка у цій війні - це немовби Nazi Zombie режим у Call of Duty )))
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22.03.2022 15:37 Відповісти
краще фарш )))
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22.03.2022 20:54 Відповісти
ого, четверых орков настрогал, плодятся как саранча
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22.03.2022 15:56 Відповісти
Хох...он их просто кормил
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22.03.2022 16:06 Відповісти

Собаці собача смерть.
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23.03.2022 11:43 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1506253839489449995
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22.03.2022 15:23 Відповісти
Те авес бахтало!)
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22.03.2022 15:25 Відповісти
Ветер по чистому полю

Лёгкой гуляет походкой

Спрячь за решёткой ты "Ураган" -

Выкраду вместе с решёткой!



Выглянул месяц и снова

Спрятался за облаками

На пять замков запирай БТР -

Выкраду вместе с замками!



Знал я и бога и чёрта

Был я и чёртом и богом

Спрячь за высоким забором "Армату" -

Выкраду вместе с забором!
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22.03.2022 15:28 Відповісти
Трохи поправлю. Мова йде про ВМФ, тоді замість:

Спрячь за решёткой ты "Ураган" -

Краще підстав так:

"Спрячь за решеткой корабль с подлодкой"

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22.03.2022 15:33 Відповісти
Ідеально! 😂🤣
Гоп, я парамело, гоп, я чебурело, гоп, цомбили тулия! )))))
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22.03.2022 15:40 Відповісти
Мало хто знає, що як у німців була секретна служба "Аненербе", так і у циганів є своя секретна служба "Айнаненанербе"
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22.03.2022 15:34 Відповісти
Тля....а як його здавати будуть!?
Де такий ангар шукати та вагу !?
Слава нації
Смерть фашистських *********
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22.03.2022 15:38 Відповісти
Нічого не знаю! Платіть 8 грн. за кілограм.
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22.03.2022 15:40 Відповісти
они на штуки будут здавать, вес оптом
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22.03.2022 15:57 Відповісти
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22.03.2022 15:40 Відповісти
Піzда кацапам
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22.03.2022 15:43 Відповісти
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22.03.2022 15:58 Відповісти
Дайте им катер на ночь - они пригонят десантный корабль.
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22.03.2022 16:44 Відповісти
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22.03.2022 17:00 Відповісти
Херсонские цыгане украли у кацапов зенитку
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22.03.2022 17:12 Відповісти
Взяли в лизинг. Почему сразу "украли!" ?
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22.03.2022 17:57 Відповісти
Браты - это какой-то... пазитиф?!))
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23.03.2022 00:20 Відповісти
ром ты красава.
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23.03.2022 06:04 Відповісти
Welcome to Одеса
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23.03.2022 11:44 Відповісти
 
 