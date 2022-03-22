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"У нашей власти находится группа алчных, злобных, тупых и сумасшедших дедов. Последствием этого станет развал нашей страны", - Навальний. ВIДЕО
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Російський політик Олексій Навальний назвав російську владу групою "алчных, злобных, тупых и сумасшедших дедов".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час судового засідання, на якому йому виносили вирок у черговій справі. Він зазначив, що наслідком правління нинішніх представників влади стане розвал Росії.
Топ коментарі
+54 Дмитрий Иванов 933bda32
показати весь коментар22.03.2022 17:32
+43 Совестно за Брата
показати весь коментар22.03.2022 17:31
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На Сумщині окупанти викрадають шкільні автобуси, пожежні машини та карети швидкої
🔻 У Сумській області російські загарбники викрадають шкільні автобуси, карети швидкої, пожежні машини, автомобілі мешканців, повідомив (https://t.me/Zhyvytskyy/1308) голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.
🔻 Лише за минулі дві доби військові рф викрали на Сумщині 10 автомобілів (https://t.me/Zhyvytskyy/1308).
🔻 Ймовірно, це робиться для того, щоб під виглядом мирних жителів прорватися до інших міст.
🔻 Якщо військові рф викрали ваш автомобіль, терміново повідомте на 102. Вкажіть марку, колір автівки та її державний номер.
🔻 Важливо контролювати, щоб машини з окупантами не заїжджали в населені пункти через гуманітарні коридори чи будь-які інші шляхи! https://t.me/spravdi/3181
Ця тварина підтримує окупацію України і Грузії.
А воно і щелепою не ворочатиме як Брежнев!
ПаРаша країна геронтократії, країна кріпаків!
Тепер російські так звані опозиціонери формують нову адженду, новий наратив. Бо раніше наратив був такий: Україна - це країна, яка не відбулася. Зараз він зруйнований, бо ми б'ємо їм в зуби. Був наратив, що Росія в силу мудрості та потуги має право на пострадянському просторі впливати та керувати іншими країнами. Ми ці наративи зруйнували. А тепер вони формують новий, неймовірно небезпечний наратив - поганий Путін, а росіяни - хороші. Вибачте, але не Путін сидить у літаках, які ********, не Путін знищує Маріуполь, а росіяни, які пишуть, що треба «мочить хохлов». Згадаймо нещодавню соціологію, за якою 2/3 росіян підтримують війну проти України, а 71% відчувають гордість за дії своєї армії на нашій території. - https://m.day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/u-viyni-peremagaye-ne-tak-zbroya-yak-syla-duhu-pidkriplena-neyu
@prof_preobr
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1 ч
Глава Минтранса Савельев: авиакомпания S7 будет эксплуатировать Ил-86.
Эксплуатация Ил-86 в России полностью прекращена с 2011 года. А сами эти самолёты не выпускаются аж с 1997 года.
3 недели санкций - и мы в прошлом веке.
у вас там по сизраням і *********** всі однакові.....
Навальний - підла, фашистська тварюка, яка так само бажає нас окупувати - просто він не на троні
или ему еще подкинули?
Вовки вирізали кошару овець. Прийшли мисливці, щоб їх постріляти. І раптом одна місцева жіночка підняла лемент, що у тій вовчій зграї є один чемний вовк, котрий харчується виключно капустою. Недайбо стріляти, бо мош в того вовка влучити.
Аж до ночі в селі ішли дебати толеранції - стріляти чи не стріляти.
Але так дивно сталося, що до ранку вовки ту жіночку з'їли...
Ответ: Я думаю , навальный сын путина.
Что тут еще скажешь?
Роки правління кровавими упирями зробили і з нього упиря, не навпаки.
Але ***** хоча би твердо казало, що Крим український і ніяких претензія немає, на відміну від Навального..
тупое фсб, воры во власти то да се
ну ну, тупые
а про то что в сирии творили
он только в контексте что не выгодно говорил
типа тратим деньги!!!!
ты тварь, там дети от авиабомб и все что скидывали погибали
деньги он тратит жалко ему
где же они тогда возьмут нефтяную кубышку
и прочие кучу важных ресурсов
Если их сейчас поменять местами- ничего там не изменится