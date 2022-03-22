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Російський окупант у Бучі розстріляв багатодітного батька на очах у 14-річного сина: хлопець дивом вижив. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російський окупант безжально вбив батька багатодітної родини на очах у 14-річного сина. Чоловік попереджав, що у нього немає зброї, але це не зупинило ворожого солдата.

Про черговий воєнний злочин російських окупантів повідомили в НДСЛ "Охматдит", передає Цензор.НЕТ.

Багатодітна родина Нечепуренко мешкала в Бучі. Найменшому із трьох синів, Юрі, нещодавно виповнилося 14 років. 17 березня разом із батьком він рушив у центр окупованого міста за гуманітарною допомогою та ліками. На той час майже два тижні у будинку сім’ї не було газу, світла та води.

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"Ми їхали на велосипедах, коли із-за будинку вийшов російський військовий. Ми зупинилися, підняли руки, сказали, що в нас немає зброї. Але солдат почав стріляти по батьку. Він впав. Далі військовий почав стріляти по мені, дві кулі потрапили в руку. Я повалився на землю. Солдат ще вистрелив в капюшон, але куля не зачепила голову",— розповідає 14-річний Юра, син загиблого.

Російський окупант у Бучі розстріляв багатодітного батька на очах у 14-річного сина: хлопець дивом вижив 01

Декілька хвилин дитина пролежала на землі, а коли російський військовий пішов, хлопець побіг до найближчого притулку, де йому надали першу медичну допомогу. Далі — дібрався додому, розказав сім’ї, що батька вбили. Руслану було 47 років.

Два дні родина не могла забрати тіло батька. Коли це вдалося, на руці убитого вже не було білої пов'язки, яка ідентифікує мирних мешканців. Її зняли російські військові. Крім цього поцупили телефон, гаманець і навіть ключі від дому. Дружина убитого розповідає, російський нелюд стріляв прицільно: у серце та голову. Родині довелося самотужки ховати батька на подвір‘ї свого дому.

Російський окупант у Бучі розстріляв багатодітного батька на очах у 14-річного сина: хлопець дивом вижив 02

Російський окупант у Бучі розстріляв багатодітного батька на очах у 14-річного сина: хлопець дивом вижив 03

"Три мої сини залишилися без батька. Я розуміла, що мені необхідно рятувати дітей та себе. Нам повідомили, що 19 березня буде "зелений коридор", втім до місця збору необхідно було дібратися самостійно. Ми йшли тією вулицею, де розстріляли мого чоловіка. Ми йшли і щосекунди молилися за своє життя. Ми чули вибухи поруч, нас зупиняли російські вбивці. Ми йшли і щосекунди прощалися з життям",— розповідає Алла Нечепуренко, дружина загиблого.

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Російський окупант у Бучі розстріляв багатодітного батька на очах у 14-річного сина: хлопець дивом вижив 04

Родина дивом евакуювалася на Черкащину, а вчора приїхала в Охматдит, щоб отримати медичну допомогу сину та офіційно зафіксувати поранення. Хлопчик отримав кульове поранення в руку, передпліччя та палець. Зараз життю дитини нічого не загрожує.
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Топ коментарі
+53
Всі кацапські вбивці горітимуть у пеклі...
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22.03.2022 17:17
+42
Расскажите ето Люське Арестовичу который угрожает украинским солдатам и требует обращаться с кацапскими пленными лучше чем со своими детьми.
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22.03.2022 17:21
+29
Спершу , най згорять геть усi ще до пекла.
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22.03.2022 17:23
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Всі кацапські вбивці горітимуть у пеклі...
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22.03.2022 17:17 Відповісти
Спершу , най згорять геть усi ще до пекла.
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22.03.2022 17:23 Відповісти
то же дєті
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22.03.2022 17:50 Відповісти
Расскажите ето Люське Арестовичу который угрожает украинским солдатам и требует обращаться с кацапскими пленными лучше чем со своими детьми.
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22.03.2022 17:21 Відповісти
Сначала Люся рассказывала,что мы перенесем войну на территорию засРашки и пощады не будет никому,а теперь другие тональности начались.
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22.03.2022 17:30 Відповісти
Обращаться "хорошо" с кацапами мы обязаны , к сожалению. Мы же в отличие от кацапов, не выродки и нелюди, а цивилизованный народ, придерживаемся Женевской конвенции.
Но я уверена, что наши воины никогда ничего не забывают и поступают с ними как они того заслуживают.
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22.03.2022 17:31 Відповісти
З полоненими треба поводитися згідно з конвенціями, а ось брати в полон чи ні вирішує кожен військовий самостійно з врахуванням бойової ситуації...
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22.03.2022 17:50 Відповісти
Тобі дебіле Люся натякає шо не треба язиком молоти коли шось робишь. Своєе роби та меньш звезди!
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22.03.2022 18:18 Відповісти
Цензор ,кацапский подстрекатель появился .
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22.03.2022 18:29 Відповісти
Ну от як після такого їх можна поїти чайком..?
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22.03.2022 17:25 Відповісти
Можна поїти, проте тільки труйкою
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22.03.2022 17:37 Відповісти
сегодня Арестович говорил - не надо дегуманизировать оккупанта, так вот нет, его не надо очеловечивать, оккупанты - не люди, их надо просто убивать ни на что не глядя и все, в плен брать только ценных, которых можно будет поменять, остальных, в расход..., они там на родине все равно никому не нужны...
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22.03.2022 17:26 Відповісти
Зато с нас все требуют воевать с окупантами по правилам и обращаться с пленными окупантами по женевской конвенции. А не пошли бы вы нах. с вашей конвенцией? Кацапы не подпадают под женевскую конвенцию так как они не люди.
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22.03.2022 17:26 Відповісти
в войне, с этими ублюдками, должно действовать, только одно правило: "НИКАКИХ ПРАВИЛ!"
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22.03.2022 17:29 Відповісти
Раша не объявляла войну, следовательно - это не военнопленные.
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22.03.2022 20:51 Відповісти
это с этими мразями нам мирный договор подписывать? все кацапы должны быть мертвы
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22.03.2022 17:27 Відповісти
Ось це і є правда нащо російські військові прийшли в Україну. Вбивати цивільних і мародерствувати.
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22.03.2022 17:28 Відповісти
І про які переговори може йти мова з кацапською нечистю??? О_о
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22.03.2022 17:29 Відповісти
Твари должны иметь только такой вид

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22.03.2022 17:29 Відповісти
колись давно, я не міг зрозуміти чому в європі часто зневажають совєтських воїнів..
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22.03.2022 17:32 Відповісти
Пора казнить военнопленных...
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22.03.2022 17:32 Відповісти
Бийте ординську гадину!
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22.03.2022 17:42 Відповісти
Ну что, любители гуманного отношения к террористам, не являющимся пленными, поскольку война не объявлена? И теперь не пора убивать троих пленных орков за каждого убитого ребенка?
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22.03.2022 17:42 Відповісти
А я вам так скажу: пара-тройка видео с отрубленными головами/руками/ногами руzzких швайне быстро собьёт охоту к зверствам с их стороны.
Безнаказанность рождает вседозволенность.
Почему этот шакал стрелял?
Потому-что знает: ничего ему за это не грозит.
НИЧЕГОШЕНЬКИ
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22.03.2022 17:42 Відповісти
Не треба брати полонених.
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22.03.2022 17:44 Відповісти
Фонд пленных и так большой. Если в какой-то местности орки ведут себя так - в этой местности пленных не брать. Таким образом автоматически сегрегируются те, кто будет стараться не задеть гражданских.
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22.03.2022 17:46 Відповісти
НЕ берите российских сук в плен !!!
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22.03.2022 17:59 Відповісти
кацапов преследовать по всему миру без разбора на взгляды, пол и возраст. Этим будут спасены чьи-то жизни.
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22.03.2022 17:59 Відповісти
Тільки фізичне знищення! А саме через повішення!Посеред БУЧІ. Щоб теліпалось,до кінця війни!
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22.03.2022 18:00 Відповісти
Для официоза одно,а за кадром карать орков нещадно за наших людей.Думаю,что наши воины так и делают.
Кровь за кровь в том воля не людей,а Богов.
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22.03.2022 18:07 Відповісти
Будь проклятий цей покидок та вся его родина на віки вічні Здоровья тобі Юрію та запомятай це !!
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22.03.2022 18:10 Відповісти
Не т слов чтобы высказать свой гнев московским оркам,лишить человека жизни ,как у них все просто.
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22.03.2022 18:34 Відповісти
які можуть бути перемовини..з ким..розстрілювати цих сук.всих..які на хер полонені і якась конвенція...рвати всих цих тварюк без жалю
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22.03.2022 18:36 Відповісти
Які ж дітки гарні.Бережи їх,Боже! Вони помстяться !!!
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22.03.2022 18:55 Відповісти
В полон тварин кацапських не брати.
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22.03.2022 19:03 Відповісти
Такие ребята вырастут и уже никогда не дадут состояться новой расии , это поколенин на дестки лет будет стеречь останки этого тупого бесноватого пса и это главное. Мы точно победим в этой войне, но, к сожалению, не сможем физически уничтожить подлый народец, он может возродить новых фашистов лет через 30, но такие пацаны не дадут.
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22.03.2022 19:50 Відповісти
немае слів.
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22.03.2022 20:09 Відповісти
Попробовал себя поставить на место этого пацана...
До конца своих дней резал бы беспощадно каждого от которого услышал русскую речь.
Свідомо пишу це москальською - хай знають що їх чекає.
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20.04.2022 19:15 Відповісти
 
 