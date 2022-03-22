"У нашей власти находится группа алчных, злобных, тупых и сумасшедших дедов. Последствием этого станет развал нашей страны", - Навальний. ВIДЕО

Російський політик Олексій Навальний назвав російську владу групою "алчных, злобных, тупых и сумасшедших дедов".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час судового засідання, на якому йому виносили вирок у черговій справі. Він зазначив, що наслідком правління нинішніх представників влади стане розвал Росії.

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