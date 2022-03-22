50 953 35
ЗСУ продовжують знищувати техніку та колони забезпечення окупантів, - Міноборони. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти продовжують втрачати техніку та колони забезпечення.
Відповідні відео та фотодокази розмістило на своїй сторінці у фейсбуці Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+42 olele
показати весь коментар22.03.2022 17:06
+37 Олег Карпов b569f323
показати весь коментар22.03.2022 17:12
+34 Перехватчик
показати весь коментар22.03.2022 17:07
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Росіяни давитимуть людською масою попри втрати, щоб досягти більш-менш помітної перемоги до 7 травня; в ідеалі - для проведення "параду перемоги" на Хрещатику.
Парад перемоги на Хрещатику неодмінно буде. Як там переспівали відому пісню голосом Лещенка? "Будет празник, хоть останутся руини... День победи. День победи. День победи України!"
Проблема "де ми їх закопувати будемо?" уже виходить за межі анекдоту. Це дійсно питання, не дуже приємно потім на їхні кістяки на кожному кроці наступати.
Щодо взяття Києва... Ну сидячи у тому самому Києві, я вже котрий тиждень слухаю, як вони його "беруть". А варто поговорити з хлопцями, які після контакту з "взятунами" приходять додому руки помити, картина взагалі нерадісна вимальовується. Для русні, звісно.
Ми їх тут перемелемо. І тридцять, і п'ятдесят тисяч, і більше. Я навіть не буду перераховувати фактори і обставини, які у цій ситуації за нас. Мені достатньо одного, достатньо погляду наших чоловіків, які приходять додому помити руки. https://t.me/nuts_roses/696
Автор (ініціатор): Антоняк Юрій Тарасович
Дата оприлюднення: 30 січня 2020
ВІДПОВІДЬ НА ПЕТИЦІЮ
ТЕКСТ ПЕТИЦІЇ
ПІДПИСАНТИ
Ми, громадяни України, підтримуємо пропозицію Президента Польщі Анджея Дуди й пропонуємо в ознаменування вікопомної спільної перемоги та на відзначення 110-річчя спільного параду Війська Польського та Армії УНР 9 травня 1920 р. у звільненому від московсько-большевицьких військ Києві, належним чином відзначити цей славний ювілей, зокрема, провести 9 травня 2020 року в столиці України спільний українсько-польський військовий Парад Перемоги з запрошенням до участі керівників держав - членів НАТО, Грузії й Молдови та розглянути можливість участі в параді військових підрозділів цих країн.
@_Fashington
·
22 ч
Чернобаевка - это Бермудский треугольник путинской армии
Далі буде...
На Сумщині окупанти викрадають шкільні автобуси, пожежні машини та карети швидкої
🔻 У Сумській області російські загарбники викрадають шкільні автобуси, карети швидкої, пожежні машини, автомобілі мешканців, повідомив (https://t.me/Zhyvytskyy/1308) голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.
🔻 Лише за минулі дві доби військові рф викрали на Сумщині 10 автомобілів (https://t.me/Zhyvytskyy/1308).
🔻 Ймовірно, це робиться для того, щоб під виглядом мирних жителів прорватися до інших міст.
🔻 Якщо військові рф викрали ваш автомобіль, терміново повідомте на 102. Вкажіть марку, колір автівки та її державний номер.
🔻 Важливо контролювати, щоб машини з окупантами не заїжджали в населені пункти через гуманітарні коридори чи будь-які інші шляхи! https://t.me/spravdi/3181
думаю, скоро ми їх уже донищимо, сволочів.
1) працювати буде нікому, це остаточно зруйнує їх і так негодящу економіку
2) народець не сильно захоче намотувати онучі і жерти пайок 2013-го року випуску (та й пайків уже того-сь)
3) ще візьме, чого доброго, і зброю проти путлерівців поверне, хіба можна такому народцю довіряти