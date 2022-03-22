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"Неочікувано, але в справі розповсюдження COVID-19 чітко помітний український слід", - депутати Держдуми РФ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном Війна в Україні

Депутати російської Держдуми від ЛДПР звинуватили Україну у винайденні усіх форм COVID-19 та їх розповсюдження по світу за допомогою "перепончатокрылых, рукокрылых, летучих мышей, грызунов".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, депутати країни-окупанта запевняють, що всі форми коронавірусу були винайдені у біологічних лабораторіях в Україні, а самі лабораторії створювалися і фінансувалися урядом США.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+42
Вата......... мокрая, отсюда и влажные мечты о мировом вЯличии.
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22.03.2022 17:54
+34
Zто у них в голове???
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22.03.2022 17:52
+29
Если бы мы решили травить этих пидоров, то это был бы не ковид а сверхзаразная Эбола, чтоб уж наверняка.
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22.03.2022 17:52
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Шизофренія звичайна, кацапська (Schizophrenia communis katsapska)! Це невиліковне!
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22.03.2022 18:12 Відповісти
Хочется попросить пацанов, чтобы и мне тех веществ отсыпали, которые курят, но, боюсь, меня от этого так вштырит, что в себя уже не приду никогда. М
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22.03.2022 18:12 Відповісти
Палата N6….c уклоном в сторону»аааа»Я все удивляюсь ,что этот covid 19 рашистов не уничтожает
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22.03.2022 18:12 Відповісти
...а Ухань это пригород Мариуполя
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22.03.2022 18:12 Відповісти
От же штирить болєзних! Де вони таку дурь беруть?..
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22.03.2022 18:14 Відповісти
И тут появились они...птицы

Сурков операцию разрабатывал. Друг Пелевина.

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22.03.2022 18:14 Відповісти
Это очередной стьоб?
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22.03.2022 18:15 Відповісти
Это они к ***** подбираются, на пару стульев ближе.. из ста)
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22.03.2022 19:03 Відповісти
140 млн кацапских идиотов устраивает такая брехня на их головы. Народ мерзавцев.
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22.03.2022 18:15 Відповісти
140 ну ты загнул,там только 20 миллионов мертвых душ.
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22.03.2022 18:41 Відповісти
Останній кадр цього відео показує, що чувак бреше. Погляд вниз і стиснуті губи.
P.S. кацап завжди бреше, якщо не бреше - потикай в нього патичком, можливо дохлий
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22.03.2022 18:16 Відповісти
існують хороші орки. Їх можна визначити за допомогою люстерка чи, навіть, візуально
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22.03.2022 18:34 Відповісти
тільки кожен двохсотий орк буває нормальним
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22.03.2022 18:36 Відповісти
Ви видатний фізіономіями і психолог)))))! Поки не прочитав ваш коментар ,думав ,що правда)))))!!!
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22.03.2022 19:44 Відповісти
))))
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22.03.2022 20:54 Відповісти
Я бы на месте кацапов нам и за испанку предъявил, и, шоб два раза не вставать, за Титаник! А ****!? Кстати, тунгусский метеорит был запущен из Винницы предками Гройсмана - инфа 100%, он мне сам по пьяни признался.
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22.03.2022 18:17 Відповісти
Іспанку, іспанцям. Нам вигадають украянку.
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22.03.2022 18:28 Відповісти
"перепончатокрылых, рукокрылых, рукожопих, лаптєногих, свиномордих, швабросраких..."
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22.03.2022 18:17 Відповісти
Кенеди тоже мы! ***, как не хватает жирика! Но есть достойные поцы, как же без них
Я плакал!
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22.03.2022 18:17 Відповісти
Недодержава 404, її треба знищити!
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22.03.2022 18:18 Відповісти
та шо там covid ...саме зараз : с целями на расеи, и задачами выполнить бомбометание в виде помёта , с секретных лабораторий выпускают специально обученных птеродактилей , зараженных чумой , тифом , сибирской язвой .
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22.03.2022 18:19 Відповісти
******** нет покоя, як то кажуть
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22.03.2022 18:20 Відповісти
А еще мы скоро выпустим из биолабораторий специально обученных зайцев камикадзе. У каждого зайца пояс шахида и они будут бросаться под технику с буквой z
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22.03.2022 18:20 Відповісти
Уроди їбані, вже не знають, що брехати, скоро від страху путлоїда почнуть *******, скажуть, що Америка
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22.03.2022 18:20 Відповісти
неестественный отбор кацапорылых - налицо..
недострана-бензоколонка деградирует с головы ударными об асфальт темпами..
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22.03.2022 18:21 Відповісти
ну ось рашисти і попалилися! Бо вже всім зрозуміло, що якщо вони в чомусь когось звинувачують, то значить самі в тому винні. А ми грішили на китайців!
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22.03.2022 18:21 Відповісти
сподіваюсь в нього на спині засохше гівно українського кажана звичайного керує ним, сказати він хотів про дефіцит цукру
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22.03.2022 18:21 Відповісти
Это фракция ЛДПР. Там все или любовники Жириновского, или его кошельки (тоже геи).
Жириновский был нетрадиционной ориентации, если кто не знал.
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22.03.2022 18:21 Відповісти
Еще то тридварас,в плохом смысле
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22.03.2022 19:19 Відповісти
Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться: сложно ли без мозгов жить?!(Ф. Раневская)….
Как только кацапы начали про «атомные бомбы/хим.+био лаборатории» в Украине звиздеть, я сразу сказала мужу: не удивлюсь, если скажут, что corona в Украине в лаборатори «вывели»…..
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22.03.2022 18:24 Відповісти
Ну, конечно, кто бы (ваты) сомневался бы, что бЕндоровцы распространяли в средневековой Европе чуму и холеру, а укры убили младенцев в Иудее по приказу Ирода, пра-пра-...-пра дедушки Зеленского!
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22.03.2022 18:24 Відповісти
Там шо жирик здох ото пре косорилих
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22.03.2022 18:25 Відповісти
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22.03.2022 18:25 Відповісти
ЛДПР - перепончасті рукодупі ************
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22.03.2022 18:25 Відповісти
Два рукокрилих, як беззаперечні свідки стоять з заду. Очі вони ховають бо ту дичину, яку несе ця подоба людини, що мовить надихає тільки на самогубство. Одним словом, та немає ще такого слова.
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22.03.2022 18:25 Відповісти
Выступил и сразу отвернулся. Самому противно от своего выступления.
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22.03.2022 18:26 Відповісти
аааааааа,іііііііііііі,переперепепепе,текст по дебільному написаний
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22.03.2022 18:26 Відповісти
Зовсім несподівано. Як обісрався.
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22.03.2022 18:27 Відповісти
Скоро маска у них буде прокладка...потім викрали і знову маска імпортозаміщення
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22.03.2022 18:29 Відповісти
П
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22.03.2022 18:30 Відповісти
Як там жирік, вже овоч, що догниває?
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22.03.2022 18:29 Відповісти
Чем безумнее и запутанней тем кацапу понятнее и приятней.
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22.03.2022 18:29 Відповісти
Да ти поймі прафесор , коронавірус ізобрєлі украінци , а іспиталі єво впервиє , зачем то - на жителях китайского Уханя . .
.
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22.03.2022 18:29 Відповісти
Москалі патологічні брехуни. Це відомо ще з описів московії 17 сторіччя. Тодішні європейці знали добрий рецепт лікування цієї хвороби. "Сільноє бітіє"
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22.03.2022 18:30 Відповісти
Дебилизм "рукокрылых депутатов" в Рашке зашкаливает.
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22.03.2022 18:30 Відповісти
Жирик лежит полудохлый но дело его живет. Ето вам пример что ничего на Пидоросии не изменится когда уберут ***** и верхушку. Кацапоиды должны сдохнуть все
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22.03.2022 18:31 Відповісти
та здохни ти **** путінська з своїм ковідом.скоти ви тупорилі рашські.
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22.03.2022 18:31 Відповісти
Ще трохи і вони звинуватять нас в винаході вакцини "Спутнік V" від якої жириновський ріже дуба.
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22.03.2022 18:35 Відповісти
У депутатів держдуми "четко прослеживаются" ознаки паранояльного бреда.Але Їхні" друзья по разуму- руский народ це захавають.Напевно наші бойові пташки насрали їм на голову і тяжко контузили
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22.03.2022 18:38 Відповісти
ПОЦЫ из государственной думы. Вы больные все там. Реально ДЕБИЛЫ.
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22.03.2022 18:38 Відповісти
Невтомні фантазери та наклепники.Йолопи не розуміють -чим більше фейків,тим тугіші лещата санкцій на їх мняких яйцях.
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22.03.2022 18:39 Відповісти
Кацапы вы дебилы мля перепончатые,лаптеногие, жопорукие.
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22.03.2022 18:39 Відповісти
Те двое, что на втором плане за выступающим, явно морды криминальных авторитетов.
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22.03.2022 18:41 Відповісти
«Дебилы, *****!»
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22.03.2022 18:41 Відповісти
Лисий красава. Він просто *******.
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22.03.2022 18:42 Відповісти
Информация росчитана на быдло,которого в ********* с горкой.
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22.03.2022 18:43 Відповісти
Ага, давайте ратифікуємо Римский статут. Ці дебіли нам там дадуть просраться.
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22.03.2022 18:46 Відповісти
Ї#ать! Дибіли, *****!
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22.03.2022 18:43 Відповісти
Вспоминается суть циганского гипноза - заспамить мозг жертвы. рашистская пропаганда так спамит мозги россиян. Сперва спамили тем, что "Запад нам враг и он всё врёт", а потом спамят тоннами версий в оправдание того, что лилипутин - куйло и военный преступник.
Может, какой-нибудь не до конца порабощённый россиянин наткнётся на информацию, какой геноцид путлер устроил Мариуполю, как он воюет против мирных жителей в Чернигове и Харькове, но та информация потонет в потоке пропагандонского говна о биолабораториях, нацистах, химоружии, злом НАТО.
Надо сказать, прекрасно работает такая тактика в совокупности с блокировкой ресурсов, на которых можно узнать правду.
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22.03.2022 18:44 Відповісти
Нация Z - последняя буква в алфавите.
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22.03.2022 18:44 Відповісти
На арене - говорящие глисты...
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22.03.2022 18:56 Відповісти
"Зазеркалье" Клінічна країна, клінічні ідіоти. Навіть лікувати таке не хочеться, а просто политити бензином і спалити начисто.
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22.03.2022 18:57 Відповісти
Дебили кончені. Смерть Москві та москалям. Слава Україні
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22.03.2022 18:58 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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22.03.2022 18:59 Відповісти
Ясен пень это была атака на Жириновского с подставой союзника Китая. Первый инфицированный украинец покусал летучих мышей которых выпустили в Китае и теперь Жириновский в коме, многоходовочка получается
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22.03.2022 19:01 Відповісти
Китай поддержит такие обвинения.
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22.03.2022 19:01 Відповісти
ну не дібіли. це піпец
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22.03.2022 19:01 Відповісти
конченые
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22.03.2022 19:03 Відповісти
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22.03.2022 19:07 Відповісти
Перед Великоднем будуть гвиздіти що Христа київська хунта розп'яла.
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22.03.2022 19:13 Відповісти
Обратите внимание не стоящего сзади "спикера" лысого... У того типа на физии так и написано: "Ты чё, впрямь так "думаешь"? Ну, тогды ты влип! С головой!"
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22.03.2022 19:16 Відповісти
Новости из зоопарка зомби - по другому этих свинособак кровожадных не назовешь
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22.03.2022 19:17 Відповісти
Достойный преемник жирика, но еще тренироваться и тренироваться. Нет того романьтизьму и харизьмы присущих ихнему партийному фюрерку.
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22.03.2022 19:18 Відповісти
депутат, ты бы лучше рассказал миру о взрывах в биологической научной лаборатории в Новосибирске осенью 2019-го года. когда потом в этих краях были массовые вспышки атипичной пневмонии. Кстати, момент пожара на этой лаборатории было много китайских работников и ученых. После чего и всплыл официально коронавирус в Ухане, когда эти китайцы вернулись потом домой.
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22.03.2022 19:20 Відповісти
Косит под дурачка чтобы на суде сойти за невменяемого...
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22.03.2022 19:23 Відповісти
уКРАІНЦІ-ВОНИ ТАКІ ЩО І НА СОНЦІ СТВОРЮЮТЬ ПЛЯМИ А ТО ЯКИЙСЬ ТАМ КОВІД.
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22.03.2022 19:29 Відповісти
Це разом з китайцями видумляли? Давно я так не сміялась
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22.03.2022 19:33 Відповісти
Без сміху таке читати неможливо 🤣🤣🤣
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22.03.2022 19:36 Відповісти
Фашистское путлеровское отродье даже не соображает,что «несёт»!!!???СМЕРТЬ рассейским ФАШИСТАМ!!
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22.03.2022 19:56 Відповісти
В ихнем дурдоме амнистию объявили?
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22.03.2022 20:26 Відповісти
Перегляньте відео без звуку.
Лисого, що стоїть позаду, треба розстріляти. Мімікою спалив усю контору і обісрав таку чудову версію ...
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22.03.2022 20:31 Відповісти
******** срана с ******** парламентом и ******** населением
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22.03.2022 20:39 Відповісти
😆😆😆 У свинорылых 🐷 весеннее обострение! Ну какие же они ******** 😆😆😆
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22.03.2022 20:44 Відповісти
Aleks Schneider ca0fabee

******** рашистская 🐷 пенсия и это схавает! 😆
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22.03.2022 20:48 Відповісти
Лишнехромосмные......

Но мне показалось мужик сзади лысый с бородой сам угорает от этого треша ))))
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22.03.2022 21:09 Відповісти
шо курят эти дебилы?
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22.03.2022 21:14 Відповісти
У нього навіть на лобі написано: дебіл!
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22.03.2022 21:44 Відповісти
А ТРУПЫ ВСЁ ТАКИ К НИМ ПОЕХАЛИ !)
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22.03.2022 23:48 Відповісти
боже....яке кончене..
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18.08.2022 17:30 Відповісти
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