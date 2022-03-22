УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11442 відвідувача онлайн
Новини Відео СуспільствоВійна в Україні Війна
53 022 46
армія РФ (13470) війна (56389) Одеса (4023) знищення (4109) Азов (678)

Момент підбиття російського патрульного катера "Раптор" під Маріуполем. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Момент підбиття російського патрульного катера "Раптор" під Маріуполем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, з відеозапису зрозуміло, що українські бійці намагалися знищити два катери, але тільки один постріл виявився влучним.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу "азовці" знищили 2 ворожі танки, потопили катер РФ та ліквідували 17 окупантів

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські бійці знищують російський БТР-82 з ПТРК "Javelin". ВIДЕО безпілотника

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+70
Воины Мариуполя заслужили военную славу на века.
показати весь коментар
22.03.2022 16:07
+66
Украина продолжает поражать весь мир...поражения "новейших" боевых кораблей из РСЗО и советского еще ПТРК Фагот Переписываем историю. Красными чернилами по невыделанной бурятской коже.
показати весь коментар
22.03.2022 16:09
+52
Ох добряче Слава України!
показати весь коментар
22.03.2022 16:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ох добряче Слава України!
показати весь коментар
22.03.2022 16:05 Відповісти
Воины Мариуполя заслужили военную славу на века.
показати весь коментар
22.03.2022 16:07 Відповісти
"Милитарный" сообщает, что в Ейск буксируют. Не потоплен, но выведен из строя точно.
показати весь коментар
22.03.2022 16:08 Відповісти
4- трехсотых. Но рашики и соврать могут.
показати весь коментар
22.03.2022 16:10 Відповісти
Без разницы, там энергетическая установка американский Катепиллар, а двигательная британский Роллс-Ройс, так что починить этот катер уже вряд-ли смогут, только на запчасти.
показати весь коментар
22.03.2022 16:20 Відповісти
Я о том же).
показати весь коментар
22.03.2022 16:21 Відповісти
Краще б Орск. Той самий, що в Бердянськ привіз БТРи і "гумконвої"
показати весь коментар
22.03.2022 16:58 Відповісти
Украина продолжает поражать весь мир...поражения "новейших" боевых кораблей из РСЗО и советского еще ПТРК Фагот Переписываем историю. Красными чернилами по невыделанной бурятской коже.
показати весь коментар
22.03.2022 16:09 Відповісти
Нет Нептунов...и не будет. Именно поэтому рассеянский флот все никак себя не обозначает По таким целям Нептун не нужен.
показати весь коментар
22.03.2022 16:33 Відповісти
И по Крымскому мосту было бы не плохо...нам 3 три дня давали. 25 дней назад. Благодаря ******** быдлу, которое вы выбираете. Так понятно? если не всосал- могу разжевать.
показати весь коментар
22.03.2022 16:37 Відповісти
Позвольте поинтересоваться...может, я не прав. Вы за кого голосовали в 1995, 1999, 2003,2004, 2009, 2014 и в 2019 ? Если брать только Главнокомандующих.
показати весь коментар
22.03.2022 17:02 Відповісти
Тогда вообще ничего не понимаю...зачем задавать такие вопросы? Вы на какой ответ рассчитывали? Почитайте ниже египетского коллегу с лахтинской проксей
показати весь коментар
22.03.2022 17:09 Відповісти
Можешь свой хер разжевать, понял падаль соевая!?? Или херово втягиваешь? ************ петины.
показати весь коментар
22.03.2022 17:03 Відповісти
Хох...лучше расскажи коллеге выше про Нептуны. Про проклятого Пашинского и Черновол. После войны- підете на палю.
показати весь коментар
22.03.2022 17:05 Відповісти
Нептуни повинні стати на виробничий потік з квітня. Хоча, вони є готові, але на шасі КРАЗа. При іспитах, це шасі забракували і вирішили перевести на Тата. Але не встигли. Добре, що хоч те, що є не розібрали.
показати весь коментар
22.03.2022 16:42 Відповісти
Немного, но есть...и какцапы ссутся .
показати весь коментар
22.03.2022 16:47 Відповісти
Стоимость Стугны 20 тыс долларов,ракеты к ней пару тысяч.Танк стоит под миллион.Там разница по затратам раз в 100.Так и с противокорабельными ракетами, ведь знали что на море у нас полный провал.А несколько дивизионов ПКР вполне бы могли уравнять ситуацию.
показати весь коментар
22.03.2022 17:13 Відповісти
Масса информации по этому поводу...из которой любой мало-мальски интересующийся человек с приличным базовым образованием делает вполне однозначные выводы.
показати весь коментар
22.03.2022 17:17 Відповісти
Чтоб Вы понимали у меня базовое образование инженер ракетчик. И вот, на жаль, Нептуном не получится уничтожить Крымский мост, там нужно что то другое. Он не пройдёт через системы ПРО на таком расстоянии.
показати весь коментар
22.03.2022 17:22 Відповісти
ХАРДАЗТ и ХДПУ. Приношу извинения за резкость...не до сантиментов. Если запустить что-нибудь незаметное, надводно -подводное...с маячком? И на него навестись?
показати весь коментар
22.03.2022 17:27 Відповісти
У нас нет таких ракет.Это совершенно другой класс вооружений.Так что идея при нынешнем состоянии ВСУ малореальная, а Томагавки и прочее нам не продаду
показати весь коментар
22.03.2022 17:31 Відповісти
Я думаю що все ж таки парочку...!?
показати весь коментар
22.03.2022 16:49 Відповісти
десятков...и пусковіх несколько.
показати весь коментар
22.03.2022 17:12 Відповісти
а че он так далеко поражает - там на видео вообще не видно катера?
показати весь коментар
22.03.2022 18:33 Відповісти
Що підбили катер, це класно, але підбиття не "катерУ" а катерА. От назви речовин в родовому відмінку мають справді закінчення "у": піскУ, цементУ, цукрУ. Назви міст повинні теж мати закінчення "А": КиєвА, ХарковА, ЛьвовА, БерлінА, ПарижА, ВашінгтонА. Між тим все частіше ПОВАЛЬНО вживають "У", тож треба готуватись до того, що їздити будемо до КиєвУ з ХарковУ. Чи панство вважатиме мій текст недоречним в теперішній ситуації?
показати весь коментар
22.03.2022 16:13 Відповісти
Да, из Птура катер не завалишь. Где те противокорабельные комплексы которые Великобритания нам обещала?
показати весь коментар
22.03.2022 16:13 Відповісти
Азовским бычкам на корм ...порыбачим скоро панове .
показати весь коментар
22.03.2022 16:15 Відповісти
Петрович-дякую...
показати весь коментар
22.03.2022 16:18 Відповісти
ahrenet.... nikogda nepoveryl by shto tak mozhno
показати весь коментар
22.03.2022 16:21 Відповісти
Жаль , Петрович , второго упустил ... ( удачной охоты ).
показати весь коментар
22.03.2022 16:34 Відповісти
Є пропозиція (після війни можливо оформити як петицію).
Донецьк перейменувати в АЗОВ, а Донецьку область в Приазовську.
А ту смердючу Луганщину, або приєднати до Приазовської області, або роздерти між Приазовською і Харківською областями, щоб від ЛуганДи и згадки не залишилось.
показати весь коментар
22.03.2022 16:48 Відповісти
Підтримую повністю, так і треба і назва добра -Приазовська область.
показати весь коментар
22.03.2022 16:50 Відповісти
Господи чім хлопці воюють і навіть можуть перемогти, ні ці дурні з влади не заслуговують на такий народ і армію
показати весь коментар
22.03.2022 17:10 Відповісти
Петрович кращий!!!
показати весь коментар
22.03.2022 17:18 Відповісти
і це чувакам не дісталися джавеліни , нлави та стінгери бо в оточення потрапив марік раніше ніж розкидали плюшки по містам
показати весь коментар
22.03.2022 17:23 Відповісти
Петрович, дай я тебя обниму.
показати весь коментар
22.03.2022 17:35 Відповісти
Молодец Петрович!
показати весь коментар
22.03.2022 19:45 Відповісти
Против лома нет приема.Дирку в кораблі і в мості можна зробити чим завгодно Головнещоб в зоні досягаємості було
показати весь коментар
22.03.2022 19:48 Відповісти
а стугна кораблі бере?
показати весь коментар
22.03.2022 22:28 Відповісти
Тоніть кацапи і великі і маленькі.
показати весь коментар
23.03.2022 00:06 Відповісти
 
 