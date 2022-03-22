Тіхановська закликала білорусів здаватися в полон у разі отримання наказу про пряме вторгнення в Україну. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська опублікувала звернення до білоруських військовослужбовців у зв’язку з появою інформації про можливе вторгнення військ Білорусі в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на звернення на Ютуб-каналі Тіхановської.
Вона нагадала, що Олександр Лукашенко вже здійснив держзраду, надавши територію країни для російської агресії проти України. Пряме вторгнення білоруської армії в Україну стане ганебною плямою на стосунках з українським народом та ще більше ізолює білорусів від зовнішнього світу – аж до залізної завіси.
"Усі, хто віддасть наказ про вторгнення військ білорусі в Україну, незалежно від посади та військового звання, постануть перед трибуналом. Усі, хто виконає цей свідомо злочинний наказ, відповідатимуть перед законом", – нагадала Тіхановська.
Водночас вона наголосила, що "військовослужбовці та будь-які посадові особи, які відмовилися виконувати злочинні накази, звільняються від відповідальності за невиконання таких наказів, оскільки право не виконувати явно злочинні накази гарантовано законом. При цьому "зафіксувати свою незгоду із наказом можна прямою дією – склавши зброю". Відповідно військовослужбовці, посадові особи та громадяни Білорусі, які будь-якими доступними способами запобігли виконанню злочинних наказів, звільняються від відповідальності, так само, як і ті, хто покине поле бою або здадуться в Україні в полон.
"Наказ ввести війська в Україну – це не лише наказ відправити на неминучу смерть військовослужбовців нашої країни, а й наказ усім нам, білорусам, відмовитись від незалежності та свого майбутнього", – підсумувала лідерка білоруської опозиції.
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=280755534235687&id=100069037275745&sfnsn=mo
Це вже не смішно. З цим потрібно щось робити - це масовий психоз якийсь.
А хлопці казали, що перед обстрілом зпершу психіатрів пошлють?
Не знайшли психіатрів, чи там вже медицина безсила?
Яке відношення до твоїх ракет має цивільне населення Білорусі??
- всі руськочєлюсні боти мають іти...
Хоча, стоп...
Тобі нема потреби його вмикати - це ж твій звичний стан
Так от - законо обраний Президент Білорусії Тихановська , яка знаходиться у вигнанні у зв"язку із тим, що військова хунта на чолі з Лукашенко захоПили владу у Білорусії, звернулась до народу Білорусії з возванням...........
НАПЕВНО якось так мусять звучати Правдиві новини!!!!!!!!
Тихановська - ЗАКОННО ОБРАНИЙ ПРЕЗИДЕНТ БІЛОРУСІ !!!
А пішак
По словам Плуготаренко, 50-70 тысяч «айтишников» уже уехали из России. Он отметил, что сейчас вторую волну еще сдерживают высокие цены на билеты и жилье за границей, а также сложности с денежными переводами. Но вторая волна точно будет - по нашему прогнозу от 70 до 100 тысяч человек в апреле уедут. Только айтишники», - заявил специалист на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике и информационным технологиям. Глава группы InfoWatch Наталья Касперская также рассказала о многих IT-специалистах, покинувших Россию за время проведения «специальной военной операции» в Украине
Деревни, охота и собирательство - ихнее всё!
1 ЧАС НАЗАД ......................
Фармпроизводитель Eli Lilly останавливает экспорт одного препарата из-за проведения спецоперации на Украине.
Американский фармпроизводитель Eli Lilly не будет поставлять на территорию России препарат «Сиалис» на основе тадалафила. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье»
І що , бояться як цуцики пісяють під себе , перевелись люди ...
ПоПерше "великий Пу"
По друге законнообраний Президент Білорусії Тихановська набирає вагомості.
Сябри СВОБОДУ треба здобувати!!!!!!!!
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова главы компании Цутому Сугимори.
просто из пустого в порожнее....
Тихановская это белорусский Навальный.... всю жизнь протестуют и бестолку....
херачат их на фарш в прямом смысле термина фарш...ваших же орков закопали уже давно. В говно.
Повія яка каже що вона "президент"
А на ділі пішак яку використали для загнання усатого диктатора під ще більший вплив *****
А каже вона це зараз щоб по піаритись
В перші дня коли ракети полетіли с території Білорусі
Не було ні слуху, ні духу про неї
Чергова "кремльовська консєрва", "нітакая", котра в упор не знає чий Крим.
І ми ж пам'ятаємо з чого почалися ті "протести" в Білорусі в 2020. Коли ху"ло знову почало нагинати Білорусь "об'єднуватися" - Лукашенка дав "задню" та почав озвучувати ідеї з "нацифікації" Білорусі. Овва. Про мову тоді Білоруську Лука згадав - що її має бути в Білорусі більше. І що з об'єднанням в єдину з РФ державу поспішати "не варто". Чудово пам'ятаємо. А після того, в Луки під вибори почалися "протести" із "Тіхановською - "лідером апазії", котра вперто не знає чий Крим і в котрої руки й вуха ФСБ стирчать звідусіль.
І далі все вже - Луку почали "дом-труба" шатати по повній, і, фактично - затовкали його разом з Білоруссю до РФ-ії. Прямо їй в пащу. А далі - продовжили Білорусь заштовхувати туди, в тому числі санкціями. В тому числі і збоку України.
"Дякуємо, дуже дякуємо" бл"дь.
Наше мудре "зелене" керівництво, агєнти Кремля, додало всіх зусиль, аби перетворити фактично союзну нам Білорусь - на ворожу нам країну - плацдарм для наступу окупанта на нас. Без цього плацдарму, ху"ло наврядчи наважився б на нас нападати.
А зараз, в Лукашенка, роль - вужа на сковорідці, і ліпший його "варіант" - Гаага. Бо кров'ю нашою він вже замазався по самі вуха. Але, боюся, аби його не отруїли, симулювавши "серцевий напад" чи щось таке - бо надто багато цікавого в тій же Гаазі зможе розказати.
Для тих хто вважає що вона агент Пу....
ФСБ себе сама Переграла і вже не володіє Політичною ситуацією у Білорусії можуть діяти тільки з Позиції сили.
Два последних диктатора Европы - Пупа и Лупа. И знают, что последние, поэтому так отчаянно держатся друг за друга - Лупа за Пупу, а Пупа за Лупу...
https://twitter.com/i/status/1506204582048849921
ніж у руці, нах словами закликати луку замовкнути, коли час вирізати йому апендицит?
Невже смороду нічого не можуть зробити немов вільні люди? Усе треба щоб було під конвоєм за ущипливим дротом...
мрррр
дякую
https://site.ua/arkadiy.babchenko/obrashhenie-k-belarusam-i7p4xgn