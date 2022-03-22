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війна (56389) Навальний (573)

"У нашей власти находится группа алчных, злобных, тупых и сумасшедших дедов. Последствием этого станет развал нашей страны", - Навальний. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Російський політик Олексій Навальний назвав російську владу групою "алчных, злобных, тупых и сумасшедших дедов".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час судового засідання, на якому йому виносили вирок у черговій справі. Він зазначив, що наслідком правління нинішніх представників влади стане розвал Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Давайте не бути проти війни. Давайте боротись проти війни", - Навальний закликав росіян виходити на вулиці

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+54
Алексей-небутерброд, ну ты сам такой же в душе, как и ранний путин. Только вот быканул немного и тебе не повезло
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22.03.2022 17:32
+43
Навальний имПерец... такой же как и Хутин.. только молодой.
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22.03.2022 17:31
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У В А Г А!

На Сумщині окупанти викрадають шкільні автобуси, пожежні машини та карети швидкої

🔻 У Сумській області російські загарбники викрадають шкільні автобуси, карети швидкої, пожежні машини, автомобілі мешканців, повідомив (https://t.me/Zhyvytskyy/1308) голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

🔻 Лише за минулі дві доби військові рф викрали на Сумщині 10 автомобілів (https://t.me/Zhyvytskyy/1308).

🔻 Ймовірно, це робиться для того, щоб під виглядом мирних жителів прорватися до інших міст.

🔻 Якщо військові рф викрали ваш автомобіль, терміново повідомте на 102. Вкажіть марку, колір автівки та її державний номер.

🔻 Важливо контролювати, щоб машини з окупантами не заїжджали в населені пункти через гуманітарні коридори чи будь-які інші шляхи! https://t.me/spravdi/3181
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22.03.2022 17:31 Відповісти
Навальний имПерец... такой же как и Хутин.. только молодой.
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22.03.2022 17:31 Відповісти
Алексей-небутерброд, ну ты сам такой же в душе, как и ранний путин. Только вот быканул немного и тебе не повезло
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22.03.2022 17:32 Відповісти
Не все таки Навальный по мягче и не одержим войной как Путин.
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22.03.2022 17:43 Відповісти
ха-ха, подивись на ***** на початку 2000-х, ще тихіший і м'якший за Навального.
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22.03.2022 18:02 Відповісти
Це поки до влади не дорвався.
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22.03.2022 18:07 Відповісти
Там коллективный путин. 2/3 населения как минимум и Навальный один из них. Еще 1/3 просто пассивна, но в своих бедах будет винить Украину.
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22.03.2022 17:49 Відповісти
Тут він має рацію. Сходження не буде, тільки розвал.
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22.03.2022 17:33 Відповісти
+ лапотна населюкува смердюча тупа бидло-маса...
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22.03.2022 17:33 Відповісти
Він зазначив, що наслідком правління нинішніх представників влади стане розвал Росії.

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22.03.2022 17:34 Відповісти
Леша- мусора горят...те, перед кем вы раздвигали ноздри, тысячами лежат в/на украинской земле. Вы, просравшие все у себя дома и собирающие миллиардные донаты от рабов на свою сытую жизнь- помогите ВСУ. Это сейчас единственная ваша надежда. И наша.

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22.03.2022 17:34 Відповісти
МОЛОДЕЦ!Коротко и в точку..
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22.03.2022 17:35 Відповісти
пусть едет в Чернобаевку...!
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22.03.2022 17:38 Відповісти
Шматок окупантського лайна він, а не "молодєц".
Ця тварина підтримує окупацію України і Грузії.
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22.03.2022 17:50 Відповісти
Та чого там, тепер памперси і для дорослих маються, вдінете на Путлера памперс і до трибуни за руки, як генсека Черненка!
А воно і щелепою не ворочатиме як Брежнев!
ПаРаша країна геронтократії, країна кріпаків!
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22.03.2022 17:35 Відповісти
Всі вони, від малого до великого, виховані в ненавісті та презирливому і зверхньому ставленні до інших народів . Немає віри до жодного кацапа
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22.03.2022 17:37 Відповісти
Ну чому «жодному »? Уже є близько 15 тис, яким можна повністю довіряти
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22.03.2022 17:40 Відповісти
Развал. Тільки повний развал.
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22.03.2022 17:38 Відповісти
Наша оборонна стратегія, за що велика шана Головнокомандувачу Валерію Залужному, зруйнувала міф про велику армію рф. А тепер руйнується її другий потужний міф - про велику потужну економіку. Виявилося, що з-понад тисячі літаків власне російських є лише близько двох сотень. А заборони та тотальні санкції перетворили Росію у великого вигнанця. Навіть російські експерти говорять про неминучий дефолт та неминучий відкат до 90-х років. І на цьому фоні ми бачили першу хвилю втечі багатих росіян, які виїхали в Ізраїль, Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати, ближнє зарубіжжя (Грузію, Вірменію, Азербайджан).
Тепер російські так звані опозиціонери формують нову адженду, новий наратив. Бо раніше наратив був такий: Україна - це країна, яка не відбулася. Зараз він зруйнований, бо ми б'ємо їм в зуби. Був наратив, що Росія в силу мудрості та потуги має право на пострадянському просторі впливати та керувати іншими країнами. Ми ці наративи зруйнували. А тепер вони формують новий, неймовірно небезпечний наратив - поганий Путін, а росіяни - хороші. Вибачте, але не Путін сидить у літаках, які ********, не Путін знищує Маріуполь, а росіяни, які пишуть, що треба «мочить хохлов». Згадаймо нещодавню соціологію, за якою 2/3 росіян підтримують війну проти України, а 71% відчувають гордість за дії своєї армії на нашій території. - https://m.day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/u-viyni-peremagaye-ne-tak-zbroya-yak-syla-duhu-pidkriplena-neyu
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22.03.2022 17:38 Відповісти
Всё верно - вот только посмотрите на фамилии этих тварей из россии....они же в огромном количестве Украинские...порусяченные твари....Москали...
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22.03.2022 18:56 Відповісти
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22.03.2022 17:38 Відповісти
Пусть в следующей жизни опять родяться на кацапии
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22.03.2022 17:42 Відповісти
в Афганистане за 10 лет агрессии было убито более 100 000 советско-фашистких оккупантов
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22.03.2022 17:51 Відповісти
Официальная статистика - 15000 погибших.
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22.03.2022 19:08 Відповісти
Скоріше б...
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22.03.2022 17:39 Відповісти
Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
1 ч



Глава Минтранса Савельев: авиакомпания S7 будет эксплуатировать Ил-86.
Эксплуатация Ил-86 в России полностью прекращена с 2011 года. А сами эти самолёты не выпускаются аж с 1997 года.
3 недели санкций - и мы в прошлом веке.
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22.03.2022 17:41 Відповісти
Норм, в кацапів походу тепер десь кожного тижня авіакатастрофи будуть...
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22.03.2022 17:53 Відповісти
А ведь ,Крым не бутерброд , выходит тебе боком ...
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22.03.2022 17:43 Відповісти
Да и ты не лучше . Просто пока до власти не дорвался .
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22.03.2022 17:45 Відповісти
та правий, ти леха, на всі 100 відсотків, але є одна проблема - ти не кращій,
у вас там по сизраням і *********** всі однакові.....
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22.03.2022 17:46 Відповісти
Велика помилка вважати, що якщо хтось на росії проти путіна - то він за Україну.

Навальний - підла, фашистська тварюка, яка так само бажає нас окупувати - просто він не на троні
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22.03.2022 17:48 Відповісти
это он больше года сидел без объявления приговора что ли?
или ему еще подкинули?
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22.03.2022 17:48 Відповісти
чем быстрее развалится империя зла, тем лучше для всего мира
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22.03.2022 17:50 Відповісти
додали)
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22.03.2022 18:00 Відповісти
Навальный! чей Крим?
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22.03.2022 17:48 Відповісти
Стародавня притча про вовків.
Вовки вирізали кошару овець. Прийшли мисливці, щоб їх постріляти. І раптом одна місцева жіночка підняла лемент, що у тій вовчій зграї є один чемний вовк, котрий харчується виключно капустою. Недайбо стріляти, бо мош в того вовка влучити.
Аж до ночі в селі ішли дебати толеранції - стріляти чи не стріляти.
Але так дивно сталося, що до ранку вовки ту жіночку з'їли...
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22.03.2022 17:51 Відповісти
Вопрос: Вы думаете, навальный враг путина?
Ответ: Я думаю , навальный сын путина.
Что тут еще скажешь?
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22.03.2022 17:54 Відповісти
***** на початку правління теж такою овечкою був, бекав тихенько.
Роки правління кровавими упирями зробили і з нього упиря, не навпаки.
Але ***** хоча би твердо казало, що Крим український і ніяких претензія немає, на відміну від Навального..
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22.03.2022 18:00 Відповісти
навальный в своих эфирах подшучивал
тупое фсб, воры во власти то да се
ну ну, тупые
а про то что в сирии творили
он только в контексте что не выгодно говорил
типа тратим деньги!!!!
ты тварь, там дети от авиабомб и все что скидывали погибали
деньги он тратит жалко ему
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22.03.2022 18:04 Відповісти
До болю нагадує: Брєжнєв, Щьолоков, Андропов, СРСР, Афганістан!!! Наслідки - у підручниках з новітньої історії
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22.03.2022 18:07 Відповісти
Он так говорит как будто развал рашки это что то плохое.
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22.03.2022 18:08 Відповісти
для них да
где же они тогда возьмут нефтяную кубышку
и прочие кучу важных ресурсов
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22.03.2022 18:11 Відповісти
Алєксєй "Крим нє бутєрброд" Навальній. А як же - пам'ятаємо такого.
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22.03.2022 18:14 Відповісти
Он ничем не отличается от *****.
Если их сейчас поменять местами- ничего там не изменится
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22.03.2022 18:21 Відповісти
Нахера тут відео цого їбучого кацапа?
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22.03.2022 18:24 Відповісти
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22.03.2022 18:24 Відповісти
А вы ****, развалитесь.
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22.03.2022 18:40 Відповісти
Народный герой Ичкерии Ш. Басаев - Ваша великорусская мечта- сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. ЭТО и есть руссизм. М. Булгаков о русских - Не народ,а скотина,хам,дикая орда душегубов и злодеев
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22.03.2022 19:00 Відповісти
у меня все ходы записаны. помню, как в дебатах с гиркиным небутерброд сказал, что с начала надо побороть коррупцию а только потом идти войной на Украину. "дай нам мальчик водочки, мы на родину летим"
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22.03.2022 19:05 Відповісти
Настав час вводити у дію стратегічну довгограючу консерву - агента ФСБ Навального, щоб уберегти росію від можливого розпаду...
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22.03.2022 20:34 Відповісти
У власти должна находиться группа алчных, злобных, тупых и сумасшедших конторских средних лет, которые возглавят страну, ускользнут от санкций и снова поведут лепрозорий в освободительный поход ...
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22.03.2022 20:39 Відповісти
НАВАЛЬНИЙ ТАКИЙ ЖЕ П**АРАС КАЦАПСЬКИЙ ЯК І ВСІ КАЦАПИ, ЙОГО МЕТА ЗБЕРЕГТИ МОСКОВИТСЬКУ ІМПЕРІЮ ДЛЯ НАЩАДКІВ КАЦАПІВ
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23.03.2022 00:08 Відповісти
 
 