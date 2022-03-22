УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11719 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
50 953 35
війна (56389) Міноборони (5280) ЗСУ (5706)

ЗСУ продовжують знищувати техніку та колони забезпечення окупантів, - Міноборони. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти продовжують втрачати техніку та колони забезпечення.

Відповідні відео та фотодокази розмістило на своїй сторінці у фейсбуці Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

ЗСУ продовжують знищувати техніку та колони забезпечення окупантів, - Міноборони 01

ЗСУ продовжують знищувати техніку та колони забезпечення окупантів, - Міноборони 02

Також дивіться: "В чем сила": фраза з фільму "Брат" на знищеній техніці окупантів, - Генштаб ЗСУ. ФОТО

ЗСУ продовжують знищувати техніку та колони забезпечення окупантів, - Міноборони 03

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+42
За даними розвідки, путін провів нараду зі своїми силовиками, на якій заявив, що і 30, і 50 тисяч убитими є прийнятними і допустимими, з огляду на цілі, які ставить перед собою росія. А от техніку треба берегти, техніки у них уже мало залишилося (детальніше див. у телеграмі Цаплієнка).
Росіяни давитимуть людською масою попри втрати, щоб досягти більш-менш помітної перемоги до 7 травня; в ідеалі - для проведення "параду перемоги" на Хрещатику.

Парад перемоги на Хрещатику неодмінно буде. Як там переспівали відому пісню голосом Лещенка? "Будет празник, хоть останутся руини... День победи. День победи. День победи України!"

Проблема "де ми їх закопувати будемо?" уже виходить за межі анекдоту. Це дійсно питання, не дуже приємно потім на їхні кістяки на кожному кроці наступати.

Щодо взяття Києва... Ну сидячи у тому самому Києві, я вже котрий тиждень слухаю, як вони його "беруть". А варто поговорити з хлопцями, які після контакту з "взятунами" приходять додому руки помити, картина взагалі нерадісна вимальовується. Для русні, звісно.

Ми їх тут перемелемо. І тридцять, і п'ятдесят тисяч, і більше. Я навіть не буду перераховувати фактори і обставини, які у цій ситуації за нас. Мені достатньо одного, достатньо погляду наших чоловіків, які приходять додому помити руки. https://t.me/nuts_roses/696
показати весь коментар
22.03.2022 17:06
+37
показати весь коментар
22.03.2022 17:12
+34
Вашингтонский Обком


@_Fashington

·
22 ч



Чернобаевка - это Бермудский треугольник путинской армии
показати весь коментар
22.03.2022 17:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Досконалості немає меж...
показати весь коментар
22.03.2022 17:06 Відповісти
За даними розвідки, путін провів нараду зі своїми силовиками, на якій заявив, що і 30, і 50 тисяч убитими є прийнятними і допустимими, з огляду на цілі, які ставить перед собою росія. А от техніку треба берегти, техніки у них уже мало залишилося (детальніше див. у телеграмі Цаплієнка).
Росіяни давитимуть людською масою попри втрати, щоб досягти більш-менш помітної перемоги до 7 травня; в ідеалі - для проведення "параду перемоги" на Хрещатику.

Парад перемоги на Хрещатику неодмінно буде. Як там переспівали відому пісню голосом Лещенка? "Будет празник, хоть останутся руини... День победи. День победи. День победи України!"

Проблема "де ми їх закопувати будемо?" уже виходить за межі анекдоту. Це дійсно питання, не дуже приємно потім на їхні кістяки на кожному кроці наступати.

Щодо взяття Києва... Ну сидячи у тому самому Києві, я вже котрий тиждень слухаю, як вони його "беруть". А варто поговорити з хлопцями, які після контакту з "взятунами" приходять додому руки помити, картина взагалі нерадісна вимальовується. Для русні, звісно.

Ми їх тут перемелемо. І тридцять, і п'ятдесят тисяч, і більше. Я навіть не буду перераховувати фактори і обставини, які у цій ситуації за нас. Мені достатньо одного, достатньо погляду наших чоловіків, які приходять додому помити руки. https://t.me/nuts_roses/696
показати весь коментар
22.03.2022 17:06 Відповісти
з самого першого дня війни,я писав про 9 день побєдобесія
показати весь коментар
22.03.2022 17:19 Відповісти
Надо орков тоже взрывать спящими . Вот они спят в школах- туда пару бомб
показати весь коментар
22.03.2022 17:20 Відповісти
Ну закопувати можна в Олешківських пісках. Шарами.
показати весь коментар
22.03.2022 17:20 Відповісти
Не можна. Олешківські піски це ж заповідник. Нащо отруювати? Тіла орків треба спалювати в їхніх же мобільних крематоріях. Сподіваюсь, наші хоробри захоплять пару таких.
показати весь коментар
22.03.2022 21:18 Відповісти
Провести 9 травня 2020 року в столиці України спільний українсько-польський військовий Парад Перемоги.

Автор (ініціатор): Антоняк Юрій Тарасович
Дата оприлюднення: 30 січня 2020

ВІДПОВІДЬ НА ПЕТИЦІЮ

ТЕКСТ ПЕТИЦІЇ

ПІДПИСАНТИ

Ми, громадяни України, підтримуємо пропозицію Президента Польщі Анджея Дуди й пропонуємо в ознаменування вікопомної спільної перемоги та на відзначення 110-річчя спільного параду Війська Польського та Армії УНР 9 травня 1920 р. у звільненому від московсько-большевицьких військ Києві, належним чином відзначити цей славний ювілей, зокрема, провести 9 травня 2020 року в столиці України спільний українсько-польський військовий Парад Перемоги з запрошенням до участі керівників держав - членів НАТО, Грузії й Молдови та розглянути можливість участі в параді військових підрозділів цих країн.
показати весь коментар
22.03.2022 17:21 Відповісти
Вашингтонский Обком


@_Fashington

·
22 ч



Чернобаевка - это Бермудский треугольник путинской армии
показати весь коментар
22.03.2022 17:07 Відповісти
показати весь коментар
22.03.2022 17:12 Відповісти
моль? совнапдение?
показати весь коментар
22.03.2022 20:11 Відповісти
На сегодня это восьмиугольник...
Далі буде...
показати весь коментар
22.03.2022 17:34 Відповісти
любымо як можэмо...
показати весь коментар
22.03.2022 17:08 Відповісти
У В А Г А!

На Сумщині окупанти викрадають шкільні автобуси, пожежні машини та карети швидкої

🔻 У Сумській області російські загарбники викрадають шкільні автобуси, карети швидкої, пожежні машини, автомобілі мешканців, повідомив (https://t.me/Zhyvytskyy/1308) голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

🔻 Лише за минулі дві доби військові рф викрали на Сумщині 10 автомобілів (https://t.me/Zhyvytskyy/1308).

🔻 Ймовірно, це робиться для того, щоб під виглядом мирних жителів прорватися до інших міст.

🔻 Якщо військові рф викрали ваш автомобіль, терміново повідомте на 102. Вкажіть марку, колір автівки та її державний номер.

🔻 Важливо контролювати, щоб машини з окупантами не заїжджали в населені пункти через гуманітарні коридори чи будь-які інші шляхи! https://t.me/spravdi/3181
показати весь коментар
22.03.2022 17:30 Відповісти
уявы соби якый вой пиднимуть мокши колы мы поцилымо нашою артою в якусь хлеборезку з новорошдёнными мокшамы новорососии...
показати весь коментар
22.03.2022 17:37 Відповісти
ВСУ бесплатно выдают билеты на концерт Кабздона
показати весь коментар
22.03.2022 19:20 Відповісти
Больше чем сгоревшие танки люблю сгоревшие рсзо, цистерны и прочую тыловую хрень.
показати весь коментар
22.03.2022 17:09 Відповісти
"А я люблю военных, дохлых или пленных..." (група "Комбинация" римейк 2022)
показати весь коментар
22.03.2022 17:14 Відповісти
Понтоны и инженерные роты. Вот это у них реально критично.
показати весь коментар
22.03.2022 17:20 Відповісти
Москальські ссуки, засрали нам своїм металобрухтом нашу землю.
показати весь коментар
22.03.2022 17:10 Відповісти
Циганьська рота вже напоготовi...
показати весь коментар
22.03.2022 18:07 Відповісти
Перетворюємо цапів на вуглець. Слава ЗСУ!
показати весь коментар
22.03.2022 17:12 Відповісти
А ось 2С3М схоже ще послуже нашим воїнам! Ціленька з виду.
показати весь коментар
22.03.2022 17:14 Відповісти
дивилася рашистського коментатора на ютьюбі, так він розказав, що у них взагалі немає єдиного воєначальника, єдиного центру, всі сили діють нескоординовано, самі по собі.

думаю, скоро ми їх уже донищимо, сволочів.
показати весь коментар
22.03.2022 17:16 Відповісти
там вже не один рашист про це говорить..ще тиждень тому ці пропагандони зовсім інше співали а ті хто раельно розбирався с першого дня війни говорили про безглуздя війни яке приведе тільки до розвалу самої рашки
показати весь коментар
22.03.2022 17:25 Відповісти
дыркин вещает о том, что нужна повальная мобилизация. Но повальная мобилизация кого? 40% солдат, закончивших 2 мировую, были Украинцами. И это притом, что Украина потеряла погибшими бОльшую долю населения, чем любая другая республика ссср, и вторую по численности за всю войну - после Польши.
показати весь коментар
22.03.2022 17:29 Відповісти
діркін розуміє що і йому приходить пісєц у вигляді відповідальності за збитий Боїнг.
показати весь коментар
22.03.2022 17:45 Відповісти
дыркин, думаю, понимает, что ему по-любому пц.
показати весь коментар
22.03.2022 17:56 Відповісти
але путлер сситься робить повальну мобілізацію:
1) працювати буде нікому, це остаточно зруйнує їх і так негодящу економіку
2) народець не сильно захоче намотувати онучі і жерти пайок 2013-го року випуску (та й пайків уже того-сь)
3) ще візьме, чого доброго, і зброю проти путлерівців поверне, хіба можна такому народцю довіряти
показати весь коментар
22.03.2022 18:27 Відповісти
Хорошо что кацапы такие **** тупые ,что не понимают шо мы их ВСЕХ завалим к ****** ...
показати весь коментар
22.03.2022 17:48 Відповісти
это что за контейнер на последнем фото?
показати весь коментар
22.03.2022 19:42 Відповісти
ЭТО БУНКЕР ***** !)
показати весь коментар
22.03.2022 20:28 Відповісти
Я, когда был маленьким, всегда удивлялся - как танк может гореть? Он же железный! Оказывается ещё как может!
показати весь коментар
22.03.2022 20:01 Відповісти
СЛАВА ВСУ!СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
22.03.2022 20:49 Відповісти
Русня, сволочи, переодеваются в украинские исподни!
показати весь коментар
23.03.2022 11:32 Відповісти
 
 