Тіхановська закликала білорусів здаватися в полон у разі отримання наказу про пряме вторгнення в Україну. ВIДЕО

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська опублікувала звернення до білоруських військовослужбовців у зв’язку з появою інформації про можливе вторгнення військ Білорусі в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на звернення на Ютуб-каналі Тіхановської.

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Вона нагадала, що Олександр Лукашенко вже здійснив держзраду, надавши територію країни для російської агресії проти України. Пряме вторгнення білоруської армії в Україну стане ганебною плямою на стосунках з українським народом та ще більше ізолює білорусів від зовнішнього світу – аж до залізної завіси.

"Усі, хто віддасть наказ про вторгнення військ білорусі в Україну, незалежно від посади та військового звання, постануть перед трибуналом. Усі, хто виконає цей свідомо злочинний наказ, відповідатимуть перед законом", – нагадала Тіхановська.

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Водночас вона наголосила, що "військовослужбовці та будь-які посадові особи, які відмовилися виконувати злочинні накази, звільняються від відповідальності за невиконання таких наказів, оскільки право не виконувати явно злочинні накази гарантовано законом. При цьому "зафіксувати свою незгоду із наказом можна прямою дією – склавши зброю". Відповідно військовослужбовці, посадові особи та громадяни Білорусі, які будь-якими доступними способами запобігли виконанню злочинних наказів, звільняються від відповідальності, так само, як і ті, хто покине поле бою або здадуться в Україні в полон.

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"Наказ ввести війська в Україну – це не лише наказ відправити на неминучу смерть військовослужбовців нашої країни, а й наказ усім нам, білорусам, відмовитись від незалежності та свого майбутнього", – підсумувала лідерка білоруської опозиції.