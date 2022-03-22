Момент підбиття російського патрульного катера "Раптор" під Маріуполем. ВIДЕО

Момент підбиття російського патрульного катера "Раптор" під Маріуполем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, з відеозапису зрозуміло, що українські бійці намагалися знищити два катери, але тільки один постріл виявився влучним.

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