У Німеччині звільнили українця за мирний протест проти нападу Росії на Україну. ВIДЕО+ДОКУМЕНТ

У дорогому ресторані не хочуть чути про війну в Україні за шампанським.

У німецькому місті Баден-Баден звільнили українця Ігоря Голода за пости у соцмережах із засудженням російського вторгнення в Україну. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ з посиланням на kyiv.comments.ua.

"Війна Росії проти незалежної України дісталася і мирного Баден-Бадена в Німеччині. Мене звільнили з відомого ресторану #rizzibadenbaden за мирний протест проти агресії Росії в Україні. А саме – за антивоєнні пости у соціальних мережах. На думку керівництва, вони завдають репутаційних втрат ресторану. Нібито російськомовні люди не хочуть приходити до ресторану, бо їхній співробітник підтримує Україну", — заявив Ігор Голод.

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Він повідомив, що не почувається в Німеччині у безпеці.

"Я маю право на носіння прапора на знак підтримки своєї країни. Але виходить, що у Німеччині, як і в Росії, теж не можна називати війну війною. На мою дружину напали, мені пишуть погрози. Крім того, я втратив доходи. Величезних рахунків я не маю, я простий бармен. Ресторан звинуватив мене в расизмі та звільнив за це. Я не расист! Я проти будь-якої дискримінації. Чому слова "Слава Україні" стали синонімом слова "расизм", а "ми росіяни, з нами сила" – ні?" — розповідає Ігор Голод.









Він закликав дипломатів відреагувати на подію.

"Я вважаю, що необхідно боротися не лише за себе, а й за те, щоб не допустити повторення таких ситуацій у майбутньому. Тому закликаю посла України в Німеччині Андрія Мельника та міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу відреагувати на те, що сталося, та допомогти мені відновити справедливість. Також прошу моїх друзів у Німеччині залучити по можливості місцевих правозахисників та чиновників, які б могли втрутитися", — заявив Ігор Голод.