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Через ворожий обстріл в Оболонському районі Києва горіла вантажівка та дві будівлі, - ДСНС. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні, 22 березня в Оболонському районі Києва, внаслідок ворожого обстрілу, зайнялася вантажівка та дві будівлі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, повідомлення про це надійшло до столичних рятувальників 22 березня о 13:10.

Рятувальники о 14:38 локалізували пожежу, о 15:00 - ліквідували.

На місці працювали 4 одиниці техніки та 20 чоловік особового складу ДСНС.

Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від обстрілів у Києві вже загинули 65 мирних мешканців, - Кличко

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+28
ВСУ подтверждают, что рашисты в Буче, Ирпене и Гостомеле уже отрезаны от снабжения.

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22.03.2022 17:59
+11
Этих пи**ров в плен не брать
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22.03.2022 18:08
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Погана звістка для киян.
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22.03.2022 17:58 Відповісти
Над Києвом останні півгодини постійно гримить, але повітряну тривогу не оголошують.
Це залишки тієї ракети, що над Дніпром збили, встигла пожежу спричинити?
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22.03.2022 18:01 Відповісти
там ещё не "его" доставлялись, по госзаказу, но это всё было до "великого будивництва", были люди понимающие значение оборонки.
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22.03.2022 18:16 Відповісти
Про одну сказали. А які є об'єкти, куди могли цілити - говорити не буду. Хоча, кияни то знають.
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22.03.2022 19:54 Відповісти
ВСУ подтверждают, что рашисты в Буче, Ирпене и Гостомеле уже отрезаны от снабжения.

Добро пожаловать в адский ад
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22.03.2022 17:59 Відповісти
Этих пи**ров в плен не брать
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22.03.2022 18:08 Відповісти
Це добре. Головне, щоб людей, які там залишились, не мучили від своєї орковської злоби. Такі виродки. Взагалі нема в них ніяких моральних орієнтирів
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22.03.2022 18:27 Відповісти
А там тиктокеры бородатые еще остались? На сувениры можно будет забрать?
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22.03.2022 18:55 Відповісти
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22.03.2022 20:30 Відповісти
Так может говорить только тот, кто не знает те места. Чтобы их отрезать, нужно пройти от бородянки вдоль Тетерева до Иванкова. Иначе - голимый трындеж Арестовича для зеленой массы.
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22.03.2022 19:11 Відповісти
 
 