ЗСУ продовжують знищувати техніку та колони забезпечення окупантів, - Міноборони. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські окупанти продовжують втрачати техніку та колони забезпечення.

Відповідні відео та фотодокази розмістило на своїй сторінці у фейсбуці Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

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