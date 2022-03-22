У Німеччині звільнили українця за мирний протест проти нападу Росії на Україну. ВIДЕО+ДОКУМЕНТ
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У дорогому ресторані не хочуть чути про війну в Україні за шампанським.
У німецькому місті Баден-Баден звільнили українця Ігоря Голода за пости у соцмережах із засудженням російського вторгнення в Україну. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ з посиланням на kyiv.comments.ua.
"Війна Росії проти незалежної України дісталася і мирного Баден-Бадена в Німеччині. Мене звільнили з відомого ресторану #rizzibadenbaden за мирний протест проти агресії Росії в Україні. А саме – за антивоєнні пости у соціальних мережах. На думку керівництва, вони завдають репутаційних втрат ресторану. Нібито російськомовні люди не хочуть приходити до ресторану, бо їхній співробітник підтримує Україну", — заявив Ігор Голод.
Він повідомив, що не почувається в Німеччині у безпеці.
"Я маю право на носіння прапора на знак підтримки своєї країни. Але виходить, що у Німеччині, як і в Росії, теж не можна називати війну війною. На мою дружину напали, мені пишуть погрози. Крім того, я втратив доходи. Величезних рахунків я не маю, я простий бармен. Ресторан звинуватив мене в расизмі та звільнив за це. Я не расист! Я проти будь-якої дискримінації. Чому слова "Слава Україні" стали синонімом слова "расизм", а "ми росіяни, з нами сила" – ні?" — розповідає Ігор Голод.
Він закликав дипломатів відреагувати на подію.
"Я вважаю, що необхідно боротися не лише за себе, а й за те, щоб не допустити повторення таких ситуацій у майбутньому. Тому закликаю посла України в Німеччині Андрія Мельника та міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу відреагувати на те, що сталося, та допомогти мені відновити справедливість. Також прошу моїх друзів у Німеччині залучити по можливості місцевих правозахисників та чиновників, які б могли втрутитися", — заявив Ігор Голод.
Будь ласка, зачекайте...
По словам дипломата, ему было стыдно слышать генсека НАТО Йенса Столтенберга, когда он говорил, что задача Альянса - чтобы конфликт не вышел за пределы Украины.
"Так что украинцы должны все умереть и нам все равно? Для нас такое отношение неприемлемо".
постпред при нато не был назначен на должность более года
ракетную программу "променяли" на дороги
"не портите нам нвестиционный климат!"
где бронежилеты?
и много ещё чего...
нато - это не "подписка за бабки", которых у нас нету, это оборонный союз
благодарим мудрый нарИд, а не виним нато
1. Набираем в гугл: "Palais Gagarin"
2. Заходим в отзывы, ставим одну звёздочку и пишем:
Finger weg!
Sie sind Putins Unterstützer!
3. Бинго!
1) Improve this listing
2) This place does not meet Tripadvisor guidelines
3) This place offers an environment or services that are sexually explicit or graphic
По моему комментарии излишни.
То такого гамна не было
Сама нацисткая идеология против того, чтоб страна и народ был подстилкой кого-то....
З цього і друга світова війна починалася… Читайте Віктора Суворова.
Но обвинить в данном случае украинца в расизме это верх цинизма, это так типично по руССки.
их страница в ФБ, комменты они закрыли, но возмущенный смайлик можно поставить.
https://www.google.com/search?q=rizzi+baden-baden&rlz=1C5CHFA_enUA968UA971&oq=rizzi+baden-baden&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i7i30l4j69i60l2.7221j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&fbclid=IwAR3EwzvZDaWOe2GIFMhQHptUDN3VwhGPXSjAefDaBMOHjB4zvh9Qen9ZIj4
а тут можно оставить отзыв. Заходим и понижаем их рейтинг до мусорного.
Жалко, я очень люблю Баден...
сражаться нужно своими силами и при поддержке НАСТОЯЩИХ друзей - США, Британии и Польши
Это лечится очень легко:
1. Набираем в ГУГЛ МАПС: "Palais Gagarin"
2. Заходим в отзывы, ставим одну звёздочку и пишем:
Finger weg!
Sie sind Putins Unterstützer!
3. Бинго!
Власть Германии, конченные коммуняки, социалисты, социал-демократы.