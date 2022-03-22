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Білорусь (5968) війна (56389) Тіхановська (389)

Тіхановська закликала білорусів здаватися в полон у разі отримання наказу про пряме вторгнення в Україну. ВIДЕО

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Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська опублікувала звернення до білоруських військовослужбовців у зв’язку з появою інформації про можливе вторгнення військ Білорусі в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на звернення на Ютуб-каналі Тіхановської.

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Вона нагадала, що Олександр Лукашенко вже здійснив держзраду, надавши територію країни для російської агресії проти України. Пряме вторгнення білоруської армії в Україну стане ганебною плямою на стосунках з українським народом та ще більше ізолює білорусів від зовнішнього світу – аж до залізної завіси.

"Усі, хто віддасть наказ про вторгнення військ білорусі в Україну, незалежно від посади та військового звання, постануть перед трибуналом. Усі, хто виконає цей свідомо злочинний наказ, відповідатимуть перед законом", – нагадала Тіхановська.

Водночас вона наголосила, що "військовослужбовці та будь-які посадові особи, які відмовилися виконувати злочинні накази, звільняються від відповідальності за невиконання таких наказів, оскільки право не виконувати явно злочинні накази гарантовано законом. При цьому "зафіксувати свою незгоду із наказом можна прямою дією – склавши зброю". Відповідно військовослужбовці, посадові особи та громадяни Білорусі, які будь-якими доступними способами запобігли виконанню злочинних наказів, звільняються від відповідальності, так само, як і ті, хто покине поле бою або здадуться в Україні в полон.

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"Наказ ввести війська в Україну – це не лише наказ відправити на неминучу смерть військовослужбовців нашої країни, а й наказ усім нам, білорусам, відмовитись від незалежності та свого майбутнього", – підсумувала лідерка білоруської опозиції.
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Топ коментарі
+28
Лучше пусть повесят Лукашенко и выгонят из Беларуси кацапов .
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22.03.2022 15:26
+23
Почему бы не призвать белорусскую армию выгнать оккупантов с территории Беларуси? Страшно? Опять будут платочки на лавочки стелить и ждать, пока придут спасители? Согласны, чтобы бомбили Украину и дальше, сябры малохольные! Народ, состоящий из тряпок.
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22.03.2022 15:28
+19
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22.03.2022 15:36
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Лучше пусть повесят Лукашенко и выгонят из Беларуси кацапов .
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22.03.2022 15:26 Відповісти
Слишком трусливые.
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22.03.2022 15:28 Відповісти
Cartoon 2022 - War in Ukraine https://youtu.be/eLgOqcA2Qrg
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22.03.2022 15:57 Відповісти
в Чернобаевке 8 серия марлезонского кардебалета
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=280755534235687&id=100069037275745&sfnsn=mo
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22.03.2022 15:27 Відповісти
Миші, які жерли кактус і кололися, хоча б ситі.
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22.03.2022 15:42 Відповісти
Шо, опять?
Це вже не смішно. З цим потрібно щось робити - це масовий психоз якийсь.
А хлопці казали, що перед обстрілом зпершу психіатрів пошлють?
Не знайшли психіатрів, чи там вже медицина безсила?
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22.03.2022 15:43 Відповісти
Не зря же такое название- Чорнобаївка
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22.03.2022 15:45 Відповісти
)(уйло створив там жертвоприношення.він же вірить в містику..до війни орла приносив в жертву щоб почати війну
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22.03.2022 15:51 Відповісти
Не заважайте природньому відбору! Тим паче, якщо він грає нам на руку.
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22.03.2022 15:45 Відповісти
Беларусам обьявлен флешмоб: сдайся в плен и проснись однажды в новой, европейской Беларуссии!
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22.03.2022 15:27 Відповісти
Почему бы не призвать белорусскую армию выгнать оккупантов с территории Беларуси? Страшно? Опять будут платочки на лавочки стелить и ждать, пока придут спасители? Согласны, чтобы бомбили Украину и дальше, сябры малохольные! Народ, состоящий из тряпок.
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22.03.2022 15:28 Відповісти
Лєначка, пакажітє нам пажаласта із чєво вы састаітє?
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22.03.2022 16:44 Відповісти
До чого це я - не варто жбурлятися екскрементами в народ, який за весь час нашого існування ніколи нічого поганого для нас не зробив
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22.03.2022 16:54 Відповісти
"нічого поганого для нас не зробив" - ракеты не в счёт?
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22.03.2022 18:40 Відповісти
Ти загадковий руськочєлюстной імбецил?
Яке відношення до твоїх ракет має цивільне населення Білорусі??
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22.03.2022 19:01 Відповісти
Какое отношение имеют "цивільне населення Білорусі"? Действительно, когда надо мной собьют очередную ракету, я буду задаваться вопросом, имеют или нет белорусы отношение к ракетам летящим с их территории. и убивающих моих сограждан. Иди ка ты нахрен, вместе с "неуиновными русскими", и белорусами.
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22.03.2022 19:15 Відповісти
Є одне чудове правило:
- всі руськочєлюсні боти мають іти...
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22.03.2022 19:34 Відповісти
Ты уходишь? Какая прелесть!
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22.03.2022 19:39 Відповісти
Не вмикай дурника, прикацапляне трололо.
Хоча, стоп...
Тобі нема потреби його вмикати - це ж твій звичний стан
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22.03.2022 19:51 Відповісти
Уже вернулся? И как там, на "... ", удобно было?
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22.03.2022 19:56 Відповісти
Схоже в твоїй ботофермі серйозні проблеми з персоналом, якщо вже туди працевлаштували такого довбня )))
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22.03.2022 20:04 Відповісти
Это ты на "... " за методичкой ходил?
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22.03.2022 20:15 Відповісти
девушка в свое время не решилась залезть на броневичёк...
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22.03.2022 15:28 Відповісти
Хай би сказала, тримаючи квіточки і ліхтарика, а чий Крим?
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22.03.2022 15:32 Відповісти
Нарешті хтось це сказав , всі вони однакові ...
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22.03.2022 15:37 Відповісти
Де я писав, що "вони однакові"? І, до речі, хто - "вони"?
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22.03.2022 16:21 Відповісти
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22.03.2022 15:36 Відповісти
какой бы не был чебур-бульбоNet там, я думаю слова Джавелин и Байрактар, несложно им загуглить, чтобы понять что им лучше не идти в атаку, если даже вторая армия мира разве что ракетками пулять может издалека... и то пока они есть
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22.03.2022 15:37 Відповісти
Тихановська - ЗАКОННО ОБРАНИЙ ПРЕЗИДЕНТ БІЛОРУСІЇ !!!!!!!!!!!
Так от - законо обраний Президент Білорусії Тихановська , яка знаходиться у вигнанні у зв"язку із тим, що військова хунта на чолі з Лукашенко захоПили владу у Білорусії, звернулась до народу Білорусії з возванням...........

НАПЕВНО якось так мусять звучати Правдиві новини!!!!!!!!
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22.03.2022 15:39 Відповісти
Новини ДЕ саме?
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22.03.2022 15:41 Відповісти
В Украине и цивилизованном мире.

Тихановська - ЗАКОННО ОБРАНИЙ ПРЕЗИДЕНТ БІЛОРУСІ !!!
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22.03.2022 15:46 Відповісти
Ні.
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22.03.2022 16:29 Відповісти
для чого писати ахінею. вона просто представник опозиції. Якщо вибори визнані незаконними, нечесними та несправедливими, на них не були допущені інші кандидати, то ніхто не може бути обраний на них законно.
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22.03.2022 16:38 Відповісти
Вона не президент

А пішак
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22.03.2022 15:50 Відповісти
Пішак кого, чи чого? Ти знову про теорію "всемирного заговора"?
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22.03.2022 16:07 Відповісти
Тихановська - чергова ФСБ-шна "консєрва", котра, навіть і не дуже то старалася бути "нетакою" - все ніяк не могла пересилити себе й назвати Крим - Українським.
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22.03.2022 18:35 Відповісти
Інакше ляжете м'ясом у нашу землю.
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22.03.2022 15:40 Відповісти
Становитесь на лавочки в носочках и машите в камеру беспилотника
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22.03.2022 15:40 Відповісти
В апреле 2022 года из России могут уехать до 100 тысяч IT-специалистов. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на главу Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Плуготаренко.

По словам Плуготаренко, 50-70 тысяч «айтишников» уже уехали из России. Он отметил, что сейчас вторую волну еще сдерживают высокие цены на билеты и жилье за границей, а также сложности с денежными переводами. Но вторая волна точно будет - по нашему прогнозу от 70 до 100 тысяч человек в апреле уедут. Только айтишники», - заявил специалист на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике и информационным технологиям. Глава группы InfoWatch Наталья Касперская также рассказала о многих IT-специалистах, покинувших Россию за время проведения «специальной военной операции» в Украине
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22.03.2022 15:41 Відповісти
А назуя їм взагалі IT? Назвався клізьмою - полізай у дупу!
Деревни, охота и собирательство - ихнее всё!
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22.03.2022 16:35 Відповісти
Теж не зрозумів чому вона лідер опозиції? Вона законно обраний президент у вигнанні на відміну від трьохвідсоткового узурпатора.
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22.03.2022 15:42 Відповісти
Дзякуй за падтрымку, кожны дзень молiмся за вас i Украiну. А тым, хот пiша пра тое, што беларусы баязлiуцы хачу узгадаць, што другiм загiнуушым на Майдане у 2104 гдзе быу беларус - Мiхал Жызнеускi (колькасць загiнуушых - 10 беларусау, 0 - украiнцау), зараз поруч з ВСУ ваюе баллён iмя "Кастуся Калiноускага"(змагауся супраць рускага сьвету у 1863 годзе), таму вельмi крыудна, што людзi, якiя не прымалi удзелу ва узброеных дзеяннях, а толькi умеюць цiскаць на пiмпачкi кампутара даюць свае парады i прынiжаюць маiх землякоу. П.с.: двое байцоу беларускага баталлёна ужо загiнулi, дык можа тым, хто дае парады нам надышоу час адарваць сваю дупу ад канапы?
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22.03.2022 17:20 Відповісти
Не встанет: в Россию перестанут поступать лекарства для потенции



1 ЧАС НАЗАД ......................

Фармпроизводитель Eli Lilly останавливает экспорт одного препарата из-за проведения спецоперации на Украине.

Американский фармпроизводитель Eli Lilly не будет поставлять на территорию России препарат «Сиалис» на основе тадалафила. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье»
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22.03.2022 15:44 Відповісти
Белорусам сейчас повернулась уникальная возможность. Встать против российских оккупантов в их стране и гнать их в шею. Помощь из Украины точно будет. Тыл со стороны Калининграда прикроет НАТО.
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22.03.2022 15:44 Відповісти
Не тільки білорусам , а і фінам, молдаванам, грузинам, японцям, китайцям , прибалтійцям , німцям , внутрішнім народам росії
І що , бояться як цуцики пісяють під себе , перевелись люди ...
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22.03.2022 16:08 Відповісти
Булььафбрер Лукавий втрачає владу
ПоПерше "великий Пу"
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22.03.2022 15:44 Відповісти
незадоволений тим що білоруси його наказ не виконують і мстя буде. Чи то державний військовий заколот вірними Пу військовими чи то хтось застрелить у сартірі.
По друге законнообраний Президент Білорусії Тихановська набирає вагомості.
Сябри СВОБОДУ треба здобувати!!!!!!!!

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22.03.2022 15:55 Відповісти
Цiханоуская пасля 2020 сустрэлася з усiмi эурапейскiмi прэзiдэнтамi, але чамусьцi Прэзiдэнт Украiны з ёй не сустрэуся, а абрау шлях гандлю(фактычна фiнансавай падтрымкi) дыктатара лукашэску. Прабачце, але гэта так. Да Зяленскага, НА СЁНЕШНI ДЗЕНЬ, адношуся з велькай павагай. Слава Украiне, Жыве Беларусь.
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22.03.2022 17:26 Відповісти
Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Японии Eneos Holdings Inc прекратил покупать сырую нефть у России в ответ на вторжение в Украину.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова главы компании Цутому Сугимори.
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22.03.2022 15:47 Відповісти
У білорусі всі військові примусово дивляться Тіхановську? Вона серйозно вважає , що її хтось почує , окрім нас ?
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22.03.2022 15:48 Відповісти
Я думаю, що білоруське сарафанне радіо зробе свою роботу і якийсь відсоток ,таки почує.
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22.03.2022 15:58 Відповісти
От Тихановской столько же толку как и с Оликсиевич....
просто из пустого в порожнее....
Тихановская это белорусский Навальный.... всю жизнь протестуют и бестолку....
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22.03.2022 15:50 Відповісти
Кто это написал, лично вы Марина!?
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22.03.2022 16:00 Відповісти
ЛСДНРия сейчас пустая...дворников нет. Мобилизовали с 18 и до 65. И гонят этих инвалидов на Мариуполь и т.п. Где их наш АЗОВ, Морпехи, Пограничники, Полицейские и ТерОбороновцы
херачат их на фарш в прямом смысле термина фарш...ваших же орков закопали уже давно. В говно.
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22.03.2022 16:00 Відповісти
Це цитата , чи Ваша думка ?
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22.03.2022 16:01 Відповісти
приезжай в Чернобаевку...!
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22.03.2022 16:15 Відповісти
О хто вже виліз
Повія яка каже що вона "президент"
А на ділі пішак яку використали для загнання усатого диктатора під ще більший вплив *****

А каже вона це зараз щоб по піаритись

В перші дня коли ракети полетіли с території Білорусі

Не було ні слуху, ні духу про неї
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22.03.2022 15:53 Відповісти
Цілком вірно.
Чергова "кремльовська консєрва", "нітакая", котра в упор не знає чий Крим.
І ми ж пам'ятаємо з чого почалися ті "протести" в Білорусі в 2020. Коли ху"ло знову почало нагинати Білорусь "об'єднуватися" - Лукашенка дав "задню" та почав озвучувати ідеї з "нацифікації" Білорусі. Овва. Про мову тоді Білоруську Лука згадав - що її має бути в Білорусі більше. І що з об'єднанням в єдину з РФ державу поспішати "не варто". Чудово пам'ятаємо. А після того, в Луки під вибори почалися "протести" із "Тіхановською - "лідером апазії", котра вперто не знає чий Крим і в котрої руки й вуха ФСБ стирчать звідусіль.
І далі все вже - Луку почали "дом-труба" шатати по повній, і, фактично - затовкали його разом з Білоруссю до РФ-ії. Прямо їй в пащу. А далі - продовжили Білорусь заштовхувати туди, в тому числі санкціями. В тому числі і збоку України.
"Дякуємо, дуже дякуємо" бл"дь.
Наше мудре "зелене" керівництво, агєнти Кремля, додало всіх зусиль, аби перетворити фактично союзну нам Білорусь - на ворожу нам країну - плацдарм для наступу окупанта на нас. Без цього плацдарму, ху"ло наврядчи наважився б на нас нападати.
А зараз, в Лукашенка, роль - вужа на сковорідці, і ліпший його "варіант" - Гаага. Бо кров'ю нашою він вже замазався по самі вуха. Але, боюся, аби його не отруїли, симулювавши "серцевий напад" чи щось таке - бо надто багато цікавого в тій же Гаазі зможе розказати.
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22.03.2022 18:52 Відповісти
И лнр и днр лука называл сборищем отморозков и преступников.и путин был враг номер 1. и он всё это и придумал а дурни пехотинцы полностью исполнили план путина с флагами БЧБ пошитыми в монастырях московского патриархата
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23.03.2022 02:32 Відповісти
ну или картохи в карманы пусть возьмут
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22.03.2022 15:56 Відповісти
В том то и дело, невсегда мы видим возможности за проблемами! Вообще, свободные люди как украинци, не видят тут проблем , а видят возможность, ну а белоруси, по своиму рабскому мышлению этого не видят, и делают с этого проблемму.
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22.03.2022 15:57 Відповісти
У сябрів очко жим-жим
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22.03.2022 16:00 Відповісти
Виявляється . що вони такі самі нам сябри, як і кацапи
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22.03.2022 16:10 Відповісти
А не простіше просто розвернути танки - і поїхати на Мінськ.
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22.03.2022 16:01 Відповісти
Зомбо-мозок не дає!
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22.03.2022 16:09 Відповісти
Тихановська - ЗАКОННО ОБРАНИЙ ПРЕЗИДЕНТ БІЛОРУСІЇ !!!!!!!!!!!

Для тих хто вважає що вона агент Пу....

ФСБ себе сама Переграла і вже не володіє Політичною ситуацією у Білорусії можуть діяти тільки з Позиції сили.
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22.03.2022 16:13 Відповісти
Актуальна варіація відомого жарту про Пупу і Лупу:

Два последних диктатора Европы - Пупа и Лупа. И знают, что последние, поэтому так отчаянно держатся друг за друга - Лупа за Пупу, а Пупа за Лупу...
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22.03.2022 16:19 Відповісти
Новая версия
https://twitter.com/i/status/1506204582048849921
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22.03.2022 16:24 Відповісти
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22.03.2022 17:45 Відповісти
от у цьому відосіку вся Бєларусь ванільно-рожева

ніж у руці, нах словами закликати луку замовкнути, коли час вирізати йому апендицит?
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22.03.2022 17:47 Відповісти
О то циган крутить сонцем.
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22.03.2022 19:45 Відповісти
Ну хоч так, але краще нехай переходять на нашу сторону, чим бути м'ясом у ***********.
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22.03.2022 16:37 Відповісти
Не просто сдаваться,а с исправной техникой или пленным фашистским офицером
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22.03.2022 16:54 Відповісти
Є такий принцим, чи вислів у Біблії, а саме у причах царя Соломона:"Живому псові краще ніж мертвому левові".
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22.03.2022 16:56 Відповісти
Если белорусы сдадутся - то есть шанс создать освободительную армию
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22.03.2022 17:08 Відповісти
Навіщо взагалі здаватися? Достатньо усіма пологами військ розвернути стовбури на 180° і нарешті припинити борошна країни. Цього разу сміття і КГБ не встоять, якщо проти диктатури підуть хутро бригади біларуської армії.
Невже смороду нічого не можуть зробити немов вільні люди? Усе треба щоб було під конвоєм за ущипливим дротом...
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22.03.2022 17:59 Відповісти
все ще приманюєте непаляницемовних?
мрррр
дякую
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22.03.2022 18:06 Відповісти
Беларусы. Послушайте, что я вам сейчас скажу. Это важно.

https://site.ua/arkadiy.babchenko/obrashhenie-k-belarusam-i7p4xgn
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22.03.2022 18:19 Відповісти
 
 