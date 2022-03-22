"Неочікувано, але в справі розповсюдження COVID-19 чітко помітний український слід", - депутати Держдуми РФ. ВIДЕО

Депутати російської Держдуми від ЛДПР звинуватили Україну у винайденні усіх форм COVID-19 та їх розповсюдження по світу за допомогою "перепончатокрылых, рукокрылых, летучих мышей, грызунов".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, депутати країни-окупанта запевняють, що всі форми коронавірусу були винайдені у біологічних лабораторіях в Україні, а самі лабораторії створювалися і фінансувалися урядом США.

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