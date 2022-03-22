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Момент підбиття російського патрульного катера "Раптор" під Маріуполем. ВIДЕО
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Момент підбиття російського патрульного катера "Раптор" під Маріуполем.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, з відеозапису зрозуміло, що українські бійці намагалися знищити два катери, але тільки один постріл виявився влучним.
Топ коментарі
+70 Мобильный крематорий
показати весь коментар22.03.2022 16:07
+66 константен
показати весь коментар22.03.2022 16:09
+52 Инь Янь f32f1b38
показати весь коментар22.03.2022 16:05
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Донецьк перейменувати в АЗОВ, а Донецьку область в Приазовську.
А ту смердючу Луганщину, або приєднати до Приазовської області, або роздерти між Приазовською і Харківською областями, щоб від ЛуганДи и згадки не залишилось.