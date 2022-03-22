Через ворожий обстріл в Оболонському районі Києва горіла вантажівка та дві будівлі, - ДСНС. ВIДЕО

Сьогодні, 22 березня в Оболонському районі Києва, внаслідок ворожого обстрілу, зайнялася вантажівка та дві будівлі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Як зазначається, повідомлення про це надійшло до столичних рятувальників 22 березня о 13:10.

Рятувальники о 14:38 локалізували пожежу, о 15:00 - ліквідували.

На місці працювали 4 одиниці техніки та 20 чоловік особового складу ДСНС.

Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.

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